Resultado Bayern de Múnich - Padeborn en la Bundesliga 2014 (4-0)

22:25. Muchas Gracias por habernos acompañado en esta transmisión de la victoria del Bayern de Múnich por 4-0 sobre el Padeborn. En breves momentos se vienen las crónicas de la jornada y mañana más acción de la Bundesliga a través de VAVEL!!!

22:20. Acá dejamos el resumen y los goles del partido.

22:10. Lewandowski recuperó la senda goleador y volvió a marcar para el Bayern de Múnich. Su último gol había sido contra el Schalke 04 y, con el de hoy, son dos tantos que el polaco aporta a la causa bávara en esta liga.

22:08. Partido 100 para Manuel Neuer y su imbatibilidad en este torneo se mantiene intacta. El último gol que recibió el cancerbero alemán fue de parte de Höwedes en el empate a uno entre el Schalke 04 y el Bayern de Múnich en la segunda fecha del presente torneo.

22:05. Este día el Bayern de Múnich registró una cifra descomunal de 837 pases completados. Todos los sectores de la cancha vieron control del balón de los bávaros, incluyendo, la zona de Manuel Neuer.

22:00. Con el doblete de este día, Mario Götze llega a cinco goles en la presente temporada y se ubica como Máximo Goleador de la Bundesliga.

21:55. Con la victoria de este día, el Bayern de Múnich llega a once unidades y se pone como líder de la tabla general. A falta del partido de mañana del Bayer Leverkusen, los bávaros regresan, por hoy, a lo más alto del fútbol alemán.

TERMINA EL PARTIDO!!! Victoria contundente del Bayern con goles de Müller, Lewandowski y doblete de Mario Götze

89'. Disparo de Robben que se desvía en la defensa pero Kruse manda a córner

88'. Intento de desborde de Robben que acaba en tiro de esquina

87'. Disparo corto de Müller tras gran asistencia de Robben que Kruse tapa con la pierna

86'. Pase filtrado a Lahm que Brückner corta

85'. GOOOOLLLL DEL BAYERN DE MÚNICH!!! GOL DE THOMAS MÜLLER!!! Gran jugada de Robben por derecha y Müller que la empuja para firmar el cuarto de la noche

84'. Falta de Koc sobre Robben

83'. Disparo desviado de Götze que busca su hat-trick

82'. Alaba se mueve al centro del campo con el ingreso de Bernat

81'. El Bayern controla la posesión del balón

80'. Centro de Bernat que rechaza la defensa

79'. Cambio en el Bayern de Múnich. ENTRA Hojbjerg - SALE Alonso

78'. GOOOOOL DE MARIO GÖTZE!!!! Götze pesca un rebote en el área tras varios intentos de Robben y Müller y firma el 3-0

75'. Cambio en el Padeborn. ENTRA Dukcsh - SALE Rupp

75'. Cambio en el Bayern de Múnich. ENTRA Bernat - SALE Lewandowski

75'. Centro de Lahm que acaba en disparo desviado de Robben

74'. Fuera de lugar de Kachunga

73'. Falta de Xabi Alonso

72'. Centro de Müller que acaba por encima de portería

71'. Centro de Koc que por poco se le escapa a Neuer

70'. Pase de Robben que no llega a nadie

69'. TAPADÓN DE NEUER!!! a disparo de Koc

68'. Centro de Robben que Lewandowski no logra conectar

67'. Corte de Rode que se va por línea final

66'. Falta sobre Lahm de Vrancic

65'. Centro de Koc que rebota en Alaba. Mejora mucho el Padeborn

65'. Pase filtrado de Lahm que Brückner rechaza

64'. Falta sobre Xabi Alonso

63'. Disparo totalmente desviado de Koc

62'. Centro de Lahm que no encuentra a Müller

61'. Disparo de Götze que se va apenas afuera

61'. Cambio en el Padeborn. ENTRA Vrancic - SALE Ouali

60'. Centro de Alaba que cruza toda el área y nadie la pudo empujar, tras una gran jugada colectiva del equipo bávaro

59'. Xabi Alonso quedó mal luego de que Stoppelkamp le pisara en la disputa por el balón

59'. Disparo totalmente desviado de Robben

58'. Disparo de Kachunga que se va apenas desviado

57'. Centro de Stoppelkamp que corta oportuno Xabi Alonso. Segunda llegada del Padeborn

56'. Centro de Müller que la defensa envía a córner

54'. Falta de Rode

53'. Falta de Xabi Alonso

52'. Pared entre Lewandowski y Robben que Rupp corta

51'. Buen corte de Xabi Alonso tras un mal pase de Rafinha

50'. Pase largo de Koc que no llega Wermer

49'. Disparo desviado de Lewandowski

48'. Pase de Robben que Lewandowski no controla

47'. El Padeborn controla el balón por breves instantes pero se diluye su posesión

46'. Gran acción individual de Lewandowski que controla la defensa.

46'. Con el cambio, Rafinha se para como central junto a Dante

ARRANCA EL SEGUNDO TIEMPO!!!!

Cambio en el Bayern de Múnich. ENTRA Rafinha - SALE Boateng

Cambio en el Padeborn. ENTRA Koc - SALE Heinloth

21:04. Los jugadores regresan al terreno de juego. Se viene el segundo tiempo en Allianz Arena!!!

21:03. El Bayern de Múnich ha finalizado 164 pases completados en el primer tiempo, una cifra que se une al 77% de posesión de balón, 6 disparos a puerta y dos goles en un primer tiempo memorable para los bávaros.

21:00. Lewandowski dejó atrás su sequí goleador y sumó su segundo gol en Bundesliga con los bávaros. De igual forma, el regreso de Robben y la ubicación de Götze como mediapunta le dan al Bayern mayor creatividad en zona de ataque, algo de lo que careció ante el Hamburgo la fecha anterior.

20:55. Durante 30 minutos, el Bayern dominó el 82% de posesión de balón, siendo su registro más alta en lo que va de la temporada. Al finalizar el primer tiempo, el registro quedó en 77%, algo impresionante, sumado a los dos goles conseguidos por los bávaros.

20:50. Dos goles de primer nivel y un primer tiempo como no se le había visto al Bayern de Múnich en todo este inicio de temporada. Götze, tras un taconazo de Müller, y Lewandowski, con un derechazo potente desde fuera de área, tiene ganando a los bávaros que vuelven a brillar en su juego.

FINAL DEL PRIMER TIEMPO. Bayern de Múnich vence cómodamente 2-0 al Padeborn en el Allianz Arena

44'. Fuera de lugar de Ouali

43'. Contragolpe del Padeborn que, nuevamente, no prospera

42'. Salida peligrosa de Kruse que Lewandowski esta a punto de interceptar

41'. Disparo apenas desviado de Götze tras un gran pase de Robben

40'. Centro de Robben pero se sanciona falta de Lewandowski

39'. Fuera de lugar de Kachunga

38'. Volea de Müller que le queda arriba a Lewandowski

37'. Pase largo que Neuer atrapa

36'. Centro de Rode que controla la defensa

35'. Disparo de Robben que se va desviado de puerta de Kruse

34'. Pase de Müller que no alcanza a controlar Lewandowski

33'. Intentos de contragolpe del Padeborn que no prosperan

33'. Centro de Müller que no alcanza a llegar a Alaba

32'. Llegada del Bayern que Robben no puede concluir de buena forma

31'. Disparo de Robben que se va apenas desviado de la puerta de Kruse

31'. Pase largo de Boateng que queda demasiado potente para Alaba

30'. Buen corte de Alaba ante la contra del Padeborn

29'. Centro de Stoppelkamp que queda en manos de Neuer

28'. Disparo de Götze que se va apenas desviado de la puerta de Kruse

28'. Cobro de falta de Alonso que la defensa envía a córner

27'. Falta sobre Lewandowski

26'. Falta sobre Lahm

24'. Pase largo de Stoppelkamp que queda pasado para Kachunga

23'. Primer contragolpe del Padeborn pero Ouali dispara suave a manos de Neuer

23'. Alaba centra pero Hünemeier saca a tiempo

22'. Centro de Robben que rechaza la defensa

21'. Centro de Alaba que Kruse saca a línea final

19'. El Padeborn no puede dar dos o tres toques consecutivos

18'. Pase filtrado de Xabi Alonso para Götze pero la defensa corta a tiempo

17'. Disparo de Lewandowski que apenas se va fuera de portería

17'. Centro de Götze que saca en la línea la defensa

16'. Falta de Lahm sobre Heiloth

15'. SE SALVO EL PADEBORN!!! Gran desborde de Robben y Rode que Lewandowski controla pero el disparo choca en la defensa

13'. GOLAZOOOO DE LEWANDOWSKI!!!!! DISPARO POTENTE QUE REVENTÓ EL ARCO DE KRUSE!!!!

12'. Disparo flojo de Götze

11'. Falta sobre Lewandowski

10'. Disparo desviado de Alaba tras una gran jugada de Alaba

9'. Mal saque de Kruse que pesca Lewandowski pero remata de mala forma

8'. Disparo desviado de Lewandowski

7'. GOOOOLLLLL DEL BAYERN DE MÚNICH!!!! GOLAZO DE GÖTZE!!! Taconazo de Müller en el área y definición de primer nivel de Mario Götze

6'. Pase largo de Alonso que no controla Rode

5'. Centro de Müller que choca en Brückner

4'. Falta de Xabi Alonso en ataque

4'. Centro de alaba que Brückner la manda fuera

3'. Volea de Kachunga que se va desviada de puerta de Neuer. Primer intento del Padeborn en puerta bávara.

2'. Intento de pared entre Rode y Müller que no prospera

1'. Centro desviado de Ouali

1'. El partido arranca con una presión alta del Padeborn para ahogar la salida del Bayern

19:55. Se viene el partido en pocos minutos!!

19:50. La celebración previa del partido es en honor al Oktoberfest, la fiesta tradicional bávara, en la cual el Bayern tiene una racha ganadora

19:45. Rafinha y Xherdan Shaqiri estarán en el banquillo bávaro para este partido.

19:40. Este será el primer partido entre ambos clubes por Bundesliga, así que la historia nace en pocos minutos!!!

19:35. El partido de hoy será el encuentro número de 100 de Manuel Neuer como jugador bávaro.

19:30. Por otra parte, el dibujo táctica del Padeborn se representa de la siguiente manera:

19:25. Acá les dejamos el detalle oficial de la página de la Bundesliga de la alineación del Bayern de Múnich.

19:20. Por su parte, el Padeborn intentará asaltar la casa bávara con el siguiente once titular:

19:15. Pep Guardiola dispone su once titular de la siguiente manera:

19:10. Guardiola y Neuer estan listos para una fecha más en Bundesliga.

19:05 El Padeborn ha llegado ya a las instalaciones del Allianz Arena. En breves minutos venimos con las alineaciones oficiales.

18:55. El árbitro del encuentro será: Sascha Stegemann.

18:50. En el historial de enfrentamientos entre ambos clubes, existe también el registro de un duelo entre ambas escuadras, aunque, con el detalle que el que enfrentó al Padeborn fue el filial del Bayern de Múnich en la tercera división del fútbol alemán. El resultado fue un 2-1 en favor del Padeborn, local en esa ocasión. En la segunda vuelta, en Grünwalder Stadion, el Bayern se impusó 3-1 al Padeborn con gol del joven Thomas Müller y con Holger Badstuber jugando los 90 minutos de ambos encuentros.

18:45. El partido se llevará a cabo en el marco del Oktoberfest, la celebración tradicional en la región de Bavaria, en Alemania. En ese contexto, el Bayern ha registrado ocho victorias y tres empates en sus últimos oonce duelos disputados, desde la última derrota bávara en Oktoberfest de 2010, ante el Borussia Dortmund por 2-0 en el Signal Iduna Park.

18:35. Atentos a: Elías Kachunga. La velocidad y verticalidad del joven delantero alemán de ascendencian africana será clave para su equipo. Su desequilibrio y buen sentido de cara a gol son armas claves en la ofensiva del Padeborn.

18:25. Sobre las rotaciones, algo que muchos acusaron como el motivo del empate ante el Hamburgo, Guardiola pidió calma y recordó que están en una parte fuerte de la temporada y con demasiadas bajas. "Jugaremos dos o tres partidos por semana. No puedo cansar a un solo grupo de jugadores. Debemos entender que las ausencias siempre serán notables", concluyó Pep ante los medios.

18:20. Guardiola también elogió el trabajo de su rival y advirtió sobre la peligrosidad de sus jugadores. "Se divierten y trabajan. Eso hacen los equipos que hacen historia. Estan líderes por méritos, no por casualidades ni por desméritos de otros. No debemos pensar que son un rival accesible. Si lo hacemos, perderemos", concluyó Guardiola.

18:15. Ante esto, Pep Guardiola es consciente que la presión del resultado recae totalmente sobre su equipo y no sobre su rival. "Lo han hecho bien hasta ahora, ¿por qué deberían cambiarlo? Si ganan, será una gran sorpresa, si pierdenm todo está bien", enfatizó el catalán en rueda de prensa.

18:05. Durante la semana, André Breitenreiter, entrenador del Paderborn, ha comentado mucho acerca de la emoción y expectativa que vive su plantel de cara al partido de este día ante un histórico como el Bayern de Múnich. "Los chicos están emocionados. Quieren asaltar al gigante en su campo", expresó Breitenreiter en rueda de prensa.

18:00. El único registro de enfrentamientos directos entre ambos equipos se remonta al año 2001, en la primera ronda de la DFB Pokal. El resultado fue un categórico 1-5 de parte del Bayern al, aquel entonces, equipo de tercera división. Los goles los anotaron Carsten Jancker, Roque Santa Cruz, Niko Kovac y doblete de Aleksander Zickler.

17:55. Para esta fecha, la Bundesliga verá como el Bayern de Múnich y el Padeborn inician oficialmente su historial de enfrentamientos directos en Bundesliga, ya que esta es la primera temporada del equipo azul en la máxima división del fútbol alemán.

17:50. La fecha anterior, el Padeborn derrotó al Hannover 96 por 2 a 0 en un partido casi perfecto para el debutante teutón. Elías Kachunga y Moritz Stoppelkamp firmaron la victoria para el Padeborn.

Paderborn 2-0 Hannover 96 Highlights

Paderborn 2-0 Hannover 96 highlights. you can look this video here and for you can find all football highlights here.