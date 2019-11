Everton - Swansea City: revancha con tintes europeos

Poco más de un mes después, Everton y Swansea City se volverán a ver las caras. El pasado 23 de septiembre lo hicieron en un duelo de la Capital One Cup disputado en Gales y que se llevaron los hombres de Garry Monk por 3-0. Esta vez será en liga y en Goodison Park, un contexto muy distinto. Ambos tienen a tiro las posiciones europeas, pero para acercarse a ellas necesitarán lograr los tres puntos de un duelo que se prevé muy disputado.

Sed de revancha en Liverpool

La derrota en la copa fue un revés importante para el Everton, aunque más por las formas y por el resultado que por la eliminación en sí, pues la Capital One Cup es considerada una competición menor en las islas. Aquel Everton alineó un once plagado de suplentes, una fórmula que Roberto Martínez no repetirá esta vez. Aquella derrota, por cierto, espoleó al Everton, que desde entonces sólo ha perdido un encuentro de los últimos seis.

El equipo de Bob Martínez llega, además, en un mejor estado de forma. Son novenos, con 12 puntos, a dos del Swansea y del Arsenal, a quien quieren arrebatar esa preciada quinta plaza. Superado el complicado mes de septiembre, en el que cayeron ante el Crystal Palace, empataron frente al Liverpool y volvieron a perder ante el Manchester United, el Everton ha logrado encadenar dos triunfos consecutivos (3-0 ante el Aston Villa y 1-3 frente al Burnley) que le han catapultado de nuevo hacia la zona media de la tabla.

Eso no es suficiente, sin embargo, para un Roberto Martínez que quiere más. Infonformista con el irregular inicio de temporada de los suyos, sabe que puede exigir mucho más a una plantilla que tiene calidad de sobras para volver a pelear por los puestos europeos a final de temporada. Además, su próximo rival es un Swansea que, aunque ha cambiado mucho desde su paso por el banquillo, mantiene una idiosincracia similar a la que impulsó el técnico de Balaguer años atrás.

El Everton, por cierto, es el tercer equipo más goleador del campeonato, pero a su vez, también el segundo que más tantos recibe, sólo superado por el QPR. "Somos capaces de anotar ante cualquiera. El problema que tenemos, que es poco característico en nosotros, que concedemos goles fáciles", relató Martínez.

A repetir la gesta

No hay duda de que no es lo mismo vencer en copa y en casa que en liga y a domicilio. Pese a ello, los hombres de Garry Monk, que sufrieron una cruel eliminación en la Capital One Cup el pasado martes ante el Liverpool, buscarán sumar en su desplazamiento a Goodison Park. El Swansea llega sexto a la cita, con 14 puntos y la oportunidad de distanciarse de un rival que puede ser directo en la lucha por las posiciones europeas. Además, si ganan podrían dar caza a conjuntos como Arsenal (juega en casa ante el Burnley), el West Ham (visita al Stoke) o el Manchester City (recibe a sus vecinos del United).

Los galeses venían de sumar tres derrotas y dos empates en las últimas cinco jornadas antes de vencer al Leicester (2-0) el pasado fin de semana. Además, estuvieron a punto de lograr una hazaña para el recuerdo en Anfield, pero Balotelli y Lovren se encargaron de privar a los de Monk de la gloria en el último suspiro. La semana, sin embargo, no ha sido del todo negativa para el Swansea: el comité ha decidido no sancionar a Monk por sus quejas arbitrales, y además le han retirado la sanción a Fede Fernández por la injusta expulsión acontecida el pasado martes tras un choque con Coutinho. Así, no tendrá que perderse tres partidos, y podrá viajar a Goodison Park.

El feudo del Everton es, hasta la fecha, terreno prohibido para un Swansea que de ahí sólo ha sacado un punto en tres enfrentamientos en Premier League. "Goodison Park siempre es un lugar difícil para ir", apuntó Monk, quien destacó la "genial atmósfera" que se vive ahí en todos los encuentros. "Iremos allí con la voluntad de sacar un buen resultado", añadió, aunque también apuntó que busca irse contento con una buena actuación de sus chicos: "Juzgamos cada encuentro por sus méritos, pero vamos a tener que hacer un juego correcto para hacer una actuación que nos dé puntos".

Últimos enfrentamientos

El de la Capital One Cup fue el único enfrentamiento entre ambos encuentros, de los 21 que han disputado desde el primer duelo, hace 84 años, en el que el Swansea se llevó la victoria ante el Everton. Aquel, pues, puede considerarse un triunfo histórico para la entidad de Gales, que nunca antes había logrado superar a los Toffees. El bagaje en Premier League es, por tanto, muy favorable al Everton. De los seis partidos disputados en esta categoría, cinco se los han llevado los de Liverpool, y sólo uno, en enero de 2013, se saldó con empate 0-0. Mejorar esta estadística, por tanto, es uno de los deberes que tendrá el Swansea este sábado.

El último partido de liga en Goodison Park se saldó con un 3-2 favorable a los de Liverpool. Baines, de penalti, adelantó al Everton, y aunque Bony empató a la media hora de partido, en la segunda mitad Lukaku y Barkley devolvieron la ventaja a los Toffees en cinco minutos de júbilo. Williams cerró el marcador con un gol en el tiempo añadido.

Alineaciones probables