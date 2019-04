Malta - Italia: en busca de no perder el rumbo

Los grupos en las fases de clasificación para Mundiales y Eurocopas no suelen ser difíciles para las selecciones fuertes y, salvo contadas excepciones, no se suelen dar sorpresas. Esto ocurre en el caso del grupo de Italia, el H, en el que el único rival fuerte es Croacia y ya están ambos a la cabeza con seis puntos. Tras ganar el viernes a Azerbaiyán sufriendo más de lo normal, los de Conte se medirán mañana a Malta, la otra cenicienta del grupo, que aún no ha logrado puntuar.

Respecto al partido del viernes, por parte de Italia no se esperan grandes variaciones en el once. De hecho, probablemente Pirlo sea la única, entrando Verratti en su lugar. Esto es algo que se irá viendo con frecuencia, ya que Pirlo cada vez está más mayor y necesita más descansos. Sobre todo en estos partidos previos que no son de gran exigencia se le verá alternar el puesto con Verratti, su 'hijo pequeño'. Además, otra de las novedades que Conte ha puesto en práctica para dosificar el esfuerzo de Pirlo es, en algunas transiciones ofensivas, cambiarle el puesto a Bonucci, es decir: colocarse Pirlo de líbero para no cansarse tanto y subir Bonucci a su posición.

Continúan los problemas de cara al gol

Uno de los grandes problemas del juego de la Selección Italiana es la falta de acierto de cara al gol. Esto se lleva repitiendo en los últimos años, en los que Balotelli se ha posicionado como delantero titular sin mucho acierto. El problema era que no se conseguía crear ocasiones de peligro y, mucho menos, gol. Esto es algo que Conte tendrá que pulir sí o sí si quiere cosechar éxitos y para ello ya ha tomado varias medidas: de momento, ha dejado fuera a Balotelli y Cassano trayendo a Zaza y Bonaventura y parece que la delantera titular (o al menos la que de momento está ensayando) será la dupla Zaza-Immobile. Ambos jugaron un buen partido contra Azerbaiyán y cuando se acostumbren a jugar juntos y se compenetren pueden llegar a formar una delantera de escándalo.

Otra de las variaciones que Conte ha introducido probablemente en busca de mayor dinamismo en tres cuartos de campo es la de poner a Florenzi como interior. El de la Roma es un jugador rápido y vertical, que puede dotar a la Nazionale de vuelo y verticalidad en transiciones ofensivas. El problema sería a la hora de replegar, pues no está tan acostumbrado a ello y además del hueco que dejaría expondría demasiado a Pirlo, que no está para muchos trotes. Falta por ver si esto se irá convirtiendo en algo habitual en las alineaciones de Conte, aunque si quiere jugar con Florenzi solo puede ponerle en esa posición, pero probablemente no sea más que una simple prueba.

Posibles alineaciones