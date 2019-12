Felipe Anderson y Mauri forman un imperio

La Lazio venció al Atalanta 3-0 y se coloca provisionalmente tercera a la espera de los resultados de Genoa, Sampdoria y Napoli. Mauri, por partida doble, y Lulic sentenciaron un partido en un primer tiempo para olvidar y una segunda parte aplastante, en la que, prácticamente sin darse cuenta, todo se resolvió. El Atalanta fue un juguete en manos de Mauri y Felipe Anderson, los más destacados del encuentro.

Nada de unos, mucho menos de otros en la primera mitad

Pioli sorprendió colocando en el once a González y a Ledesma, algo que recordaba al centro del campo de 2012. El argentino Biglia acumulaba minutos en las piernas y el técnico biancoceleste optó por darle descanso. Y la Lazio lo notó con un doble pivote falto de ritmo. Sin director de orquesta, sin sintonía en las bandas y sin acordeón en el ataque, con Djordjevic disponiendo de pocas oportunidades de cara a la puerta de Sportiello.

Ninguno de los dos equipos estuvo por la labor de intentarlo. Nadie se decidía a dar el paso. El Atalanta, simplemente, no inquietó a Marchetti. Ni un solo tiro entre los tres palos en un primer tiempo insufrible de los Nerazzurris. La Lazio tuvo un par de buenas ocasiones, pero, otra vez, volvió a fallar la puntería. Aún así, el resultado sin goles era lo mas justo al descanso. Ninguno se decidía a lanzarse a por un partido con poco ritmo de juego y ocasiones. Tanto es así, que la más clara la tuvo la Lazio en el minuto 37, en un centro de Radu, que ni Mauri ni De Vrij se entendían para aprovechar. Poco antes, Denis recibía la única cartulina amarilla del primer tiempo al realizar una falta táctica sobre Ledesma. Felipe Anderson llevó el único peligro laziale por su banda derecha, intentando emular las acciones de Candreva. El centrocampista brasileño lo intentó, siendo el jugador más destacado en el primer tiempo, pero aún le falta ritmo en su titularidad mientras Candreva se recupera.

Del Atalanta, destacable únicamente Bianchi, que realizó un par de disparos sin peligro sobre la puerta defendida por Marchetti. Su técnico, Stefano Colantuono, se desesperaba en la banda, y con mucha razón. El Atalanta vino a Roma a por lo justo y estaba realizando menos aún. El primer tiempo acabó sin emociones, sin ritmo. Insufrible para el espectador.

Ciclón celeste y sentencia en la segunda mitad

La segunda parte comenzó sin cambios en ninguno de los dos equipos. Felipe Anderson seguía intentando buscar la combinación con Djordjevic y éste seguía sin entenderse con él. No hizo falta, pues sí pudo hacerlo con Mauri. En el minuto 50, el joven brasileño realizaba una jugada perfecta por banda, ponia el balón al área y Mauri, arrastrándose sobre el césped, ponía la bota para adelantar a la Lazio.

Un visto y no visto cambió a la Lazio evitando la reacción del Atalanta. Mauri y Lulic, los goleadores. Colantuono no tardó en mover ficha y en tres minutos realizó dos cambios: D'Alessandro y Diamé entraron por Miggliaccio, que ya tenía una amarilla, y por Del Grosso, respectivamente. Las sustituciones dieron sus frutos a duras penas, pues el Atalanta comenzó a dominar el encuentro, pero sin capacidad de gol. Fue en este periodo donde estuvo la polémica al reclamar D'Alessandro un agarrón de Radu en el área. Rocchi no quiso saber nada. Mientras, la Lazio se refugiaba en su área a la espera del contragolpe. Y así fue. En el minuto 71, una jugada de ataque acabó con los locales poniendo el 2-0. Felipe Anderson volvía a revolotear el área atalantina, abrió hacia Mauri y el capitán, con un disparo ajustado al palo de Sportiello sentenció el partido con su doblete. Un minuto después, dejaba su puesto a Keita Balde. El capitán laziale era despedido con ovación de emperador. Es el centrocampista de la Serie A con más goles (6 tantos en 10 partidos). Poco después, un Djordjevic sin suerte otra vez era sustituido por Klose. Colantuono realizó en el 72 su último cambio; Boakye entró por Bianchi. Y, justo después, Lulic se unió a la fiesta celeste, que cruzó a la izquierda de Sportiello un remate.

Keita tuvo una buena ocasión individual tras el último cambio laziale, en el que Cavanda sustituía a Radu. El encuentro acabó en una dinámica aplastante de la Lazio, que en un visto y no visto solucionó un partido espeso. El Atalanta no pudo reaccionar ante un cambio tan drástico de la situación vista en el primer tiempo. La Lazio es tercera provisionalmente con 26 puntos, a la espera de lo que hagan Genoa, Sampdoria y Napoli. El Atalanta mantiene su decimoquinto puesto con 14 puntos y deberá esperar resultados para no acercarse al pozo.