Resultado Tottenham - Southampton en la Premier League

17:05. Y esto es todo por hoy, gracias por confiar en VAVEL una semana más para seguir la Barclays Premier League.

17:00. Partido muy igualado el que hemos vivido en Londres, con dos equipos muy sólidos atrás que no han concedido casi ocasiones. Al final, los de Pochettino estuvieron menos espesos que sus rivales y se llevaron los tres puntos con una genialidad de Eriksen, que corta la mala racha spur en Premier ya que no ganaban desde agosto y a su vez frena en seco la buena serie de resultados del Tottenham, que no perdía desde ese mismo mes.

90+3' ¡Final en White Hart Lane! Vencieron los de Pochettino, Tottenham 1-0 Southampton.

90+1' Y último cambio en el Tottenham, se va Lamela por Harry Kane.

90' Añade 3 minutos más a los 90 el cuarto árbitro.

89' Insiste con paciencia el equipo de Koeman pero no consigue plantarse con comodidad frente a Lloris.

86' Balón largo de Dier que esta vez sí acierta a atrapar Frasier Forster.

83' ¡¡A punto de empatar Mané!! Gran ocasión del soton que el senegalés falla delante de la portería.

82' Se le escapa de las manos un balón a Forster que hoy está muy errático.

80' Cambio en el Tottenham, se marcha Christian Eriksen, goleador hoy, y entra Dembelé.

77' Agarrón de Tadic sobre Rose que le cuesta al serbio la amarilla.

76' Va a por todas Koeman: sienta a Wanyama y da entrada a Shane Long.

75' ¡Vaya ocasión ahora para el Tottenham y qué atento Alderweireld para cortar en dos ocasiones el peligro!

74' ¡A punto de rematar el balón al segundo palo Morgan Schneiderlin!

73' Falta peligrosa para el Southampton en el lateral del área.

71' Tadic manda directamente fuera un saque de falta.

68' Danny Rose vuelve a librarse de la amarilla tras una entrada al tobillo de Tadic.

65' Estuvo a punto de sorprender Sadio Mané pero Lloris atrapó fácil.

63' ¡Paradón de Lloris al trallazo de Wanyama! Sigue vivo el soton.

61' Ocasión para Chadli que Bertrand manda a saque de esquina.

58' Muy trabado el partido, sin ocasiones y con poco juego.

54' Contra bien orquestada por Chadli que la pone a Danny Rose pero este controla mal.

52' Y por fin saca una tarjeta el árbitro. Empujón de Kaboul, que era último hombre, sobre Mané.

50' Falta peligrosa en el lateral del área sobre Eriksen.

48' Entrada durísima de Schneiderlin sobre Rose que tampoco castiga con amarilla Mike James.

45' ¡Empieza la segunda parte!

16:08. Ya salen ambos equipos del tunel de vestuarios.

15:55. Primera parte muy igualada en el norte de Londres, con muy pocas ocasiones claras. Aún así, el Tottenham lo intentó con más insistencia al final de la primera mitad y consiguió adelantarse con una gran jugada entre Adebayor, Chadli y Eriksen.

45+3' Final del primer tiempo en White Hart Lane, Tottenham 1-0 Southampton con un gol de Eriksen.

45+1' Falta peligrosa que lanza Tadic y atrapa muy seguro Hugo Lloris.

45' Tres minutos de añadido decreta Mike Jones.

43' ¡¡Al palo el Tottenham!! Casi pone tierra de por medio Nacer Chadli.

40' Lo estaba buscando con insistencia el equipo spur y finalmente logró su premio. Galopada de Adebayor por la izquierda que pasa a Chadli y este habilita a Eriksen para que dispare raso desde fuera del área y ponga el 1-0 en Londres.

39' ¡¡¡GOOOOOOOOOOOOOOL DEL TOTTENHAM!!! GOL DE CHRISTIAN ERIKSEN

37' Ha vuelto a recuperar el dominio del partido el equipo de Pochettino.

35' Disparo de Eriksen que casi se le cuela a Forster.

32' No va a poder seguir Naughton y va a entrar en su lugar Eric Dier.

29' Ahora es Bertrand quien entra muy duro sobre Naughton y Mike Jones vuelve a dejar la cartulina en su bolsillo.

27' Entrada muy fea sobre Tadic de Danny Rose que se libra de la amarilla.

25' Gran disparo de Lamela que consigue despejar in extremis Forster.

23' Saque de esquina ahora para el Tottenham que no consigue rematar bien Capoué.

22' Mete un balón por la banda Mané pero se molestaron entre ellos Schneiderlin y Pellé y el remate fue defectuoso.

20' Córner para el Southampton que despeja la defensa spur.

16' Se duele Sadio Mané y va a tener que ser atendido.

12' Internada de Mané que pone el centro raso aunque es despejado por Naughton.

10' Se hace oir la hichada visitante en White Hart Lane, cantando el característico 'When the Saints go marching in'.

8' Casi marca el soton! Pellé que aprovecha una contra y pone el pase de la muerte para que Mané la mande a saque de esquina.

5' Dominio absoluto de los locales y el Southampton que no consigue salir de su campo.

3' Primera ocasión del partido, cabezazo de Vertonghen que saca bajo palos la defensa saint.

0' ¡Comienza el partido en White Hart Lane!

15:05. Ya están los jugadores sobre el césped!

15:00. Cinco minutos para que de cominezo el encuentro y ya está todo listo en White Hart Lane.

14:32. El Southampton por otro lado tendrá como suplentes con K. Davis, Gardos, Long, Cork, Mayuka, Reed y Targett.

14:30. Los locales contarán con Vorm, Dier, Fazio, Dembele, Townsend, Kane y Soldado en el banquillo.

14:25. Por parte del Southampton, Koeman saca este equipo en White Hart Lane.

14:20. La ausencia de Harry Kane es la única sorpresa del 11 del Tottenham.

14:20. Ya tenemos 11 iniciales de ambos equipos. Este es el combinado que presenta Pochettino.

14:15. Será Mike Jones quien arbitre el partido de hoy.

14:10. Por su parte, Koeman ha viajado a Londres con los siguientes jugadores: K Davis, Forster, Gazzaniga, Alderweireld, Bertrand, Clyne, Fonte, Gardos, Stephens, Targett, Yoshida, Cork, S Davis, Isgrove, Mane, McQueen, Reed, Schneiderlin, Tadic, Wanyama, Gallagher, Long, Mayuka, Pelle.

14:05. Aquí tenemos la convocatoria del Tottenham para el partido de hoy: Friedel, Lloris, Vorm, Chiriches, Davies, Dier, Fazio, Kaboul, Naughton, Rose, Veljkovic, Vertonghen, Bentaleb, Capoue, Ceballos, Chadli, Dembele, Eriksen, Lamela, Lennon, Mason, Paulinho, Stambouli, Townsend, Adebayor, Kane, Soldado.

13:50 La victoria a la que se refería Soldado es la que el equipo spur consiguió el pasado 23 de marzo en White Hart Lane por 3-2 contra el equipo entonces entrenado por Pochettino. Un partido que comenzó ganando el Southampton con goles de Rodriguez y Lallana pero que Eriksen con dos goles consiguió empatar y Sigurdsson en el minuto 92 inclinó hacia el bando spur con un gol sobre la bocina.

13:45. Por su parte, Roberto Soldado habló también sobre su rival, alabando la gesta del equipo de Koeman: "Son un gran equipo, han demostrado que pueden ganar a grandes clubes y hasta ahora ha sido victoria tras victoria para ellos. Pero en este partido necesitamos salir del bache y conseguir los tres puntos. Ya conseguimos ganarles aquí el año pasado y espero que consigamos hacerlo de nuevo, pero será un partido muy duro."

13:40. El defensa del Southampton José Fonte habló de la presión que les supone estar tan arriba en la clasificación: "Ahora todo el mundo nos está mirando, ahora tenemos una responsabilidad y unas expectativas sobre nuestros hombros pero la única manera de combatir esa presión es trabajar bien durante la semana. De ese modo llegaremos a White Hart Lane en buena forma y es en lo que estamos concentrados."

13:35. El partido se jugará en White Hart Lane, en el norte de Londres, con capacidad para albergar 36.000 espectadores.

13:30. Los visitantes sí que tendrán ausencias más notables, con Yoshida, Gardos, Jay Rodriguez y Ward-Prowse en la enfermería, estos dos últimos con lesiones que los mantendrán apartados de los terrenos de juego hasta diciembre.

13:20. Por contra, en el lado del Southampton no recomendamos quitar el ojo de encima a Graziano Pellé. El italiano, con 4 goles en 6 partidos, ha confirmado su etiqueta de fichaje estrella con la que aterrizó en St. Mary's este verano y su rendimiento le ha hecho merecedor de su primera convocatoria con Italia para la clasificación para la Eurocopa 2016.

13:15. En el bando spur habrá que prestar atención al delantero de la cantera Harry Kane que se ha ganado un puesto en el 11 con sus goles, el último de ellos en Europa League contra el Besiktas.

13:05. El técnico spur, que fuera entrenador del Southampton la temporada pasada, Mauricio Pochettino ha hablado así sobre el hecho de enfrentarse a su antiguo club: "No estoy seguro de como me recibiran los hinchas visitantes. Sé como es el fútbol, a veces recibes el tratamiento que mereces y otras no, el fútbol es así. Estoy contento de que hayan empezado la temporada así de bien, pero en este partido necesitamos conseguir los tres puntos y vamos a luchar con el Southampton por ellos. Pero sí, es un partido emocionante para mi."

13:00. Como dato curioso, nunca en la historia de la Premier League se ha lanzado un penalti en un partido entre Southampton y Tottenham.

12.55. Aún teniendo en cuenta el estado de forma de ambos equipos, las estadísticas favorecen al Tottenham, que ha ganado 6 de los últimos 10 partidos contra el soton. Ese dato es aún más abultado si miramos los partidos jugados en White Hart Lane, donde los spurs han ganado 4 de los últimos 5.

12.50. El anterior encuentro lejos de St. Mary's que disputó el equipo de Koeman también acabó en victoria, esta vez contra el Swansea de Monk por 0-1 con un postrero gol de Wanyama.

12:45. Por su parte, el Southampton llega en un estado de forma envidiable. Terceros en la tabla de forma provisional a tan solo tres puntos del líder, el Chelsea. La última derrota de los saints se siente lejana, ya que hay que remontarse a la primera semana de la competición cuando cedieron por 2-1 en Anfield contra el Liverpool. Desde entonces, cuatro victorias y un empate.

12.40. El último partido del Tottenham en su feudo, White Hart Lane, fue el pasado 21 de septiembre. En esa ocasión, los del norte de Londres cayeron por 0-1 ante el West Bromwich con un solitario gol de James Morrison.

12.30. ¡Buenos días a todos los lectores de VAVEL y bienvenidos a otra jornada más de la Premier League! Como siempre, tendréis la oportunidad de seguir el minuto a minuto de la jornada en VAVEL.com. Servidor os narrará los pormenores de uno de los partidos más interesantes del domingo, Tottenham - Southampton, partido que se jugará a partir de las 15:05 hora peninsular española en White Hart Lane.