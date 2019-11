Benfica - Mónaco: todo a una carta en Da Luz

La Liga de Campeones llega al ecuador de su primera fase, y lo hace con las espadas en todo lo alto. Los equipos que peor lo han pasado hasta ahora se juegan sus últimas opciones de llegar a la última jornada de la fase de grupos con opciones de llegar a los octavos de final. En Da Luz, el Benfica recibe al Mónaco, y los locales se lo juegan todo a una carta. La de esta noche. Ganar, ganar o ganar. Todo lo que no sea ganar y quedarse a un punto del conjunto francés será empezar a despedirse de la competición.

Por su parte, el conjunto francés querrá aprovecharse de la extrema y delicada situación en la Champions de 'Las Águilas' y tratar de sumar en su visita a la capital portuguesa. Da Luz volverá a albergar una noche importante para el Benfica, en un duelo que también estará marcado por la gran cantidad de bajas para ambas escuadras.

Sin margen de error

Para el conjunto lisboeta, no hay espacio al error. No se contempla la posibilidad de no ganarle al conjunto francés. Después de sumar un solo punto en tres partidos y de haber hecho un gol, al equipo lisboeta no le queda otra posibilidad que ganar y forzar la situación para llegar con opciones a la última jornada del grupo C.

Colista y a cuatro puntos de su rival de esta noche, el debate en el lado lisboeta se ha centrado en la supuesta falta de gol, derivada de que tan sólo Salvio, en la derrota contra el Bayer Leverkusen 04, fue capaz de marcar para la escuadra encarnada. El técnico del bando luso, Jorge Jesús, descartó esa posibilidad comparando los números entre su equipo y el de Leonardo Jardim, su rival en Da Luz este martes. "Ellos sólo llevan un gol, como nosotros. Tenemos muchas posibilidades de alcanzar los octavos de final si ganamos. Somos un equipo con buenas ideas en ataque", sentenció.

Y es cierto el dato que ofreció el técnico luso, pero no así la rentabilidad que le ha ofrecido a unos y a otros. Mientras los lisboetas están con la soga al cuello, la buena labor defensiva del Mónaco, basado en su eje central Kurzawa - Carvalho y en las grandes actuaciones del croata Danijel Subasic le permiten que con la victoria en la primera jornada y dos empates más a cero estar segundo del grupo y depender de sí mismo para llegar a octavos, a pesar de las importantes salidas de James Rodríguez y Radamel Falcao este verano.

Para superar este escollo, Jorge Jesús tendrá las bajas del ex del Getafe Lisandro López, expulsado en el Louis II, y de Eliseu y Silvio, ex jugadores del Málaga y del Atlético de Madrid, lesionados. Además de las ausencias del argentino y del portugués, Ola John será duda hasta última hora. Se le acumulan los problemas al míster portugués, pero confía en los suyos para lograr la victoria en Da Luz. Posiblemente, Julio César, con Maxi, el capitán Luisao, Jardel y André Almeida en la defensa de cuatro, una línea de cuatro centrocampistas con Samaris y Enzo Pérez en el doble pivote y Salvio y Gaitán en los costados, y arriba Talisca y Lima sea el once que disponga Jorge Jesús para tratar de sumar los tres puntos.

Un Mónaco dubitativo

Es cierto que los monegascos son segundos en su grupo y que dependen de sí mismos. Pero también es cierto que sólo han conseguido seis triunfos en sus quince partidos hasta la fecha en la temporada y que llegan después de empatar en los últimos minutos contra el Stade de Reims, cuando un gol de Moukandjo igualó el tanto de Echiejile a falta de diez minutos para la conclusión.

El Mónaco de Jardim sigue inmerso en sus dudas, pero recupera a Kurzawa para la batalla de Da Luz, tras pasar las últimas semanas entre algodones debido a sus molestias físicas. Jardim podrá formar con su pareja de lujo en el centro de la zaga, con el joven central francés y el portugués Ricardo Carvalho, que este martes tendrá un recibimiento hostil por su pasado portista, en el Porto que se proclamó campeón de Europa de la mano de José Mourinho en 2004.

"Es un partido muy importante para nosotros. La clasificación en la liga no refleja nuestra calidad", indicó Jardim. El Mónaco nunca ha ganado al Benfica antes. De hecho, los equipos franceses sólo han sido capaces de vencer al conjunto lisboeta en cuatro ocasiones en competición europea en Da Luz, un dato al que se agarran los lisboetas para derrotar al conjunto del Principado de Mónaco.

Sin Borja López, lesionado de gravedad en su rodilla, y Berbatov, lesionado, Jardim está pendiente de la evolución de Moutinho, con pasado en los dos grandes rivales encarnados, el Sporting de Portugal y el Porto, con ligeros problemas en su hombro. El portugués podría no estar de inicio y el técnico luso del conjunto francés, Jardim, optaría por formar con Subasic en portería, con Fabinho, Carvalho, Kurzawa y El Abdennour en defensa, por delante tres centrocampistas, Toulalan, Kondogbia y Silva, y el tridente de ataque para Germain, Ferreira-Carrasco y Martial.

Posibles alineaciones