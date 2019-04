Brendan sí, Brendan no

Tras un inicio de temporada bastante peor de lo que se esperaba, todos los focos apuntan en dirección al banquillo. Brendan Rodgers es actualmente el foco de las críticas de cierto sector de aficionados y prensa, que piden su cese a modo de intentar mejorar. En Champions League, se jugarán la clasificación a octavos de final a una sola carta, en casa ante el Basilea, tras haber pinchado en partidos que debieron ganar como ante los propios suizos, y ante el Ludogorets. En competición liguera, tropiezos inesperados como ante el Aston Villa o el Crystal Palace le mantienen en la mitad de la tabla, si bien dos victorias en las dos últimas jornadas le han concedido un leve respiro, al menos por unos días.

El técnico norirlandés aterrizó en la ciudad de 'The Beatles' en junio de 2012, tras la destitución de una leyenda red como Kenny Dalglish. En su primera temporada, intentó establecer el estilo de juego de toque que imprimió en el Swansea y que enamoró a todo el fútbol inglés. Le llevó varios meses inculcar su estilo en los jugadores, pero en la campaña siguiente, desde el principio se demostró que él había conseguido lavar la cara por completo a un equipo deprimido y alejado de la condición de "grande" europeo que siempre le caracterizó. Rodgers cambió de posición al capitán Steven Gerrard, retrasándole en el centro del campo y dándole un rol de mayor apoyo. Dio plena confianza al joven Raheem Sterling, que le respondió convirtiéndose en uno de los mejores jugadores jóvenes de toda Europa.

Pero los logros de Rodgers no se limitan sólo al ámbito de la plantilla. Consiguió ganar los dos partidos al eterno rival, el Manchester United -incluyendo un apabullante 0-3 en Old Trafford-, y humillar a sus vecinos del Everton. Se erigió como el líder que la afición necesitaba tras la figura de Bill Shankly -lo que le valió muchas comparaciones con el escocés-, y sólo un par de situaciones puntuales le impidieron llevar a las vitrinas la primera Premier League del Liverpool. Lo lucharon hasta la última jornada, y como premio de consolación, clasificó al equipo a la Champions League tras un lustro sin hacerlo.

Pero no es oro todo lo que reluce. La gran cantidad de millones que la venta de Luis Suárez -31 goles marcados la campaña anterior- dejó en las arcas no fue bien invertida por Rodgers, y los jugadores que ha fichado no dan el rendimiento esperado. Especialmente la contratación de Mario Balotelli, que cuatro meses después no ha conseguido aún inaugurar su contador de goles ligueros con la camiseta del club del Merseyside, unido a las derrotas anteriormente mencionadas, han terminado con la paciencia de la afición, que ven que pasan las jornadas y no sólo el Chelsea se ha escapado por completo en el liderato, sino que peligra la clasificación para la próxima edición de la máxima competición continental.

El equipo se ha visto igualmente afectado por las contínuas lesiones de Daniel Sturridge, y carecen de la facilidad de gol que exhibieron el curso anterior. Aún no ha encontrado el once inicial tipo que le dé buenos resultados en las cuatro líneas del campo, por lo que está cambiando constantemente algunas cosas en búsqueda de la mejora. No parece que la entidad esté dispuesta a incorporar ninguna cara nueva en el mercado invernal, por lo que habrá que luchar con lo puesto hasta el final de la temporada.

La afición del Liverpool, por lo general fiel y que siempre apoya, se debate en la pregunta que la prensa inglesa hace a sus lectores. ¿Qué puede más: lo que Rodgers ha aportado o la inestabilidad actual? Cada cual con su opinión.