Víctor García: "En Portugal me interpretaron mal"

Víctor García sigue acumulando experiencia en su, hasta ahora, corta carrera futbolística. El joven defensor portista fue convocado por primera vez para la selección absoluta de Venezuela, que está comandada por Noel 'Chita' Sanvicente.

"Jugaré donde me necesite el entrenador"

El jugador venezolano manifestó estar muy contento por la llamada y la confianza depositada en él y espera seguir trabajando fuerte y así poder hacerse con un puesto en la Vinotinto de cara a la Copa América 2015. "Muy contento con la llamada del 'profe', ya que tenía dos años sin estar con la selección. Muy contento con el trabajo que se está haciendo aquí en Madrid y con los compañeros que me ambiente me recibieron muy bien e intentaré saber aprovechar esta oportunidad", enfatizó Víctor García.

Estos días en Madrid el seleccionador venezolano está aprovechando cada segundo para implantar su nuevo estilo de juego. En ese sentido Víctor se siente a gusto con el trabajo realizado y asegura estar dispuesto a jugar donde 'Chita' Sanvicente lo vea necesario: "Estoy jugando de lateral izquierdo. Hay que saber aprovechar las oportunidades en la selección en cualquier posición y hay que acostumbrase a eso".

Mi meta principal es llegar al equipo A del FC Oporto

Antes de la llegada de Víctor García a la concentración de Venezuela surgió una polémica por unas declaraciones dadas por el jugador a un medio portugués donde se sacaron conclusiones de que Víctor estaba solicitando salir del equipo por la falta de minutos que ha tenido hasta ahora.

El jugador portista a utilizado nuestros micrófonos para intentar aclarar la situación y dejar bien claro cuáles son sus intenciones: "Se dio un mal entendido. La entrevista se hizo en Portugal y yo todavía no manejo bien el idioma y hablé en español y no se si me mal entendieron", así comenzó explicando la situación.

Víctor García quiere tener minutos y la llegada de Lopetegui y de los nuevos fichajes le ha trastocado los planes de llegar en un futuro inmediato al equipo principal del Estadio do Dragão: "Este año está más difícil. Yo era la tercera opción de Paulo Fonseca y de Luis Castro, pero este año hay más competencia".

Por ello el venezolano no vería con mala cara que en la próxima temporada el conjunto portista lo cediera a un equipo de la Primeira Liga para seguir tomando la experiencia necesaria que le haga ganar un puesto en el primer equipo: "No estoy pidiendo salir del FC Oporto. Mi meta principal es llegar al equipo A y estar en el equipo principal me ayudaría a continuar en la selección. Pero si no consigo un lugar en el equipo A en la próxima temporada no sería mala idea salir cedido a un equipo de la primera liga para ganar confianza y experiencia".

