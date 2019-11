Manchester City - Chelsea: la necesidad se cita con la imbatibilidad

Sin tiempo para el acomodo y con la necesidad de sumar tres puntos que supongan un soplo de aire fresco, el Manchester City recibe este domingo al Chelsea en el Etihad Stadium en la quinta jornada de la Premier League. Los locales, que no saborean el triunfo desde el pasado 25 de agosto ante el Liverpool (3-1), quieren enderezar el rumbo en una competición en la que suman siete puntos y están a cinco del líder (12), el conjunto de José Mourinho. Mientras tanto, los blues llegan a la cita con el ansia de renovar la confianza después del traspié en Europa frente al Schalke 04 (1-1) en Stamford Bridge.

El equipo citizen está protagonizando un inicio de temporada dubitativo, no exento de preocupaciones para su técnico, Manuel Pellegrini, que ya avisó que iba a ser “muy difícil retener el título” dada la competencia y la exigencia del campeonato. Aun así, la mejor medicina para calmar los malos pensamientos siempre es la victoria, pero son palabras mayores cuando te enfrentas a un rival ávido de éxitos y que se ha reforzado este verano a conciencia -con jugadores como Cesc Fàbregas, Diego Costa o Thibaut Courtois- para volver a dar guerra en una Premier League que no gana desde la temporada 2009/2010 con el costamarfileño Didier Drogba como máximo goleador (29).

El City quiere disipar las dudas

Los de Manchester necesitan ganar como el comer ya que suman dos jornadas consecutivas sin conocer la victoria tras perder con el Stoke City (0-1) en casa y empatar con el Arsenal (2-2) en el Emirates Stadium. Y para colmo, su andadura en la Liga de Campeones no ha arrancado bien después de sucumbir por la mínima (1-0) ante el Bayer Múnich en el Allianz Arena. Con esta realidad, los locales afrontan con presión otra cita clave de la temporada ante un oponente directo en la lucha por revalidar el título. Además, el objetivo es convertir el Etihad Stadium en un fortín como ya ocurrió la campaña pasada tras sumar en Liga 17 triunfos, un empate y solo una derrota.

Enfrente, un Chelsea que pretende recuperar la hegemonía perdida y que se mantiene invicto en este arranque de campaña tras sumar 12 puntos en cuatro partidos tras ganar al Burnley (1-3), Leicester City (2-0), Everton (3-6) y el Swansea City (4-2). Asimismo, es el equipo más goleador de la Premier League con 15 tantos –seis como local y nueve como visitante- y el único, junto al Aston Villa, que ha conseguido sumar dos triunfos en las dos salidas a domicilio. No es de extrañar que en sus filas cuente con el pichichi de la competición: el delantero hispano-brasileño Diego Costa (7), que marcó un hat-trick en el último compromiso de los blues ante los swans.

Diego Costa, titular en el Etihad Stadium

A pesar de las molestias que arrastra en el tendón de la corva desde el final de la campaña pasada, el exatacante del Atlético Madrid será titular en Manchester después de jugar apenas 19 minutos contra el Bayern. “Diego no está en la mejor condición, pero él va a empezar el encuentro. Él jugará, no lo hará contra el Bolton y sí contra el Aston Villa. Vamos a ver su evolución”, confirmó el entrenador del Chelsea, José Mourinho, en comparecencia de prensa. Además, argumentó que los servicios médicos están trabajando para que el futbolista vaya dejando atrás los problemas físicos y esté pronto al mejor nivel. “Tenemos que tratar de protegerlo hasta que llega completamente en forma “, destacó.

En el City, tanto el brasileño Fernando Reges -por una lesión en la ingle- como el montenegrino Stevan Jovetic -en el muslo- continúan con problemas. Por el contrario, el delantero bosnio Edin Dzeko podría llegar a tiempo para jugar a pesar de las molestias que sufre en la espalda. Además, se espera que el argentino Sergio Agüero recupere la titularidad según confirmó Manuel Pellegrini ante los medios. “Quizá en este momento Agüero no está listo para jugar tres partidos por semana y, por eso, fue mejor para él que no disputara los 90 minutos contra el Bayern. Está fresco para el domingo y estoy seguro de que marcará la diferencia”, explicó. Asimismo, opinó sobre la vuelta del centrocampista Frank Lampard a Stamford Bridge y resaltó que “participará en el partido”. “No creo que sea una decisión difícil para él. No siguió en el Chelsea porque el Chelsea no le quiso, no porque él quisiera venir al City”, aseguró.

José Mourinho, feliz con la plantilla

El técnico portugués, que puede sumar un total de 164 victorias al frente del banquillo blue, dejó claro que la cita ante el City es "un partido más”, pero no dudó en señalar que no será definitivo para conquistar la Premier League. “Estos encuentros pueden ser importantes al final, pero es un juego si se analiza con una visión pragmática. Tres puntos, no más que eso”, valoró. Además, insistió que esta temporada hay equipos con mucha “ambición” que van a pelear por estar arriba en la tabla. “Estamos contentos con lo que estamos haciendo. Tenemos un buen equilibrio y una buena plantilla. Sin embargo, estamos en septiembre y sabemos que tenemos un largo recorrido por delante para tratar de mejorar cada día", finalizó.

Por su parte, Manuel Pellegrini subrayó que la plantilla está plenamente convencida de poder lograr la victoria en un enfrentamiento muy importante. “Siempre intento pensar de manera positiva. Espero que no perdamos y la diferencia sea de ocho puntos. Ellos han empezado muy bien y están jugando muy bien. Han ampliado su plantilla con más y mejores jugadores, así que para mí no es una sorpresa que estén allí”, comentó. A su vez, dijo que es pronto para sacar conclusiones puesto que el campeonato son 38 jornadas y aún están en el inicio. “Creo que tuvimos mala suerte en los últimos dos partidos, contra el Bayern por la manera en la que perdimos y ante el Arsenal porque nos merecimos los tres puntos”, explicó.

El Chelsea, favorito por precedentes

El Manchester City y el equipo blue se han enfrentado en un total de 150 ocasiones: 130 en la Premier League, ocho en la Championship, cinco en la FA Cup, dos en la Carling Cup (ahora Capital One Cup), dos en la Recopa de Europa, dos en la Full Members Cup y una en la Community Shield. El bagaje total es de 50 triunfos para los locales, 63 para los visitantes y 37 empates. En lo que respecta únicamente a los enfrentamientos en Liga, destacan las 40 victorias de los citizens por las 54 del Chelsea. El resto, 36 encuentros que acabaron con la firma de tablas en el marcador.

Cabe recordar que el conjunto entrenado por José Mourinho arrebató la victoria al City (0-1) en su última visita liguera al Etihad Stadium. Fue la temporada pasada, en la jornada 24, cuando un gol del defensa serbio Branislav Ivanovic consiguió romper una racha negativa de cuatro visitas consecutivas sin lograr los tres puntos (2-0 en la 2012/2013, 2-1 en la 2011/2012, 1-0 en la 2010/2011 y 2-1 en la 2009/2010). Este domingo, el Chelsea regresa a territorio hostil con el firme objetivo de mantenerse en el liderato ante un rival que necesita convencer para evitar males mayores.

Posibles alineaciones