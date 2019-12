Este cuento ya me lo sé

El Borussia Dortmund ha vuelto a perder en la Bundesliga. No resulta ser casi ni noticia, porque esta temporada desgraciadamente para sus fans parece ser la tónica habitual. El Hertha hizo su partido, esperar a que el Dortmund tuviera algún fallo y beneficiarse de esta forma con algún gol. Y así fue. Llevada al límite esta táctica que le ha servido para sumar 3 puntos y hundir un poco más la moral, que parecía recuperada, del Borussia Dortmund.

Control estático y pocas ocasiones

Faltó ritmo a la primera mitad. Durante varios minutos, ningún equipo sabía coger el ritmo que merecía el partido y se producían numerosas imprecisiones. Una vez pasada la media hora de juego la posesión se decantó para el lado borusser aunque en modo estático. No había movimientos arriba por lo que Bender, Kehl y Gundogan no sabían realmente que hacer pese a la rapidez en la forma de jugar que demuestran en otros partidos.

Además, hay que sumar la sustitución de Mhkitaryan que no está pasando por su mejor momento. No ha marcado todavía esta temporada un jugador que debería marcar las diferencias. Lo sustituyó Kuba, que volvía a jugar en la Bundesliga mucho tiempo después. Sin embargo, precisamente Kuba, no está ahora mismo como para ayudar a un equipo en una dinámica, que empieza a ser más preocupante de lo que se creía al principio del campeonato.

Schieber, ex del Borussia Dortmund hacía el único gol del partido para el Hertha Pese a la leve mejoría en los últimos partidos, el Borussia Dortmund ha vuelto a caer en su error más habitual; conceder errores. Y así llegó el único gol del encuentro. Una pérdida de pelota en la salida de los visitantes fue aprovechada, dichoso destino, por Schieber, ex del Dortmund, para anotar el primer gol al más puro estilo Yo me lo guiso, yo me lo como. El ariete cogió el balón, encaró a Langerak y tras regatearle marcó un gol con mucha clase. Cuatro goles en dos años en el Borussia Dortmund, sin embargo, con este gol ante sus ex lleva con esta temporada. Misterios sin resolver.

El Borussia Dortmund quiso reaccionar rápidamente. Gündogan tuvo un tiro pero se marchó a las nubes. El Hertha quiso aprovechar esos minutos de desconcierto y si no llega a ser por el australiano Langerak, el marcador se hubiese movido, porque salvó un mano a mano ante Ronny justo antes del pitido final del árbitro que señaló el descanso con el resultado favorable a los capitalinos.

Kraft, seguro de vida para el Hertha

Adrián Ramos salió antes de la reanudación. Volvía al estadio que lo ha visto crecer como futbolista. Klopp pensó en la Ley del ex, pero no le fue también como a Schieber. El colombiano apenas entró en juego en la segunda mitad debido al repliegue defensivo del Hertha de Berlín. Eso si, el conjunto borusser apretó de lo lindo para conseguir mínimo el empate.

En la segunda mitad un sobresaliente Kraft con magníficas paradas evitó que el Borussia Dortmund se llevara mínimo un empate Pero en una pérdida de pelota el Hertha podía haber sentenciado el partido. Beerens hizo una jugada personal, se la dejó a Ben Hatira dentro del área pero su disparo se marchó al lateral de la red. El equipo local sabía que tenía que hacer sufrir a su rival y no dejaba ningún hueco que produjera un tiro fácil del Dortmund, y sabía que en ese aspecto los de Klopp eran y son vulnerables. Pese a ello, tuvieron ocasiones y emergió la figura de Kraft, el portero del Hertha que realizó una magnífica segunda mitad. Immobile, Hummels, Kuba, Gündogan, incluso Schmelzer probaron fortuna, pero entre el portero y la defensa lo sacaron todo.

Volvieron a jugar juntos Sahin, Kuba y Gündogan pero entre los 3 no suman más de 10 partidos en 2014, por lo que se notó la poca fluidez de juego. Entró Sahin pero la circulación de los de Klopp seguía siendo nula. Quizás el entrenador alemán no estuvo en este aspecto ya que cuando más necesitaba su equipo rapidez y frescura, se encontraban en el terreno de juego jugadores como Kuba, Sahin o el propio Gündogan. No suman más de diez partidos entre los tres en este 2014, por lo que la escasez de ideas y juego se sumaban al gafe y a una actuación muy buena de Kraft. Immobile tuvo la mejor oportunidad del encuentro pero su fallo rematando de cabeza en el área pequeña completamente solo delante de la portería iba a resumir el estado de forma del Borussia Dortmund. Un equipo que le cuesta un mundo hacer un gol y cuando lo hace es para remontar un partido que lo ha perdido él, el propio equipo borusser cayendo en su propia trampa. El rival anda listo y más en una liga tan astuta como la Bundesliga donde cualquier fallo te condena a la derrota.

Con la victoria, el Hertha se coloca en mitad de la tabla, tres puntos más que el Borussia Dortmund que dormirá esta jornada en zona de relegation. Dos partidos le quedan a ambos para acabar el año pero la sensación de unos y de otros es totalmente opuesta y no solo por la clasificación. El parón invernal es necesario. Que se lo digan a Klopp que en la banda se paseaba desesperado pensando que este cuento ya lo había leido muchas veces.