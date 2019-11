West Bromwich Albion – Manchester United, así lo vivimos

22:57. Muchísimas gracias por haber seguido este directo en VAVEL.com. Podéis seguir leyendo la mejor información de todo lo que ocurre en la Premier League en esta web. ¡Hasta pronto!

22:54. Reparto de puntos entre West Bromwich y Manchester United en un encuentro vibrante que los visitantes igualaron hasta en dos ocasiones. Se marchan ambos contendientes con un sabor agridulce. Los locales fueron por delante hasta el minuto 87 y los de Van Gaal apretaron tanto al final que daba la sensación de que podían anotar el tanto de la victoria en cualquier momento.

90+4' ¡FINAL DEL PARTIDO EN THE HAWTHORNS! WBA 2-2 MANCHESTER UNITED.

90+3' Tarjeta amarilla a Marcos Rojo por una falta sobre Mulumbu.

90+2' Los últimos minutos están siendo un asedio de los red devils.

90' Quiere más el United. Ambos equipos tendrán 4 minutos de añadido para cambiar el signo del encuentro.

88' Buenísimo el gesto técnico del ex del Ajax para, con el interior, batir con muchísima clase a un Myhill que no pudo hacer absolutamente nada ante el ajustado golpeo del holandés.

87' ¡EMPATA EL UNITED! ¡GENIAL EL GOL DE DALEY BLIND!

86' Sustitución en los baggies. Se va ovacionado Sessegnon y entra Mulumbo. Primer cambio de Alan Irvine, que se refuerza con un jugador de corte defensivo.

83' Tarjeta amarilla para Daley Blind por derribar a Sessegnon cuando éste iniciaba un contragolpe. Clarísima.

80' Entramos en los últimos diez minutos de tiempo reglamentario. Lo sigue intentando el United.

76' Se marcha Di María y entra Young. Puede que sea por problemas físicos, el Fideo se llevó la mano al cuádriceps minutos atrás.

75' ¡Al palo Van Persie! Dejada de cabeza de Falcao y el holandés estrella el esférico en el poste con un potente derechazo. El rechace no lo puede embocar Januzaj.

73' Reclama penalti el United por mano de Pocognoli. El belga la toca con el brazo, si bien parece que es de manera absolutamente involuntaria.

72' Se marcha Juan Mata y entra Radamel Falcao. Bastante discreta la actuación del español.

70' La efectividad de los Baggies está siendo fascinante. Dos tiros a puerta, dos goles.

68' Calienta Radamel Falcao.

66' Sexto gol de la temporada para Saido Berahino. Terrible error de Rafael, que rompe absurdamente el fuera de juego, y Berahino aprovecha el sensacional pase de Brunt para batir en el mano a mano a David De Gea.

65' ¡GOL DEL WEST BROM! ¡GOL DE BERAHINO!

63' A punto de cometer penalti Phil Jones. Hubo contacto con el pie de Berahino pero el del WBA no se tiró y prefirió continuar la jugada. Muy honesto el de Burundi.

58' La posesión en esta segunda parte es de 20% - 80% favorable a los de Van Gaal. Dominio absoluto de los visitantes.

57' Genial jugada por la banda derecha del United. Sensacional pase de Januzaj para el desdoble de Rafael, pero el centro del brasileño no encuentra rematador.

53' El tanto del empate le ha sentado fatal al WBA. Están muy tocados y los acercamientos de los red devils se suceden.

50' El United parece contagiado de la intesidad del ex del Everton y agobia con insistencia a la zaga local. No se debe descuidar el West Brom, lo puede pagar caro.

49' Menudo golazo del belga. Balón de Di María, al que le anotarán la asistencia, pero Marouane lo hace todo, se pelea con el defensa, baja el balón con el pecho y se saca un derechazo potentísimo que hace inútil la estirada de Myhill. ¡Qué bien debe sentirse un entrenador cuando le sale tan bien un cambio!

48' ¡GOL DE FELLAINI! ¡GOL DEL MANCHESTER UNITED!

47' Con la introducción de Fellaini, el United ganará en presión, en presencia en segundas jugadas y en el juego aéreo, si bien pierde el criterio y la capacidad de mantener la posesión que le puede aportar el ex del Athletic.

46' ¡EMPIEZA LA SEGUNDA PARTE!

22:00. Como preveíamos, Fellaini será de la partida en la segunda mitad. El sustituido es el español Ander Herrera.

21:52. En el banquillo visitante Van Gaal tiene disponibles a: Lindegaard, Smalling, Carrick, Fellaini, Fletcher, Young y Radamel Falcao. Algo tiene que cambiar el ex seleccionador Oranje si no quiere irse de vacío de The Hawthorns.

21:51. Con el tiempo de descanso, es un momento perfecto para echar un vistazo a los banquillos. En el del WBA encontramos a: Daniels, Gamboa, McAuley, Mulumbu, Blanco, Ideye y Anichebe.

21:50. Buena primera parte de los locales, que se adelantaron pronto en el marcador y luego apenas sufrieron para mantener su ventaja. En los visitantes, parece que Van Gaal piensa en Fellaini como revulsivo para la segunda mitad. Veremos qué piezas mueve finalmente el holandés.

45+1' ¡FINAL DE LA PRIMERA MITAD! VICTORIA MOMENTÁNEA DE LOS BAGGIES SOBRE LOS RED DEVILS (1-0).

42' Oportunidad ahora para los de Irvine, que hacía un buen rato que no se asomaban por el área de De Gea. Falta lateral botada desde el costado izquierdo por Brunt y Lescott, que le ganó la posición a Rojo, cabecea muy alto.

40' ¡Mata chuta a las nubes! Lanzamiento de falta del español que no encuentra portería. Era una buenísima oportunidad para poner las tablas en el marcador. Con motivo de la infracción, Morrison vio la tarjeta amarilla.

38' ¡A punto de marcar Van Persie! Terrible error de Lescott, que no supo proteger el cuero ante el holandés. Después, el ex del Arsenal pecó de egoismo y estrelló su disparo en un defensa.

35' La posesión, que comenzó siendo de los locales, refleja ahora mismo un 41% - 59% favorable a los de Manchester. Bastante estéril de momento, eso sí.

31' Durísimo chut de Ángel Di María desde la frontal del área. Pese al extraño recorrido que dibujó el cuero, Myhill pudo rechazar el lanzamiento del internacional argentino.

29' Nos acercamos a la media hora de juego y seguimos sin ver grandes ocasiones de gol para el conjunto mancuniano que, eso sí, trata de llevar el peso del juego.

24' Sigue sufriendo Shaw. El peligro del WBA entra siempre por su banda. En esta ocasión, Dorrans le ganó fácilmente la posición y su centro estuvo a escasos centímetros de ser rematado por Berahino.

22' El realizador de la televisión inglesa nos repite la jugada del gol y vemos cómo es Luke Shaw el que falló en el engranaje visitante. Tras dejar toda su banda libre, Wisdom encontró una autopista que aprovechó para asistir a Sessegnon. El de Benín hizo el resto.

19' Disparo de Ángel Di María tras recibir un buen pase lejano de Blind. Myhill atrapó sin problemas.

15' ¡Qué sensación de peligro provoca Berahino cada vez que toca el balón! Buenísima la pinta del joven atacante.

12' Veremos cómo reaccionan los de Van Gaal a este duro varapalo. De momento, buscan acercarse al área local sin demasiado acierto.

9' Primer gol de la temporada para Sessegnon. ¡Y menuda forma de estrenarse! La clavó por la escuadra el ex del PSG.

8' ¡GOL DEL WEST BROMWICH ALBION! ¡GOLAZO DE SESSEGNON!

5' En el United podemos ver cómo Van Gaal ha dispuesto un centro del campo con Blind de mediocentro y con Ander y Mata de interiores. La banda izquierda queda, en principio, para Di María, mientras que en la derecha encontramos a Januzaj.

3' Trata el West Brom de mantener la posesión en los momentos iniciales.

1' Ponen el balón en juego los locales y, en la primera jugada, Dorrans lo prueba desde larga distancia. El chut se estrella en la defensa del United. Se evapora el peligro.

21:00. ¡COMIENZA EL ENCUENTRO EN THE HAWTHORNS!

20:57. De ganar hoy, el Manchester United superaría en la tabla al West Ham y a su archirrival, el Liverpool de Brendan Rodgers.

20:55. ¡Cinco minutos para el arranque del partido!

20:50. "Siempre es un estadio difícil. Con una atmósfera muy dura", ha señalado el español Juan Mata, en declaraciones a MUTV, en referencia a la visita de hoy a The Hawthorns. "Tras el parón internacional y dos semanas sin jugar un partido queremos conseguir otros 3 puntos más después de las dos victorias seguidas", concluyó el ex del Valencia.

20:48. En lo referente a la ausencia de Falcao en la formación inicial, Van Gaal lo atribuye a los compromisos internacionales: "RvP vino dos días antes que Falcao, que estuvo en Sudamérica. Tenía jetlag".

20:46. "Era muy joven cuando me fui al AZ Alkmaar, tenía 19 años y estuve a sus órdenes durante 2. Me ayudó muchísimo en mi formación como futbolista. Tácticamente y también con mi personalidad, porque a Louis le gustan los jugadores con personalidad. No es sólo un buen entrenador, también es una gran persona", espetó Pocognoli.

20:45. Sebastian Pocognoli, lateral izquierdo del West Brom, quiso repasar su relación con Van Gaal en la página web oficial del club. Hay que recordar que el defensa belga se alzó con la Eredivisie 2008/2009 cuando jugaba en el AZ Alkmaar dirigido por el actual entrenador del United.

20:43. El partido de esta noche se disputa en el estadio de The Hawthorns, en West Bromwich. Con sitio para 27.000 espectadores, ha sido la casa de los Baggies desde su construcción allá en el año 1900.



20:42. Además, Radamel Falcao tendrá que esperar su oportunidad desde el banquillo de los visitantes. El técnico mancuniano le da la alternativa a un Januzaj que no estaba teniendo demasiados minutos hasta el momento.

20:37. En lo referente a los red devils, la principal baja será la de Wayne Rooney. El '10' cumplirá ante el WBA su segundo partido de sanción (de los 3 con los que fue castigado) tras la expulsión que sufrió ante el West Ham el pasado 27 de septiembre.

20:36. Los Baggies no podrán contar en la noche de hoy con Claudio Yacob. Al centrocampista argentino se la ha concedido un permiso para volar a su país debido a motivos familiares.

20:35. Por su parte, los de Van Gaal salen de esta manera: De Gea; Rafael, Jones, Rojo, Shaw; Blind, Herrera, Januzaj, Mata, Di María; van Persie

20:34. ¡Ya tenemos las alineaciones! Los de Alan Irvine formarán con: Myhill; Wisdom, Lescott, Dawson, Pocognoli; Gardner, Brunt, Morrison, Dorrans, Sessegnon; Berahino.

20:33. En el Manchester United habrá que seguir de cerca a Ángel Di María. El argentino, uno de los fichajes estrellas del verano, está convirtiéndose en el auténtico motor de la entidad de Old Trafford. Ya sea desde su posición de interior en el centro del campo o más escorado a una banda, el Fideo aporta incansablemente su intensidad, verticalidad y la sensación constante de que de la mano de su zurda siempre puede llegar el peligro.

20:30. En el West Brom, atentos a Saido Berahino. El joven delantero está realizando un excepcional arranque de Premier, lo que, unido a sus 5 tantos, le convierten hasta la fecha en el máximo artillero de nacionalidad inglesa en lo que va de competición. Saido viene experimentando una enorme progresión y es el principal referente ofensivo de los baggies. Ante una defensa más que cuestionada, como la del United, habrá que seguir de cerca la actuación del delantero originario de Burundi.

20:25. “Será muy difícil batir al WBA. No sólo juegan balones largos, también pueden jugar un fútbol de posesión, por lo que no será fácil vencerles. No hay club alguno en la Premier League al que sea fácil ganar. Creo que esa es la diferencia con respecto a otras ligas”, declaró Van Gaal en referencia a su rival de hoy.

20:20. En la conferencia de prensa previa al partido de esta noche, Alan Irvine quiso destacar a su delantero Berahino, que viene de ser decisivo para que la selección sub 21 de Inglaterra se clasifique para el Europeo de su categoría. “Está volando en este momento. Se siente bien consigo mismo. Ahora tiene la oportunidad de jugar la fase final y eso será bueno para él. Si sigue por este camino tomará impulso en su evolución. Saido está yendo en la dirección correcta tanto para nosotros como para Inglaterra”, sentenció el técnico escocés.

20:17. La última vez que estos dos contendientes se vieron las caras con motivo de un partido de la Barclays Premier League fue el pasado sábado 8 de marzo de 2014 en The Hawthorns, cuando el equipo entonces dirigido por David Moyes se impuso por 0-3 con tantos de Phil Jones, Wayne Rooney y Danny Welbeck.

20:15. En los últimos 10 enfrentamientos entre ambos en Premier League (5 en The Hawthorns y 5 en Old Trafford), se observa un claro dominio de los mancunianos, que se alzaron con la victoria en 7 ocasiones, cediendo únicamente 2 empates y una derrota. Curiosamente, la única victoria del WBA se produjo a domicilio, en Old Trafford (1-2, el 28 de septiembre de 2013).

20:10. En su último partido como visitantes, los red devils sucumbieron estrepitosamente ante el Leicester por 5-3 en un choque en el que vencían por 1-3 pasada la hora de juego. La remontada de los zorros fue un duro varapalo para un Manchester United al que se le podía ver un potencial ofensivo enorme pero que en la zaga flojeaba de manera escandalosa.

20:08. Por su parte, el Manchester United llega en sexta posición tras su victoria del pasado día 5 ante el Everton en Old Trafford. Los de Van Gaal buscarán su tercera victoria consecutiva, algo que les permitiría seguir aupado al tren de cabeza de la Premier League.

20:05. En su último partido como locales, los Baggies no tuvieron piedad del recién ascendido Burnley y le endosaron un contundente 4-0 en un encuentro dominado de principio a fin en el que Dawson, Berahino por partida doble y Dorrans anotaron los tantos de los blaquiazules.

20:03. El WBA, decimoquinto con tan sólo 8 puntos, llega a la octava jornada del campeonato tratando de buscar su tercera victoria del curso y de conseguir 3 puntos más que le alejen de la zona caliente de la tabla clasificatoria.

20:00. ¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido West Bromwich Albion - Manchester United , perteneciente a la 8ª jornada de la Premier League. El encuentro se disputará en The Hawthorns a partir de las 21 horas.