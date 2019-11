Arsenal - Burnley: una victoria que no se puede repartir

Ambos conjuntos llegan al Emirates Stadium con la necesidad vital de ganar. Mientras que el Arsenal se encuentra a nueve puntos del Chelsea tras su traspiés ante el Manchester United, el Burnley está obligado a ganar para poder ver la luz al final del túnel. Wenger está últimamente criticado ya que su equipo es incapaz de crear peligro efectivo mientras Dyche se encuentra una difícil posición ya que su equipo ha cosechado cuatro empates y cinco derrotas en nueve jornadas disputadas.

La aspiración en Europa

Arsène Wenger no encuentra la tecla para desplegar el juego del año pasado. A pesar de solo cosechar la derrota frente al Chelsea, el Arsenal ha empatado cinco encuentros de nueve disputados hasta la fecha. Entre ellos, destacan tres rivales directos por la Liga de Campeones: Manchester City, Everton y Tottenham Hotspur. En todos estos casos, fue un equipo endeble en defensa, que sufría mucho para poder parar al rival, especialmente ante los toffees. Si no comienzan a ganar de forma regular, el clavo que es la Liga de Campeones se alejará del martillo que llegó a ser el Arsenal de la primera parte de la campaña de 2013/14.

Además, solo han conseguido tres victorias. La última por graves errores de la defensa del Sunderland. El gran ataque desplegado la temporada pasada se ha evaporado. Las constantes lesiones en la medular y la defensa obligan, en muchos casos, al técnico francés a improvisar una alineación. Arteta, Ramsey, Wilshere, Flamini, Giroud, Koscielny, Gibbs, Özil. Todos ellos han pasado por la enfermería gunner en lo que va de temporada y quizá fueron los más resolutivos en aquel Arsenal que llegó a alzarse con el liderato con una ventaja de siete puntos sobre su más inmediato perseguidor.

La factura de la derrota

Los clarets no saben lo que es ganar en la Premier League 2014/15. Un bagaje de 4 empates -uno ante el Manchester United- y cinco derrotas condenan al Burnley al escalafón final de la tabla. Sean Dyche se encuentra mal parado ante un inicio de liga muy pobre de los suyos. Llevan las mismas derrotas que cosecharon la pasada temporada en el ascenso desde un Championship que posee 46 jornadas.

El equipo del condado de Lancashire ha intentado practicar un juego valiente en lo que va de Premier. Al Burnley le gusta salir presionando arriba, para obstaculizar la salida del balón y son agresivos para recuperarla cerca del área, donde más daño puede hacer. No obstante, su último enfrentamiento ante el Everton evidenció la necesidad por salir del fondo del pozo. Mucho más replegado, cediendo el protagonismo al Everton fue fatal para otro equipo que también necesitaba la victoria. Pero nunca se rindieron. Y esto es algo que debería tener muy en cuenta Wenger.

La última vez que se vieron

El partido ya estaba comprometido antes del inicio del partido. Los jugadores gunners buscaban dedicar una victoria a un Aaron Ramsey que se había lesionado de gravedad en el anterior encuentro. No es una certeza, pero el 'once' titular de Wenger saltó al terreno de juego con una camiseta y un mensaje en ella: "Get Well Soon Aaron" (Ponte bien, Aaron).

El Arsenal comenzó el partido buscando las cosquillas a la defensa de los clarets. Pero no solo ellos querían el gol, Almunia también vio su meta en peligro ante un testarazo Carlisle. El dominio era de los gunners, pero el peligro se repartía entre ambos bandos. Y en este vaivén de ocasiones, llegó el gol de Fàbregas tras una asistencia de Nasri, repuesto de su choque con Jensen. Poco más pudo hacer el internacional español ya que fue reemplazado por Diaby, probablemente debido al importante partido ante el Porto.

La segunda parte devino de igual manera. El Arsenal, con Walcott como figura, era el encargado de llevar el peligro a la meta de Jensen. Pero llegó un saque de esquina en contra. Cort prolongó la pelota para que Nugent perforase la meta de Almunia con un soberbio cabezazo. Walcott sería la clave de la victoria, y así lo demostró con su gran inicio en la segunda parte. El internacional inglés recibió un pase de Bendtner, dribló a Fox y batió la meta de Jensen con un disparo raso.

El Arsenal seguía pujando por ampliar el marcador a su favor mientras que el Burnley se defendía como podía de los envites de Arshavin, que reemplazó a Rosický, y de Walcott. Cuando el partido llegaba a su fin, Fox brindó una clara oportunidad para sentar las tablas en el marcador pero Almunia se adelantó a Thompson. El partido llegaba a su fin, pero Arshavin no quería irse de vacío. El ruso, lesionado, hizo un último esfuerzo para quebrar la meta de Jensen.

Lesiones

La nómina de lesiones en el plantel técnico de Wenger es amplia. El único que se ha vuelto a salvar es Sanogo que ha regresado a los entrenamientos tras su distensión del muslo. A Diaby se le espera desde hace mucho tiempo tras sus sucesivas lesiones, la última a principios de mes en la pantorrilla. No gana para disgustos el internacional francés. Arteta y Gibbs deberían regresar pronto tras sus lesiones en el último encuentro frente al Sunderland.

Por otra parte, Laurent Koscielny y David Ospina deberían ser los primeros en volver de lesiones más largas. El defensa francés sufrió una lesión en el tendón de aquiles mientras que el portero colombiano se recupera de una lesión en el muslo. Özil y Giroud no podrán pisar el césped hasta finales de año, uno por la rodilla mientras que el otro por una fractura en el pie. Por último, Debuchy será el último en volver para año nuevo de su lesión en el tobillo.

Dyche tiene un equipo mucho más completo, aunque los lesionados son jugadores importantes en el 'once' del inglés. Se espera que en unos días retornen al equipo Matthew Taylor, Dean Marney y Steven Reid. Por su parte, Sam Vokes debería llegar para finales de noviembre tras su grave lesión. Taylor se lesióno el tendón de aquiles, Marney y Reid sufrieron distintas distensiones, muslo e inguinar, respectivamente. Vokes espera regresar a los terrenos de juego tras su lesión del ligamento cruciforme.

Declaraciones

Mikel Arteta: "Lo haces una vez, otra y otra, hasta que el contrario comete el error. Es lo que necesitamos ahora y tenemos gente arriba con el cuchillo entre los dientes y van a por ello, así que tenemos que hacer lo máximo. Cuanto más lo hagamos, más mejoraremos". No solo habló de la virtud de aprovechar y forzar el error del rival, también alabó a Alexis Sánchez: "Alexis es uno de los mejores. Esta muy comprometido. Incluso en las sesiones de recuperación quiere salir y entrenar para seguir mejorando".

Sean Dyche: "Llegas pensando a largo plazo, pero sabes que lo es a corto. Cuando llegas a un equipo tienes que ganar partidos". Una construcción de futuro es lo que querría Dyche pero la victoria requiere otros caminos: "La estrategia se escapa por la ventana si no ganas partidos, los aficionados te piden que ganes, la dirección te pide en ocasiones que ganes, así que no puedes ser tan pardillo de pensar que estás construyendo algo para el futuro y que te va a llevar tres años; pero no importa cuando lo que pasa te aparte de la construcción del futuro. Es ingenuo".

Posibles 'onces' de inicio