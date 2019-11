Mata sale al rescate de Van Gaal

Llegaban el United y el Palace hambrientos de victorias, necesitados de puntos. Los mancunianos, tras un arranque más que irregular de temporada, empezaban esta undécima jornada en una decepcionante décima posición con tan sólo 13 puntos (la mitad que el Chelsea) y, por su fuera poco, venían de perder el derbi de la ciudad de Manchester ante el City el fin de semana pasado.

Por su parte, los de Neil Warnock se plantaban en Old Trafford colocados en una complicada e incómoda decimoséptima posición con únicamente 9 puntos, los mismos que un Leicester que marca el abismo en dirección al Championship. Los Eagles no conocen la victoria desde el pasado 27 de septiembre cuando, precisamente, se impusieron a los Foxes por 2-0 en Selhurst Park y sólo su mejor diferencia de goles con respecto a ellos les mantenía fuera de los puestos de descenso.

Estéril dominio de los red devils

Comenzaba el encuentro tras un sentido minuto de silencio en memoria de los caídos en las Guerras Mundiales, y lo hacía con un Manchester United dominante. Los aficionados de Old Trafford no tuvieron que esperar ni dos minutos para ver la primera ocasión de peligro de los suyos ya que Januzaj, en el primer acercamiento local, a punto estuvo de anotar con un zurdazo desde fuera del área que se marchó rozando la escuadra de la portería del Crystal Palace.

Con una defensa de circunstancias, en la que Blind ejercía de central zurdo (Jones, Evans y Rojo están lesionados y Smalling está sancionado), el joven McNair de central diestro y Valencia de lateral derecho, los de Van Gaal salieron decididos a controlar el encuentro mediante la posesión de balón y minimizar de este modo la exigencia defensiva de la línea de cuatro zagueros. Con este planteamiento, la posesión llegó a unos guarismos casi increíbles durante una primera mitad en la que los red devils llegaron a ostentar el 84% de tenencia de balón.

En ataque, a los de Old Trafford se les veía faltos de desborde y sólo en dos acciones aisladas tuvieron opciones de desnivelar la balanza. La primera, en una acción individual de Robin Van Persie en la que el holandés recortó a su par y realizó un centro-chut que Chamakh repelió en el área pequeña. El disparo no iba entre los tres palos pero cualquier mínimo desvío podía haber dado con el cuero besando las mallas de la portería visitante.

La segunda acción fue obra y gracia de Luke Shaw. El joven lateral inglés recogió el esférico en su propio campo y, en una galopada tremenda, fue dejando rivales atrás hasta llegar al borde del área. Una vez allí, su zurdazo ajustado al palo lo desvió a córner un inspirado Julián Speroni. Ahí acabó la tranquilidad y el control de los de Van Gaal en la primera mitad.

La vaselina de Fraizer Campbell

Entonces, con cuarto de hora restante en la primera mitad, y repentinamente, el United perdió las riendas de un partido que tenía anestesiado y a punto estuvo de pagarlo caro.

El gol de los Eagles sobrevoló la portería local de Old Trafford en este último tramo del primer tiempo con dos ocasiones clarísimas.

Primero Yannick Bolasie, recientemente nominado al premio de futbolista africano del año, metió el miedo a los red devils con una cabalgada sensacional por la banda izquierda que acabó con un centro cruzado que Luke Shaw, involuntariamente, casi desvía hacía el fondo de la portería de David De Gea, faltaron centímetros para que los visitantes se adelantaran.

Pocos minutos después, y tras un bochornoso error de entendimiento entre Daley Blind y Paddy McNair, Fraizer Campbell tuvo la ocasión más clara del choque. El delantero inglés, salido precisamente de la cantera del United, se plantó solo ante el cancerbero local pero vio cómo su vaselina se iba por encima del larguero. Los de Neil Warnock acababan de perder una oportunidad magnífica para poner nervioso a un rival que hasta el momento no se está manejando bien en situaciones de tensión.

Juan Mata decide el choque

Quizá espabilados por los últimos sustos de la primera mitad, quizá alentados y zarandeados por Louis Van Gaal en el vestuario, los pupilos del neerlandés salieron con otra actitud tras el descanso.

Las ocasiones locales empezaban a llegar cada vez con más frecuencia. En el minuto 53, Wayne Rooney, que cumplía 450 partidos con la camiseta del United, estuvo a centímetros de abrir la lata con un sutil disparo con el interior de su bota desde fuera del área. En el 57, un saque de esquina botado por el capitán lo cabeceó con contundencia un Fellaini al que sólo la intervención de McArthur en la misma línea de meta, con Speroni ya batido, privó del gol. En el 62, en otro córner rematado por el belga, se reclamó un más que posible penalti sobre el ex del Everton que Chris Foy no consideró sancionable. Tras esta jugada, entró Juan Manuel Mata.

El ex jugador del Valencia saltó al césped de Old Trafford en sustitución de Januzaj y sólo necesitó cinco minutos para perforar la meta del ex portero del Club Atlético Platense. El internacional español recogió el esférico en el borde del área y, sin pensárselo dos veces, conectó un zurdazo que, tras impactar ligeramente en Delaney, acabó con el cuero en las redes de un Speroni que quizá pudo haber algo más.

Tras el gol del ex del Chelsea, el United ganó en tranquilidad. Los Eagles, por su parte, no se desesperaron ni desordenaron y siguieron fieles a su plan inicial: una buena colocación defensiva y encomendarse a la velocidad de sus atacantes y a rascar algo en alguna acción aislada o a balón parado. Sabían que no les convenía atacar a tumba abierta y dejar unos espacios atrás que podían ser aprovechados por los habilidosos atacantes locales.

Y la tuvieron los de Neil Warnock. Sólo la rápida intervención de Michael Carrick al corte (el inglés pasó a ejercer como central al permutar la posición con un errático Daley Blind) evitó un lanzamiento limpio de un Fraizer Campbell que se disponía a fusilar a David De Gea.

Las Águilas no se asomarían más por el área del español, pero el público de Old Trafford no pudo relajarse hasta el pitido final entre otras cosas porque Juan Mata, otra vez él, vio cómo el poste impedía su segundo tanto de la tarde en el minuto 83.

Así concluyó un choque en el que el Manchester United se llevó tres valiosísimos puntos ante un Crystal Palace que a punto estuvo de amargar la tarde a los de Louis Van Gaal. Juan Mata desatascó el encuentro para los locales y, de esta manera, empieza a reclamar un sitio en los planteamientos iniciales del mánager holandés.

