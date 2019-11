Beckham y la locura de “Madchester”

“Algunas veces fantaseo. Cuando las calles eran frías y solitarias. Y los coches ardían sobre mí. ¿De verdad estás solo? ¿Estás hecho de piedra?”. Ese es el último coro de la canción “Made of Stone” del grupo originario de Manchester The Stone Roses. Un grupo totalmente diferente que se inclinó por poner fin a la idea del synth pop y el new wave que había reinado la escena musical en los años ochenta.

Mientras su primer disco homónimo salía a los estantes de las tiendas, un joven nacido en la misma ciudad buscaba un lugar para quedarse en uno de los clubes más importantes del mundo: el Manchester United. Ese joven de larga cabellera rubia se llamaba David Beckham y su forma de pegarle al balón era desconocida de este planeta.

Inicios similares

Ian Brown y John Esquire se conocieron en la escuela a principios de los ochenta. Decidieron formar una banda y grabaron un demo, pero perdieron el gusto y decidieron dedicarse a otras cosas hasta volver a reencontrarse a mediados de la década. La formación de grupos como The Jesus and Mary Chains o Primal Scream le dieron la seguridad del sonido que querían.

Beckham nació en 1975 y desde muy joven su sueño era el ser futbolista. Una cosa que para los que lo rodeaban se le hacía complicado. Durante su paso por la escuela, alguna ocasión, un profesor le pregunto cual sería su rumbo en el futuro y él contestó que dedicarse al fútbol. El profesor volvió a hacer la pregunta pero sugiriendo que el balompié no era un trabajo. Aun así, nadie le quitó el sueño de poder entrar a una cancha de fútbol.

Tanto fue el deseo más el apoyo de su padre, que era gran seguidor del United, que pudo ser la mascota del equipo para la temporada de 1986. A pesar de que sus primero equipos fueron el Norwich City y el Newcastle FC, pudo firmar su petición de entrada al club de sus amores hasta aquel año de 1989.

1989, año decisivo

The Stone Roses tuvieron un éxito decisivo al actuar en festivales locales donde estuvieron junto al gran grupo James. En 1989 y después de picar piedra por todos los rumbos posibles, pudieron grabar su primer LP homónimo. Los primeros sencillos no fueron como se pudiera pensar, pero la actuación que tuvieron en el programa de la BBC “The Late Show” les convirtió inmediatamente en la banda a seguir de ese año.

Canciones como “She bangs the drums”, “Waterfall” o “I wanna be adored” se impregnaron rápidamente en una sociedad llena de resentimiento social, que apenas había podido recuperarse de la terrible época de apoyo gubernamental liderado por Margaret Tatcher. Los jóvenes sentían la necesidad de escuchar algo con que identificarse.

El joven Beckham logró su sueño en 1991, al poder firmar por completo con el Manchester United. La generación de oro se completaría con gente como Ryan Giggs y Paul Scholes, los jóvenes que el técnico Alex Ferguson había escogido como los que formarían un equipo dinámico y con calidad. Su primer partido fue en la FA Youth Coup y fue parte importante para ganar esa Copa metiendo un gran gol para que los diablos rojos ganaran 3-1 contra el Crystal Palace.

Fue así como la confianza de Ferguson se afianzo a este joven con una de las piernas mas educadas que había visto. A pesar de ello, todavía faltarían varios años para que Beckham fuera ascendido al primer equipo. Aunque esos bellos recuerdos quedarían para siempre.

Ascensos y caídas

The Stone Roses tuvo tres años de giras internacionales sin parar. El disco había sido tan exitoso que no se daban abasto. Pero eso también recayó en peleas recurrentes y fricciones que parecían no irse. A pesar de ello, en 1992 sacaron su segundo álbum llamado “Second coming” y que tuvo recepción mixta. El punto más alto de su carrera fue el increíble concierto que hicieron en Spike Island gratuito con más de cien mil personas esperando escucharlos.

Pero la magia se acabó y Reni, el baterista, renunció dos semanas después de sacar el disco. John Squire se separaría completamente en 1996, ya con una carga enorme de trabajo. The Stone Roses terminaban con una carrera corta pero abundante. Tanto que Ian Brown pudo sacar temas solistas y convertirse en uno de los músicos referentes de Gran Bretaña.

Beckham debutó oficialmente el 2 de abril de 1995 ante el Leeds United. A pesar de no tener muchas oportunidades, ya era llamado a ser un símbolo para los aficionados que veían en el chico al portaestandarte de la gente humilde del pueblo que pasó por todas las adversidades para estar con los grandes jugadores en el campo.

El palmarés del futbolista inglés es simplemente impresionante. Jugó para el United de 1995 a 2003 para llegar al Real Madrid hasta 2007, donde fue fichado por Los Angeles Galaxy y fue prestado durante los descansos de la MLS a clubes como el AC Milan y el Paris Saint-Germain. 497 partidos y 127 goles totales. Único jugador de la selección inglesa en anotar tres tantos en tres Mundiales. Seis campeonatos de Premiere League, dos de FA Cup, una Liga Española, una Supercopa Española, una Champions League y una Copa Intercontinental. Quizá el jugador más exitoso de todos los tiempos del Reino Unido.

La conexión

Aquel muchacho del United era bastante retraído. Su única pasión era el fútbol y llegar a su casa para poder escuchar a su grupo favorito: The Stone Roses. Recientemente, Beckham declaró:

"The Stone Roses fue parte de mi educación en Manchester. Y ser un chico del East End, ya era mucho decir”

Varios de sus compañeros de vestidor recuerdan que la única banda que ponía el mediocampista eran esos visionarios músicos que iniciaron el movimiento llamado “La locura de Madchester” con bandas como Happy Mondays, The Charlattans e Inspiral Carpets. Y no solo eso: el nacimiento del Brit Pop con bandas tan importantes como Oasis, Blur y Radiohead no se hubiear gestado sin aquel movimiento que nació al sur de Inglaterra.

Beckham también incluyó en aquella entrevista a The Sun: "Su música ha inspirado a muchas personas, pero para mí, me trae recuerdos de la época más feliz de mi carrera futbolística, de cuando empecé mi carrera en el Manchester United.”.

El mítico jugador fue parte importante para la reunión que el grupo tuvo en el 2013, dando una extensa gira que alcanzó gran parte de Europa y América. El concierto que se llevo a cabo en Hyde Park tuvo de invitado especial al retirado futbolista en primera fila. Quizá todo un sueño hecho realidad para alguien que se los ha cumplido a millones de personas más.

Parece que a veces la música y el deporte no pueden combinarse. Pero la historia del timido Beckham escuchando a una banda que cambió el rumbo de la música inglesa dice lo contrario. A todos, en algún momento, nos gusta ser adorados y pensar que no estamos hechos de piedra.