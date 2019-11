Resultado Schalke 04 - Sporting de Lisboa en la Champions 2015 (4-3)

22:47. Hastaa aquí, esto ha sido todo por nuestra parte. Esperemos que hayan disfrutado tanto como nosotros de este extraordinario partido y les reemplazamos a seguir en VAVEL.com para conocer de primera mano todas las novedades de la jornada europea. ¡Un saludo!

22:45. El choque nos deja además varios nombres destacados. Obasi, fue el héroe local, con un gol y una asistencia, hasta que Di Matteo decidió sentarlo. Mauricio con una expulsión incomprensible el villano para su equipo. Adrien Silva, con dos goles, y Carrillo, con un sobrerbio partido, los vencidos que demostraron tener una capacidad de lucha y sacrificio sobrehumana, para acabar con las manos vacías.

RESUMEN| La alocada primera parte, que nos dejó un buen número de situaciones a destacar, la segunda no quiso ser menos, y nos regaló 45 minutos de pura emoción. Con un hombre menos y el partido empatada el Sporting en ningun momento se echó atrás y el Schalke le ajustició con un 3-1 que parecía sentenciar el partido. Entonces el cuadro de Marcos Silva tiró de orgullo, de casta de una fuerza sobrehumana y logró sobreponerse y empatar el partido ante la incredulidad local. Solo un penalti en el descuento, que parece toca en la cabeza y no en la mano del defensor sportinguista, ha regalado al Schalke una victoria tan vital como injusta. Merecieron mucho más los chicos de Marcos Silva.

22:40. Se acabó la locura de Gelsenkirchen. Siete goles, cinco de ellos en la segunda parte. Partido épico, de errores, de goles, de mala suerte para unos y buena para otros, de emoción. Partido para el recuerdo.

94´¡Finaaaaaaal del partido! ¡Se acabó la locura de Gelsenkirchen! Impresionante partido.

93´Bueno pues ya el colmo de los colmos para los leones. Minuto 90 y penalti inexistente favorable al Schalke por supuesta mano en el área. Lanza Choupo-Moting y pone el 4-3 para el Schalke.

92´¡Goooooooooool de Choupo-Moting! ¡Gooooooool del Schalkeee!

91´ ¡No puede seeer! ¡Penaltiii favorable al Schalke! ¡Madre mia que partido señores!

90´ Tendremos tres minutos de alargue.

89´ Último cambio en el Sporting Clube de Portugal. Se va un cansado Carrillo, enorme partido el suyo, y entra Diego Capel.

87´ La celebración tras el tanto de Howedes.

86´El Schalke que quema su última bala para intentar arreglar el desaguisado que ha montado en un momento. Sale Draxler el terreno de juego y entra Sidney Sam.

85´ Tan meritorio el partido de hoy del Sporting como deplorable la imagen del Schalke. Faltan cinco minutos, y es imposible intentar pronósticar que va a ocurrir.

82´ No sabremos como acabará, pero este partido deja una reflexión clara. La única explicación a que el choque esté empatado es que aqí hay un equipo con corazón, con las cosas clarísimas y que ha demostrado estar muy bien entrenado y otro que, incluso viniendole todo a su favor, no ha sabido atar un partido vital que, con 3-1 y un hombre más, debió tener cerrado hace tiempo.

80´ Ya lo habíamos avisado. El Schalke no sabía defender cuando los entrenaba Keller y siguen sin saber defender con Di Matteo. Jugador del Sporting que se pasea por el borde del área y , con calma, levanta la cabeza y mete la pelota al segundo palo. Allí, Adrien Silva (el otro gran nombre del partido) remata completamente solo y el balón se mete en el interior de la portería minera.

78´ ¡Gooooooooooooooooooool Sportiiiiiiin! ¡Qué partido! ¡Qué partido!

77´Más imágenes. El momento del tanto de huntelaar.

74´Seguramente la imagen del encuentro. Los dos grandes protagonistas. El acreedor, el brujo italiano, y su pupilo aventajado. Solo ellos sabían lo que pasaría en este partido.

72´El Sporting lo intenta con más corazón que peligro. El Schalke, aunque algo replegado, tampoco se ha metido atrás del todo y dada la fragilidad de su defensa, ya ha concedido algun que otro hueco peligroso, no sería de extrañar ver alguna oportunidad más de los leones antes de que esto concluya.

70´A todo esto, en el partido. El cansancio parece estar haciendo mella en los dos equipos, especialmente en los portugueses que tienen a un hombre menos desde la primera parte. Partido ahora bastante impreciso.

68´ A pesar de la tristeza que supone la marcha de Obasi, protagonista total de la retransmisión de hoy, no podemos decir que no a que Meyer entre al campo. Nos gusta Meyer. Nos gusta verlo siempre en el campo.

66´El Mundo de Di Matteo, así funciona la cabeza del italiano. Cuando nadie se lo esperaba, sorprendentemente, alinéa a Obasi en uno de los partidos más importantes en lo que va de temporada,y Obasi se sale. Entonces, cuando el rival se acerca en el marcador, sacas a a tu mejor jugador del terreno de juego, el propio Obasi, y metes a Meyer.

65´Está bonito el partido. De héroe a villano. Kaan Ayhan (que a pesar de que lleve ya muchos partidos ahí no deja de ser un mediocentro reconvertido a central) traba a Carrilo dentro del área torpemente. Penalti a favor y Silva que anota el 3-2.

64´¡Gooooooooooooooooooooooool de Silvaaaaaaaaaa! ¡Gooooooool del Sporting!

64´¡Penaltiiii favorable al Sporting!

63´Y no, Obasi no ha tenido nada que ver en este gol.

61´Si decíamos que este partido estaba siendo muy especial, el 3-1 no se podía quedar atrás. Apunten porque merece la pena. Falta lateral favorable al Schalke. Ayhan, central derecho, saca la falta y Howedes, central izquierdo, la remata dentro.

59´¡Goooooooooooooooool Howedeeeees! ¡Gooooooooool Schalke!

57´Pero no estamos aqui solo para hablar de Obasi. En el partido, tras el gol, el Sporting se ha hecho con el dominio del partido y el Schalke ya esta en su salsa. Bien replegadito atrás y esperando a salir a la contra.

55´Pues sí. Obasi, nada más y nada menos, está siendo el hombre del partido. Un gol y una asistencia. Apunten este día.

51´A pesar de estar con uno menos, habían salido valientes los leones tras el descanso, y lo han acabado pagando. Contragolpe favorable al Schalke, Draxler la cambia de lado hacia Obasi y este mete un balón milimñetrico en prfundidad para que el cazador, que pudiera estar en fuera de juego por milímetros, ajusticie el arco. 2-1 al Schalke.

50´¡Goooooooooooooooooool del Schalkeeeeeee! ¡Éste si que nos gusta, este si que nos hace disfritar! ¡Klaaaas-Jan Huntelaaaar!

48´Atención porque ha habido un cambio en el descanso. Boateng se ha marchado al calor de la mantita en el banquillo dejando su puesto en el once a Choupo-Moting. Desconocemos los motivos, pero todo indica que la razón haya debido ser problemas físicos.

47´Imaginamos que la bronca del míster a Mauricio en el descanso ha debid ser de campeonato. Ya avisamos al principio que Sergei no tenía cara de muchos amigos, y desde luego, no ha decepcionado.

46´¡Arraaaaaaaanca la segunda mitad!

VÍDEO| 1-1, anotado por Obasi.

VÍDEO| 0-1, anotado por Nani.

21:40. Aprovechando el tiempo de descanso, vamos con los goles del partido.

RESUMEN| Tras unos primeros minutos para asentarse en el partido, el Sporting, ni corto ni perezoso y haciendo gala de una gran actitud, se hizo con el dominio del choque. Protagonizaron las primeras oportunidades hasta que, en un saque de esquina, horrorosamente mal defendido por el Schalke, se adelantaron en el marcador. A partir de este momento, todo se vino en contra de los lisboetas. Slimani lesionado y sustituido, Mauricio expulsado y el Schalke, con otro libre directo fatídicamente defendido, empataba el partido. Resultado justo eso sí, sin dejar de lado la mala fortuna de los visitantes.

45´¡Finaaaaal de la primera parte! No se a vosotros pero aqui se nos ha pasado volada. Vamos ahora con alguna reflexión que nos deja el primer tiempo.

45´Lo hemos pasado por alto, pero antes del tanto del Schalke y la expulsión, Slimani ha tenido que ser retirado del terreno de juego por una lesión. En su lugar ha entrado Freddy. Demasiadas cosas en contra de los lisboetas hoy, cuando todo sale del reves....

44´Instantes finales de la primera parte en los qque parece que el Sporting se estira. Valientes los portugueses que parecen haberse recuperado del schok.

42´A todo esto, se ha marchado del terreno de juego J. Mario y entró Sarr, que va a ocupar el puesto que había dejado Mauricio en el centro de la zaga.

40´ Bueno pues yo creo que este gol marca el momento para empezar a hablar de las habilidades adivinatorias del italiano. Mete a Obasi por delante de Sam y de Choupo-Moting y marca. ¿Magia o brujeria de Di Matteo?

37´Bueno, pues pensábamos que ya lo habíamos visto todo con la expulsión de Mauricio en apenas 15 minutos, pero no. El bueno de Obasi ha debido leernos en la previa y no se le ha ocurrido otra cosa que marcar. Pero no un gol normal, de empujarla, no. Falta frontal, y el extremo hiperactivo salta por encima de todos y, con la ayuda de Rui Patricio, empata el partido.

35´¡Goooooooooooooooool del Schalkeeeeee! ¡Gooooool de Obasi!

35´Golpe duro que perfectamente era para tarjeta, aun así incompresible lo que hizo Mauricio. Le acababan de sacar una tarjeta hacía 15 minutos y se la juega con un golpe durísimo muy lejos del área. Terrible error de Mauricio.

34´¡Ojooooooo! ¡Expulsión! ¿Pero qué hiciste Mauricio? El Sporting se queda con diez con una hora de partido por delante.

32´Cuarto saque de esquina favorable al Schalke que poco a poco está cada vez más metido en campo rival. Empieza el famoso empuje alemán.

28´La pocacreatividad del centro del campo minero empuja al equipo a jugar muy directo. Buscando principalmente meter balones a los extremos, donde los laterales estan muy activos, en especial el japonés Uchida.

27´Con el gol, la situación ahora mismo de partido ha variado bastante. El Sporting ha bajado bastante la línea y ahora es el Schalke quien domina.

23´¡Fueraaaa Draxleeeer! Primer aviso de los mineros que empiezan a despertar.

20´Keller rie desde la distancia, creemos.

18´No habíamos hablado de él en la previa, así que el bueno de Nani se ha encargado de llamar nuestra atención. Saque de esquina favorable al Sporting, paupérrima defensa minera que deja recibir a Nani dentro del área, pensar que hacer, chutar y anotar. Rebota en la defensa, pero aun así, empanada minera en Gelsenkirchen.

17´ Y claro, si antes lo digo. ¡Gooooooooooooooooooool Spooooooorting! ¡Gooooooooooool Naniiii!

15´Lejos de amedrentarse, el Sporting ha salido al Veltins a comerse el partido. Mucho mérito de los pupilos de Marcos Silva. Tras una primera fase de dominio local, dominan el partido.

12´Ambos entrenadores presentan un uniforme similar. Trajeados de arriba a abajo, el sportinguista ha elegido una corbata de los colores de su equipo. Di Matteo ya con su primer chicle de la noche.

10´Primer sustito de Slimani. Pérdida minera en campo propio pero su disparo se marcha alto.

7´No contentos con alinearlo, el Schalke no para de buscar el lado derecho de Obasi, desconocemos si es una orden de Di Matteo o si algo ha cambiado en los los últimos días en el africano.

5´Bueno, para que luego digan de Di Matteo. El Schalke ha salido a atacar a dominar y a tener la pelota. La pregunta ahora es ¿durante cuanto tiempo?

3' Esto es venir preparado a un partido de fútbol. Punto positivo para la afición schalkenner.

1´¡Arraaaanca el partidooo!

20:44. Momento de máxima emoción. ¡Suena el himno de la Champions, todo el mundo en pie!

20:43. Roberto Di Matteo, un hombre tranquilo. Caminando pausado por el túnel de vestuarios. Se notan las tablas de quien ha ganado ya la Uefa Champions League.

20:42. Jugadores ya en el túnel de vestuarios. La tensión puede mascarse ya en el ambiente. Partido a todo o nada hoy para estos equipos. Quien gane dará un paso de gigante, quien pondrá un pie fuera de la competición.

20:40. IMAGEN| Los jugadores del Schalke 04 calentando sobre el verde, buen salto de Howedes ante la mirada atónita de Uchida.

20:37. Imagen del Veltins-Arena hace unos minutos, tomada por un hincha del cuadro lisboeta.

20.31. Como es bien conocido hoy es el segundo partido de Di Matteo con el Schalke 04. En el primero dejo pocos cambios con respecto al equipo que entrenaba Keller. Pocos, por no decir ninguno. Equipo más conservador y con un Draxler más centrado, aparte de esto pocas novedades. Lo cierto es que el cuadro berlinés les dominó, y el Schalke se dejó dominar, jagando en casa, sin ningun rubor.

20:27. En el once lisboeta ninguna sorpresa. Jonathan Silva le ha ganado el puesto a Jefferson y P. Oliveira a Sarr. Poco más de los leones que salen con todo a Gelsenkirchen.

20:20. Más cosas del once del Schalke. Sin duda, la mayor sorpresa en el equipo de Di Matteo es la inclusión de... Obasi. El eléctrico jugador de banda lse hace con un puesto en el once por delante de Choupo-Moting. No tenemos información de que Di Matteo este bajo los efectos de ninguna sustancia para haber tomado esa decisión. Lo que sí podemos afirmar es qué aportará: correr. No sabemos si para bien, para mal, con sentido o sin él, pero ya adelantamos que Obasi va a estar bastante tiempo corriendo. Ya en la foto lo tuvieron que pillar haciendo lo que mejor sabe.

20:15. Cosas del once del Schalke. Se cae Fuchs, un lateral veterano un tanto lentillo para dejar su puesto a Aogo, joven, de piernas frescas y que puede tapar mejor las subidas del habilidoso Carrillo. El puesto que venía ocupando Aogo en el centro del campo los últimos partidos se lo queda Höger. Un jugador sacrificado en defensa y no demasiado estético, acostumbrado a vender pocas camisetas en Gelsenkirchen.

20:11. El Sporting sale con: Rui Patricio - Cedric, Oliver, Mauricio, J.Silva - William, Mario Adrien - Carrillo, Slimani, Nani.

20:10. El Schalke 04 va con: Fährmann - Uchida, Ayhan. Howedes, Aogo - Höger, Neustädter - Obasi, Boateng, Draxler - Huntelaar.

20:08. ¡Ya tenemos onces confirmados!

20:02. A SEGUIR| Klaas-Jan Huntelaar: Si en un equipo destacamos a su delantero, en el otro no podíamos ser menos. Conocido por todos, el delantero holandés ha encontrado en Gelsenkirchen el poso necesario para madurar y asentarse en la élite del fútbol mundial. Ya no es por los goles que meta, las ganas que ponga, las situaciones que genere… Huntelaar es, a día de hoy, el jugador más determinante del Schalke 04, y uno de los mejores de la Bundesliga. Un delantero letal, capaz de echarse a la espalda todo el peso ofensivo de su equipo y ser el máximo artillero en ataque. Simplemente, el cazador.

19:58. A SEGUIR| Islam Slimani: probablemente el jugador revelación del equipo revelación del Mundial de Brasil. El hasta este verano desconocido delantero argelino saltó a la fama tras su enorme actuación mundialista, lo que le valió ganarse el interés de alguno de los clubes más importantes de Europa. Sin embargo, y una vez superada una fase de rebeldía a causa de su sueldo con los leones, el punta se quedó en Lisboa, donde este año es una pieza capital para Marcos Silva. Fuerte, muy corpulento y peleón y con un dominio de su cuerpo demoledor, es un delantero que te arroya, te empuja y te mete en su juego, para después matarte suavemente. Un jugador de esos que imponen con solo una mirada.

19:53. El encuentro se disputará en el magnífico Veltins-Arena, de Gelsenkirchen, en la región de la Renania del Norte-Westfalia, situada en la zona occidental de Alemania. Tierra de yacimientos mineros, gracias, sobre todo, a la cercanía del río del Ruhr, y cuna del deporte rey en Alemania. Aproximandamente un 30% de los clubes de la Bundesliga pertenecen a dicha región.

19:48. El árbitro del encuentro de hoy será Sergei Karasev. Colegiado ruso de 35 años de edad nacido en Moscú, con experiencia FIFA desde el año 2010 y con cara de pocos amigos, como demuestra la siguiente foto. Deberán llevar cuidado con las protestas los jugadores de uno y otro equipo.

19:45. IMAGEN| Al igual que los lisboetas, el Schalke 04 también aprovechó la jornada de ayer para realizar una sesión de entrenamiento.

19:42. IMAGEN| Tras aterrizar en Alemania, los portugueses ya realizaron la primera una sesión de entrenamiento sobre el verder del Veltins-Arena.

19:36. Lista de convocados del Schalke 04: Ralf Fahrmann, C. Wetklo | Friedrich, Höwedes, Aogo, Uchida, Fuchs, Matip, Itter | Meyer, Kevin Prince Boateng, Julian Draxler, Clemens, Höger, Ayhan, Tranquilo Barnetta, Neustädter | Choupo-Moting, Obasi, Klaas-Jan Huntelaar, Avdijaj.

19:33. En cuanto a los antecedentes, se trata de un partido inédito en competiciones europeas ya que estos equipos nunca se han visto las caras.

19:27. El último partido de los chicos de Marco Silva data de este fin de semana. La Primeira Liga portuguesa dejo paso a la Taça de Portugal, con uno de los partidos estelares del fin de semana en Europa. Oporto y Sporting se midieron en Do Dragao en un partido apasionante, el cual se acabarían llevando los visitantes por 1-3.

19:24. Por otro lado, los leones llegan de encadenar varios resultados positivos. Si bien en Champions les está costando arrancar, en la competición doméstica permanecen invictos, habiéndose medido ya a los dos cocos de la competición: Benfica y Oporto, en dos partidos que se saldaron con sendos empates.

19:21. VÍDEO| Y este es el vídeo resumen con los tantos de aquel día, anotados por Klaas-Jan Huntelaar y Julian Draxler.

19:18. El nuevo técnico minero debutó el pasado sábado en casa ante el Hertha de Berlín con victoria. Los de Gelsenkirchen plantearon un encuentro muy sólido, en el que no tuvieron ninguna pega en ceder la pelota al rival (a pesar de jugar en casa) y en el que la calidad de su jugadores de más nivel fue un factor determinante. Puedes leer la crónica de aquel partido clicando en este enlace: “Inicio positivo pero desalentador”.

19:12. Dejamos la situación de ambos equipos en la competición para centrarnos de lleno en el análisis de uno y otro, empezando por el local, el cuadro entrenado por Roberto Di Matteo.

19:09. Dejando al Chelsea a un lado, tanto Sporting como Schalke partían como teóricos favoritos a ocupar la segunda plaza de grupo, sin embargo, sus respectivos tropezones ante el Maribor convierten el de hoy en un duelo decisivo. El equipo que salga hoy de aquí derrotado, si es que se diera el caso, se pondría las cosas tremendamente cuesta arriba. Con todo esto, la clasificación de grupo antes de la tercera jornada luce de esta manera.

19:06. Además del choque contra el Maribor, Schalke y Sporting también se han enfrentado ya al Chelsea de José Mourinho. Los lisboetas sufrieron agridulce derrota por 1-0 mientras que los mineros lograron arrancar un empate de Stamford Bridge, en lo que supuso una de las grandes actuaciones de los de Gelsenkirchen este año

19:03. Una vez están hechas las presentaciones y todo dispuesto pasamos a hablar del partido que nos acontece hoy: Schalke 04 - Sporting de Portugal. Ambos equipos llegan a este choque en una posición similar. Con dos puntos y un punto respectivamente, ninguno de los dos fue capaz de derrotar al sorprendente Maribor, que arrancó un empate ante alemanes y lusos.

18:57. Este choque será uno de los ocho que se disputarán en el día de hoy, correspondiente a la tercera jornada de la Fase de Grupos de la Liga de Campeones. La jornada de este martes se completa con (clica en el enlace para acceder al directo de cualquiera de los otros partidos):

Schalke 04 - Sporting de Lisboa

18:54. ¡Muy buenas tardes a todos! Bienvenidos a VAVEL.com, bienvenidos a la Uefa Champions League. Desde ya y hasta el final del partido vive con nosotros la retransmisión del Schalke - Sporting de Portugal. El partido se disputará a las 20:45 (hora esp.) pero puedes vivir desde este momento la mejor previa del mismo. ¡Arrancamos!