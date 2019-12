Resultado Manchester United - Stoke City en la Premier League

22:45. Con la imagen de Juan Mata y Marcos Rojo celebrando el gol de la victoria nos despedimos. Agradecemos a todos su compañía y los invitamos a seguir toda la información de esta jornada de la Premier League en Vavel.com. Hasta la próxima y feliz noche.

22:43. Stoke City ocupa el puesto 13 con 15 unidades y sigue lejos de lso puestos de campeonatos europeos. Ahora tendrá que ganar a Arsenal el sábado en el Brittania Stadium para romper la mala racha

22:40. De esta forma el Manchester United conserva el cuarto lugar de la tabla con 25 puntos y en la próxima fecha puede subir al tercero si Southampton pierde mañana y en la próxima fecha contra los Red Devils

22:38. El segundo gol de Manchester United se lo dan a Juan Mata que cobró y el balón fue directo al arco pese a que se alcanzaba a ver que Rojo la pudo rozar con su cabeza

22:36. Manchester United logró su cuarta victoria consecutiva en la temporada sin ser muy superior pero aplicado en defensa y con De Gea salvando los tres puntos en lso últimos minutos. Stoke City la tuvo dos veces sobre el final con Diouf pero el portero rival y Young no lo permitieron y acumularon tres partidos sin ganar.

FINAL DEL PARTIDO!!!!! MANCHESTER UNITED 2-1 STOKE CITY

93' Manchester cobra falta y tarjeta amarilla para Wilson

93' Stoke la sigue perdiendo!!!! Primero De Gea la atajó y en el rebote Young la sacó de la linea a Diouf.

92' Stoke la perdió!!!!! Cobro que Diouf cabeceó y De Gea la sacó de la linea.

91' Manchester hace un cambio: sale Mata y entra Januzaj

91' Stoke cobra falta sobre Shawcross y tarjeta amarilla para Young

90' Cuatro minutos de adición

88' Todo parece indicar que será la cuarta victoria de los red devils de forma consecutiva si no ocurre algo sorprendente.

85' Manchester hae un cambio: sale Herrera y entra Fletcher

84' Stoke la tuvo con un centro que Smalling rechazó cuando Diouf la tuvo para cabecear

81' Stoke City hace un cambio: sale Ireland y entra Arnautovic

79' Manchester siguió cerca con el centro de Valencia que Falcao no logró cabecear

78' Manchester hace un cambio: sale Wilson y entra Falcao

77' Stoke City hace un cambio:sale Assaidi y entra Crouch

76' Manchester la volvió a perder. Herrera la recuperó y se la pasó a Fellaini que la mandó afuera

75' Manchester la tuvo con Van Persie tras centro de Fellaini, el delantero no supo rematar bien y se va al saque de meta

72' Manchester cobra falta sobre Wilson y tarjeta amarilla para Ireland

71' Stoke cobra tiro de esquina

70' Manchester la perdió!!!! Wilson superó a dos defensores y cuando tuvo el arco para hacer el tercero remató a un costado cuando podía hacer el pase a Van Persie

68' Stoke la tuvo en el cobro de Bojan pero se fue desviado

68' Stoke City cobra falta sobre Nzonzi

66' Manchester sigue atacando con peligro en el área del Stoke buscando la tercera anotación. Falcao ya calienta a un costado de la cancha

63' Manchester cobra falta sobre Van Persie y lo hace de rapidéz

61' Stoke cobra falta y tarjeta amarilla para Herrera

59' Juan Mata mandó el balón con dirección de gol y Rojo la alcanzó a tocar con su cabeza para poner en ventaja a su equipo

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE MANCHESTER!!!!

58' Manchester cobra falta sobre Valencia y tarjeta amarilla para Pieters

54' Detenido el partido por pisotón accidental de Van Persie sobre Pieters

53' Puñetea el balón el portero

53' Manchester cobra tiro de esquina

51' Manchester tiene la posesión de pelota pero no es profundo con sus jugadas porque en el último cuarto de cancha el Stoke le quita el balón.

48' El balón queda en manos de Begovic

48' Manchester cobra falta sobre Herrera

COMIENZA EL SEGUNDO TIEMPO ENTRE MANCHESTER UNITED Y STOKE CITY!!!

21:45. Regresan los equipos al campo de juego. No hay cambios

21:34. Esta fue la imagen del gol de Fellaini que abrió el marcador y la celebración del volante.

21:31. Manchester dominaba con muy poco el partido y el gol fue obra del trabajo que hacían ante un equipo que no les daba mayores problemas hasta el empate. Stoke City no la encontraba en el ataque y fue a los 39' que Nzonzi la sacó de la manga para igualar las acciones sorprendiendo a todos.

FINAL DEL PRIMER TIEMPO!!!! MANCHESTER UNITED 1-1 STOKE CITY

45' Un minuto de adición

44' Manchester cobra tiro de esquina

40' Manchester la perdió!!! Cabezazo defensivo y Rojo de cabeza la mandó para Fellaini que le pegó sutílmente y el portero la controló en dos oportunidades.

40' Manchester cobra falta sobre Young y tarjeta amarilla para Bardsley

39' Nzonzi tuvo la primera oportunidad hacia el arco solo frente al área y remató a gol para vencer a De Gea

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL STOKE CITY!!!!

36' Stoke City no logra jugar en ataque pues la defensa rival está muy aplicada hoy cortando cualquier jugada

33' Manchester United presiona en campo del Stoke haciendo ir al error, eso le ha costado mucho, pero no son contundentes al intentar anotar el segundo

30' Stoke se acercó tras una buena cantidad de toques que tras el centro de Pieters el volante Bojan no la pateó y se fue al tiro de esquina.

28' El jugador más activo es Young del Manchester United por su costado izquierdo dandole velocidad en las jugadas de ataque

25' Stoke City no tiene reacción tras la anotación y pierde el balón con los defensas del Manchester United

22' Fellaini marca su segundo gol en la temporada y con el Manchester United desde su llegada a comienzos de la pasada temporada

21' Herrera mandó el centro para Fellaini, el más alto, y de cabeza pone a ganar a los red devils en Old Trafford.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL MANCHESTER UNITED!!!!

18' Stoke City hacía una buena jugada colectiva diagonal al área pero finalmente Fellaini la cortó

16' Manchester la perdió!!!!! Begovic se equivocó y se la dio a Van Persie, el delantero le hizo el pase a Herrera y el español la mandó a las nubes.

13' Es un partido muy cerrado y sin opciones en las porterías.

10' Stoke CIty le cuesta salir de su campo y no son efectivos al recuperar el balón pues lo pierden rapidamente.

9' Los locales son dominadores de la posesión aunque por ahora no crean una oportunidad clara en el arco de Begovic pese a jugar en campo del Stoke City

6’ Manchester controla el balón y de a poco se va acercando al área. Stoke busca sorprender al recuperar el balón.

3’ Rechazo defensivo de Ireland

3’ Manchester cobra falta sobre Herrera y le pegará Mata

INICIÓ EL PARTIDO ENTRE MANCHESTER UNITED Y STOKE CITY!!!

20:42. Salen los equipos al campo de juego. El Stoke City usará su uniforme suplente de camiseta azul.

20:35. Mañana se jugarán de esta manera:

19:45 Arsenal vs. Southampton (Emirates Stadium)

19:45 Chelsea vs. Spurs (Stamford Bridge)

19:45 Everton vs. Hull (Goodison Park)

19:45 Sunderland vs. Man City (Stadium of Light)

20:30. Los partidos de esta jornada de hoy son:

20:45 Burnley vs. Newcastle (Turf Moor)

20:45 Leicester vs. Liverpool (King Power Stadium)

20:45 Swansea vs. QPR (Liberty Stadium)

21:00 Crystal Palace vs. Aston Villa (Selhurst Park)

21:00 West Brom vs. West Ham (The Hawthorns)

20:25. Calentamiento en el campo de juego de Old Trafford

20:20. Louis Van Gaal confirmó la lesión de Rooney por el golpe recibido en el final del pasado encuentro y y que será una gran oportunidad para el joven James Wilson, titular esta noche en su reemplazo.

20:15. Stoke City debe ganar para no seguir dando terreno y empezar a ascender en la tabla de posiciones.

20:10. Manchester United tendrá la oportunidad de recortar ventaja al Southampton, tercero en la tabla con 26 unidades, rival que enfrentará el lunes.

20:06. Bajas sensibles en Manchester United - Stoke City : DI María y Rooney, y en el otro lado Victor Moses

20:00. En el banco de suplentes hay tres delanteros de talla mundial: por el lado de los locales el tigre Falcao y Wayne Rooney, y en los Potters Peter Crouch.

19:55. Los jugadores van llegando al Teatro de los Sueños:

19:50. El Old Trafford en la antesala de Manchester United - Soke City :

19:45. El banquillo del Stoke City es así: Butland; Muniesa, Palacios, Arnautovic, Adam, Crouch, Shenton

19:40. Los suplentes de Manchester United son: Lindegaard, Blackett, McNair, Fletcher, Januzaj, Falcao, W.Keane

19:35. La titular del Stoke City será de esta forma: Begovic; Bardsley, Shawcross, Wilson, Pieters; Cameron, Nzonzi; Ireland, Bojan, Assaidi; Diouf

19:30. La fomación inicialista de Manchester United será así: De Gea, Valencia, Smalling, Rojo, Young, Herrera, Fellaini, Carrick, Mata, van Persie, Wilson

Iniciamos la transmisión en directo de Manchester United - Stoke City por Vavel.com desde Old Trafford.

El último partido Manchester United - Stoke City entre estos clubes fue el 1 de febrero de este año por la fecha 24 de la Premier League 2013/2014 en el Britannia Stadium con victoria del local por 2-1 con doblete de Adam para el local y el descuento de Van Persie.

El Old Trafford recibe su segundo partido en cuatro días. Sus 75.000 asientos están listos para recibir a los asistentes locales y visitantes para Manchester United - Stoke City

Manchester United viene recuperando lesionados y perdiendo a otros por lo mismo, es lo que ocurrió con Di María que será el gran ausente hoy pero en su reemplazó estará el recuperado Herrera, además de que jugarán Rojo en defensa y Falcao estará en el banquillo.

Louis Van Gaal habló antes del encuentro que inicia el apretado calendario de su equipo en fin de año: "En la Premier League nada es fácil y esto se confirma cuando ves al Liverpool luchando contra el Stoke City durante 85 minutos. Todos los partidos son complicados, y ese es el motivo por el que la Premier League es apasionante, porque nunca sabes qué va a suceder"

Stoke City festejó en el último encuentro entre ambos clubes por la fecha 24 de la pasada temporada por 2-1, y en Old Trafford fue victoria de los red devils en un agónico 3-2.

Su último partido lo perdió en la última jugada contra Liverpool por la mínima diferencia con gol de cabeza de Glen Johnson en Anfield pese a haber hecho un buen juego pero no fue suficiente.

Stoke City va en caída libre por los pésimos resultados conseguidos y con dos partidos seguidos sin conocer la victoria. Aunque está lejos de las posiciones de descenso no tiene muchas posibilidades de alcanzar la parte alta de la tabla.

Manchester United viene pasando un gran momento gracias a las últimas tres victorias de forma consecutiva que lo han colocado en el cuarto lugar de la tabla y peleando en la parte alta, dejando atrás la mala racha de resultados negativos y el discreto comienzo de la era de Louis Van Gaal que va encontrando el equipo perfecto.