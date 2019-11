Liverpool - Everton: un derbi para cambiar la tendencia inestable

Liverpool y Everton abrirán en horario matinal la sexta jornada de la Premier League en un partido que paraliza toda la ciudad del Este de Inglaterra para ver a sus equipos enfrentarse entre sí. Aficionados de ambos bandos intercambian opiniones a lo largo de la semana a la espera de que su equipo les dé una alegría el fin de semana. Los de Rodgers tienen que levantar el vuelo lo antes posible para que el Chelsea no se siga escapando al frente de la clasificación, y los toffees habrán de dejar de lado su teórica prioridad europea para dar la cara ante su más acérrimo rival -dentro del campo-.

Un inicio muy tambaleante del Liverpool

El Liverpool llega a este partido sumido en un mar de dudas. Tras el espectacular rendimiento durante la pasada campaña en la que se consiguió quedar a únicamente dos puntos de lograr el título doméstico inglés, la venta de Suárez fue apaciguada con un gasto económico considerable para reforzar ciertas posiciones y que la ilusión de los aficionados no decayese. En cambio, el inicio de temporada no ha podido dejar más fríos a los seguidores reds.

Si bien es cierto que el primer partido de la Champions League lo ganaron, fue gracias a un penalti en el tiempo de prolongación ante el en teoría rival más débil del grupo, el Ludogorets. Los de Rodgers no jugaron bien y permitieron al equipo búlgaro tener ocasiones de asaltar Anfield y dar la primera gran sorpresa del torneo. En Capital One Cup también empezaron con buen pie, pero del mismo modo costoso y sufridor. Fueron necesarios treinta lanzamientos desde el punto de penalti para que el Middlesbrough, de una categoría inferior, hincase la rodilla en la ciudad de The Beatles. Los de Riverside tuvieron opciones de llevarse el partido durante el tiempo reglamentario gracias a la fragilidad defensiva que caracteriza el mes de competición del Liverpool.

La entidad propiedad del empresario americano John Henry disputa cuatro competiciones este año, y tras su buen papel de hace unos meses, se espera mucho de ellos. En Premier League han logrado seis puntos de quince posibles, perdiendo partidos con rivales como Aston Villa y West Ham United, que estaban llamados a pelear por eludir los puestos de descenso. De los cinco partidos ligueros sólo han conseguido mantener su portería a cero en uno, y ese sin duda es el mayor problema que tiene que afrontar Rodgers. Lovren fue fichado como un jefe de una defensa de la que aún no se ha erigido como tal, y Mignolet no termina ser el líder dentro del área que organice de la mejor forma a su zaga, lo cual le ha valido algunas críticas.

La lesión de Daniel Sturridge ha llegado en un mal momento para los liverpudlians. Con Balotelli aún adaptándose a su nuevo club y Lambert desacertado de cara a puerta, la ofensiva queda muy reducida sin el atacante internacional inglés. En cambio, el joven Sterling sigue creciendo y se ha convertido en uno de los hombres claves del equipo en este inicio de campaña con su velocidad y desparpajo.

Steven Gerrard no se ha mostrado preocupado por esta situación: “Estamos en septiembre, son nueve meses de competición y llevamos uno. No estamos colistas, hemos logrado dos victorias y vendrán más. Sólo tenemos que volver a coger la inercia ganadora”.

La primera oportunidad de espabilar la tendrán en el derbi del Merseyside ante el Everton, donde los precedentes les acompañan. El año pasado una goleada por 4-0 dejó los tres puntos en Anfield, con dos goles de Sturridge, uno de Suárez y otro de Gerrard. En los ultimos cinco enfrentamientos entre ambos conjuntos en territorio red, tres victorias para el Liverpool y dos empates han sido el bagaje final. Los toffees no ganan en campo de su máximo rival desde 1999. Desde entonces, siete victorias locales y siete empates.

Tras haber descansado ante el Middlesbrough entre semana, el capitán Gerrard será titular en el centro del campo local, en su rol más defensivo, bajando a recibir entre los centrales. Es el jugador red en activo que más goles le ha marcado al Everton -nueve- y el que mejor entiende la rivalidad entre estos dos conjuntos.

Brendan Rodgers compareció ante los periodistas para hablar sobre el posible significado que puede tener este partido en su equipo: "Desde luego, no estamos en la situación ideal. Pero tampoco lo veo tan mal como lo pintan algunos. El año pasado en los mismos partidos sacamos sólo un punto más que este año, y al final acabamos haciéndolo muy bien. Está claro que tenemos que mejorar, y el partido ante el Everton puede ser el punto de inflexión que nos impulse hacia arriba, tanto en la clasificación como en la moral". El técnico norirlandés aprovechó para echar flores a su rival: "Tienen unos jugadores fantásticos y con mucha calidad. Además, tienen un entrenador magnífico como es Roberto".

Sobre la posible participación de Sturridge en el partido, Rodgers dijo: "No hay que precipitarse. Veremos cómo están las cosas dentro de cuarenta y ocho horas. Si no está para jugar el sábado, lo estará para el miércoles ante el Basilea. Es un jugador muy importante para nosotros porque trabaja mucho sobre el césped".

Los 'toffees' tampoco están muy boyantes

Al otro lado de Stanley Park tampoco están para tirar cohetes. Una sola victoria en cinco encuentros han sido capaces de cosechar los blues en lo que va de Premier League. La derrota en casa la jornada pasada ante el Crystal Palace decayó los ánimos de una afición que había salido eufórica del compromiso europeo intersemanal, en el que vencieron al Wolfsburgo por 4-1. Pese a que el equipo sigue dominando los partidos -en cuanto a posesión se refiere- igual que lo hacía el curso pasado, no están nada fuertes en defensa y son el equipo que más goles ha encajado en toda la categoría (13, una media de casi tres goles por partido).

Pese a que la temporada acaba de empezar, ya hay quien se plantea si Roberto Martínez ha elegido otro método para conseguir el objetivo de clasificarse para la Champions League. A partir de este año, el ganador de la Europa League se gana una plaza para participar al año siguiente en la máxima competición continental, y dada la alta competitividad reinante en la Premier League, quizá este sea un modo más efectivo de lograr el objetivo del Everton.

Al mal inicio del torneo doméstico se le une la temprana eliminación de la Capital One Cup, a manos del Swansea el pasado martes por un abultado 3-0. Los suplentes no estuvieron a la altura y en ningún momento dieron la sensación de poder clasificarse para la siguiente ronda, lo que sin duda les resta posibilidades de cara a una titularidad más asidua.

Tal y como se ha hecho mención antes, el gran problema del Everton en este inicio de campaña es la defensa. Baines es inamovible en el lateral izquierdo, pero el resto de las posiciones varían. La lesión de Coleman ha obligado a Martínez a probar a Stones -central- en el lateral derecho, y el nivel de Jagielka y Distin en el centro de la zaga está siendo más que cuestionable. Lentos, previsibles y poco contundentes, los delanteros rivales se aprovechan de lo lindo.

En la rueda de prensa previa al partido, Roberto Martínez se mostró confiado en las posibilidades de su equipo: “Sí, es cierto que hace más de una década que no conseguimos ganar en Anfield. Pero las estadísticas están para romperlas. La última vez que ganamos allí fue un 27 de septiembre, y estamos deseando repetirlo para poder cambiar la historia”. Asimismo, no quiso despejar ningún tipo de duda sobre los jugadores que arrastran molestias físicas (Coleman y Pienaar): “Quedan dos días para el partido. Es aún demasiado pronto para decir si estarán disponibles o no. De momento, están trabajando bien”. A quien sí descartó para el derbi fue al centrocampista Ross Barkley: “Está progresando más rápido de lo esperado, pero no podemos forzarle. Tiene que recuperarse bien”.

El técnico español habló sobre el pobre nivel defensivo que está demostrando su equipo: “Tuvimos un par de errores en los dos primeros partidos que minaron nuestra confianza. Los hemos ido arrastrando y no hemos sabido recuperar la intensidad. Pero sabemos que la clave es concentrarnos en defender todos juntos, como equipo, no sólo la línea defensiva. La defensa comienza en la presión”. También dejó sus sensaciones sobre el complicado inicio de campaña de su rival, el Liverpool: “Cuando pierdes a un jugador sobre el que giraba todo tu juego como lo era Suárez, existe un período en el que hay que adaptarse a la nueva disposición sobre el campo. Han fichado mucho y además tienen competición europea, no es fácil estar al cien por cien ya en septiembre”.

Pese a que los duelos entre Liverpool y Everton son los que más expulsiones han visto en la historia de la Premier League, Martínez rechazó que el partido se plantease violento: “Somos dos equipos que queremos ganar a base de jugar con la pelota, de practicar un fútbol atractivo. La calidad de nuestros jugadores, desde un punto de vista técnico, es muy alta, y eso debe ser suficiente para imponerse el buen juego a la brusquedad”.

Estos dos conjuntos, al ser de la misma ciudad y estar los estadios tan próximos (Anfield y Goodison Park están separados por apenas un kilómetro y medio), tienen una rivalidad histórica, de la cual también habló el entrenador toffee: “Ambos utilizamos la rivalidad para crecer porque es una rivalidad muy sana. Luchamos unos contra otros sobre el césped, pero estamos unidos en hacer crecer la ciudad de Liverpool”. En palabras de Martínez: “Es cierto que este partido son tres puntos, pero son tres puntos que ni ellos ni nosotros podemos permitirnos perder. He ahí la clave”.

Posibles alineaciones