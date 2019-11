Jornada 9 de la Primeira Liga, la previa

Se presenta más que atractiva la novena jornada de la Primeira Liga que se abre la noche del viernes en da Luz entre el equipo local y el Rio Ave con los cuatro primeros clasificados de la liga en un puño.

El duelo directo entre Vitória Guimarães y Sporting de Portugal es, probablemente, el partido más atractivo de la jornada –están en juego el tercer escalón y quién sabe si algo más-, pero tanto el líder Benfica, como el segundo clasificado, el FC Oporto, tendrán que hacer frente a dos enemigos peligrosos que no les pondrán las cosas nada sencillas para conseguir una victoria casi obligada después de las dudas que han dejado algunos resultados recientes de ambos conjuntos.

Por abajo también hay dos duelos bastante interesantes entre equipos que se han ido complicando en las últimas jornadas y, aunque queda mucha liga y la igualdad es máxima, deberían empezar a sumar cuanto antes para cortar distintas rachas negativas de resultados a las que, evidentemente, tampoco acompañan las sensaciones en el campo; Gil Vicente y Arouca, con los galos muy tocados, y Penafiel - Estoril con los de Rui Quinta muy necesitados de puntos y los canarios rindiendo varios puntos por debajo del nivel esperado.

Benfica - Rio Ave. Viernes 31 octubre a las 20:45

No ha sido una semana fácil en O Seixal después de la derrota en Braga –equipo que se le atraganta a las águilas en los últimos tiempos-, y los encarnados deben retomar el paso frente a un peligrosísimo Rio Ave que, de la mano de Pedro Martins, tiene una excelente oportunidad para profundizar en la herida generada por el Sporting de Braga y mostrarse, de paso, como un equipo capaz de aspirar a algo más que a los puestos de la zona templada de la tabla.

El Benfica, que entre semana tendrá, quizá, el ultimo cartucho para engancharse a la Liga de Campeones, no debería descuidarse si no quiere que el ordenado equipo vilacondense le de un disgusto que lo deje a merced de lo que hagan sus grandes rivales.

Alineación probable Benfica: Artur, Maxi Pereira, Luisao, Lisandro, Eliseu, Samaris, Enzo, Salvio, Gaitan, Talisca, Jonas.

Alineación probable Rio Ave: Cassio, Tiago Pinto, Marcelo, Prince, Nuno Lopes, Wakaso, Tarantini, Diego Lopes, Del Valle, Ukra, Hassan.

Penafiel vs Estoril. Sábado 1 noviembre a las 17:00

Primer duelo de equipos necesitados para abrir la tarde del sábado con un invitado inesperado al mismo como el Estoril. Nadie dudaba que los locales tendrían que remar mucho y con paciencia a lo largo de toda la competición, pero nadie se esperaba que el equipo de la linha de Cascais estuviese en una situación semejante a estas alturas de liga.

Los de José Couceiro no acaban de enlazar dos buenos partidos seguidos, y tienen ante el equipo penafidelense la primera oportunidad para comenzar a sumar y poner distancias con unos puestos que no le corresponden por plantilla y no verse, de este modo abocados, a jugar en una liga para que no están preparados.

Alineación probable Penafiel: Haghighi, Dani, Bura, Ribeiro, Nelson, Lenho, Rafa, Ferreira, Aldair, André Fontes, M'bala, Guedes.

Alineación probable Estoril: Vagner, Anderson Luís, Bruno Miguel, Tavares, Rubén Fernandes, Diogo Amado, Anderson Esiti, Sebá, Tozé, Kuca, Bruno Lopes.

Vitória Guimarães vs Sporting CP. Sábado 1 noviembre a las 19:00

Gran duelo en la Cidade Berço entre unos Conquistadores crecidos y compactos y el peligroso, pero todavía inconstante, Sporting de Marco Silva. Los locales, sin presión alguna, opondrán la fuerza de su bloque ante unos leões a los que todavía les falta manejar los partidos de principio a fin, pero que saben aprovechar ciertos momentos de dominio y el acierto de sus hombres importantes para herir a sus rivales.

Superar el entramado defensivo de los vimarenses será un nuevo objetivo para un renacido Nani y sus compañeros, en periodo de crecimiento y jornada a jornada más confiados en poder luchar por el título hasta el final. Ganar dejaría a cualquiera de los dos en una situación privilegiada, y aunque los lisboetas tienen un poco más que perder que sus rivales, caer en el D. Afonso Henriques no les impediría seguir mirando el futuro con optimismo.

Alineación probable Vitória Guimarães: Assis, Bruno Gaspar, Josué, Joao Afonso, Adama Traoré, Saré, André André, Bernard, Hernani, Alvez, Alex.

Alineación probable Sporting CP: Rui Patricio, Cédric, Mauricio, Paulo Oliveira, Jonathan Silva, William Carvalho, Adrien Silva, João Mário, Nani, Carrillo, Fredy Montero.

FC Oporto vs Nacional de Madeira. Sábado 1 noviembre a las 21:15

Una vez sembrada la duda desde la pasada eliminación copera, cada partido se convertirá en un examen para los hombres de un Julen Lopetegui que ha estado haciendo llamadas a la unidad a lo largo de esta semana, hasta que consiga un margen suficiente en la clasificación para que la afición se relaje y deje de preguntarse si hay o no portugueses en el once inicial, si los fichajes españoles tienen entidad suficiente para marcar las diferencias o si el nuevo estilo del equipo es pertinente en este momento. Así pues, los de Oporto deberían poner el marcador de cara cuanto antes para que esas dudas no se hagan públicas y el equipo tenga el margen de tiempo suficiente para desarrollar su juego.

Su rival, el Nacional de Madeira, llega motivado después de su última victoria liguera, aunque tampoco muy sobrado de buenas sensaciones. De todos modos, si algo se ha ganado Manuel Machado en su dilatada carrera es el respeto a todos sus equipos estén o no en su mejor momento. Nadie duda que el profesor tendrá algo guardado para un palco del nivel de do Dragão.

Alineación probable Oporto: Fabricio, Alex Sandro, Martins Indi, Maicon, Danilo, Casemiro, Herrera, Oliver, Brahimi, Tellon, Jackson Martínez.

Alineación probable Nacional: Rui Silva, Marçal, Júnior, Miguel Rodrígues, Joao Aurelio, Saleh, Ali Ghazal, Fofana, Marco Matías, Lucas Joao, Mario Rondón.

Marítimo vs Moreirense. Domingo 2 noviembre a las 17:00

Partido aparentemente tranquilo para ambos equipos, sobre todo para los cónegos, inmediatamente por detrás de sus rivales en la clasificación, pero con el margen mínimo para jugar con cierta tranquilidad e ir sumando los puntos necesarios para lograr la permanencia en una temporada en la que parece bastante factible.

Por su parte, el equipo de Os Barreiros debe sumar ante este tipo de equipos para acercarse a las posiciones cercanas a las competiciones europeas que ha venido ocupado en las últimas temporadas y por las que, este año, parece que va a haber una lucha más cerrada. La última derrota en Alvalade ha puesto a su eje defensivo bajo sospecha y, ante el Moreirense, no deben repetir pasados errores.

Alineación probable Marítimo: Salin, Ferreira, Bauer, Gêgê, Diogo, Fransérgio, Danilo Pereira, Soares, Ibrahim, Maazou, Edgar Costa.

Alineación probable Moreirense: Marafona, Elízio, Marcelo Oliveira, Danielson, Paulinho, Felipe Melo, André Simoes, Vitor Gomes, Gerso Fernandes, Cardozo, João Pedro.

Gil Vicente vs Arouca. Domingo 2 noviembre a las 17:00

Primera final para los galos que ya en la novena jornada se encuentran en una posición difícil, no sólo en la tabla clasificatoria, en la que son colistas, sino porque no logran encontrar una línea de juego cohesionada que permita al equipo crecer como tal.

Enfrente tendrán a un equipo bien construido, pero cuyos resultados no han sido tampoco muy brillantes hasta ahora. Los hombres de Pedro Emanuel tienen, con este partido, una gran oportunidad para asestar un duro golpe a sus rivales y poner tierra de por medio con ellos, de tal modo que puedan afrontar los siguientes partidos sin la necesidad deber la parte baja de la clasificación. Si bien una victoria dejaría muy tocado a los gilistas, una derrota, por contra, le daría aire a los de Barcelos y situaría a los arouquenses en tierras movedizas.

Alineación Gil Vicente: Adriano Facchini, Jander, Gladstone, Enza-Yamissi, Gabriel Moura, Vítor Gonçalves, Luís Silva, Luan, Avto, Diogo Viana, Nwankwo.

Alineación Arouca: Goicoechea, Tinoco, Diego, Nuno Coelho, Iván, David Simao, Bruno Amaro, Nelson Barbosa, Artur, Pintassilgo, André Claro.

Paços de Ferreira Vs Vitória Setúbal. Domingo a las 17:00

La eliminación de la Taça da liga de los castores no debe interferir en la gran campaña liguera que están realizando los jugadores de Paulo Fonseca, con el que algunos siguen ajustando cuentas aprovechando cualquier desliz, que ante el irregular conjunto dirigido por Domingos Paciência tiene una preciosa oportunidad de seguir merodeando por los puestos de prestigio sin que, de momento, nadie le de mayor importancia a la enorme temporada del equipo de la Mata-Real. Enfrente tendrán a un necesitado Vitória de Setúbal que no acaba de engancharse a la liga y del que se espera un punto de competitividad que no acaba de producirse.

Se enfrentan dos entrenadores a los que la tendencia el fútbol portugués de “vender” cuanto antes sin dejarlos evolucionar y asentarse en un proyecto sólido y duradero a punto ha estado de truncarles una carrera que, todavía, debe ser muy larga y que tienen, esta temporada, el reto de revitalizar esas carreras en los equipos de la zona templada con los que trabajar con la suficiente tranquilidad como para construir un proyecto fiel al estilo que mostraron en tiempos pasados; no muy distintos el uno del otro, aunque con un perfil ligeramente más ofensivo el del técnico pacense.

Alineación probable Paços de Ferreira: Defendi, Helder Lopes, Rafael, Ricardo, Jailson, Urretaviscaya, Seri, Minhoca, Sergio Oliveira, Paralba, Bruno Moreira.

Alineación probable Vitória de Setúbal: Ricardo Batista, Pedro Queirós, Venâncio, François, Helder Cabral, Tavares, Ricardo Dani, Schmidt, Zequinha, Lupeta, Manu.

Académica vs Sporting Braga. Domingo 2 noviembre a las 20:15

Bajan relativamente revueltas las aguas en la Briosa después de los últimos resultados, de tal modo que incluso la Mancha Negra ha irrumpido en el entrenamiento del equipo para mantener un intercambio de impresiones con el propio Paulo Sérgio. Así que este partido se presenta como un nuevo examen –y nada sencillo, además- para un equipo tocado que está rindiendo por debajo de los objetivos marcados a comienzos de la temporada.

Enfrente llega el Sporting de Braga dirigido por el antiguo inquilino del Efapel, Sérgio Conceição, que poco a poco está consiguiendo que los gverreiros jueguen con la intensidad y el estilo que él pretende, unido a un equipo cada vez más convencido de que pueden optar a algo más que a encabezar el segundo vagón y ganar la liga de los pequeños.

Con algunos jugadores en un momento excepcional –Matheus, Aderlán Santos, Rúben Micael, Rafa Silva, Zé Luís y sobre todo un gran Pedro Tiba- los arsenalistas parecen uno de los peores enemigos para que la Briosa rompa su dinámica negativa.

Alineación probable Académica: Cristiano, Lino, Nascimento, Capela, Aderlan, Obiora, Alexandre, Salli, Magique, Rui Pedro, Ivanildo.

Alineación probable Sporting de Braga: Matheus, Baiano, Aderlan Santos, André Pinto, Tiago Gomes, Custódio, Pedro Tiba, Rubén Micael, Pardo, Éder, Rafa Silva.

Belenenses vs Boavista. Lunes 3 noviembre a las 21:00

Belenenses y Boavista recuperan un duelo clásico de la Primeira Liga para cerrar la jornada el próximo lunes en O Restelo. Los de Lito Vidigal llegan al partido en un momento de crecimiento que los sitúa como favoritos ante un Boavista al que, si bien los resultados no acaban de acompañar en orden a sus merecimientos en el campo, pocos esperaban que a estas alturas de liga no estuvieran situados en puestos de descensos después de tener que reconstruir el equipo casi en su totalidad esta pretemporada –de hecho esta semana se incorporó un último refuerzo al club que, no hay que olvidarlo, llega porque estaba sin contrato y, por tanto, fuera de forma-.

Aunque Petit ha puesto su puesto a disposición del club, de momento continuará dirigiendo a las panteras negras que no se lo pondrán nada fácil a un Belenenses sólido y bien armado que al ritmo de Rodrigo Dantas y Miguel Rosa disfruta, por fin, del fútbol del máximo nivel desde que lograron el ascenso.

Alineación probable Belenenses: Matt Jones, Nelson, Brandao, Meira, Palmeira, Dantas, China, Miguel Rosa, Sturgeon, Fredy, Deyverson.

Alineación probable Boavista: Mika, Joao Días, Philipe, Lucas, Montenegro, Gouveia, Anderson Carvalho, Tengarrinha, Owusu-Abeyie, Zé Manuel, Brito.

Jornada 9