Resultado Stoke City - Arsenal En la Premier League

18:03. ¡Esto ha sido todo por hoy! Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros de este partido y les animamos a que sigan informándose de todo lo que acontece en la Premier League en VAVEL.com. ¡Hasta la próxima!

18:00. A pesar de los notables errores defensivos de los visitantes, los de la capital estuvieron cerca de igualar una contienda que parecía habérseles puesto imposible. Aunque, si echamos un vistazo a los 90 minutos en conjunto, se puede decir que los potters fueron justos vencedores.

17:55. Trabajadísimos tres puntos que se quedan en el Britannia Stadium. Un escenario, una vez más, que se le resiste al conjunto de Arsène Wenger. Tras una primera mitad en la que arrasó el cuadro local, que se fue al vestuario con un cómodo 3-0, los londinenses reaccionaron tras el tanto anulado a Bojan Krkic, que hubiese supuesto el 4-0.

90+5' ¡Final del partido en Stoke-on-Trent! Stoke City 3 - 2 Arsenal.

90+3' A ratos, Mertesacker se coloca como un delantero más. Muy replegado el Stoke en estos minutos finales.

90+2' Último cambio en el Arsenal. Se marcha Gibbs y entra en su lugar Joel Campbell, que llevaba preparado más de diez minutos. Veremos si no llega tarde la modificación de Wenger.

90' El Stoke no está sabiendo controlar el partido con un jugador más. Podría pagarlo caro.

90' Anthony Taylor añade 5 minutos de prolongación.

86' Se marcha ovacionado el mejor jugador del encuentro, Bojan, y entra en su lugar Robert Huth. Las intenciones de Hughes parecen claras, delantero por central.

85' El Arsenal volcado sobre la portería del Stoke, a pesar de jugar en inferioridad numérica.

84' Lo prueba ahora Cazorla desde la larga distancia, pero el cancerbero bosnio despejó a córner.

83' Abrazo descomunal de Charlie Adam a Alexis Sánchez que, obviamente, conllevó la amonestación para escocés.

82' Diez minutos por delante. El partido está un poco roto, con ocasiones para ambos bandos.

80' ¡Bojan buscaba la revancha! Disparo del catalán desde la frontal que se marchó a la izquierda de la portería de Martínez.

78' ¡Expulsado Chambers! Segunda amarilla para el inglés por un agarrón sobre Bojan. Más problemas para la zaga londinense.

76' Nos siguen mostrando repeticiones del gol anulado a Bojan. En la trayectoria del disparo del ilerdense, el colegiado consideró que Diouf, en fuera de juego, despistaba al cancerbero visitante. Cuanto menos riguroso.

71' Al final, el segundo gol de Bojan fue anulado, aunque la retransmisión televisiva no lo corrigió hasta este momento. El resultado es Stoke City 3 - 2 Arsenal. ¡No puede estar más emocionante el encuentro!

70' ¡El galés volea un balón en el área y recorta aún más distancias!

70' ¡¡Goooool de Aaron Ramsey!!

69' Cambio en las filas potters. Se marcha Diouf y entra Charlie Adam.

68' ¡¡Goooooool de Santi Cazorla!! Recorta el Arsenal cuando aún faltan más de 20 minutos de partido. Stoke City 4 - 1 Arsenal.

67' Penalti de Diouf sobre Flamini. El senegalés, aún sin querer, toca al francés y parece que el colegiado acierta.

65' El catalán se fabrica su propio hueco en el área y va recortando rivales hasta que consigue sacar un latigazo que se cuela por el palo corto de un Martínez que, quizá, pudo hacer algo más.

64' ¡¡¡Golazo de Bojan Krkic!!! ¡Gana 4-0 el Stoke City!

62' Cambio en ambas filas. Sale Podolski por Giroud y Whelan entra sustituyendo a un Muniesa que se marcha lesionado.

60' Amonestado Chambers por un agarrón sobre Crouch.

60' Qué blandita está la defensa del Arsenal.

56' ¡Al palo Alexis! Tras una jugada individual magnífica, el chileno recorta a Muniesa, a Shawcross y a Begovic, pero su lanzamiento se estrella en el poste. La jugada viene tras un error de bulto de N'Zonzi en la salida de balón.

50' A punto de hacer su segundo tanto Bojan. El ex del Barça busca sorprender a Martínez en una falta lateral con el lanzamiento directo. El portero argentino reaccionó a tiempo y tuvo suerte de que su rechace, tras rebotar en Cameron, se fuera a saque de puerta.

49' Va a por todas Arsène Wenger con este cambio tan ofensivo. No le queda otro remedio al alsaciano.

47' En el primer balón que toca el ex delantero del Manchester United, a punto está de sorprender a Begovic tras rebotar el balón en Shawcross.

46' Tarjeta amarilla para Crouch por un codazo en una disputa por un balón aéreo con Mertesacker.

45' En las filas del Arsenal, Welbeck ha entrado por Bellerín.

45' ¡Arranca la segunda mitad!

16:59. Como dato interesante relacionado con la mala fortuna del Arsenal en el Britannia Stadium que comentábamos en la previa de este directo, señalar que los potters sólo han perdido en una de las 8 últimas visitas de los gunners en Premier League (4 victorias, 3 empates, 1 derrota). Dato vía @MercadoIngles_

16:57. Las constantes lesiones del equipo londinense están dejando al descubierto la mala planificación que hicieron los gunners en verano, con claras carencias en la línea defensiva.

16:54. Vibrante choque en Stoke-on-Trent en el que, hasta el momento, el conjunto potter se ha mostrado claramente superior. Bojan Krkic está llevando en volandas al equipo que, en general, no está dando opción a un Arsenal que tendrá que cambiar mucho si quiere, al menos, mejorar su imagen en la segunda mitad.

16:48. ¡Descanso en el Britannia Stadium! Stoke City 3 - 0 Arsenal.

45+1' Córner botado por Bojan. Crouch, dominando el juego aéreo como es costumbre, la baja de cabeza para un Walters que fusila a Martínez sin piedad.

45' ¡¡Gooooooool del Stoke City!! ¡¡Gol de Jonathan Walters!! Stoke 3 - 0 Arsenal

43' Tarjeta amarilla para Marc Muniesa por derribar a Alexis en el contraataque.

38' Como pasó después del primer gol, parece que el Arsenal reacciona.

37' Paradón de Begovic a un cabezazo de Giroud que rebotó en Shawcross y se envenenó.

36' Lo estaba mereciendo el ex del Ajax, que estaba siendo un peligro constante para la defensa del Arsenal. Stoke 2 - 0 Arsenal.

34' Centro desde la banda derecha de Walters y Bojan, entrando desde segunda línea y atacando el primer palo, define a la perfección al primer toque.

34' ¡¡Gooool de Bojan!!

32' Buenos minutos de los de Mark Hughes, que parecen haber frenado la reacción gunner tras el tanto. Ahora, disparo desviado de Cameron desde la frontal con la asistencia previa, cómo no, de un Bojan por el que pasa todo el juego ofensivo.

31' En una falta lateral, a punto está de costarle el segundo gol al Arsenal. Prolongación de cabeza de Crouch y Diouf pone en dificultades a Martínez. La jugada fue finalmente anulada por fuera de juego del senegalés.

28' Muy destacable la manera en que Bojan Krkic ha cogido los galones del Stoke desde hace unas jornadas.

26' ¡Genial Bojan en la presión! El ilerdense recuperó la pelota en campo rival gracias a su esfuerzo. La jugada acabó con un disparo de N'Zonzi que fue desviado a córner. En el lanzamiento del mismo, Peter Crouch cabeceó fuera.

24' Un preciso centro de Oxlade-Chamberlain acaba en un remate desviado de Giroud. El internacional inglés se marchó con una buena maniobra de Diouf y Pieters.

21' Lanzamiento de falta de Santi Cazorla que se marcha altísimo.

19' ¡Intercambio de golpes! Primero Bardsley probó desde la larga distancia a Martínez, que rechazó con dificultades con el pecho, e, inmediatamente después, un latigazo de Cazorla desde la frontal del área se marchó cerca de la escuadra de Begovic.

17' En los balones largos, tanto Diouf como Crouch tratan de emparejarse con el lateral diestro gunner para aprovechar su superioridad física. Sufre el Arsenal por ese costado.

13' Centro peligrosísimo de Bojan con la zurda al que no llega Crouch. Aún así, muy mal la defensa del Arsenal que dejó al hombre con más centímetros de los 22 que están sobre el césped ser defendido por el pequeño Bellerín.

10' ¡A punto de marcar Giroud! Gran jugada entre Cazorla y Bellerín. El joven lateral llega apurado a la línea de fondo, pero consigue sacar un centro medido que cabecea el ariete francés a milímetros del poste.

8' Parece que lleva el peso ahora el conjunto londinense. Una jugada de posesión que acaba con un defectuoso centro de Gibbs acaba en las manos de Begovic, que descuelga el balón sin complicaciones.

5' Prácticamente sin bajarse del autobús, el Arsenal ya se ve por detrás en el marcador. Veremos cómo reaccionan los gunners.

1' Tras un centro desde la banda derecha de N'Zonzi, el balón se queda muerto en el área pequeña y Crouch, el más listo de todos, se aprovecha del rechace para batir a Martínez. Stoke City 1 - 0 Arsenal.

0' ¡Gol del Stoke City cuando no se llegaba ni al medio minuto de juego! ¡Gol de Peter Crouch!

0' ¡¡Empieza el partido en el Britannia Stadium!!

15:53. Recordamos al equipo arbitral para el choque de hoy: el inglés Anthony Taylor estará asistido por Collin y Hussin en los laterales y por East como cuarto colegiado.

15:48. Por cierto, en el partido que abría esta 15ª jornada ha saltado la sorpresa con la derrota del líder. El Chelsea de José Mourinho ha caído derrotado ante el Newcastle de un revivido Alan Pardew por 2-1. St. James' Park sigue siendo una plaza maldita para el portugúes.

15:45. ¡Quince minutos y esto arranca!

15:25. El técnico de los del norte de Londres podrá hacer lo propio con Szczesny, Koscielny, Ajayi, Maitland-Niles, Campbell, Podolski y Welbeck.

15:24. Si así lo requiere, el técnico galés podrá echar mano de los siguientes sustitutos: Butland, Huth, Whelan, Ireland, Adam, Assaidi y Shenton.

15:17. Oportunidad para el español Marc Muniesa en el centro de la zaga potter (cuando ha dispuesto de minutos, ha sido en el lateral izquierdo mayoritariamente) y para Héctor Bellerín en el lateral derecho de los de Wenger. Ante las numerosas bajas en defensa, parece que por fin el alsaciano ha decidido recurrir al prometedor defensa internacional sub 19 con España. De esta manera, Callum Chambers acompañará a Mertesacker en el eje de la zaga gunner.

15:11. El lateral Kieran Gibbs, con su aparición de hoy, cumplirá 100 partidos de Premier League. ¡Enhorabuena, Gibbo!

15:09. El Arsenal, por su parte, saldrá con Martínez; Bellerín, Chambers, Mertesacker, Gibbs; Flamini, Ramsey; Oxlade-Chamberlain, Cazorla, Alexis y Giroud.

15:07. El Stoke City formará con Begovic; Bardsley, Shawcross, Muniesa, Pieters; Cameron, N'Zonzi; Walters, Bojan, Diouf y Crouch.

15:05. ¡Ya tenemos los onces del partido de hoy!

15:03. Los gunners viajan a un campo que, tradicionalmente, les ha resultado incómodo. Especialmente malos son los recuerdos que guardará Aaron Ramsey del Britannia Stadium: en 2010, cuando el galés sólo contaba con 19 años, sufrió la factura de tibia y peroné tras una entrada del central potter Ryan Shawcross, que fue expulsado y se retiró abatido del terreno de juego. La lesión mantuvo al centrocampista gunner nueve meses alejado del césped.

15:00. La cuenta oficial del Stoke City (@stokecity) nos deja dos datos interesantes con referencia al choque de hoy: una victoria potter supondría la derrota número 200 en los 18 años que lleva el alsaciano Arsène Wenger al frente de los gunners. Por otro lado, de anotar hoy, Jonathan Walters llegaría a la cifra de 100 goles con la camiseta rojiblanca.

La última vez que Arsenal - Stoke City se vieron las caras fue el pasado sábado 1 de marzo de 2014, también en el Britannia, con motivo de un partido de Premier League. En aquella ocasión, los de Mark Hughes se impusieron por 1-0 mediante un gol de Jonathan Walters de penalti.

Los lesionados siguen siendo la nueva principal en los gunners. Arsène Wenger reveló en la rueda de prensa previa al partido que nos concierne que Monreal no estará disponible para el choque, aunque espera que sí lo esté Kieran Gibbs. También son posibles bajas Tomas Rosicky y Yaya Sanogo. Por su parte, el portero titular, Szczesny, ha vuelto este viernes a los entrenamientos y el alsaciano no sabe si estará completamente disponible o no. Los que sí causan baja segura son Debuchy que, como pronto, volverá el martes, y Walcott que, con su inflamación en la ingle, todavía estará un tiempo de baja (tampoco se espera que esté ante el Galatasaray). Como es bien sabido, Mesut Özil y Jack Wilshere no reaparecerán hasta 2015.

Como noticia destacada en el condado de Staffordshire esta semana encontramos el adiós de uno de los iconos del último lustro en el Stoke City: Matthew Etherington. El extremo, que llegó al Britannia en la 2008-09 procedente del West Ham, estaba a prueba con el Millwall cuando se le reprodujeron los dolores en la espalda y decidió colgar las botas.

Por el lado visitante, el peligro correrá a cargo de Alexis Sánchez. La capacidad goleadora del chileno, que ya ha anotado 9 goles en lo que va de Premier League, se hace aún más notable si la comparamos con los guarismos de sus compañeros en ataque: 5 tantos en total entre Welbeck (3) y Giroud (2), pues Yaya Sanogo aún no ha visto portería.

Atentos en las filas potters al ilerdense Bojan Krkic. El ex de Barça, Milan y Ajax parece haber encontrado al fin su sitio en el Stoke City y, con la confianza de su técnico, se está convirtiendo en un jugador capital para el juego de los suyos desde su posición en la mediapunta. El español aporta ese factor diferencial para hacer del Stoke un equipo menos previsible.

El técnico galés, Mark Hughes, y a pesar de las tres derrotas consecutivas, asegura no temer el enfrentamiento con los del norte de Londres: “Históricamente plantas cara en ciertos campos o contra ciertos rivales. Todos los equipos lo hacen. Con el paso de los años, hemos sido un equipo contra el que el Arsenal no ha podido realizar su juego. Somos un conjunto diferente ahora pero podemos seguir compitiendo. Después de buenas actuaciones ante Liverpool y Manchester United, claramente no le tendremos miedo al Arsenal”, aseveró el ex mánager del Manchester City sobre el partido Stoke City - Arsenal

Stoke City - Arsenal se han visto las caras en un total de 92 ocasiones en partido oficial (Liga, FA Cup y League Cup) con 24 victorias rojiblancas, 47 de los de Wenger y 21 empates. El resultado más abultado cosechado por ambos equipos fue un Stoke City 5 – 0 Arsenal en 1970 y un Arsenal 6 – 0 Stoke City en 1950, los dos con motivo de partidos de First Division.

La última vez que los gunners jugaron a domicilio sacaron tres valiosos puntos de The Hawthorns gracias a un solitario gol de Welbeck que rompía una racha de dos partidos consecutivos derrotados.

El Arsenal, por su parte, llega al Britannia Stadium tras sumar dos importantes triunfos ante Southampton y West Brom –aunque sin un juego demasiado convincente y por la mínima– y se encuentra en la 6ª plaza, a 2 puntos de puestos Champions, a 3 del tercer clasificado, los saints, y a 13 del líder.

En su último partido como locales, los potters se vieron sorprendidos por un Burnley que consiguió su segunda victoria del curso a costa de los de Stoke-on-Trent. Danny Ings, con dos goles en un minuto, puso el partido cuesta arriba para los locales que, aunque lo intentaron y crearon ocasiones suficientes, sólo pudieron sumar al marcador el gol de Jonathan Walters.

El Stoke City llega al choque Stoke City - Arsenal en un bache de resultados después de haber perdido sus tres últimos partidos de Liga. No obstante, las sensaciones no terminan de ser del todo negativas: en sus dos últimos encuentros en la competición doméstica, el cuadro rojiblanco visitó Old Trafford y Anfield, donde tuvieron auténticas opciones de sacar algo positivo (en Liverpool, el tanto de Glen Johnson en el 85' les arrebató un valioso punto en el último suspiro). Sea como sea, los de Hughes se encuentran en la 13ª plaza con 15 puntos.