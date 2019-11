AC Milan - Chievo Verona: en busca de no complicarse la vida

Tras el Hellas Verona - Cagliari, el AC Milan - Chievo será el segundo partido de la sexta jornada de la Serie A italiana. Ninguno de los dos llega en buen estado de forma, rindiendo sobre todo el Milan muy por debajo de sus expectativas. Los infantiles fallos defensivos que los de Inzaghi llevan cometiendo en prácticamente todas las jornadas les están haciendo perder puntos ridículos, como contra el Empoli o el Cesena. Mientras, el Chievo, que peleará por no descender a la Serie B, solo lleva una victoria y dos empates en lo que llevamos de competición.

Los fallos defensivos, la clave del Milan

Ofensivamente hablando el Milan está dejando muy buenas sensaciones, de hecho probablemente sea uno de los equipos más poderosos de Italia en esta faceta. Mènez está siendo el estandarte ofensivo de los rossoneri (imprescindible ver su exhibición en el frenético Parma 4-5 Milan), rindiendo a un nivel bastante inesperado, Torres de momento parece estar enchufado y Honda y Bonaventura son las otras dos principales opciones arriba en el 1-4-3-3 o 1-4-2-3-1, los dos esquemas mayormente utilizados por Inzaghi.

Pero defensivamente hablando probablemente estemos ante uno de los equipos más fragiles del continente. El fichaje de Alex ha sido uno de los mejores del verano, porque a Rami le hacía falta un compañero de zaga urgentemente. El ex del Valencia fue el mejor central el año pasado, lo cual no era excesivamente complicado, y ahora (desconocemos el porqué) no parece ser del agrado del Pippo. Contra el Empoli, por ejemplo, le dejó en el banquillo por decisión técnica. Y además Alex cayó lesionado en la segunda jornada y no se sabe con certeza cuando se recuperará, aunque no le queda mucho. Es por ello que la defensa del Milan está siendo, digamos, de circunstancias en las últimas jornadas y lo está pasando verdaderamente mal.

Los fallos de concentración son los predominantes. Sobre todo en balones aéreos. No hay entendimiento entre Abbiati (Diego López también cayó lesionado) y la defensa y los errores se suceden. No hay partido en el que no se 'regale' un gol. Si Inzaghi logra pulir estos fallos, cosa que cuando tanto Alex como Diego López se recuperen será más probable, muy posiblemente el Milan dará que hablar esta temporada, porque tiene plantilla de sobra y hasta el momento está habiendo mucho entendimiento entre los de arriba.

El Chievo, a intentar sumar para alejarse del descenso

Como viene siendo habitual en las últimas campañas, la prioridad del Chievo esta temporada será no descender. En los últimos años es algo que lleva consiguiendo, y el año pasado no cuajó mala temporada. Precisamente muchos de los hombres que lograron la permanencia el año pasado no se han marchado este verano, y además desde la dirección deportiva se ha logrado la cesión de uno de los porteros más prometedores de Italia: Francesco Bardi, propiedad del Inter de Milan. Los de Corini suelen ser un equipo bastante asequible a domicilio y fragiles atrás, por lo que no deberían suponer un gran reto para el Milan.

De todas formas, conociendo al Milan y la Serie A, es imposible pronosticar nada. Mismamente, la semana pasada el Cagliari de Zeman (otro que dará mucho que hablar) le endoso 4 goles al Inter en el Guiseppe Meazza. Pero desde luego, y esto sí se puede afirmar, mañana será un buen día para que la defensa del Milan coja confianza, que la necesita y mucho si quiere volver a Europa la temporada que viene.

Posibles alineaciones: