Sparta de Praga - Napoli: el Stadion Letná vive la lucha por el primer puesto del Grupo

Quinta y penúltima jornada de la Europa League y el Napoli busca en Praga una victoria que lo lleve hacia la clasificación directa y primer puesto del grupo. El Sparta, con los mismos puntos que los italianos, no está en las mismas circunstancias, pues para clasificarse necesita vencer y que el Young Boys pierda o empate ante el eliminado Slovan de Bratislava, mientras que un empate le valdría si los suizos empatan. Mucho más fácil y mas sencillo lo tienen los de Benítez; vencer sin depender de nadie más.

Sparta: imparable con los goles de Lafata

Los de la capital checa están haciendo una muy buena campaña en su liga; son segundos con 34 puntos, a uno del Viktoria Plzen, y en la última jornada vencieron 4-0 al penúltimo clasificado. En Europa son líderes de grupo con siete puntos, y su casillero es el máximo de los cuatro equipos; once goles a favor y sólo cuatro en contra. Sus dos partidos en casa en el grupo los ha ganado por 3-1 al Youn Boys y por 4-0 al Slovan de Bratislava. El Sparta lleva cinco partidos consecutivos venciendo en casa en competición continental.

Lafata (5 goles en 4 partidos),nprincipal amenaza de un Sparta que ha vencido sus últimos cinco encuentros europeos disputados en casa.

Una victoria sólo le dará la clasificación al conjunto checo si el Young Boys no gana al Slovan; mientras que un empate le valdría si el Young Boys pierde. Vítezslav Lavicka, entrenador del equipo, cuenta con distintas bajas para el encuentro, en concreto cuatro: Breznaník y Nespor por lesiones no especificadas, Husbauer es duda por problemas en el tobillo y Schick está lesionado en la rodilla. Un nombre sobresale por encima de toda la plantilla, compuesta en su inmensa mayoría por jugadores checos: David Lafata. El delantero checo está causando sensación en su país, donde ya ha marcado 10 goles en 15 partidos disputados, siendo el máximo goleador de la competición. En Europa, su porcentaje no se distancia mucho; Lleva 5 goles en 4 partidos, dos de ellos anotados ante el Slovan. Su edad, 33 años, no parece ser un impedimento para ser el arma principal de Lavicka, que confía en su delantero para poder cerrar la clsaificación para los dieciseisavos de final.

Napoli: sin Mertens, pero con el apoyo de dos mil tifosi

Tras el batacazo sufrido en casa en la última jornada de Serie A, donde se vio sorprendido por el 3-3 del Cagliari, el Napoli busca una victoria en Europa League que le permita levantar un poco el ánimo. Aún así sigue conservando el tercer puesto en la tabla. El Napoli, que cuenta con 5 puntos, necesita únicamente la victoria para sellar su clasificación matemática para los dieciseisavos de final.

Mertens volvió a entrenar tras su golpe con Bélgica, pero no ha entrado en una convocatoria sin Insigne, Zúñiga ni Michu. Benítez no podrá contar con Mertens, a quien no ha incluido en la lista de convocados a pesar de volver hoy mismo (martes) a los entrenamientos, tras haberse recuperado del golpe sufrido en la cabeza en el Bélgica-Gales de la pasada jornada internacional. El belga sólo ha dado una vuelta en trote a lo largo del césped de Castelvolturno, pero ha advertido que "voy a volver pronto. Quiero agradecer a todos los que me han apoyado mientras he estado en el hospital". El sustituto en la convocatoria para viajar a la República Checa es Antonio Romano, de 18 años, por lo que el chaval se estrena en una convocatoria con el primer equipo. El técnico español cuenta con las bajas del ya mencionado Mertens, además de Insigne, lesionado en los ligamentos ante la Fiore el pasado 9 de noviembre, Zúñiga, que se espera que vuelva en unas dos semanas, y Michu, pendiende ser evualuado. El equipo Azzurro contará en Praga con el necesario apoyo de dos mil hinchas. Se agotaron el fín de semana.

La lista de convocados de Rafaél Benitez es la siguiente: Rafael, Andujar, Contini, Maggio, Mesto, Britos, Ghoulam, Koulibaly, Albiol, Hernirique, Jorginho, David Lopez, Gargano, Inler, De Guzman, Romano, Hamsik, Callejon, Duvan, Higuain.

Posibles formaciones