Clasificación para la Copa África 2015, jornada 6

Finalizó la fase de clasificación. Y lo hiz con sorpresas. Nigeria, actual campeona, no podrá defender su título, al no ser capaz de vencer en la última jornada a la ya clasificada Sudáfrica. Misma historia, pero más dramática incluso, para Egipto, que faltará por tercera vez consecutiva a la Copa África, después de hacerse con el título también en tres campeonatos seguidos. Ghana, que llegaba a esta jornada con la plaza en juego, no se dejó llevar por la presión y consiguió su billete. También se hizo con él Costa de Marfil, en un bochornoso final de partido ante Camerún, que no privó a RD Congo de estar en Guinea Ecuatorial, pues consiguió ser el mejor tercero y ser la última protagonista.

Grupo A

Muchos podían haberlo imaginado, pero pocos pensaban que fuese a ser realidad. La vigente campeona no estará en Guinea Ecuatorial, y no lo hará dado que ha sido incapaz de superar a Sudáfrica, en su propia casa. Con el añadido de que los Bafana Bafana no se jugaban absolutamente nada. Tokelo Rantie adelantó a los visitantes, situando un 0-2 antes de la hora de juego. Las Super Águilas apretaron, empatando en el descuento tras dos goles de Aluko, pero no fue suficiente para la victoria, consumándose la eliminación. De ello se aprovechó Congo. Los Diablos Rojos han completado una clasificación de nivel, y no merecían quedarse fuera. Un gol de Nganga en la segunda parte les sirvió para acceder a la fase final de la Copa África, en un grupo en el que pocos les esperaban. Claude Le Roy, seleccionador congolés, estará en su octava Copa, todo un reto para él. Por último, Sudán, ya eliminada, finaliza con una amarga derrota, pero con la sensación de haber cumplido en un grupo en el que era la cenicienta.

Nigeria 2-2 Sudáfrica

Sudán 0-1 Congo

Equipo Puntos Jugados Ganados Empatados Perdidos Diferencia Sudáfrica - Q 11 6 3 3 0 +6 Congo - Q 10 6 3 1 2 0 Nigeria 8 6 2 2 2 +2 Sudán 3 6 1 0 5 -8

Grupo B

Mali necesitaba la victoria para clasificarse, y lo logró. En una tarde en la que Argelia estubo lejos de mostrar su mejor nivel, los malienses vencieron gracias a un gol de Keita, tras un penalti dudoso sobre él mismo; y un disparo de Yatabaré que fue desviado por un defensa, confundiendo al portero argelino. Encuentro de mucho físico, intensidad y presión, en el que se demostró que una de las dos selecciones se jugaba la vida, y la otra tan solo tenía que completar el expediente. Con este resultado, lo sucedido entre Etiopía y Malaui, más bien poco en un descafeinado empate a cero, careció de importancia. Malaui se queda con la espina de haber tenido serias opciones de clasificarse, tras una mala clasificación de Mali, que hay que recordar que quedó tercera en las dos últimas ediciones de la Copa África. Etiopía, por su parte, se convirtió en la peor del Grupo B, intentándolo con Saladín hasta el final, sin suerte alguna.

Mali 2-0 Argelia

Etiopía 0-0 Malaui

Equipo Puntos Jugados Ganados Empatados Perdidos Diferencia Argelia - Q 15 6 5 0 1 +7 Mali - Q 9 6 3 0 3 +2 Malaui 7 6 2 1 3 -4 Etiopía 4 6 1 1 4 -5

Grupo C

Descafeinado grupo en el que no había nada en juego. La victoria de RD Congo hacía imposible que Angola optara a ser mejor tercero, por lo que su encuentro tan solo sirvió para ver quién ganaba el Grupo C. Burkina Faso empató a un gol, de Pitroipa quién sino, ante las Palancas Negras. Por su parte, Gabón venció en un encuentro con muchos goles a Lesoto. Madinda, jugador del Celta, Evouna y Ndong, este en propia puerta también, hicieron los goles locales. No echaron de menos a Aubamenyang quien, cabe recordar, no viajó porque su club, el Borussia de Dortmund, se lo impidió. Al final, clasificadas las dos selecciones más regulares y fuera una Angola en horas bajas. Lesoto, lejos de ser un conjunto débil, completó una buena fase de clasificación.

Gabón 4-2 Lesoto

Burkina Faso 1-1 Angola

Equipo Puntos Jugados Ganados Empatados Perdidos Diferencia Gabón - Q 11 6 3 3 0 +5 Burkina Faso - Q 10 6 3 2 1 +4 Angola 6 6 1 3 2 0 Lesoto 2 6 0 2 4 -9

Grupo D

Costa de Marfil se la jugaba ante una clasificada Camerún. Le valía el empate y la victoria. La primera parte tuvo ocasiones por ambos conjuntos, pero el tanto de Sierra Leona en la RD Congo, hacía a los Elefantes manejar el resultado. Pero Bolaise empató para los congoleños, y durante la segunda mitad el marcador reflejó un claro 3-1. Un resultado que hacía que si Camerún marcaba, los Elefantes se quedaban fuera. Los Leones Indomables se quedaron con 10 por expulsión de M'Bia, y desde ese momento dejaron de atacar. Aboubakar pudo hacer un gol algo surrealista en los minutos finales, puesto que su selección, previamente, había llevado el balón al banderín de córner para perder tiempo. Algo extraño, pues Camerún estaba clasificada, y perder tiempo favorecía a su rival. Un gol visitante eliminaba a Costa de Marfil, pero esto no llegó. Los de Volker Finke se agazaparon en defensa, mientras Costa de Marfil tocaba en su campo durante el descuento. Un vergonzoso y sonrojante rondo en campo propio que desató las críticas. Lamentable final que Kolo Touré defendió, afirmando que en el Mundial de Brasil necesitaban el empate para pasar, y que por ir al ataque Grecia les terminó marcando y eliminando. Mal por ambos combinados.

Costa de Marfil 0-0 Camerún

RD Congo 3-1 Sierra Leona

Equipo Puntos Jugados Ganados Empatados Perdidos Diferencia Camerún - Q 13 5 4 1 0 +8 Costa de Marfil - Q 9 5 3 0 2 +2 RD Congo - Q 6 5 2 0 3 -1 Sierra Leona 1 5 0 1 4 -9

Grupo E

Todo en juego en este grupo. Las cuatro selecciones llegaban con opciones y dependían de sí mismas, una victoria las clasificaba. Al final, la lógica se impuso, y los locales, y favoritos antes de comenzar la fase de clasificación, lograron su billete. Ghana superó con facilidad a Togo, lejos de su nivel y con un pobre Adebayor, que no ha aparecido en los seis partidos. Warris, Wakaso y Badú fueron los autores de los goles. El exjugador de la Liga españolahizo toda una obra de arte, con un fuerte disparo desde más de 30 metros de distancia que sorprendió al arquero visitante. Por su parte, Guinea venció a Uganda por 2-0, con Ibrahima Traoré y Seydoumba como protagonistas. Los guineanos, que han jugado toda la clasificación fuera de casa, chafaron el sueño ugandés, que legaba con esperanzas tras derrotar a las Estrellas Negras en la pasada jornada. Buena clasificación de Las Grullas, que se vuelven a quedar a las puertas de la fase final.

Ghana 3-1 Togo

Guinea 2-0 Uganda

Equipo Puntos Jugados Ganados Empatados Perdidos Diferencia Ghana - Q 11 6 3 2 1 +4 Guinea - Q 10 6 3 1 2 +2 Uganda 7 6 2 1 3 -1 Togo 6 6 2 0 4 -5

Grupo F

Otro grupo que no tenía nada en juego por la victoria de RD Congo. Con Zambia y Cabo Verde ya clasificadas, y Mozambique y Níger eliminadas, tan solo faltaba disputar esta jornada para cumplir con lo escrito. Los Chipolopolo superaron a Cabo Verde,demostrando que llegan en un buen momento a Guinea Ecuatorial, país que les trae buenos recuerdos de 2012, cuando se alzaron con el cetro de campeones. Tres victorias en los tres últimos partidos para certificar la clasificación tras el mal arranque, en el que empataron dos y perdieron uno. Por su parte, los Tiburones Azules completan una regular fase de grupos y estarán en la Copa África. Mozambique se queda con la miel en los labios, sabiendo que lo tuvieron en su mano. La débil Níger es una de las selecciones que no ha conseguido ganar, pero suma tres puntos en tres empates .

Zambia 1-0 Cabo Verde

Níger 1-1 Mozambique

Equipo Puntos Jugados Ganados Empatados Perdidos Diferencia Cabo Verde - Q 12 6 4 0 2 +3 Zambia - Q 11 6 3 2 1 +4 Mozambique 6 6 1 3 2 0 Níger 3 6 0 3 3 -7

Grupo G

Con Túnez y Senegal ya clasificados, Egipto tenía en sus manos la clasificación. Necesitaba vencer por dos goles de diferencia a las Águilas de Cartago, que no se jugaban nada. Parecía posible, mucho más después del temprano gol de Salah. Favorecido por las victorias ante la débil Botsuana, Egipto tuvo opciones de hacer el segundo y clasificarse para la Copa África, pero la suerte no está con los Faraones. El destino no les quería en Guinea Ecuatorial. Túnez remontó, con goles de Chikhaoui y Khazri, este último de falta directa, y celebró la eliminación de su enemigo. Por tercera Copa África consecutiva, Egipto no estará, otro batacazo para los tricampeones entre 2006 y 2010. Senegal, por su parte, se divirtió a costa de Botsuana, muy lejos del nivel que mostró en 2013 que le sirvió para acudir a la última edición de la CAN. Mbodj, Papis Demba Cissé y Mousa Sow fueron los autores de los goles.

Túnez 2-1 Egipto

Senegal 3-0 Botsuana

Equipo Puntos Jugados Ganados Empatados Perdidos Diferencia Túnez - Q 14 6 4 2 0 +4 Senegal - Q 13 6 4 1 1 +7 Egipto 6 6 2 0 4 -1 Botsuana 1 6 0 1 5 -10

Mejor jugador de la jornada 6

Tokelo Rantie, delantero del Bournemouth del Championship inglés, es el 'MVP' de esta última jornada. Dos goles, que a la postre sirvieron para eliminar a Nigeria, de bella factura. Dinamitó el encuentro ante las Super Águilas, al filo del descanso y nada más reanudarse la segunda mitad. Cierto es que los Bafana Bafana no se jugaban nada, pero el joven delantero de 24 años completó un gran encuentro y es el último futbolista galardonado con esta distinción en esta fase de grupos. Un premio para él y su selección, una de las más regulares en el camino hacia Guinea Ecuatorial.