Hull City - Manchester City: cuestas opuestas

Partido difícil, complicado y duro para el Hull pero mucho más que atractivo para el espectador neutro, que podrá disfrutar de un gran partido entre un equipo muy fuerte en casa y reforzado como nadie lo ha hecho durante este mercado veraniego contra el vigente campeón de liga, el Manchester City. Este partido promete goles y espectáculo, pero mucho sufrimiento para los dos equipos.

Han desperdiciado cinco ventajas en el marcador en los últimos tres partidos

El Hull City, que jugará de local, viene no solo de caer en la Capital One Cup ante el West Bromwich Albion, además acumula otros tres partidos -estos de liga- sin conseguir una victoria ni dejar su portería a cero. Steve Bruce, que cuenta con una gran plantilla, no está encontrando la manera de que sus chicos ganen los partidos. Ante el West Ham se pusieron hasta dos veces por delante para terminar empatando el choque ante los londinenses. En la siguiente jornada, el Newcastle igualó el 0-2 de ventaja que tenían los tigers y dejó al Hull con muy mal sabor de boca. El West Brom remontó el 1-2 favorable a los de Bruce en los minutos 87 y 88.

Tras el 7-0 en copa, los ánimos crecen

En la otra cara de la moneda, la que llega algo más contenta pero no demasiado, está el Manchester City. Los de Manuel Pellegrini vienen de golear al Sheffield Wednesday en un partido donde el resultado de 0-0 al descanso hacía presagiar lo peor hasta que el carrusel de goles de la segunda parte dejó el marcador en 7-0. Mirando el calendario, esa es la única victoria de septiembre para los citizens ya que en los anteriores partidos cayeron 1-0 ante el Bayern München y empataron a uno y dos goles respectivamente ante Chelsea y Arsenal, dos rivales directos por el título ante los cuáles no pudieron conseguir los tres puntos.

Parte médico

Para este partido la lista de bajas la ocupan únicamente el lesionado de gravedad Robert Snodgrass y David Meyler, que no ha podido superar sus molestias en la espalda y por lo tanto no estará disponible para este choque de titanes.

La baja del extremo escocés está más que cubierta con los fichajes de verano y por lo tanto Bruce no tendrá ningún problema ahí. David Meyler es suplente y por lo tanto no hará falta buscarle recambio.

Por los visitantes, Pellegrini podrá volver a contar con Pablo Zabaleta tras cumplir en Capital One Cup su partido de sanción. Jovetic y el centrocampista Fernando son dudas y no se sabrá hasta última hora si el entrenador chileno podrá contar con ellos o no.

Precedentes

En el apartado de precedentes únicamente se aprecian seis choques. De esos seis, el Hull City ha ganado uno, ha empatado dos y ha caído derrotado en los tres choques restantes. Lo que deja un balance del 50% de victorias citizens.

La pasada campaña el Manchester City ganó los dos partidos que disputaron, 2-0 y 0-2 respectivamente en el Etihad y el KC Stadium. En la temporada 2009/2010 el Hull logró empatar en el Etihad a un gol y ganar por 2-1 en su feudo. La temporada anterior a esa, el primer partido acabó 2-2 y el choque de vuelta terminó 5-1 a favor de los que hoy entrena Pellegrini.

El pronóstico de VAVEL

Viendo que el Hull está en una dinámica de no matar los partidos y que el Manchester City viene en un mejor momento al no perder ante rivales directos -aunque tampoco les ha ganado, cosa que no termina de convencer en Manchester- y al no haber bajas significativas y demostrar el Hull ser fuerte en casa, el pronóstico más acertado sería "Victoria o empate del Hull City".

¿Por qué? El Hull saldrá a por todas, sabe que si deja que el Manchester City tome el control, acabará goleado. Deberá mantener la posesión y para ello tiene buenos jugadores en el centro del campo. Intentarán aguantar las estocadas a la contra con trabajo en equipo y creo que terminarán sacando, al menos, un punto de este partido para mejorar el amargo sabor de boca de las últimas semanas.

Posibles 'onces' iniciales