Martillazo en la mesa

Primera victoria en casa del West Ham, y de forma muy merecida. Comienzo incontestable ante un Liverpool que en ningún momento fue superior y ya suma dos derrotas consecutivas en la Premier League.

Comienzo arrollador del West Ham

Como ya es tradición, se cantó el "Forever blowing bubbles" y se lanzaron pompas de jabón al campo. nada más comenzar, falta lateral para el West Ham. El Liverpool, como si de niños se tratase, parecía ensimismado contemplando las burbujas. El West Ham, el "niño pillo", no perdonó: el centro a esa falta fue cabeceado a la línea de gol por Tomkins que ganó con facilidad el salto a Henderson; y Reid empujó con la cabeza al fondo de las mallas. Minuto 1, 1-0. Pero no fue algo casual, pues a los 5 minutos del primer tanto, robo en la medular que condujo -una de sus incontables cabalgadas hoy- Downing, abrió a la derecha para Sakho, que puso lo que pareció un centro al segundo palo para Enner Valencia, pero el balón entro por encima de Mignolet por la escuadra en una genial vaselina. Ventaja de dos goles a los 6 minutos, ni en sus mejores sueños se habrñia imaginado esto Sam Allardyce, que decidió usar un trivote con Song - noble - Kouyaté para neutralizar al medio del Liverpool, y vaya si acertó con la idea, pues los visitantes no trenzaban ni una jugada y las bandas hammers con Enner Valencia y Sakho, que fueron una auténtica pesadilla para Manquillo y Moreno, que no tuverion precisamente su día.

Brendan Rodgers no fue ajeno a esta situación, y trató de arreglarlo con un cambio drástico: quitó al canerano atlético Javier Manquillo para dar entrada al central Mahamadou Sakho y así formar una defensa de 3, con Sterling y Moreno como carrileros. Pareció surtir efecto, pues a los 5 minutos del cambio, un rechace de un disparo en el área de Balotelli llegó a los pies de Sterling, que fusiló con un ajustado tiro a Adrián. 2-1 en el marcador, pero el fútbol mostrado por ambos equipos no parecía justificar ese resultado. A pesar del gol, continuó el dominio hammer, que avasallaba al medio del Liverpool. Gerrard, capitán y líder, estuvo totalmente desparecido la priera mitad; mientras que Balotelli, fruto de la desesperación, golpeó a Adrián cuando este enviaba un balón largo. El italiano y el español se enzarzaron, pero la cosa no fue a más y se saldó con amarilla para ambos. Raheem Sterling era el único que llevaba peligro en sus botas para los reds, y eso no parecía ser suficiente ante el gran partido que estaba realizando el West Ham.

Segunda parte más disputada y competida

Aunque tras la primera parte la diferencia era de sólo un gol, Brendan Rodgers sabía que su equipo necesitaba algo más si quería remontar el partido. Para ello, dio entrada a Adam Lallana por un gris Lucas. Este cambio fue un acierto, pues el Liverpool tuvo más control de balón y se acercaba más a la meta local. Si bien el medio del Liverpool por fin parecía sobrepasar al del West Ham, no sucedió lo mismo con la zaga, pues la dupla Reid - Tomkins cuajó un excelente encuentro. Sterling seguía siendo el hombre más peligroso de los visitantes. Big Sam dio entrada a Morgan Amalfitano (debut) por un cansado Alex Song, pero no consiguió recuperar el dominio en el medio. El Liverpool iba acercándose con más peligro, y Allardyce decidió inervenir: rrnunció al ataque dando entrada a Collins por Enner Valencia en el 74, minuto en el que Rodgers echaba más leña sacando a Lambert.

A aprtir de ahí, partido muy físico y de mucha brega: saltos, balones divididos, codazos, faltas... algo que beneficiaba al West Ham pues había sido su estilo los últimos años. Con la defensa de 5, los londineses no sufrían con las acometidas por alto del equpo del Merseyside, y ya en el minuto 87, una contra dejó a Amalfitano en el área poco encimado por Sakho. El francés, con la calidad que siempre demuestra, golpeó el balón con la puntera adonde o pudo llegar Mignolet para poner el 3-1, realizar un debut soñado y sentenciar el partido. Los 3 puntos, por primera vez esta temporada, se quedaban en casa de forma justa. Ahora las dudas irán rápidamente hacia Liverpool, pues son dos derrotas seguidas en Premier League, con una victoria poco conciliadora en casa ante el modesto Ludogorets.

Puntuaciones VAVEL Premier League