Sunderland - Stoke City: ganas de revancha en el Stadium of Light

Llega la séptima jornada de la Premier League y, tanto Sunderland como Stoke City, llegan necesitados de puntos. Los black cats están encallados en la posición decimoséptima de la tabla con cinco puntos, y los potters están un poquito más arriba en la clasificación, exactamente en la undécima plaza con ocho puntos. El Stadium of Light será esta vez el jurado que decidirá si sus jugadores serán capaces de cambiar la situación que afrontan en liga,o por el contrario, si siguen en la espiral negativa de resultados. El Stoke City afronta el choque con optimismo gracias a su victoria hace una semana y media en la Capital One Cup contra el mismo rival y ante los mismos aficionados por 1-2.

Se busca primera victoria

Nueva jornada en el Stadium of Light y mismo objetivo, conseguir de una vez la ansiada primera victoria del equipo en liga. Mucho está tardando en llegar esa bocanada de aire fresco que hará que los chicos de Poyet puedan respirar con más tranquilidad, y es que los black cats sólo saben lo que es ganar en la Capital One Cup, competición de la que fueron eliminados la ronda anterior por el mismo Stoke City al que se enfrentan esta jornada. En competición liguera suman un balance de cinco empates y una derrota, cosa que no acaba de agradar al entrenador ni a los jugadores, que ven como los puestos de descenso están cada vez más cerca.

La pasada jornada sumó su quinto empate con un resultado de 0-0 frente al Swansea City, que deja al equipo franjirrojo en la posición decimoséptima de la tabla metidos en serios problemas, visto su juego en los últimos partidos. Quizá en este último encuentro el Sunderland mereciera algo más que el Swansea, pero cuando no aprovechas las ocasiones claras de gol como una que tuvo Adam Johnson con un disparó a la escuadra que fue atajado por el guardameta Fabianski, quien fue el mejor de su equipo, pasa lo que al final pasó, que se repartieron los puntos. Buckley, Larsson y el incorporado en la segunda mitad Ricky Álvarez fueron los más destacados del Sunderland.

Hughes sabe cómo ganar en Sunderland

El Stoke City afronta este partido con menos ansias que el Sunderland, aunque no muchas menos, ya que sólo les distancian tres puntos a ambos equipos. Ocupan el puesto undécimo de la clasificación tras su último partido en el que consiguió una victoria por 1-0 frente al Newcastle. Fue el delantero Moses quien cuajó un gran partido y ayudó a su equipo a llevarse los tres puntos, pero fue Crouch quien marcó el tanto conseguido por los potters en los primeros compases del encuentro.

Moses desperdició la oportunidad más clara para aumentar las distancias gracias a un fantástico despeje con el pie del meta Krul. Los últimos minutos fueron de nerviosismo por parte del Stoke, ya que, no dejaban zanjado el partido y dejaban vivos a los de Pardew, que aunque no estén muy bien, siempre pueden acabar despuntando en una jugada y complicándote el resultado final. No fue así y los potters consiguieron una victoria más que merecida que les daba moral para los siguientes encuentros.

Los black cats golpearon los últimos en liga

Corría la jornada 23 de la temporada pasada, cuando separaban cuatro puntos a ambos equipos, Sunderland en posiciones de descenso y Stoke City luchando por distanciarse de ellos. El Stadium of Light sería el encargado de desequilibrar el partido en favor de los suyos para llevarlos en volandas hacia la salvación, y así fue. El resultado de 1-0 para los locales hacía soñar a los black cats con una posible salvación a final de temporada, gracias al gol de Adam Johnson en el minuto 17 de partido y a la gran labor defensiva que hizo el equipo para hacer valer el gol hasta el pitido final.

El partido se decantó para los de Sunderland finalmente cuando N'Zonzi fue expulsado por doble amonestación en el minuto 53 de encuentro, y a partir de ahi, los pocos ataques que el Stoke City hizo, fueron desbaratados por la defensa. El Sunderland consiguió hacerse fuerte para no encajar el gol del empate y poder sumar una nueva victoria a su casillero, de gran valor por la mala situación que pasaba el equipo en ese momento.

Ventaja de los de Poyet si miramos los precedentes

Son un total de 96 enfrentamientos los que llevan Sunderland y Stoke City en liga, con resultados de todo tipo. El global se lo llevan los black cats, quienes de esos 96 partidos, han conseguido llevarse 46 victorias, por las 27 de los potters, y los 23 empates. Con lo que se puede decir, que la historia sonríe al Sunderland.

Si nos ceñimos a los partidos que han jugado en el Stadium of Light, el favoritismo se lo lleva mucho más claro el Sunderland, quien de 48 partidos, se ha llevado 38 , por 4 del Stoke City y 12 reparto de puntos, es decir, un fortín en las visitas del Stoke.

Hay que irse más de 100 años atrás para rememorar la victoria más amplia del Sunderland en casa frente al Stoke, concretamente en la temporada 1900/1901, en la que los locales le endosaron un 6-1. Menos años hay que remontarse para ver la mayor victoria conseguida por los potters en casa del Sunderland, en la temporada 1969/1970, con un resultado de 0-3.

El resultado que más se ha repetido, un total de ocho veces, en el Stadium of Light frente al Stoke City, ha sido el de 2-0.

Caras españolas en ambos bandos

Son muchos los paisanos que emigran a otras ligas en busca de nuevos retos, y en este partido nos encontramos con tres jugadores españoles; uno en el Sunderland -Jordi Gómez- y dos en el Stoke City, Bojan y Marc Muniesa, ambos ex barcelonistas. Todos han tenido un papel muy diferente en sus clubes hasta ahora.

En el caso de Jordi Gómez, Poyet lo tiene como uno de los principales recambios del once titular, podríamos decir que es el jugador número doce para el entrenador. Cuando el juego necesita control y un poco de tranquilidad, ahí está Jordi listo para saltar al terreno de juego y poner su toque personal al partido. La titularidad la ha conseguido en los partidos de la Capital One Cup, pero en liga, como ya hemos dicho anteriormente, está en un segundo plano, al tener que competir por un hueco entre los once mejores con Cattermole o Rodwell, por ejemplo, que hasta ahora han sido indiscutibles en sus posiciones.

Caso distinto es el de Marc Muniesa, quien ha tenido pocos minutos desde su llegada a la Premier de la mano de Hughes, y es que, el defensa tiene por delante a jugadores como el capitán Shawcross o Bardsley, quien el entrenador tiene depositada su confianza. Sus titularidad con dos goles ante el Sunderland en la Capital One Cup, que le dieron el pase a la siguiente ronda, fueron recompensados en el último partido de liga donde debutó por primera vez como titular en Premier League, con otra victoria para el Stoke en casa. Parece que Muniesa es una pequeña pieza aún por pulir, que está dando suerte a su equipo en encuentros claves.

Caso muy distinto es el de Bojan, quien su paso por el equipo está siendo muy intermitente. Llegó como un fichaje de lujo para reforzar una delantera un poco pasada de años, para darle frescura y rapidez en ataque. Empezó siendo titular en el primer partido de liga, pero su irregular juego le llevó a sentarse en el banquillo y ver desde ahí los siguientes. Contra el Leicester City volvió a reaparecer entre los titulares, pero una vez más, no convenció al entrenador y volvió al banquillo, dando vía libre a Crouch para ser el delantero objetivo del equipo. El trotamundos, la eterna promesa Bojan Krkic, de momento, no está cuajando en la Premier League, y deberá seguir compitiendo por convencer a Hughes para ser él el delantero referente del club.

Convocatorias

Sunderland: Mannone, Pantilimon, Brown, Jones, O'Shea (c), Van Aanholt, Vergini, Alvarez, Bridcutt, Buckley, Cabral, Cattermole, Giaccherini, Gomez, Johnson, Larsson, Mavrias, Rodwell, Altidore, Fletcher, Graham, Wickham.

Stoke City: Begovic, Butland, Sorensen, Bardsley, Huth, Muniesa, Pieters, Shawcross (c), Teixeira, Wilkinson, Wilson, Adam, Assaidi, Ireland, N'Zonzi, Palacios, Sidwell, Whelan, Arnautovic, Bojan, Crouch, Moses, Walters.

Posibles onces iniciales