Brasil baila al ritmo de Neymar

El New National Stadium de Singapur se abarrotó para ver el duelo entre Japón y Brasil, con mayoría de aficionados del país del sol naciente en las gradas. 'Dunga' mantuvo el bloque que tres días atrás había batido con contundencia a Argentina, con la única excepción de Gil en el lugar de David Luiz en el centro de la defensa. Javier Aguirre, tras las críticas recibidas por el mal partido de su equipo ante Jamaica en el último compromiso internacional, no modificó el esquema en función de su rival y trató de plantarle cara -sin éxito- a la pentacampeona del mundo.

Okazaki intentó tirar de un inoperante Japón

Empezaron ambos equipos tanteándose en los minutos iniciales, mostrando un juego pausado y carente de ritmo y haciendo patente el carácter amistoso del encuentro. Brasil controlaba con paciencia en el centro del campo, y cuando el combinado nipón conseguía recuperar el cuero, no hacían esfuerzo por tener verticalidad alguna. Willian recogió un balón en el centro del campo y trató de internarse por la parte central, pero cuando quiso abrir a la banda, no se entendió bien con Tardelli y el balón se perdió por la línea. En la jugada siguiente, Neymar recibió en línea de tres cuartos y encaró a Ota tirando el autopase dentro del área. El defensor asiático le obstruyó, pero el colegiado no interpretó penalti.

El primer acercamiento de los hombres de Javier Aguirre no llegaría hasta pasado el minuto diez de encuentro, con un disparo alejado de Morioka que no encontró portería. Willian intentó repetir su movimiento de minutos atrás, pero esta vez Tanaka le paró con falta. Shiotani hizo lo propio con Neymar más cerca del área, y el tiro directo lo estrelló el propio jugador del Barcelona en la misma escuadra derecha de la portería de Kawashima, en lo que sería el preludio del gol. Luiz Gustavo recuperó un balón en el centro del campo y puso un pase en corto vertical a Tardelli. Inmediatamente, Neymar tiró el desmarque y su compatriota le vio, pasándole el cuero en profundidad para que superase en carrera a Sakai, regatease al cancerbero y marcase el primer tanto del partido.

Japón reaccionó de buena manera al gol brasileño, y a punto estuvieron de poner las tablas de nuevo con un centro de Shibasaki desde el lateral izquierdo que Gil no acertó a despejar bien, cayéndole el balón a Okazaki, que de volea disparó y se fue rozando el larguero. Estaban más agresivos los nipones a raíz del mazazo recibido, y Kobayashi recibió en la frontal de espalda y se giró para chutar pese a la oposición de Miranda, aunque su intento se marchó alto.

Oscar, que hasta entonces había entrado muy poco en juego, puso un pase a Neymar para que el astro volviese a ganar en velocidad a su competidor, pero su tiro cruzado se marchó cerca del poste izquierdo. Japón seguía teniendo poco el control, pero llegando bastante a los dominios de Jefferson. Okazaki lanzó una falta directa un poco más allá de la frontal que golpeó en la mano de Luiz Gustavo -que estaba situado en la barrera dentro del área-, si bien el árbitro no lo consideró como pena máxima y no señaló nada. Un córner botado por Shibasaki no alcanzó a rematarlo de cabeza Shiotani, pero Kobayashi estaba en el segundo palo para tirar, aunque no encontró puerta.

El primer tiempo expiraba, y una internada de Willian por banda derecha terminaba con un pase atrás hacia Tardelli que no pudo culminar la jugada, ya que Morishige interceptó el cuero. Oscar y Neymar no conseguían entenderse en la siguiente jugada para que el jugador del Chelsea recibiese horizontalmente por el centro en el borde del área. Y tras los primeros cuarenta y cinco minutos de ocasiones y alternancia, se llegó al entretiempo.

Brasil sentenció a base de contragolpes

Tras la reanudación, 'Dunga' repartió minutos y dio entrada a Coutinho, Fernandes y Ribeiro en lugar de Oscar, Danilo y Willian. Precisamente en las botas del primero nació el segundo gol del partido, con un pase en profundidad desde el centro del campo en raso hacia Neymar, dejándole solo frente a Kawashima y batiéndole por bajo. Brasil encarrilaba el partido más aún, y estuvo a punto de finiquitarlo por completo con un cabezazo de Miranda tras un saque de esquina que obligó al guardameta a estirarse para evitar el tercer tanto. Japón, que había movido el banquillo también dando entrada a Honda y a Muto por Morioka y Kobayashi, se veía apenas incapaz de encadenar dos pases seguidos, y cuando lo conseguían, la perdían rápidamente y Brasil montaba peligrosos contragolpes. La canarinha era dueña del partido en su totalidad, y antes de la hora de partido casi llegó el tercer tanto de Neymar, que estuvo egoista en busca de su hat-trick y envió fuera una ocasión clarísima desde dentro del área cuando tenía dos compañeros mejor situados.

Una buena jugada del propio Neymar la culminó Coutinho con un tiro al que no imprimió la rosca suficiente como para que alcanzase puerta, perdiéndose así una buena ocasión de gol. Robinho saltó al campo en sustitución de Tardelli. El mismo Robinho tuvo exactamente la misma oportunidad que Coutinho había tenido instantes antes, obteniendo el mismo resultado que su compatriota. Japón lo intentó tímidamente con un centro de Honda desde la izquierda que Shibasaki no alcanzó a rematar con precisión. Los de 'Dunga' volvieron a la carga, esta vez con un tiro de Coutinho desde la frontal que repelió el portero, pero no consiguió atraparlo, cayéndole el esférico a Neymar en el área pequeña para que metiese el pie y perforase la red nipona por tercera vez. Y no sería la última.

Honda quiso salvar el honor de su país con un tiro fortísimo desde fuera del área que obligó a Jefferson a sacar sus reflejos a relucir y enviar el balón a córner, en lo que fue la última oportunidad para Japón de batir al cancerbero sudamericano. Kaká, que había saltado al campo unos minutos antes, cedió el balón a Robinho en la línea de tres cuartos y buscó el desmarque. Tras unos regates infructuosos, se la devolvió a su compañero en la parte izquierda del área. El jugador de Orlando Pirates colgó un balón picado al segundo palo para que Neymar, entraba completamente solo, rematase de cabeza al fondo de las mallas para firmar su 'póker'.

Los minutos finales fueron de tranquilidad plena. Brasil no quería hacer más daño y Japón ya no corría detrás del balón. El colegiado señaló en final del partido, y el público estalló en una ovación dedicada al espectáculo brindado por Neymar.