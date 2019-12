Hull City - West Bromwich Albion: el KC Stadium y la victoria perdida

Jornada número 15 de la Barclays Premier League y segunda del mes de diciembre, el cuál nos deja seis jornadas de la que ya llevamos una disputada. ¡La Premier League no para en invierno! Dos equipos de la parte baja se ven las caras en busca de ganar los 'seis' puntos en juego, ¡esto es un six pointer match y vale más que ganarle al líder!

Con Michael Oliver como colegiado principal, Hull City y West Bromwich Albion tendrán que arriesgar en sus estrategias para llevarse el partido, el empate sabe a poco y aunque sumar cuenta, hacerlo de uno en uno ante equipos 'de tu misma liga' no tiene tanto valor como hacerlo de tres en tres. En los six pointer match ganar vale el doble, no son solo tres puntos para tu bolsillo, son además, otros tres que tu máximo rival deja de ganar.

La Premier está dejando K.O a equipos que en teoría no deberían tener demasiados problemas, si bien el Leicester empezó de buena manera el curso con notas sobresalientes en sus encuentros, ahora se encuentra colista, el Hull City está en una situación parecida, los tigers hicieron este verano un equipo para pelear por estar en la parte alta del cuadro pero se encuentra 17º y con los mismos puntos que el Burnley, que ya está metido en el descenso.

El West Brom, por su lado, está teniendo una temporada normal para un equipo más pequeño. Ahora pasan por un gran bache y este mismo martes sufrieron su cuarta derrota consecutiva ante el West Ham por 1-2. Lejos queda ya la victoria por 4-0 al Burnley que encadiló a The Hathorns. ¿Volverá el equipo de Irvine a brillar?

El mes es duro y hacer un buen juego durante muchas jornadas seguidas difícil. El Hull City no está entreteniendo a su público y los aficionados bostezan más que 'olés' cantan en la grada. Ben Arfa, Gastón Ramírez y Abel Hernández no están aportando tanto espectáculo como se esperaba y por ahora son, al menos los dos primeros, a fichaje decepción de la temporada. Abel suma tres goles pero no reconocimiento, apenas ha participado en el equipo. Ante el Everton sumaron un empate gracias a un gol de Aluko en el único disparo entre palos del partido de los de Bruce, el Everton con poco hizo gol y bloqueó cualquier intento de llegada del Hull City.

El West Bromwich Albion perdió ante el West Ham en un partido donde los baggies arrollaron a su rival pero donde los hammers hicieron honor a su nombre y golpearon duramente como martillos para en dos sencillos golpes, hacer dos goles y llevarse tres puntos. El tanto inicial de Craig Dawson no sirvió para nada. A pesar de llegar continuamente mediante un Varela que fue un gran refresco, Anichebe y Sessègnon, la puntería de estos no fue la mejor y en pocas ocasiones lograron que el esférico fuese entre los tres palos. Buenas sensaciones, no obstante, para un equipo que puede sacar perfectamente los tres puntos del KC Stadium.

Dura ida y agradable vuelta en Hull

El Hull City se encontró en Liverpool con la lesión de Mohamed Diamé, que estará de baja para aproximadamente las próximas seis semanas y por lo tanto, se perderá este importantísimo mes de diciembre. El senegalés venía siendo uno de los jugadores más importantes del equipo de Bruce desde su llegada en verano.

Mirando la parte positiva, Abel Hernández vuelve al equipo tras terminarse el permiso que le concedió el club por el nacimiento de su primer hijo. Nikica Jelavic no estará solo en el ataque tiger ante el West Brom.

Clasificación

El peor color de todos en el mundo del fútbol es el rojo, bien sea por el símbolo de la derrota o por la cartulina de dicho color que te expulsa del partido el color rojo es el más desagradable dentro de este Mundo futbolístico. Así quizás termine la jornada uno de estos dos equipos, el no ganar puede suponer dormir la noche del sábado en descenso y con miedo de no mejorar en el siguiente partido.

13 puntos para el West Brom y 12 para el Hull, solo uno de diferencia entre ellos y tres y dos puntos respectivamente de ventaja frente al Leicester City, el colista. Ganar puede suponer subir hasta la 12ª o 13ª posición y acercar un poco el objetivo de la salvación. El empate 'no sacaría de pobre a ninguno' y solo haría incrementar las dudas en los entrenadores de ambos bandos.

Historial de encuentros directos

Dos equipos 'ascensor' se enfrentan entre sí en la Premier League. Esta será únicamente la tercera temporada que se ven las caras en la élite del fútbol inglés y el décimo partido en toda la historia de ambos conjuntos.

El precedente más cercano es de esta misma temporada, se trata de un partido de Capital One Cup que se llevó el West Bromwich Albion por 3-2 tras remontarle el 1-2 a los de Bruce con dos goles de McAuley y Berahino en los minutos 86 y 87 de partido. Duro golpe copero para los tigers.

En los otros ocho partidos entre ellos, todos ellos en liga, los resultados se reparten con tres victorias para cada equipo y dos empates. El equipo de Irvine ganó los tres primeros choques (disputados en la Championship), perdió los dos siguientes (el segundo ya en la Premier League), empató el posterior y solo rascó un punto la pasada temporada con un empate en The Hawthorns.

Los partidos entre estos dos conjuntos suelen dejar goles, tampoco una barbaridad, pero sí dos-tres por encuentro. Únicamente un encuentro acabó con un solo gol (0-1 para el West Brom en la 2006/2007), el resto, con dos o más.

Parte médico

Lista de bajas completa del Hull City: Robert Snodgrass y Mohamed Diamé (lesión) y Gastón Ramírez (sanción) son bajas confirmadas. David Meyler es duda.

Lista de bajas completa del West Bromwich Albion: Claudio Yacob (sanción) y Chris Brunt (lesión) son bajas confirmadas. Pocognoli y James Morrison son duda.

Convocatorias

Hull City: Harper, Jakupovic, McGregor - Bruce, Chester, Davies, Michael Dawson, Maguire, McShane, Robertson, Rosenior, Elmohamady - Brady, Ben Arfa, Huddlestone, Livermore, Meyler, Quinn - Aluko, Abel Hernández, Jelavic y Sagbo.

West Bromwich Albion: Daniels, Foster, Myhill - Baird, Davidson, Craig Dawson, Gamboa, Lescott, McAuley, Pocognoli, Wisdom, Blanco - Dorrans, Gardner, Morrison, Mulumbu, Roofe, Sessegnon - Varela, Anichebe, Berahino, Ideye, Nabi y Samaras.

Posibles 'onces' iniciales