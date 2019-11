Vendaval 'blue' en Stamford Bridge

Stamford Bridge vivió una de esas noches de Europa en las que a su equipo le sale todo. No fue para menos el gran partido que cuajó el conjunto de José Mourinho ante un débil Maribor, que se vio superado desde el primer minuto.

El conjunto de Londres presentó un once con muchas rotaciones. Cech actuó en la portería; Ivanovic, Zouma, Terry y Filipe Luis actuaron en la defensa; Matic, Fàbregas, Oscar actuaron en la sala de máquinas y Hazard, Willian y el sorprendente Rémy jugaron en la punta del ataque. Courtois, Cahill y Azpilicueta verían el partido desde el banco. Estaba todo listo en Stamford Bridge para otra noche más de Champions League.

Inicio devastador del Chelsea

El Chelsea salió a por todas, pero el Maribor sorprendió en los primeros cinco minutos, donde tuvo un acercamiento peligroso y un córner que fueron solventados por la defensa del conjunto inglés, que desde ese momento se hizo con las riendas del partido. El conjunto esloveno lo volvió a intentar, pero el Chelsea ya no pasó una más. Se empezaron a ver las bandas de los blues y en el minuto 11, los de Mourinho se pusieron por delante gracias a Rémy, que batió al guardameta esloveno gracias a un tiro cruzado. No todo iban a ser buenas noticias para el Chelsea. El delantero francés se lesionó tras hacer el gol y se echó la mano al muslo. Mourinho había dicho que Drogba no estaba para 90 minutos. Pues tenía 80 por delante.

Con la entrada de Drogba, el luso se quedaba sin delanteros en el banquillo, ya que Diego Costa no fue convocado para el encuentro. El Chelsea acaparaba la posesión y, tras el primer gol, no quería arriesgar. El belga quería exhibir todas sus cualidades y estuvo muy activo. En el minuto 21, hubo mano de Mertelj dentro del área del Maribor y el colegiado no dudó en señalar penalti. El elefante Didier Drogba asumió la responsabilidad e hizo el 2-0. Partido encarrillado para los británicos.

El Maribor quiere, pero no puede

El conjunto de Abramovich tenía el partido controlado y el Maribor lo intentaba, pero no podía con la defensa del Chelsea, que realizó un gran trabajo. En el minuto 31, llegó la sentencia para los eslovenos. Terry se pegó un sprint desde su posición de central y, tras un centro, llegó para hacer el tercero. El juez dictó sentencia.

Los minutos previos al descanso fueron monótonos y ambos equipos estaban deseando que llegara el descanso. Uno para ajustar bastantes cosas y otro porque aquello empezaba a ser un tanto aburrido. Primer tiempo sin percances para el Chelsea. Petr Cech pasaba desapercibido.

Los blues no frenaban

Tras el tiempo de descanso, no había cambios. El Chelsea porque no los necesitaba y el Maribor porque no creía en ellos. Hazard lo seguía intentando y quería su gol, pero fallaba en los últimos metros. Y en el minuto 54 tuvo una ocasión clarísima para hacer 'su' gol. Sin portero, el defensa le obligó a escorarse y el disparo del belga fue rechazado por Viler, que lo introdujo en su portería.

En el minuto 60, Mourinho dio descanso a Cesc Fàbregas e introdujo al canterano de 19 años Ake, que hizo su primera aparición en la UEFA Champions League. El conjunto esloveno tuvo una oportunidad para hacer gol. Tuvo un penalti que paró Petr Cech tras el disparo de Ibrahimi. El entrenador portugués también dio la oportunidad a Solanke, que entró en el minuto 73.

El show de Hazard

En el minuto 75, Ivanovic volvió a subir por la banda y, tras dos presumibles faltas, cayó dentro del área y el colegiado señaló el punto fatídico. El encargado de lanzarlo fue Eden Hazard, que engañó a Handanovic e hizo el 5-0 en el marcador. Los londinenses sumaban y seguían y el Maribor seguía sin tener respuesta al vendaval azul. En el minuto 80, Hazard lo volvió a intentar, pero el centro acabó en manos del portero del conjunto esloveno.

El Chelsea no bajaba el ritmo e Ivanovic se gustaba con continuas subidas por la banda que acababan sin encontrar rematador. Los de Mourinho siguieron exhibiéndose; el partido estaba muerto. Hazard volvió a dejar ver su magia en el minuto 90, cuando bajó un gran balón, hizo dos recortes al defensor y disparó un tiro inapelable para el guardameta visitante. Un espectáculo.

El conjunto blue se coloca líder con 7 puntos y en la próxima jornada visitará Eslovenia para volver a medirse al Maribor, pero los de Londres ya piensan en el partido del próximo fin de semana ante el Manchester United en la Premier League.

