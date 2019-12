Resultado Crystal Palace - Stoke City en la Premier League

18:00. ¡Esto ha sido todo por hoy! Muchas gracias por seguir este partido con nosotros y recordad que podéis acceder a la mejor información de la Premier League en VAVEL.com. ¡Hasta pronto!

17:58. Reparto de puntos en un partido sin ritmo ni dominador en el que sólo dos destellos en la primera parte hicieron que se moviera el marcador. McArthur, uno de los más activos de los de Warnock, abrió la lata en el minuto 11 pero, casi inmediatamente después, el ariete Peter Crouch empató para los rojiblancos. Poco más que destacar en un partido que, a parte de los goles, sólo nos dejó algunas buenas intervenciones del meta Asmir Begovic y las cabalgadas por la banda de Bolasie y de Zaha, si bien las de este último se fueron apagando y acabó sustituido.

90+3' ¡Final en Selhurst Park! Crystal Palace 1 - 1 Stoke City.

90+2' Centro de Bannan desde el costado derecho que despeja el central Wilson con la testa.

90' Kevin Friend decreta 3 minutos más de añadido.

89' Dann ve la cartulina amarilla por impedir un avance del senegalés Mame Diouf.

88' Qué poquito hemos tenido que mencionar al portero argentino, por cierto.

87' ¡A punto Crouch! El espigado delantero recoge un rechace en el área y, con la zurda y de primeras, conecta un disparo que bloca con seguridad Speroni.

84' Cambio en las filas de los locales. Sale McArthur y entra Bannan. El centrocampista escocés ha sido, junto a Bolasie, uno de los más destacados de los de Warnock.

80' ¡Diez minutos para los 90 reglamentarios y siguen las tablas en el marcador!

77' Se duele Chamakh de la rodilla derecha. Al final, el marroquí es sustituido por Gayle.

74' A unos 20 minutos del pitido final, el partido aún podría caer hacia cualquiera de los dos bandos. Sigue sin haber un claro dominador ni ocasiones especialmente notables.

70' Manso cabezazo de Bolasie a las manos de Begovic.

67' Bolasie recibe de espaldas en el área pero es bien defendido por la zaga rojiblanca y, en el rechace, Chamakh, con una dura falta sobre Bardsley, se gana la tarjeta amarilla.

64' Aún les quedan dos cambios a cada uno de los técnicos para intentar cambiar la dinámica de este partido en el que, de momento, águilas y potters se repartirían los puntos.

60' Cambio en las filas del Crystal Palace. Se marcha Zaha y entra en su lugar Jason Puncheon.

56' Zurdazo de McArthur desde la frontal del área y Begovic, seguramente el más destacado de los suyos, mete la manopla para desviar el lanzamiento.

55' El ilerdense, que venía de brillar en los partidos previos, no lo ha hecho en éste, quizá contagiado por la pasividad del encuentro y el juego de ambos equipos.

54' Bojan Krkic es sustituido finalmente por el austriaco.

53' Movimiento en el banquillo potter. Se prepara Marko Arnautovic.

52' Ha empezado con menos ritmo esta segunda parte, lo que ya parecía complicado viendo los primeros 45 minutos en Selhurst Park.

49' El escocés se la cedió a Jedinak y el disparo del australiano fue desviado por Cameron a un córner que se sacó sin consecuencias.

48' Falta peligrosa de Cameron sobre McArthur en la frontal del área.

45' ¡¡Arranca la segunda mitad en Londres!!

16:55. La posesión está cayendo del lado potter (43%-57%), si bien el verdadero peligro de este choque lo están llevando los extremos de los eagles, Zaha y, especialmente, Bolasie que, con su rapidez y conducciones están dando mucho trabajo a los laterales visitantes.

16:52. Empate a 1 en el entretiempo de este partido entre Crystal Palace - Stoke City que apenas nos dejó dos fogonazos de fútbol en forma de goles que, además, llegaron en un intervalo de poco más de un minuto.

45+2' ¡Descanso en Selhurst Park! Se consumió el alargue sin ocasiones claras para ninguno de los conjuntos.

45' El holandés parece recuperarse y ya está de nuevo en el césped. Además, tendremos 2 minutos de añadido.

43' Entran las asistencias al terreno de juego para atender a un Pieters que se duele de su rodilla izquierda.

41' ¡Lo intenta ahora Zaha desde la izquierda! El inglés de origen marfileño desbordó a Bardsley pero, su zurdazo, lo desvió una vez más Asmir Begovic.

38' A punto ha estado Crouch de marcarse en propia puerta tras un saque de falta lateral. Reaccionó bien el cancerbero bosnio.

37' Parece que quiere coger las riendas del partido el Crystal Palace, liderado especialmente por la velocidad de sus extremos.

34' Reclama penalti Zaha, de nuevo en el costado diestro, por una mano de Pieters en el área que el colegiado no vió o consideró involuntaria.

31' Yannick Bolasie y Wilfried Zaha han intercambiado sus bandas de ataque. Habrá que ver cómo les funciona este movimiento a los de Warnock que, hasta el momento, no han creado un peligro muy reseñable.

29' Aunque se producen algunos acercamientos, tanto a eagles como a potters les está costando hilvanar más de cuatro pases seguidos.

27' ¡Paradón de Begovic a un buen disparo de McArthur desde dentro del área!

23' Disparo altísimo de Jedinak tras un mal rechace de Ryan Shawcross.

21' Yannick Bolasie consigue sacar un centro entre dos defensas potters, pero Begovic descuelga el balón disipando el peligro.

19' ¡Qué peligro trae Bolasie por el costado izquierdo! Bardsley va a sufrir con la velocidad del congoleño.

17' Como íbamos a decir antes de que se produjesen los goles, el partido continúa con algunas imprecisiones y sin un dominador claro del juego.

15' El partido vuelve a empezar de cero tras este intercambio de golpes.

13' Bojan Krkic desborda por el costado derecho, cede atrás para Walters y el tiro del irlandés, defectuoso, le cae en las botas a Peter Crouch que, en el área pequeña, sólo tiene que empujarlo.

12' ¡¡Y goool de Peter Crouch tan sólo un minuto después!!

11' Centro desde la banda izquierda de Bolasie y McArthur se anticipa a su par para cabecear al fondo de las mallas.

11' ¡¡Goool del Crystal Palace!! ¡¡Gol de McArthur!!

6' Momentos de tanteo en los que parece que el Palace quiere presionar arriba. Veremos.

4' Ahora es Bolasie el que prueba a Bardsley con el mismo resultado: la intercepción del defensa.

3' Internada por la banda derecha de Zaha que corta a la perfección Pieters. Habrá saque de esquina.

2' Recordamos que el colegiado del choque de hoy es el inglés Kevin Friend y que estará asistido por McDonough y Ganfield, siendo su cuarto árbitro Pawson.

0' ¡¡Arranca el partido en esta soleada tarde de Londres!!

15:58. Saltan los 22 protagonistas al césped de Selhurst Park.

15:50. ¡Diez minutos para que se inicie el choque en la capital!

15:48. En su llegada al Crystal Palace, Pulis cogió un equipo en descomposición y prácticamente condenado al descenso y, con los mismos valores que desplegó en los potters, lo salvó con relativa comodidad. Por algo el de Pillgwenlly fue galardonado con el Premier League Manager of the Season la temporada pasada. Se encontró con un equipo colista (con 4 puntos tras 11 jornadas) y lo dejó en una meritoria 11ª posición.

15:42. Hoy se enfrentan en Selhurst Park los dos últimos equipos dirigidos por el galés Tony Pulis. Clubes donde, desde luego, dejó una marca imborrable, especialmente en un Stoke City al que comandó durante 10 años, divididos en dos etapas, y en el que dejó una seña de identidad clarísima: un equipo férreo, ultracompetitivo, de juego directo y dominante en los balones aéreos. El Stoke City de Mark Hughes, aún apostando desde la temporada pasada por un juego más combinativo y vistoso, conserva todavía rasgos del 'ejército' que formó su antecesor.

15:36. Mark Hughes, si así lo requiere, dispondrá de Butland, Huth, Whelan, Ireland, Arnautovic, Adam y Assaidi.

15:35. Neil Warnock cuenta en el banquillo con Hennessey, Delaney, Bannan, Thomas, Puncheon, Campbell y Gayle.

15:30. En esta ocasión, los eagles se enfrentarán a un equipo que suele conceder pocas oportundiades a sus rivales: sólo el Southampton (41) ha permitido menos tiros a puerta que el Stoke City (44) esta temporada.

15:25. El Crystal Palace, en su búsqueda por conseguir solidez defensiva, consiguió por fin mantener su portería a cero después de 9 partidos sin lograrlo en el empate sin goles del pasado fin de semana contra el Tottenham.

15:20. Durante esta campaña, el Stoke City ha demostrado ser un equipo que no le pierde la cara a los clubes más potentes de la competición doméstica; sin embargo, ha sucumbido contra oponentes, a priori, más asequibles: los de Stoke-on-Trent han conseguido sólo 2 puntos en los 6 partidos que han disputado contra rivales de mitad de tabla hacia abajo, mientras que han obtenido 16 en 9 partidos contra los equipos de la mitad superior de la clasificación.

15:15. Vamos con algunos datos de interés: los potters han anotado 19 goles en sus últimos 20 partidos fuera de casa; los londinenses, 22 en sus últimos 20 en Selhurst Park, escenario del choque de esta tarde.

15:10. Los de Hughes, por su parte, saldrán con: Begovic; Bardsley, Shawcross, Wilson, Pieters; N'Zonzi, Cameron; Walters, Bojan, Diouf y Crouch.

15:09. Las águilas formarán con: Speroni; Kelly, Hangeland, Dann, Ward; Jedinak, McArthur, Ledley; Bolasie, Zaha y Chamakh.

15:08. ¡Ya tenemos alineaciones oficiales para este Crystal Palace - Stoke City!

La última vez que Crystal Palace - Stoke City se vieron las caras fue el pasado sábado 18 de enero de 2014, también en Selhurst Park, con motivo de un encuentro de la Barclays Premier League. En esa ocasión, el cuadro aún dirigido por Tony Pulis se impuso por 1-0 a los de Mark Hughes con un solitario gol de Jason Puncheon.

Con quienes seguro no podrá contar el ex técnico del Manchester City son con los lesionados de larga duración: Victor Moses –se espera que esté de baja hasta finales de enero tras su lesión en el muslo sufrida ante el Burnley–, Peter Odemwingie –del que se desconoce su fecha de reaparición tras su grave lesión de rodilla– y Steven Sidwell –con molestias en la rodilla, no estará disponible hasta principios de enero–.

En el bando visitante, se espera que Hughes saque una alineación parecida a la que se impuso a los gunners el pasado fin de semana, con la salvedad de un Marc Muniesa que causa baja casi segura tras la lesión en los isquios que sufrió contra el Arsenal. Por otro lado, Marko Arnautović es duda por molestias en la ingle, aunque se espera que pueda ser de la partida, y Stephen Ireland, que ha estado enfermo durante la semana, llegaría justo al encuentro en Selhurst Park.

Sólo el Crystal Palace ha cometido más faltas en esta edición de la Premier League que el Stoke City (209 por 195), por lo que se podría esperar un partido trabado e intenso en Selhurst Park. Además, los londinenses tienen en sus filas al jugador que, hasta el momento, ha realizado más intercepciones en lo que va de competición doméstica esta temporada: Mile Jedinak, con 56.

En los visitantes, habrá que seguir de cerca, una vez más, a Bojan Krkic. El español se ha ganado el puesto en el equipo potter y, repleto de confianza, se ha convertido en el auténtico canalizador del juego ofensivo del Stoke. Tanto es así que ya empiezan a oírse cantos de sirena con respecto a un hipotético traspaso del ilerdense en el mercado de invierno.

Atentos en las filas de los eagles a Yannick Bolasie. El extremo internacional por la República Democrática del Congo es un auténtico peligro con su velocidad y su conducción del balón y, ya sea por una banda o por otra, hará sufrir, sin duda, a los laterales rojiblancos. El ex del Bristol City está en un gran momento de forma y buscará refrendarlo este sábado.

El mánager del Palace, Neil Warnock, declaró en la rueda de prensa previa al partido que nos concierne que tenía la sensación de que su equipo tuvo mala suerte al no llevarse los 3 puntos de The Lane la semana pasada. “Estamos jugando bien desde hace algunas semanas, aunque sin marcar muchos goles. Los jugadores se han mostrado realmente optimistas durante estos últimas días en los entrenamientos y, aunque he tenido que rebajarles un poco la euforia, creo que es una buena señal”, aseguró el inglés.

Si echamos un vistazo a las estadísticas de los enfrentamientos totales en partidos oficiales entre Crystal Palace - Stoke City (Premier League, FA Cup, Championship, League One, First y Second Division), podemos observar que, de un total de 51 partidos, los de la capital se impusieron en 21 ocasiones, los de Staffordshire lo hicieron en 18 y empataron en 12 de ellas.

En su último partido como visitantes, los de Stoke-on-Trent viajaron a Old Trafford donde, a pesar de una buena actuación, volvieron a casa con una derrota por 2 goles a 1. Steven N’Zonzi neutralizó el tanto inicial de Fellaini pero Mata desequilibró la contienda con un lanzamiento de falta que ni delanteros ni defensas acertaron a desviar.

Los rojiblancos se sitúan en 13ª posición con 18 puntos, a 5 por encima del descenso y a 8 de los puestos europeos que marca el Southampton.

Los potters, por su parte, vienen de cosechar una prestigiosa victoria ante el Arsenal por un resultado de 3-2 que pudo ser mucho más abultado de no haber sido anulado el segundo gol de Bojan cuando el marcador iba 3-0. Además, los de Hughes pasan por un buen momento de juego que, eso sí, no se vio reflejado en las derrotas frente a Manchester United, Liverpool y Burnley, rivales ante los que mereció una mejor suerte.

En su último partido como locales, las águilas cayeron derrotadas en Selhurst Park ante el Aston Villa, que hizo bueno el tanto de Christian Benteke para llevarse los 3 puntos de vuelta a Birmingham.

El Crystal Palace, después de sumar tres jornadas consecutivas sin ganar –la última, el 23 de noviembre cuando se impuso en casa contra el Liverpool por 3 goles a 1– llega al choque Crystal Palace - Stoke City en 15ª plaza y necesitado de puntos para alejarse de un descenso que ahora mismo marca el Hull City, que se sitúa a tan sólo 1 punto por detrás de los de Warnock.