Manchester United - Liverpool: un trago de cerveza en pleno océano

Conforme avanzas por Railway Road, la calle paralela a Old Trafford, ya empiezas a ser consciente de la magnitud de lo que está a punto de suceder. La gente que camina en la misma dirección que tú ya se está dejando la garganta, cerveza y bufanda en mano, para marcar el primer tanto del partido antes incluso de entrar al estadio. The Travelling Kop ya espera dentro del estadio, profiriendo cánticos totalmente contrarios, a favor del conjunto visitante. El cartel de 'no hay billetes' lleva meses colgado, y desde tu cómoda butaca de color rojo observas cómo van llenándose paulatinamente las gradas, hasta que no cabe un alfiler. Miras hacia alrededor, y lo sientes instantáneamente. Sabes que estás en el lugar ideal en el momento ideal. Eres consciente de cuánta gente en todo el mundo desearía ocupar la butaca que ocupas tú en ese instante. Y eso que llevabas contemplando fascinado desde que caminabas hacia el estadio, se intensifica cuando el árbitro da el pitido inicial. El clásico de los clásicos, los dos mejores equipos de la historia en Inglaterra, dos aficiones que se odian y dos ciudades separadas por un puñado de kilómetros inferior a la media centena da comienzo. Te acuerdas de Busby y de Shankly, de Ferguson y Benítez, de Scholes y Carragher, de Cantona y Fowler, de tantos y tantos más. Y te sientes afortunado. Simplemente afortunado.

United y Liverpool se enfrentan en la decimosexta jornada de la Premier League, en un duelo que pilla en momentos opuestos a ambos conjuntos. Tras un inicio más que dubitativo y que les hizo perder una cantidad esencial de puntos, han ido encontrando sensaciones y estableciendo su patrón de juego a pesar de las contínuas lesiones. Por su parte, los de Rodgers llegan sumidos en un mar de dudas y de críticas por todos los frentes, y la afición ya cuestiona si es el norirlandés el hombre adecuado para llevar su barco a buen puerto.

Los mancunianos, en trayectoria claramente ascendente

El Manchester United llega a este partido en su mejor momento de la temporada. A pesar de exhibir un juego absolutamente nada brillante, encadenan cinco victorias consecutivas y en campos tan complicados como el Emirates o St Mary's. Esos quince puntos ininterrumpidos les han aupado a la tercera posición de la tabla clasificatoria con 28 puntos totales, a ocho del líder Chelsea. Han recuperado la ilusión por luchar el título, cosa que parecía imposible hace un mes. Defensivamente son un despropósito, en parte debido a las numerosas bajas que sufren en esa línea y que han propiciado los debuts de los jóvenes Blackett y McNair, entre otros experimentos. Prueba de dicha debilidad son los 17 goles que han encajado en 15 partidos, lo que hace un promedio de más de uno por encuentro. Han convertido Old Trafford en un fortín que únicamente pudo perforar el Swansea City en la primera jornada, y tras eso han conseguido todos y cada uno de los puntos en juego a excepción del empate 'in extremis' ante el Chelsea. Ante sus aficionados marcan una media de dos goles por partido, y han encajado sólo seis en ocho enfrentamientos.

Se especula con que van Gaal puede dar entrada a Ander Herrera en el centro del campo. A principio de temporada, el español era un fijo en su esquema, pero a raíz de su lesión y del espectacular momento de forma de Carrick, le ha relegado a la suplencia. Los infortunios musculares han dado una tregua al conjunto mancuniano y el holandés podrá repetir línea defensiva por primera vez en muchas semanas.

Para este partido, Ángel Di María es baja por la lesión que se produjo el mes pasado en el partido ante el Hull City. El técnico tampoco podrá contar con Rafael, Jones, Blind ni Shaw, que llevan varias semanas fuera de las convocatorias por sendas lesiones, ni con el joven central inglés Chris Smalling, quien tuvo que ser sustituído al cuarto de hora de partido del United ante el Southampton la pasada jornada con dolor. Esto significa que la pareja de Marcos Rojo en el eje de la zaga queda en discusión, si bien lo natural sería ver ahí a Jonny Evans, ya en plena forma tras una lesión que le mantuvo apartado de los terrenos de juego unas semanas. Para no recurrir a los canteranos, van Gaal deberá optar por Young como lateral izquierdo, quedando el carril derecho para Antonio Valencia, dejándole sin más opciones. El entrenador se lamentó del gran número de bajas en esa línea del campo: "No podemos hacer nada que no sea esperar y confiar en el trabajo de nuestros preparadores físicos. Esperamos tener sólo tres o cuatro bajas para el final de diciembre". Habló de forma específica acerca de la baja más reciente, la de Smalling: "No es nada grave, y creo que dentro de dos semanas puede estar nuevamente disponible. El caso de Di María es algo más complicado, y lo único que sé es que no podrá estar ante el Liverpool".

Pese al poco tiempo que lleva en el cargo, van Gaal entiende perfectamente lo que significa la rivalidad entre Manchester United y Liverpool: "Giggs me lo ha explicado a la perfección. Nadie mejor que él, que ayudó a nuestro equipo a vencer en numerosas ocasiones. Me ha presentado un informe impresionante acerca del rival, símbolo de que los conoce muy bien. Incluso en el amistoso que disputamos el pasado verano me recalcó que había que ganar sí o sí. Ganar al Liverpool es mucho más importante que pensar en el Chelsea o en el City". También Jonny Evans dejó sus impresiones acerca del partido: "No les he visto mucho esta temporada, pero les vi la otra noche ante el Basilea. Luis Suárez se ha ido y quizá no sean tan fuertes como el año pasado, pero aún tienen jugadores lo suficientemente capaces para hacer magia sobre el césped, por lo que tendremos que tener mucho cuidado y no confiarnos".

El que sí podrá tomar parte en este choque en las filas locales será el colombiano Radamel Falcao. Tras haber dejado atrás su extraña lesión, tiene una buena oportunidad de ganarle el cariño de su nueva afición si juega y marca ante el eterno rival.

Un nuevo tropiezo podría ser definitivo para Rodgers

Los aficionados han criticado abiertamente las últimas alineaciones de Brendan Rodgers, desde que éste sacase un once de teóricos suplentes ante el Real Madrid en la cuarta jornada de la fase de grupos de la Champions League. Emre Can no está jugando tanto como se esperaba, y los pocos minutos que el técnico le ha dado, los ha aprovechado con creces, lo que no ha sido suficiente al parecer para ganarse su confianza. Dejan Lovren, que llegaba el pasado verano procedente del Southampton dispuesto ser el jefe de la zaga que Carragher había dejado mermada dos años atrás y Agger con su vuelta a Dinamarca, no ha rendido al nivel debido y el entrenador sigue experimentando a ver cuál es el central que mejor se entiende con Skrtel. El norirlandés está en el punto de mira desde entonces, y los resultados no juegan a su favor.

El Liverpool ocupa actualmente el noveno puesto de la clasificación con 21 puntos en quince jornadas, lo que supone haber conseguido menos de la mitad de los puntos en juego. Ha encajado tantos goles como los que ha recibido -19-, y trece de los encajados han sido lejos de Anfield. Han sumado tres victorias y cuatro derrotas fuera de su estadio. Eliminados de la Champions League, han de remontar su trayectoria liguera si quieren volver a participar la temporada que viene en la máxima competición continental. La cuarta posición queda a seis puntos, por lo que pocos tropiezos más pueden permitirse lo de Rodgers si no quieren perder la estela de los equipos que luchan ahora mismo por ese cuarto lugar.

El italiano Mario Balotelli, que no disputa un partido desde el pasado ocho de noviembre debido a una lesión, ha vuelto semana a los entrenamientos con sus compañeros, y su técnico podría estar considerando darle la titularidad ante el United ante la falta de efectivos en esa posición: “Es algo que tendré que valorar, ya que aún lleva pocos días entrenando. Tenemos poco tiempo para comprobar su estado físico y no arriesgarnos a una nueva lesión que le tenga en el dique seco otra vez”. Aprovechó para confirmar la vuelta a la convocatoria de Kolo Touré: “Fue baja contra el Basilea por una pequeña molestia, pero está plenamente recuperado para el domingo”. Precisamente el costamarfileño ha sido elegido por la afición del Liverpool como el mejor jugador del equipo en el mes de noviembre.

Rodgers ha respondido a las dudas acerca de los motivos de la ausencia de Adam Lallana en los últimos dos encuentros, cuando había cuajado una muy buena actuación en la victoria por 1-3 en el King Power Stadium: “En el partido ante el Leicester, Lallana se rompió dos costillas. No lo hice público por respetar al jugador y asegurarme de que no se veía envuelto en nada que no fuese su recuperación al completo. Pese a que no está aún al 100%, estará disponible para ayudarnos esta jornada, ya que ahora puede correr sin dolor”. El que sí seguirá de baja una jornada más es Daniel Sturridge, que está sufriendo un calvario esta temporada recayendo contínuamente en su lesión.

Preguntado acerca de la comparativa con su rival, Rodgers ha sido tajante: “Somos el Liverpool y no necesitamos compararnos con nadie. Nos preocupamos por nosotros y por asegurarnos de que hacemos bien nuestro trabajo. Siempre va a haber críticas escritas en los periódicos o en el boca en boca de la gente, pero no podemos dejar que eso nos afecte. El United fichó unos jugadores muy buenos que completan una buena plantilla dirigida por un entrenador con mucha experiencia. Pero lo que me importa son mis jugadores y sacar el mejor partido de ellos”.

La gente mantiene la duda de si política de fichajes del Liverpool en verano fue la acertada, trayendo estrellas potencialmente de futuro en lugar de jugadores consagrados como hicieron los red devils. Rodgers salió al paso, afirmando: “Eso es lo que intentamos hacer, pero terminamos con los jugadores que actualmente tenemos. Los desarrollaremos tal y como hemos estado haciendo los últimos dos años, y demostrarán que son jugadores de talla mundial. Como consecuencia, el equipo mejorará”. No obstante, el técnico norirlandés ha “hablado sobre un par de cosas” con el propietario acerca de posibles fichajes en el mercado invernal.

Último precedente entre ambos conjuntos

La última vez que los reds visitaron Old Trafford fue para enfrentarse a un United en horas bajas, mientras que ellos estaban sumidos en plena pelea por el título. Con un juego efectivo y dominando a su rival, vencieron por 0-3, dando una gran alegría a su afición con dicha exhibición ante el eterno rival. Si bien mantuvieron a raya a los locales en todo momento, no pudieron materializar los tantos mas que de penalti, por medio de Gerrard, y de ese modo llegaron los dos primeros goles. Dispuso de un tercero tras un piscinazo de Sturridge que propició la expulsión de Vidic, pero el capitán lo envió al palo. A falta de cinco minutos para el final, Luis Suárez firmaba el último tanto y certificaba la goleada final.

Con respecto a este último enfrentamiento, el inquilino del banquillo red devil ha cambiado. Tampoco estarán Vidic, Evra, Cleverley, Kagawa, Ferdinand ni Welbeck en las filas mancunianas. Por parte visitante, son Agger, Suárez, Cissokho y Moses los que ya no forman parte del equipo.

Curiosidades

Los enfrentamientos entre Manchester United y Liverpool son los que más tarjetas rojas han visto en la historia de la Premier League (15), únicamente superados por los duelos entre el propio conjunto liverpudlian y sus vecinos del Everton, con 20 expulsados. El capitan 'red', Steven Gerrard, es el jugador que más goles ha marcado en Old Trafford jugando como visitante en la era Premier, con cinco tantos. En ese mismo período, el Liverpool se ha llevado la victoria del feudo de su archienemigo en cinco ocasiones, siendo el Chelsea el único que ha conseguido hacerlo más veces (6). La principal arma de los hombres de van Gaal es el holandés Robin van Persie, que en sus nueve últimos choques frente a los chicos del liverbird en el pecho ha conseguido perforar la red nueve veces.

