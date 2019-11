Resultado Borussia Dortmund - Hannover 96 en la Bundesliga 2014 (0-1)

17:50. Muchas Gracias por acompañarnos!! Les dejamos la tabla de posiciones tras los partidos disputados hasta ahora de la Fecha 9 de la Bundesliga y con 3 encuentros aún por disputarse. Borussia Dortmund, con su derrota, cae al 15° lugar y comienza a rondar los puestos de promoción y descenso.

17:45. Resumen del Partido:

17:40. Estadísticas del partido:

17:38. Cabe destacar la incapacidad goleadora mostrada este día por los atacantes del Dortmund. Ni Reus, Mkhitaryan, Aubameyang, Ramos e Immobile pudieron batir a un Zieler inmenso, aunque también con yerros marcados de los atacantes locales.

17:35. El gol de Kiyotake significó el regreso anotador del Hannover, equipo que llevaba 3 partidos sin marcar y sumando, en todos ellos, apenas tres oportunidades de gol.

17:33. El Borussia Dortmund no perdía cuatro partidos seguidos desde el año 2000, con Udo Lattek como entrenador borusser.

17:30. Seis derrotas en nueve partidos y ubicado ya en la casilla 15° de la Tabla General, el Borussia Dortmund vio como el tiro libre de Kiyotake sentenciaba su crisis en liga y lo deja en mal plan para enfrentar al Bayern de Múnich la próxima fecha en el Allianz Arena

SE ACABÓ EL PARTIDO!! Cuarta derrota consecutiva del Dortmund con gol de Kiyotake y la crisis sigue en Bundesliga para Jürgen Klopp

94'. Falta en ataque de Bender

94'. Cobro cruzado de Kagawa que rechaza Zieler

94'. Recorte oportuno de Schmiedebach

93'. Cambio en el Hannover. ENTRA Schalaudraff - SALE Briand

92'. Tarjeta Amarilla para Zieler

92'. Disparo raso de Mkhitaryan que se va sin peligro

91'. Volea de Immobile totalmente desviada

90'. Se agregan cinco minutos en el reloj

89'. Fuera de lugar de Reus

88'. Falta fuerte de Güselam y su segunda Tarjeta Amarilla lo que implica expulsión

87'. Corte de Marcelo a pase largo de Hummels

85'. Se reclama penal sobre Kagawa pero el árbitro no sanciona nada

84'. Corte oportuno de Zieler fuera del área que Mkhitaryan dispara desviado

82'. Disparo de Mkhitaryan a manos de Zieler

82'. Corte oportuno de Bittencourt sobre Piszczek

81'. Desborde de Bittencourt que centra y Briand que remata y tapa Sokratis

80'. Falta de Bender

79'. Tarjeta Amarilla para Marco Reus

78'. Terrible error defensivo que Bittencourt no puede aprovechar

77'. Taconazo de Reus para Immobile pero se sanciona fuera de lugar

77'. Centro de Kagawa que saca Felipe

76'. Camgios en el Dortmund. ENTRAN Sokratis e Immobile - SALEN Durm y Ramos

75'. Cabezazo de Ramos que se va apenas afuera

75'. Controla Hummels un pelotazo para Sobiech

74'. Pase de Mkhitaryan que rechaza Marcelo

72'. Cambio en el Hannover. ENTRA Sobiech - SALE Kiyotake

70'. Cambio en el Hannover. ENTRA Hirsch - SALE Stankevicius

68'. Stankevicius cae lesionado

67'. Dura entrada sobre Mats Hummels y Tarjeta Amarilla para Marcelo

67'. Trazo largo para Ramos que corta Felipe

65'. Cambio en el Dortmund. ENTRA Kagawa - SALE Gündogan

65'. OTRA VEZ WEINDENFELLER!!! Disparo de Joselu que el meta tapa con los pies y Joselu pierde el rebote

64'. TAPADÓN DE WEINDENFELLER!!! Gran pase arriba de Joselu y derechazo de Kiyotake que el meta local tapa a gran nivel

63'. Confusión en el área del Dortmund que Bittencourt esta a punto de aprovechar

62'. Intento de Bittencourt desde fuera de área que se va desviado

60'. GOOOOOLLLL DEL HANNOVER!!! Tiro libre perfecto de Kiyotake que se clava en el ángulo inferior izquierdo de Weindenfeller

60'. Tarjeta Amarilla para Gündogan

59'. Falta de Hummels

58'. Intento de contragolpe de Gündogan que falla ante el corte defensivo

57'. SE LO PERDIÓ ADRIÁN RAMOS!!! Trazo largo que baja de primer nivel pero dispara totalmente desviado

55'. Rebotes en el área que Zieler controla antes que Hummels remate

54'. TAPADÓN DE ZIELER!!! Centro al área que falla Aubameyang y Reus dispara pero la mano del meta alemán manda a córner

51'. Centro de Mkhitaryan que Reus remata desviado y sin fuerza

50'. Tarjeta Amarilla para Mkhitaryan

50'. Tarjeta Amarilla para Güselam

50'. Tarjeta Amarilla para Schmiedebach

49'. Buen robo de balón de Schmiedebach

48'. Disparo de Reus que choca en Felipe

46'. SE LO PERDIÓ MARCO REUS!!! Pase largo que falla Felipe en el rechace y Reus define a segundo palo pero la pelota se va desviada!!!

46'. Primer balón largo para Aubameyang que intercepta Felipe

ARRANCA EL SEGUNDO TIEMPO

16:33. Los jugadores regresan al terreno de juego

16:30. Gran actuación del guardameta Ron-Robert Zieler, quien ha tapado todo lo que el Dortmund le ha lanzado en una primera parte de dominio local, ante una impotencia ofensiva del Hannover.

16:25 El Borussia Dortmund ha tenido oportunidades de abrir el marcador, pero la suerte y la puntería han fallado en el último toque. Los dorados dominan el partido y suman siete disparos ante solo dos del Hannover

FIN DEL PRIMER TIEMPO!! Empate a cero entre el Borussia Dortmund y el Hannover 96 en Signaul Iduna Park

44'. Centro de Aubameyang que Marcelo manda a córner

43'. Pase en diagonal para Briand que Hummels anticipa

42'. Disparo desviado de Reus

41'. Falta sobre Mkhitaryan

40'. Fuera de lugar de Ramos

40'. Centro de Aubameyang que corta la defensa

39'. Fuera de lugar de Aubameyang

38'. Gran jugada de Reus y Aubemayng que el alemán define de zurda pero su disparo se va por encima de portería

37'. Balón filtrado de Reus que corta a tiempo Felipe

35'. Falta de Joselu y Tarjeta Amarilla

34'. Pelotazo sin orientación de Hummels

33'. Borussia Dortmund pierde intensidad ofensiva

31'. Fuera de lugar de Aubameyang y falta de Adrián Ramos

30'. Centro de Kiyotake que rechaza Subotic

29'. Fuera de lugar de Marco Reus

28'. Balón largo de Subotic totalmente desviado

27'. Falta de Schmiedebach sobre Gündogan

26'. Falta de Felipe sobre Reus

25'. Centro de Aubameyang a manos de Zieler

24'. Cerca Bittencourt, quien estaba adelantado

23'. Disparo de Aubameyang apenas arriba de la puerta de Zieler

22'. Falta de Güselam al borde del área

22'. Falta de Joselu

21'. Felipe rechaza el córner de Reus

20'. Centro de Piszczek que baja Aubameyang para Ramos pero la defensa rechaza

18'. Zurdazo de Reus que pasa cerca del palo izquierdo de Zieler

17'. CABEZAZO DE HUMMELS QUE TAPA ZIELER Y PEGA EN EL PALO

16'. Centro peligroso de Piszczek que Güselam manda a córner

15'. Centro de Piszczek a córner

15'. Pérdida de balón de Gündogan que vuelve a recuperar

14'. Stankevicius corta acción de Reus sobre la banda izquierda

12'. Falta de Bender sobre Güselam

11'. Media vuelta de Mkhitaryan que Zieler tapa a córner

10'. Buen corte en zona media de Bender

9'. Rechazo de Subotic a pase de Kiyotake

8'. Nuevo saque de banda largo de Stankevicius que Bittencourt no remata cómodamente

7'. Mal pase de Durm que regala el balón a Güselam

5'. Lateral que fue prácticamente un centro a punto penal que Bittencourt remata desviado de puerta de Weindenfeller

4'. Caño de Joselu a Hummels que acaba en rechace de Subotic

3'. Centro de Kiyotake que Piszczek manda a córner

2'. Balón dividido que Subotic manda a saque de banda

1'. Cabezazo de Joselu desviado

1'. Pase de Ramos para Aubameyang que Marcelo corta a tiempo

1'. Pase en profundidad para Adrián Ramos que anticipa Zieler

ARRANCA EL PARTIDO!!!

15:30. Quedan pocos minutos para el pitazo inicial e inician los actos protocolarios.

15:25. El apoyo de la afición local ha sido total, por lo que el ambiente está garantizado para esta nueva fecha de Bundesliga

15:20. Tras su regreso en cancha del Colonia, Ilkay Gündogan volverá a la actividad futbolística este día ante su público

15:15. La afición borusser se ha volcado a apoyar a su equipo para su resurección liguera. La pancarta muestra la leyenda: "6 grades años no se deshacen en 6 partidos"

15:10. Los jugadores se aproximan al terreno de juego para el calentamiento previo al partido

15:05. El ambiente está listo para un nuevo encuentro de la Bundesliga desde Dortmund, donde la gente apoyará a su equipo para volver a la victoria.

15:00. De igual forma, dejamos el detalle de la formación del Borussia Dortmund:

14:55. Acá dejamos el detalle de la formación del Hannover 96 según la información oficial de la Bundesliga:

14:50. Con la victoria de ayer del Colonia ante el Werder Bremen se abrió la jornada 9 de la Bundesliga que se cierra con los siguientes partidos:

14:45. Alineación confirmada del Hannover 96

14:40. Alineación confirmada del Borussia Dortmund:

14:35. Los equipos estan preparándose para el encuentro. En breve traemos las alineaciones confirmadas.

14:30. Por su parte, el último enfrentamiento en Bundesliga entre ambos clubes se registra de un 22 de Marzo de 2014, en territorio del Hannover. El partido acabó 0-3 en favor del visitante, con goles de Hummels, Lewandowski y Reus.

14:27. El último enfrentamiento entre ambos clubes en el Signal Iduna Park, data de un 19 de Octubre de 2013, en un partido que acabó 1-0 en favor de los dorados. El gol lo firmó Marco Reus sobre minuto 4.

14:24. En los últimos cinco enfrentamientos entre ambos equipos se han regustrado cuatro victorias borusser y un empate. Acontinuación el detalle:

14:21. Por su parte, el Hannover 96 llega con tres derrotas consecutivas, las cuales han hundido su buen arranque liguero.

14:18. Ambos equipos llegan con distintas rachas en sus últimos cinco partidos. Por un lado, el Borussia Dortmund encontró este pasado miércoles un oasis de triunfo ante el Galatasaray en un momento lleno de resultados grises.

14:08. El árbitro del partido será: Tobías Stieler

14:00. Atentos a: Marco Reus. Tras su gran regreso ante el Galatasaray, el mediapunta alemán volvió a imprimirle velocidad, verticalidad y sorpresa al ataque borusser, algo que les permitió aplastar a los otomanos en su propia casa. Ahora, queda esperar que ese gran regreso se traslade a Bundesliga, donde el Dortmund ha extrañado mucho al joven Reus.

13:55. Por su parte, Tayfun Korkut espera poder dar la sopresa en el Signal Iduna Park y sumar de a tres para volver a escalar posiciones en la tabla. "Podemos sorprender al Dortmund en su casa. Hemos logrado un buen inicio y ahora debemos recuperar el ritmo que traíamos", declaró Korkut en la conferencia de prensa previa al encuentro.

13:50. Sobre el partido de este día, Jürgen Klopp espera que el buen momento de Champions League se traslade a Bundesliga y puedan sumar puntos que les permitan acercarse a lo más alto de la tabla. "Debemos reaccionar. No podemos seguir cediendo puntos porque entonces tendremos que renunciar al título de liga", declaró Klopp en conferencia de prensa.

13:42. Cuando se han enfrentado en le campo borusser, los dorados han celebrado 14 trinufos, por apenas 4 del Hannover. Además, se han registrado 7 empates en territorio amarillo.

13:38. La serie particular entre estos equipos cuenta con 49 partidos en total. De todos ellos, el Borussia Dortmund ha celebrado 23 victorias, por 12 del Hannover y 14 empates.

Hannover 96 0 – 3 Borussia Monchengladbach

