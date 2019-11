Amargo reparto de puntos en The Hawthorns

Llegaba el United enrachado a The Hawthorns tras cosechar dos victorias consecutivas frente a West Ham y Everton. Con esos 6 puntos, la nave dirigida por Louis van Gaal parecía haber encauzado su inicial rumbo dubitativo y, en su visita a los baggies, querían refrendar su reciente buena trayectoria.

Pero no lo iba a poner fácil un West Bromwich Albion que cuenta en sus filas con uno de los jugadores de moda: Saido Berahino. El de Burundi está en un excepcional momento de forma tanto con su club como con la selección sub 21 de los pross y es el referente absoluto del ataque del WBA.

Buen inicio del WBA

Los pupilos de Alan Irvine salieron desde el principio a buscar al Manchester United y, ya en la primera jugada del encuentro, rondaron el gol con un disparo de Dorrans que despejó la defensa visitante. Avisaban pronto de sus intenciones unos baggies que no tardarían mucho más en abrir la lata.

Corría el minuto 7 de encuentro cuando Luke Shaw, olvidándose de que su principal labor es la de defender, dejó todo su carril libre. Wisdom, que no se prodigó en ataque en exceso a lo largo de la noche, vio la oportunidad perfecta y galopó por el hueco que dejó desocupado el ex del Southampton para poner un centro raso hacia el balcón del área. Allí apareció Sessegnon y, con un golpeo excelso, clavó el esférico en la mismísima escuadra de la portería defendida por David De Gea. El ex cancerbero del Atlético de Madrid no pudo hacer absolutamente nada ante semejante lanzamiento.

El conjunto dirigido por Van Gaal, que había dispuesto un centro del campo formado por Blind de mediocentro, Ander Herrera y Juan Mata de interiores, Ángel Di María en la banda derecha y Januzaj en la izquierda, se llevó un durísimo varapalo del que le costó recuperarse. En su apuesta por la tenencia de pelota, con jugadores muy técnicos, el holandés consiguió arrebatarle la posesión a su rival, si bien se trataba de una posesión demasiado estéril como para hacer daño a la ordenada defensa local. Además, el West Brom no renunciaba a las contras y, cada vez que Berahino entraba en contacto con el cuero, la sensación de peligro era más que notable. Por si fuera poco, las carencias defensivas que mostraba un Luke Shaw al que se le veía fuera de forma, agrandaban la impresión de que en cualquier descuido podía llegar el segundo tanto baggie.

Sólo Di María parecía ser capaz de reconducir la situación de los de Old Trafford. El argentino, incansable e intenso como siempre, bajaba a recibir, corría por su banda, trataba de surtir de balones a Van Persie y, además, lo probaba desde la larga distancia a la mínima que podía. En una de esas, en un lanzamiento desde el pico izquierdo del área, estuvo a punto de sorprender a Myhill con un potente lanzamiento que, si bien iba centrado, hizo un extraño que puso en apuros al cancerbero californiano.

En el minuto 38, Lescott volvió a evidenciar que ya no es aquel jugador que deslumbró en el Everton y en sus primeros pasos en el Manchester City y, tras un error garrafal al tratar de proteger un balón, habilitó a un Van Persie que pecó de egoísta y estrelló su lanzamiento en un defensa local. El holandés tenía mejores opciones pero, en su afán por marcar, se olvidó de levantar la cabeza para ver a sus compañeros.

El choque llegaba al descanso y Van Gaal parecía tenerlo claro: tenía que salir Fellaini. El ex seleccionador Oranje estuvo hablando durante buena parte de la primera mitad con el ex del Everton, explicándole que es lo que quería de él cuando saltase al césped.

Fellaini le cambia la cara al United

Los red devils, que se estaban mostrando como un equipo falto de intensidad, que abusaba de los pases laterales, dieron un cambio radical con la entrada de Marouane en el campo. Van Gaal, además, ganaba en juego aéreo y en presencia en las segundas jugadas. Las líneas de presión se adelantaron y el ritmo de los mancunianos subió notablemente de revoluciones.

Tan efectivo fue el cambio que a los 3 minutos de la reanudación llegó el tanto del empate de las botas del ex del Standard de Lieja. Di María, al que le anotarán la asistencia, puso un balón blandito desde la banda izquierda y el resto lo hizo Fellaini. Se peleó con su par (que reclamó falta aunque en la Premier es necesario un contacto mayor), bajó el balón con el pecho y conectó un derechazo potentísimo al que Myhill no pudo ni acercarse. Era el primer gol de Marouane Fellaini en partido oficial con la camiseta del Manchester United.

El United dominaba, estaba pasando por sus mejores momentos del choque y, si bien no generaba ocasiones clarísimas, se intuía que el tanto de la remontada podía llegar en cualquier momento. Pero, cosas del fútbol, no siempre marca quien parece merecerlo y, en un error gravísimo de Rafael, el West Brom volvía a ponerse por delante. El lateral brasileño rompió absurdamente el fuera de juego (estaba unos 3 metros por detrás de la línea que marcaban los centrales) de un Berahino que no desaprovechó el excelso pase de su capitán Chris Brunt. El de Burundi, que está de dulce, batió con clase a David De Gea en el mano a mano. La tremenda efectividad del WBA (era su segundo tiro a puerta de la noche) les daba la ventaja parcial justo en el mejor momento de juego de su rival.

El último arreón de los de Van Gaal

La reacción del míster visitante no se hizo esperar y dio entrada a Radamel Falcao (ausente en el once inicial debido al cansancio provocado por sus compromisos con Colombia) por un desaparecido Juan Mata. Iba con todo el ex técnico del Barcelona y a punto estuvo de repetirse el guión de lo ocurrido con Fellaini. En su primera intervención, el jugador cedido por el Mónaco se peleó con los centrales locales y consiguió bajar un balón que dejó de cara para la llegada de un Van Persie que vio como su potente derechazo impactaba en el poste de la portería defendida por Myhill. El rechace lo acabaría enviando a las nubes Januzaj.

Acto seguido, Ángel Di María tuvo que ser sustituido por Ashley Young debido, aparentemente, a unas molestias en el cuádriceps. A pesar de este inesperado contratiempo, el United no cesó en su empeño por conseguir la igualada y embotelló al West Bromwich Albion en su campo. La lluvia de centros se sucedía en el área de los baggies y, en uno de ellos, en el minuto 87, llegó el tanto de la igualada.

Rafael puso un tímido balón hacia la posición de un Falcao al que no le llegó el balón. Por suerte para los red devils, el rechace del defensa cayó en las inmediaciones de la frontal del área. Allí apareció Blind. El holandés, con un exquisito golpeo de interior al primer toque, dibujó una parábola para que el cuero se colara junto al palo derecho de la portería defendida por Myhill. Como en el caso de Fellaini, el primer gol de Daley Blind con la camiseta de los red devils servía para igualar nuevamente el choque.

Los pupilos de Van Gaal no se conformaban con el empate y, bajo la atenta mirada de Sir un Bobby Charlton presente en el palco de The Hawthorns, asediaron al West Brom de manera incansable como tantas veces hicieron en los minutos finales de los encuentros durante la era de Sir Alex Ferguson.

Pero no hubo tiempo para más y, tras los cuatro minutos de añadido que decretó Mike Dean, el choque concluyó con un empate que deja insatisfechos a ambos conjuntos. Dio la sensación de que si hubiera durado cinco minutos más, los tres puntos hubieran volado hacia Manchester, pero al final ambos conjuntos despidieron la noche del lunes con un amargo puntito más en sus respectivos casilleros.

Tras este resultado, el Manchester United desciende hasta la sexta posición de la tabla y ve como el Chelsea se aleja ya a una más que considerable distancia de 10 puntos. Por su parte, el West Brom se mantiene en la decimocuarta posición, a tan sólo 2 puntos del descenso que actualmente marca el Newcastle United.

