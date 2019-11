Juego sin juego

Sunderland y Everton firmaron tablas en un partido clave en el devenir del futuro más cercano de ambos equipos. Los goles de Larsson y Baines pusieron el empate en el marcador. Con esta empate, el Sunderland se coloca 14 con 12 puntos, mientras que el Everton se coloca décimo con 14 puntos.

Igualdad total

El partido comenzó con dos equipos necesitados de la victoria para conseguir avanzar puestos en la clasificación. El conjunto local comenzó mejor que los visitantes y Connor Wickham tuvo la primera ocasión del partido, pero su disparo se estrelló en la defensa. El Everton no se quería ver dominado y en el minuto tres llegó la primera ocasión para los visitantes. Tras una gran combinación entre Lukaku y Eto'o, el camerunés disparó, pero su tiro se marchó fuera. Comenzaba interesante el encuentro. Los locales seguían creando peligro a través de Wickham, que forzó otro córner y estuvo a punto de hacer el primero tras rematar un gran balón. Espectacular inicio de Connor Wickham. El partido comenzó a un nivel muy alto. Al borde del minuto 10, Gareth Barry se dolió tras una dura entrada de Jordi Gómez. El jugador español se llevó la cartulina amarilla. El centrocampista toffee tuvo que ser sustituido, y entró en su lugar Gibson. Mala suerte para Barry.

Los visitantes se querían hacer con el control del partido, pero el Sunderland no estaba dispuesto a ello, e intentaban ejercer una gran presión en campo contrario, en la salida de balón del Everton. El partido no tenía ocasiones claras. Alcanzamos el minuto 20 con el 0-0 inicial, y el Sunderland estaba cada vez más embotellado. A pesar de no crear ocasiones muy claras, parecía que el gol del Everton era cuestión de tiempo. Muchos centros laterales que despejaba el conjunto local.

Lukaku y Eto'o lo seguían intentando, pero no conseguían perforar la meta de Pantilimon. El Sunderland, lo intentaba en ocasiones aisladas, creando peligro por bandas e intentando buscar espacios en el centro de la zaga visitante.

El partido se puso interesante, y tras una gran jugada del Sunderland, Jordi Gómez se dejó caer sobre el área y estuvo a punto de llevarse una segunda cartulina amarilla que hubiera originado la tarjeta roja. En la contra de esa misma jugada, Ross Barkley realizó una gran jugada por banda y el centro que remató Romelu Lukaku atrapó Pantilimon.

Dominio local

El partido cogió un gran ritmo y el gol podía caer de cualquier lado. Los locales mejoraron, y tras un gran pase sobre Reveillere, el centro del lateral francés fue despejado por Distin, cuando Fletcher saboreaba el gol. El Everton no se quiso quedar atrás, y McGeady lo volvió a intentar, pero su disparo se marchó fuera. El partido parecía tomarse un respiro tras unos minutos agónicos. Pero el Everton volvió a pillar a la defensa local. McGeady puso un centro atrás que remató Barkley, pero el disparo fue cortado por un defensa local.

En el minuto 35, llegó la oportunidad más clara para los locales, cuando Larsson robó en el área del Everton, dejó atrás para el disparo de Jordi Gómez que desvió a córner Howard. Los buscaban los locales. Eto'o lo volvió a intentar, pero su disparo lo atrapó Pantilimon. Los locales lo seguían buscando ante una dubitativa defensa, pero no era capaz de crear ocasiones claras para poder así, adelantarse en el marcador. El Sunderland fue mejor en el tramo final de la primera parte, pero no fue capaz de aprovechar esa superioridad para ponerse por delante. Llegamos al minuto 45 y Lee Mason añadió cuatro minutos debido a la lesión de Barry. Barkley lo intentó en una acción individual, que acabó con un disparo que se marchó alto. Finalmente no hubo tiempo para más y llegamos al final de la primera parte con el resultado de 0-0.

Larsson golpea primero

La segunda parte comenzó con dominio visitante, tras una primera parte monopolizada por el conjunto local. Lukaku tuvo su primer gran ocasión en el minuto 51, cuando se plantó delante de Pantilimon y no pudo batirle. El Everton era dueño y señor del partido y así lo demostraba en la segunda mitad. Cinco minutos después, Lukaku la volvió a tener, pero Pantilimon volvió a aparecer para salvar la ocasión y llevarse la ovación de los suyos. Los locales estaban cada vez más cansados. Los toffees seguían dominando y teniendo las mejores ocasiones, pero el Sunderland podía encontrar el gol a la contra.

Poyet movió el banquillo y en el minuto 65 se retiró Adam Johnson y entró en su lugar Buckley. Mal partido del ex del City. El Sunderland quería la victoria. La primera acción del recién incorporado fue una gran internada que acabó en falta. Larsson se preparaba para lanzar. El sueco reclamó la distancia de la barrera, pero a la postre le dio igual. El centrocampista disparó y el balón se coló en las redes de Tim Howard. Golazo. Se adelantaba el Sunderland. 1-0. Partido cuesta arriba para los visitantes.

Empate justo de los visitantes

Roberto Martínez también movió el banquillo y Naismith entró en lugar de McGeady, que no había realizado un mal partido. El Everton quería reaccionar y tras una gran pase de Eto'o, Coleman puso un centro que llegó Vergini para despejar, cuando ya estaba preparado para rematar Lukaku. Pantilimon atrapó el saque de esquina. Un seguro por arriba el guardameta rumano. La reacción toffee se hizo ver. Coleman empezó a subir la banda y a crear problemas a Wickham. En una de las primeras subidas, le filtraron un buen balón y el jugador local derribó a Coleman. Penalti para el Everton. Baines lanzó el penalti, que le pasó por debajo del cuerpo a Pantilimon y se coló en las redes. El Everton empataba. 1-1.

El partido se ponía interseante a falta de algo más de 10 minutos. McCarthy cortó un avance de los locales con amno, y reclamaron cartulina amarilla, que hubiera sido la segunda para el jugador visitante. Lee Mason no señaló la tarjeta. Los de Martínez hacían cada vez más daño con la velocidad de Barkley y las internadas de Coleman. El juego estaba muy trabado y con mucha agresividad por parte de los dos equipos.

Ambos equipos lo buscaban, pero no llegaba el gol que diera la victoria a cualquiera de los dos. En el minuto 86 llegó el último cambio del Everton. Se retiró Barkley y entró Osman. El Sunderland tuvo dos acercamientos, pero no pudieron inquietar la portería de Howard. Wickham lo volvió a intentar en una acción personal, pero Jagielka contró el avance del jugador local. El Sunderland reclamó una jugada polémica en la que Howard se confió y se tiró encima del balón fuera del área, sin llegar a tocarlo con la mano. Jugada polémica y quizás ilegal. El colegiado añadió cuatro minutos. Los locales tuvieron una ocasión clarísima en el minuto 93, pero el remate de Wes Brown lo sacó McGeady bajo palos. Finalmente no hubo tiempo para más y el partido finalizó con el empate a uno.

