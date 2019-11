El Chelsea acaba con 'las musarañas'

Muy cerca de la frontera con Gales, y con un tiempo de perros, se jugaba el Chelsea su continuidad en la Copa de la Liga. Los de Mou, que apenas 48 horas antes habían disputado su partido de Premier League en Old Trafford, presentaban una alineación con bastantes suplentes, de garantías eso sí. Como principales novedades, Mourinho dio la oportunidad de salir como titulares a los jóvenes Christensen, Zouma y Aké, y a otros jugadores con pocos minutos y con ganas de reivindicarse como Obi Mikel, Salah, Filipe o Cech.

Los blues, que no parecían querer sorpresas en una competición muy dada a ellas, apretaron desde el inicio forzando dos córners que si no acabaron en gol no fue por el buen hacer de la zaga local. Horriblemente defendidos estos dos primeros acercamientos visitantes.

Precisamente en un córner, pero en el área contraria, llegaría la primera gran ocasión del choque. Knight-Percival se impuso a todos los defensores londinenses por alto y su remate a punto estuvo de colarse en la meta defendida por un Petr Cech que sacó el balón en la mismísima línea. El cuadro de League Two (la cuarta categoría del fútbol inglés) avisaba de que no tenían la intención de ser una mera comparsa.

Grandison, el muro

La primera mitad transcurría sin grandes alardes por parte de los dos equipos. En el cuadro visitante, Schürrle probaba desde la larga distancia aunque sus disparos, siempre muy blanditos, no suponían excesivo peligro para un Leutwiler que los atrapaba con suma facilidad. Además, Aké hacía notar su presencia en el centro del campo, dando salida a los ataques blues y aportando un trabajo incesante en defensa. Por parte de los locales, emergía la figura imponente del central Grandison, espectacular al corte, siempre atento y anticipándose constantemente a Drogba y compañía. Enorme el trabajo del ‘2’ del Shrewsbury Town a lo largo de la lluviosa noche inglesa.

En un primer tiempo donde las defensas dominaron, el Chelsea pudo sorprender a su rival en una contra fulgurante. Corría el minuto 31 cuando se produjo un el contragolpe de los de la capital que, quizá por primera vez, pillaron desprevenidos a los locales. Salah, habilitado por un excepcional pase de Drogba, se recorrió todo el campo rival, se detuvo en el área y buscó a Schürrle en el segundo palo. Por desgracia para los de Stamford Bridge la cesión del alemán no encontró rematador alguno. En el inicio de la jugada, que venía de un córner a favor del Shrewsbury Town, Zouma despejó y el balón se quedó entre los brazos de Drogba. Un más que posible penalti que el colegiado no vio. En el final de la misma, se vio cómo Salah prefirió detenerse y buscar el centro con su pierna zurda en vez de probar un disparo con la derecha que quizá hubiera sido más efectivo.

Poco después Drogba vio cómo le anulaban un gol por estar en un claro fuera de juego y concluyó una primera parte intensa aunque sin demasiadas ocasiones de peligro en ninguna de las áreas.

Drogba allana el terrero para los blues

Tras el breve asueto, el Chelsea salió decidido a embotellar a su rival en busca del tanto que abriera la lata. Y no tardaría en encontrarlo ya que, después de 3 minutos de juego, Schürrle combinó con Salah, el egipcio cedió atrás y encontró a un Drogba que venía de cara y que, como no podía ser de otra forma, fusiló a Leutwiler para conseguir el primer tanto de la noche. El marfileño no es de esos que perdona.

El Chelsea quería aprovechar su buen arranque y matar a su rival cuanto antes. A punto estuvo de hacerlo Schürrle con un lanzamiento fortísimo desde fuera del área pero el portero local, con una genial estirada, desvió el disparo del ex del Leverkusen.

Lejos de intimidarse, las Musarañas avanzaron sus líneas y comenzaron a rondar el área de Petr Cech. Tanto fue así que en el minuto 55 la igualada no llegó por escasos centímetros. Tras un balón colgado de los Shrews, Grandison bajó el balón para la llegada de Akpa Akpro y el disparo del francés de origen marfileño rebotó en Collins y salió lamiendo el marco defendido por el cancerbero checo.

Intercambio de golpes

El choque se encaminaba a sus quince minutos finales cuando el míster local, Micky Mellon, dio entrada a Mangan por Collins. Un cambio que tendría un efecto inmediato.

Tan sólo 2 minutos después, las Musarañas botaron un córner desde el flanco izquierdo, el omnipresente Grandison peinó el cuero y Mangan, en el primer balón que tocaba, lo envió contra las mallas de las redes visitantes. Las gradas, supletorias incluidas, de New Meadow estallaron de alegría ante la hazaña de los suyos. Restaban poco más de diez minutos y el líder de la Premier League empataba en el pequeño coliseo cercano a la frontera con Gales.

Pero poco duraría la alegría local. Concretamente 4 minutos. Y es que Grandison, que había realizado un partido soberbio hasta el momento, introdujo el balón en su propia portería al tratar de evitar el remate de Drogba tras un centro de Willian. Esta desafortunada acción para nada debe empañar el grandísimo partido que se marcó el central nacido en Birmingham.

En los últimos instantes, el cuadro local no renunció al empate y ejerció una presión constante ante el juego de posesión de los blues, que trataban de que se consumiesen los minutos restantes, en un ejercicio de fe que finalmente no obtuvo rédito pese al último intento de Akpa Akpro. El cabezazo del ex del Toulouse se marchó alto y la aventura de las Musarañas concluyó con una más que digna derrota ante el primer clasificado de la Premier League y con una más que merecida ovación de su fiel hinchada. El Chelsea sigue adelante y ya espera rival en la Quinta Ronda de la Capital One Cup.

