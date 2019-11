Inglaterra es el país que más paga por el fútbol

¿Viaja usted a Inglaterra y desea ver algún partido de la Premier League a bajo coste? Pues mejor evite pasar por Londres. Si su deseo es ahorrar, mejor vaya al norte, donde en Manchester, en el Etihad Stadium, le ofrecerán unos abonos y unas entradas a un precio mucho más razonable. Estas son sólo algunas de las conclusiones que se desprenden de un informe realizado por la BBC, The Price of Football 2014 (El precio del fútbol 2014).

Arsenal y Manchester City son, según el mencionado estudio, los equipos con los abonos más caros y más baratos, respectivamente. Sorprende que ambos son dos equipos punteros y que sea precisamente el campeón de la Premier el que ofrezca un tipo de abono que menos coste económico exige a sus aficionados.

Precios de los abonos más baratos de los 20 equipos de la Premier

Cifras en libras. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la BBC.

El precio del fútbol

Nada más y nada menos que la friolera de 1.014 libras (1.276 euros) es lo que cuesta el abono más asequible del Emirates Stadium, el moderno feudo del Arsenal, equipo que no gana una Premier League desde la temporada 2003-04. Sin embargo, parece que lujo y éxito no van reñidos, como demuestra el Manchester City, dos veces campeón de Liga en las tres últimas temporadas. Su abono más barato para toda la temporada cuesta 299 libras (376,4 euros), el precio más bajo de toda la Premier, incluso por debajo de quince conjuntos de Championship, diez de la League One, cuatro de la League Two y uno de la Conference.

Londres acumula cuatro de los cinco equipos con abonos menos asequibles de Inglaterra Londres, sin duda alguna, se consolida como la ciudad más cara para ver fútbol en las islas británicas. Cuatro de sus seis equipos (Arsenal, Tottenham, Chelsea y West Ham), están situados entre los cinco primeros de la tabla. Es decir, que los abonos más baratos de estos cuatro clubs son más caros que los del resto de conjuntos de la liga, a excepción del Liverpool, que está cuarto en la lista. Los también londinenses QPR y Crystal Palace habitan en la zona media, si bien sus abonos tampoco son demasiado asequibles.

Tal vez sorprenda más que los dos grandes de Manchester, United y City, no se encuentren en las primeras posiciones. Los red devils son séptimos, mientras que los citizens, como se ha mencionado antes, ocupan el último lugar de la lista. Dicho apartado del informe, cabe apuntar, no refleja los precios medios de los abonos, sino los precios más baratos posibles para alguna zona concreta.

Orden por precios de entradas

Cifras en Libras. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la BBC.

Analizando el coste de las entradas más baratas, la lista toma un orden algo más lógico (si se tienen en cuenta variables como la historia, el prestigio, la ciudad o el estadio de cada uno de los clubs). El lujoso Chelsea lidera este ranking, con 50 libras (62 euros) por la entrada más asequible, seguido por Liverpool, Manchester City y Manchester United. Cuatro conjuntos que gozan de un notorio prestigio internacional, y que optan a ganar el título liguero.

Si se toman en cuenta las entradas más caras de cada equipo, es el Arsenal, con 97 libras (122 euros), quien dispone de unos precios máximos más elevados por entrada. Son 29 libras menos que el curso anterior, pero aun así sigue siendo un precio por encima del doble de las entradas más caras que siete equipos ingleses. Las más baratas de los Gunners salen a 27 libras (34 euros), menos que muchos otros, por lo que el rango de precios del Arsenal es, por lo menos, bastante amplio.

En Stamford Bridge se encuentran las entradas mínimas menos baratas (50 £), mientras que las más asequibles son las de St. James' Park (15 £) Por ello, sorprende algo más ver a Swansea City o Burnley, dos equipos que a priori deberían luchar por la salvación, por delante de Everton, Tottenham o Southampton, tres que optan a la lucha por Europa. Es importante añadir una variable destacada en ese sentido: la capacidad de los estadios. Cierto es que el peso de las ciudades, el prestigio e historia de las entidades y el volumen de las aficiones de dichos clubs influyen en el precio de las entradas, pero también lo es que el número de aforo disponible en cada estadio tiene una parte importante de culpa en la confección de los precios.

Por ejemplo, el QPR es el equipo con un estadio más pequeño (19.148 asientos), seguido por el Swansea (20.532), el Burnley (22.546), el Hull City (25.404) y el Crystal Palace (26.309). Exceptuando los Tigers, el resto tratan de compensar su menor aforo con un mayor precio, para lograr así un volumen de ingresos por entradas similar al del resto de equipos. Ver al Swansea y Burnley cuesta, como mínimo, 35 libras (44 euros), al Crystal Palace 30 (37,7 euros), y al QPR 25 (31 euros). Todos ellos, pues, están en la zona media de la tabla. Ver un partido del Newcastle, por el contrario, puede salir algo mejor de precio: 15 libras (18,8 euros).

El precio de las entradas no para de subir

"El coste medio de las entradas más baratas del fútbol inglés ha subido, al menos, el doble de la tasa del coste de vida desde el año 2011". Es una afirmación del propio estudio de la BBC, que permite reflejar los cambios que se están produciendo en las islas británicas en materia de entradas. El precio medio de la entrada más asequible desde la Premier League hasta la League Two es de 21,49 libras (27 euros), cifra que ha aumentado un 13% desde 2011, comparado con el 6,8% del coste de vida.

Si se toma en cuenta el coste medio de los abonos, desde 2012 éste se ha incrementado un 8,7%, pasando de las 467,95 libras (589 euros), hasta las 508,55 (640 euros). En dos años, por tanto, el aumento ha sido más que considerable, unas 40 libras más (50 euros) en un par de temporadas.

Estos cambios han generado un notorio volumen de críticas de personas que consideran que los clubs están perdiendo contacto con sus aficionados, a la vez que se reclama que el sustancial aumento en los ingresos por derechos televisivos debería haber permitido precisamente una caída en los precios de las entradas para los seguidores. Los clubs, por su parte, se defienden argumentando que los campos ingleses están llenos semana tras semana, por lo que no ven motivo para rebajar los precios de las entradas y los abonos. A pesar de las mencionadas subidas de precios, la media de espectadores de la Premier han subido hasta los 36.695 espectadores, con cerca del 95% de los asientos vendidos cada jornada.

Los precios en otras categorías

El Charlton (en el Championship actualmente) es el equipo, de las cuatro divisiones más altas del fútbol inglés, que ofrece un abono para toda la temporada más barato: 150 libras (189,9 euros) para todo el año. Para que se hagan una idea de lo caro que puede resultar el fútbol inglés, el abono más asequible del Barcelona cuesta alrededor de 130 euros. La comparativa, por tanto, puede dar mucho de que hablar.

El abono más barato para el campo del Charlton, el más asequible del fútbol profesional inglés, puede resultar más caro que uno en el Camp Nou También significativos han sido los aumentos que han vivido las entradas más baratas de las categorías de la Football League (incluye Championship, League One y League Two): en la League One, del 31%, y en la League Two, del 19%. Sólo en Championship bajaron, un 3,2%. Y pese a todo ello, los estadios de la Football League recibieron 136.000 espectadores más que el curso anterior, con una media por encima de los 16.500 aficionados por partido.

Cómo en todas partes, existen casos singulares, como el del Fleetwood Town, que ofrece entrada gratis para los partidos a todos los menores de 16 años, una medida que sin duda ayuda a crear una afición de base joven en el club. Enganchar a las nuevas generaciones a un sentimiento, puede que sea la clave para cimentar un futuro sólido para clubs modestos como éste. Otro caso, como el Ipswich Town, ofrece a los menores de 11 años un abono, para toda la temporada, por 10 libras (13 euros). Muchos otros equipos ingleses ofrecen entrada libre para los menores de ocho años.

Distintos precios en el extranjero

El estudio también consultó a clubs de otros diez países europeos, para comparar cómo son los precios de los equipos británicos respecto a los del resto del continente. Se tomaron en cuenta, ligas como la alemana, italiana, francesa y española, entre otras. En la Ligue 1, se encuentran casos excepcionales como los del Lille, que permite acudir a su estadio a partir de 7,3 euros. Sin embargo, muchos otros clubs europeos superan los 125 euros en sus entradas más caras.

Ver a los cuatro principales clubs de Alemania puede costar menos de 13 euros Alemania, igual que sucede en otros ámbitos profesionales, es el gran paradigma del que tomar ejemplo. Sus cuatro clubs principales en la actualidad, Bayern de Múnich, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen y Schalke 04, ofrecen entradas por menos de 13 euros, algo impensable en otros países. "Si pusiéramos precios como los del Arsenal, perderíamos a la gente", expresó el director comercial del Borussia Dortmund Carsten Cramer a la BBC. "La gente es uno de los activos más importantes de nuestro club, tenemos que cuidarlos", sentenció.

Un dato que el estudio no destaca, pero sí revela, es que el 71% del precio de las entradas van dirigidas a pagar los salarios de los jugadores, un aspecto que tal vez se debería revisar, en Inglaterra, si no se quiere empezar a perder aficionados. En Dortmund, sonríen. Cerca de 55.000 de los 80.000 espectadores del Signal Iduna Park ven un partido del Dortmund por cerca de 12 euros.

En Portugal se encuentran algunos de los abonos más asequibles de toda Europa. Ver toda la temporada del Sporting de Portugal puede costarle 69 euros, la del Benfica, 88,5, y la del Oporto, 98,4. Bastante lejos se encuentran los lujosos Real Madrid (entre 220 y 1.813 euros) y AC Milan (de 203 a 4.527 euros). Ninguno de los dos, por cierto, terminó entre los dos primeros de sus respectivas ligas.

Cifras en libras. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la BBC.

Si prefiere té y pasteles baratos, vaya a Burnley

Más allá del precio de los abonos y de las entradas, el estudio de la BBC se fija en otros aspectos que pueden resultar de interés para los aficionados que quieran ir a ver un partido de la Premier en directo. Se trata del coste de los tés y los pasteles, cuyo precio ronda entre las 2,5 y las 4 libras, en el caso de la comida, y de las 1,8 y las 2,5 libras, en el caso de la bebida.

En Turf Moor, estadio del Burnley, se encuentran los tés y los pasteles por un coste menor (2,5 libras por los pasteles y 1,8 por los tés). No están nada mal, en comparación con los costes de las entradas, los precios de Stamford Bridge (2,5 libras el pastel y 2 el té). La mayor parte del resto de conjuntos vende a partir de las 2 libras los tés, y a partir de 3 los pasteles. Crystal Palace y Manchester City son donde más caros se encuentran los pasteles (4 libras) Aunque donde más caros encontrarán ambos productos es en el St Mary's Stadium, recinto del Southampton, que vende a partir de 4 libras el pastel y 2,5 el té. Y es que en la Premier, todo se vende.