Western Sydney Wanderers, la ilusión del torneo

El Western Sydney Wanderers llega a esta Copa Mundial de Clubes como representante del continente asiático, ya que a pesar de encontrarse geográficamente en Oceanía, forma parte de la Confederación Asiática de Fútbol.

El equipo australiano ganó la pasada edición de la AFC Champions League, a la que se clafisicó directamente por el subcampeonato conquistado en la A-League. Su recorrido por la Liga de Campeones no fue nada fácil. La fase de grupos la pasó como primer clasificado, empatando a 12 puntos con el equipo japonés del Kawasaki Frontale.

A partir de la segunda ronda todo empezó a costar más. En la segunda ronda contra el Sanfrecce Hiroshima, campeón de la liga japonesa, a punto estuvo de quedarse fuera. El 3-1 en la ida daba por encarrilada la eliminatoria para los japoneses pero los Wanderers consiguieron endosarles un 2-0 a la vuelta en Sydney, por lo que su pase se dio por la diferencia de goles a domicilio.

Los cuartos de final se presentaron de manera muy diferente. El rival era el Guangzhou chino. El partido de ida se jugaba en casa de los australianos, donde los locales no fallaron y pusieron el 1-0 en la eliminatoria. En la vuelta, el Guangzhou puso muchas dificultades, aunque el 2-1 con el que se acabó el partido permitió el pase a los Wanderers, como en la segunda fase, por la diferencia de goles fuera de casa.

La segunda ronda y los cuartos de final lo pasaron por diferencia de goles fuera de casa

Llegaron las semifinales. Esta vez el rival procedía de Corea del Sur. El F.C Seoul opuso resistencia en su campo, donde el partido acabó en tablas. Sin embargo, cuando las semifinales llegaron al Pirtek Stadium de Sydney, la igualdad que hubo en el primer partido se rompió claramente a favor de los locales, y apoyados por más de 19.000 personas en las gradas, doblegaron a los coreanos por 2 goles a 0.

El Western Sydney era finalista por primera vez en su dos años de historia de la la AFC Champions League. En la final, a ida y vuelta también, le esperaba el dos veces campeón de la Liga de Campeones asiática, el Al-Hilal. La ilusión de los novatos contra la ganas de los de Arabia Saudí, que llevaban 14 años sin ganar el trofeo. El Pirtek Stadium fue la primera sede de la final el pasado 25 de octubre. Más de 20.000 aficionados se dieron cita para aquel partido. Allí y bajo el apoyo que brindó la grada a su equipo, Juric, el joven delantero de los Wanderers, marcó el gol que decantó la balanza en el primer asalto de la final. El 1 de noviembre, en Arabia Saudi, la vuelta de la final proclamó campeón al Western Sydney Wanderers por primera vez en su corta trayectoria.

Precedentes en este torneo

La del Sidney Wanderers no se puede considerar, precisamente, una historia de superación, sino más bien de determinación. Dos años le han bastado al conjunto australiano para formar parte de la competición mundial más importante a nivel de clubes, la anteriormente conocida como “Intercontinental”. Y es que ‘The Wanderers’ cuentan sólo con una participación en la Liga de Campeones de la AFC.

Para ellos, a la primera fue la vencida. Por eso es inútil hablar de antecedentes en el caso del representante del continente asiático en esta competición, porque, simplemente, no existen.

Una falta de precedentes que, sin embargo, no compromete su recorrido en el Mundial de Clubes de Marruecos, pues el equipo dirigir por Tony Popovic ya ha demostrado en Asia que no necesita de experiencia para hacerse valer. Bien lo saben rivales con más peso histórico como el Al-Hilal, al que el Sidney dejó a las puertas del cielo al ganarles la final de la Liga de Campeones.

¿Cómo llega el combinado de Tony Popovich?

Este Mundial de Clubes no le puede llegar en peor momento a Western Sydney Wanderers. Son colistas de su liga, con tres puntos cosechados de 27 posibles, y sin conocer aún el sabor de la victoria. De hecho, los dos únicos partidos que han ganado en los últimos tres meses y medio han sido la vuelta de las semifinales de la Champions League asiática ante Seoul y la ida de la final de dicho torneo ante Al-Hilal.

La principal causa de esta ausencia de alegrías para el equipo australiano se debe a la pólvora mojada de sus delanteros. Son el equipo que menos goles mete de toda la A-League, con seis en nueve partidos. El esquema de un único delantero con tres hombres por detrás y un doble pivote que plantea Popovic parece inamovible, y a la vez ineficaz para cambiar la tendencia negativa. El técnico del Wanderers emplea a Juric como titular de modo habitual, pero su nulo olfato goleador actual le ha obligado a probar con Bridge -en una posición que no es la suya-, con Santalab cuando plantea un partido defensivo y al suplente Haliti.

La entidad de Nueva Gales del Sur, fundada en 2012, atraviesa ahora su peor momento, ya que desde la primera temporada tras su creación estuvieron entre los tres mejores equipos del país. Se creyó que el bajo nivel de las primeras jornadas se debía a la distracción que suponía su participación en las últimas rondas de la Champions League asiática y la posibilidad de ser el primer equipo australiano en llevarse dicho título a sus vitrinas, pero tras la conclusión de este, la trayectoria ha continuado siendo claramente descendente. Los aficionados han mostrado su descontento con silbidos al juego del equipo, y lo dejaron bien patente hace unos días en el derbi de la ciudad ante el Sydney FC, cuando no fueron capaces de concretar las ocasiones de las que dispusieron. El estadio se llenó para recibir al archienemigo, pero los jugadores no devolvieron el apoyo con una victoria.

El éxito de la competición continental, pese a haber supuesto un éxito rotundo, no le sirve a la afición para dar más tiempo a su entrenador, y han pedido su destitución. No obstante, la directiva confía en el técnico. Tiene claro el esquema, si bien no lo varía nunca, y eso parece suficiente a los mandamases aunque los resultados no acompañen. No dominan los partidos, y por momentos los jugadores dan la sensación de haber olvidado cómo juega el equipo. El éxito en la AFC Champions League les llegó siendo efectivos en ataque, no dominando a los rivales, y esa lucidez ofensiva ha desaparecido por completo.

Pese a estar en un momento bastante malo, Popovic no da nada por perdido en el Mundial de Clubes: “Nadie daba un duro por nosotros en la Champions League y conseguimos ganarla, y ahora nadie cree que podamos batir a Cruz Azul. Yo no veo por qué no podemos repetir la gesta. Que se lo crea la gente o no me es indiferente, lo que me importa que es que los jugadores sí se lo creen y van a Marruecos con la mayor de las ilusiones y ganas de demostrarle al mundo que merecemos jugar este torneo de campeones”.

Artículo escrito por: Santi Córdoba, Isa Ferrer y Ruben Coll.