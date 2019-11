Resultado Zenit - Mónaco en Champions League (0-0)

Esto es todo amigos, que disfruten del resto de la jornada. ¡¡Hasta la próxima!!

Ambos equipos concluyen la jornada con 4 puntos, compartiendo liderato en el grupo C de la UEFA Champions League.

FINAL DEL PARTIDO EN SAN PETERSBURGO

90+4'. El córner no surte efecto y el colegiado mira su reloj.

90+4'. Córner para el Zenit, puede ser la última del partido.

90+2'. Bakayoko sustituye a Moutinho en el AS Monaco.

90'. Llegamos al último minuto de los noventa reglamentarios. Clattenburg añadirá cuatro minutos de descuento.

88'. Arshavin sustituye a Anyukov en las filas del Zenit.

87'. El partido se encuentra en una fase de desgaste, en el que ningún equipo va a por el partido.

83'. Dirar ve la cartulina amarilla por una falta.

82'. Hulk estrelló el balón en la barrera.

81'. Fabinho es amonestado por la falta sobre Hulk.

81'. Falta favorable al Zenit en el borde del área tras una falta de Fabinho sobre Hulk.

78'. Germain sustituye a Ocampos en el AS Monaco.

75'. Ocasión para el Zenit. Kerzhakov remata a bocajarro y el balón golpea en el rostro de Carvalho que ha quedado desplomado sobre el césped. Parece que ha entrado enchufado el delantero ruso.

74'. Kerzhakov sustituye a Rondón en el Zenit.

72'. Doble ocasión para el AS Monaco. Jugada personal de Ferreira-Carrasco que dispara dentro del área a los pies de Logydin y en su propio rechace, cruza el balón hacia el poste derecho del meta ruso.

69'. Córner que saca Moutinho para el AS Monaco sin consecuencias.

66'. Smolnikov sustituye a Shatov en las filas del Zenit.

65'. A punto de marcar Lombaerts a la salida del córner. Subasic atrapó el cuero.

64'. Hulk buscó el remate de un compañero sin fortuna. Será córner favorable a la escuadra rusa.

63'. Falta peligrosa favorable al Zenit cerca del área.

59' Mantiene la posesión y el control del encuentro el Zenit en esta segunda parte.

55'. Se estira el Zenit buscando continuamente a Rondón, aunque no está disfrutando de demasiada efectividad en sus remates.

51'. Ferreira-Carrasco sustituye a Dimitar Berbatov en el ataque monegasco.

50'. Ocasión clamorosa desperdiciada por parte del Zenit. Internada de Danny por banda izquierda que asiste con un pase de la muerte a Rondón, y éste se resbala en el momento de fusilar a Subasic. Continúa el 0-0 en el electrónico.

48'. La disposición táctica no sufre variaciones y el Zenit busca el control del esférico.

46'. Se reanuda la segunda mitad en el Stadion Petrovski sin cambios en ambos conjuntos.

Esta imagen muestra una pugna entre Javi García y Geoffrey Kondogbia.

Estadísticas primera parte Disparos: Zenit 3-5 AS Monaco Posesión: Zenit 50-50 AS Monaco Faltas: Zenit 10-10 AS Monaco Córners: Zenit 1-3 AS Monaco Paradas: Zenit 2-1 AS Monaco Pases intentados: Zenit 225-199 AS Monaco Pases completados: Zenit 185-165 AS Monaco Tarjetas amarillas: Zenit 0-1 As Monaco

Aquí tenemos la imagen de la ocasión de Ocampos.

45+1'. Final del primer tiempo en San Petersburgo.

45'. Clattenburg añade un minuto al primer acto.

43'. Ocasión clara de nuevo para el AS Monaco. Ocampos recoge un balón suelto en la frontal y su disparo queda repelido por el meta Lodygin.

42'. Ocampos, el más incisivo por parte del conjunto del principado en el día de hoy, está demostrando en el partido de hoy su nivel de forma actual.

40'. Disparo lejano de Salomón Rondón que topa con las piernas de Ricardo Carvalho.

38'. Amarilla a Jeremy Toulalan por cortar un contraataque del Zenit.

37'. Posible falta en el borde del área a favor del AS Monaco que el trencilla inglés Mark Clattenburg no señala.

36'. Leonardo Jardim no parece contento con el juego de sus pupilos.

34'. Partido bastante pausado con faltas en el mediocampo y sin ocasiones claras.

30'. Córner botado por Danny que es rematado por Fayzulin sin encontrar portería.

26'. Hulk intenta crear peligro de jugada personal, pero se encuentra siempre con la ayuda que ofrece Ocampos a su lateral, Kurzawa.

23'. Centro desde la izquierda de Danny que acaba sin complicaciones en las manos de Subasic.

22'. Falta lateral lanzada por Moutinho que acaba en falta en ataque por parte de Berbatov.

20'. El Zenit quiere apoderarse del manejo del balón, aunque no crea demasiado peligro.

18'. Se resiente Hulk de un golpe en el centro del campo, parece que no es nada grave y podrá continuar.

14'. El partido se encuentra en una fase de estancamiento en cuanto a ritmo, después del frenético inicio.

11'. Córner sacado por Moutinho que acaba siendo despejado por la zaga rusa.

9'. Primer acercamiento por parte del conjunto ruso. Danny realiza una diagonal que acaba con un disparo lejos de la portería de Subasic.

8'. Falta lateral botada por Joao Moutinho y que cabecea Ocampos por encima del larguero.

7'. Los monegascos están intentando llevar el peso del partido en los minutos iniciales.

5'. El partido ha comenzado con una intensidad bastante alta por parte de ambos equipos.

3'. Primera ocasión del partido, Dimitar Berbatov ha perdonado el primero para el AS Monaco tras rematar una internada por la banda izquierda de Ocampos.

1'. ¡¡Comienza el partido en San Petersburgo!!

17:53. Como suplentes del AS Monaco estarán: Stekelenburg, Wallace, Elderson, Bakayoko, Bernardo Silva, Ferreira-Carrasco y Germain.

17:52. El conjunto monegasco sale de inicio con: Subasic, Fabinho, Kurzawa, Carvalho, Raggi, Dirar, Joao Moutinho, Kondogbia, Toulalan, Berbatov y Ocampos.

17:50. El banquillo ruso estará conformado por: Malafeev, Luis Neto, Smolnikov, Mogilevets, Tymoshuk, Arshavin y Kerzhakov.

17:45. Por parte del Zenit formarán: Logydin, Anyukov, Criscito, Lombaerts, Garay, Shatov, Fayzulin, Javi García, Danny, Hulk y Rondón.

17:00. El medio portugués del AS Monaco Bernardo Silva, habló para este partido Zenit - Mónaco su rival en la tarde de hoy, el Zenit: "El Zenit puede tener el mejor equipo en años. Es muy potente y el partido será muy difícil". También valoraba la dificultad de desplazarse al otro lado del continente: "Siempre es complicado desplazarse a Rusia, hay muchas escalas y los viajes son bastante largos".

16:55. El punta portugués del Zenit Danny, confía en llegar a tiempo al choque a pesar de sus molestias: "A pesar de no acabar bien el partido ante el Spartak, me siento en condiciones de jugar si el entrenador lo considera oportuno".

16:50. El partido Zenit - Mónaco se disputará en el Stadion Petrovski de San Petersburgo, con capacidad para 22.000 espectadores y remodelado por última vez en el año 1.994.

16:45. Dirigirá el partido Zenit - Mónaco, el trencilla inglés Mark Clattenburg.

16:40. En el equipo francés destaca sobremanera el mediocentro portugués Joao Moutinho, artífice de la victoria contra el Bayer Leverkusen y principal valedor de su club esta temporada.

16:35. Por el conjunto ruso para este partido Zenit - Mónaco hay que estar atentos al atacante brasileño Hulk, sin duda alguna la estrella del equipo, que ya consiguió marcar en Da Luz.

16:30. Por su parte, Leonardo Jardim se refirió a su rival con las siguientes declaraciones en la previa del partido Zenit - Mónaco : "Será un partido exigente y saldrán al ataque al igual que nosotros. Es un rival temible y muy peligroso en ataque".

16:25. André Vilas-Boas compareció en rueda de prensa para referirse a la cita contra el AS Monaco: "Hemos estudiado a fondo el juego del AS Monaco, pero ellos también tiene una gran observación y nos ha estudiado a nosotros. Hoy en día no se deja nada al azar" El técnico luso no quiso resaltar el choque como si de una final se tratase; "Será un partido diferente, pero no lo hemos tratado de forma especial".

16:20. Cabe recordar que el de esta tarde será el primer enfrentamiento entre ambos clubes.

16:15. Por su parte, el conjunto monegasco viene de perder su último compromiso ante el OGC Nice de la Ligue 1 (0-1) , que le coloca en la duodécima posición de la tabla clasificatoria. Sin embargo, en la competición continental la suerte le sonríe gracias a la victoria por 1-0 al Bayer Leverkusen en el Louis II de Mónaco.

16:10. En su último partido, el conjunto ruso empató en la liga de su país ante el Spartak de Moscú con el resultado de 0-0.

16:05. El Zenit San Petersburgo llega a esta cita en un estado de forma envidiable, siendo líder destacado de la Russian Premier League y tras ganar en la primera jornada de la UEFA Champions League al Benfica por 0-2 en el Estadio Da Luz de Lisboa, por lo que se sitúa en la primera posición del grupo C.

16:00. ¡Muy buenas tardes a todos! ¡Vuelve la Champions League a VAVEL.com! Comienza en estos momentos la retransmisión del partido Zenit San Petersburgo vs AS Monaco , correspondiente a la segunda jornada del grupo C de la UEFA Champions League que se disputará a las 18:00 hora española. ¡Comenzamos!