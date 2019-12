Resultado Manchester United - Liverpool en la Premier League

16:30. Hasta aqui los acompañamos. Agradecemos a todos y los invitamos a seguir toda la información de la Premier League en Vavel.com. Hasta la próxima y feliz tarde.

16:29. Manchester United visitará la próxima fecha al Aston Villa y Liverpool tendrá otro gran partido pero esta vez en Anfield contra Arsenal.

16:27. Manchester United suma 31 puntos en el tercer lugar a cinco puntos del City y ocho de Chelsea. Liverpool sigue noveno con 21 unidades cada vez más lejos de los primeros lugares.

16:24. La figura del partido fue David De Gea que con sus atajadas salvó en muchas ocasiones a los 'red devils'. No cabe duda que el portero español es pieza fundamental de este equipo en lo que lleva de campeonato.

16:21. Manchester United logró sacar adelante el resultado pese a lor errores defensivos que De Gea salvó a cada momento y goleó a su eterno rival aumentando la racha a seis victorias consecutivas. Liverpool continuó desperdiciando goles pese a tener a Balotelli en cancha y se va a casa con tres goles encajados.

FINAL DEL PARTIDO!!!!! MANCHESTER UNITED 3-0 LIVERPOOL

93' Manchester cobra falta sobre Falcao

92' Liverpool cobra tiro de esquina

90' Tres minutos de adición

88' Manchester hace un cambio: sale Phil Jones y entra McNair

88' Manchester cobra falta sobre Herrera

87' Manchester la perdió!!! Van Persie en el borde del área disparó y Jones la mandó con una mano al tiro de esquina

85' Liverpool la perdió!!! Balotelli en el área recibe un pase filtrado, remató y De Gea atajó

84' Tarjeta amarilla para Gerrard por agarrón a Van Persie.

84' Liverpool la vuelve a tener con Balotelli de media distancia tras recuperar en campo contrario y se va cera a un costado.

82' Liverpool la sigue perdiendo!!! Balotelli en el área rcibe el balón, remata y De Gea una vez más controla en el suelo. El portero español es la figura del encuentro con sus atajadas.

80' Manchester controla tranquilamente el partido y solo hace transitar el balón con el paso de los minutos.

77' Manchester United hace un cambio: sale Rooney y entra Falcao tras dos encuentros sin poder jugar.

74' Manchester cobra falta y tarjeta amarilla para Balotelli.

71' Rechazo de un defensor al pase de Rooney que le queda a Mata, el español se la da a Van Persie que no estaba en fuera de lugar y dispara con arco vacío.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE MANCHESTER UNITED!!!

71' Manchester hace un cambio: sale Wilson y entra Herrera

68' Liverpool hace un cambio: sale Moreno y entra Markovic

68' Liverpool cobra tiro de esquina

67' Liverpool la perdió!!!! Sterling se la pasó a Balotelli que remató y De Gea atajó mandándola al palo

64' Falcao ya calienta a un lado de la cancha.

64' Manchester la perdió!!!! Valencia le hace el pase de la muerte a Van Persie que remata a un costado muy cerca del palo.

63' Liverpool no logra ser peligroso en el área como antes y empieza a sufrir con los contragolpes de los dirigidos por Van Gaal

59' Manchester rechaza cada balón que llega en el último cuarto de cancha cuando se busca a Balotelli en el área

56' Liverpool cobra falta

52' Manchester la perdió!!! Rooney en el área remató y Jones la retuvo en el suelo.

51' Liverpool la perdió!!!! Sterling solo frente al arco remató y De Gea con el pie la sacó.

50' Manchester cobra falta sobre Fellaini

47' Liverpool es el que va hacia el ataque buscando el descuento

COMIENZA EL SEGUNDO TIEMPO ENTRE MANCHESTER UNITED Y LIVERPOOL!!!

15:32. Salen los equipos. Liverpool hace un cambio: sale Lallana y entra Balotelli

15:20. Manchester United tuvo pocas oportunidades pero las aprovechó bien para irse arriba en el marcador con goles de Rooney y Mata antes del descanso aunque siguen las dudas en la zona defensiva. Liverpool sufrió dos golpes fulminantes que le han costado el partido junto con la falta de definición de Sterling ante De Gea.

FINAL DEL PRIMER TIEMPO!!!!! MANCHESTER UNITED 2-0 LIVERPOOL

45’ Cuatro minutos de adición.

44’ Liverpool cobra falta sobre Coutinho y tarjeta amarilla para Rooney

40’ Juan Mata aumenta la ventaja en Old Trafford. Van Persie baja el balón para el español que con un fuerte disparo marca el segundo.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE MANCHESTER UNITED!!!

39’ Manchester defiénde la ventaja sobre los visitantes aunque en ocasiones se ven superados por los costados, sin embargo, la falta de definición de su rival ayuda a que puedan recuperar el control

37’ Liverpool cobra falta sobre Coutinho y tarjeta amarilla para Evans

35’ Gran pase de Gerrard a Moreno que lo toma en el borde del área pero no controla y Valencia recupera

30’ Manchester cobra falta sobre Carrick y tarjeta amarilla para Allen

26’ Liverpool hace un cambio: sale Johnson, lesionado, y entra Toure

25’ Liverpool la vuelve a perder!!! Sterling supera a Jones y remata pero De Gea vuelve a atajar. Van dos que se pierde el delantero.

22’ Liverpool cobra falta sobre Coutinho y tarjeta amarilla para Jones

17’ Liverpool mantiene su peligro en campo contrario con las salidas de Henderson y Johnson con Sterling por delante.

12’ Wayne Rooney abre la cuenta en Old Trafford. Un excelente gol del capitán de los ‘red devils’ para poner a ganar a su equipo en el Derbi.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE MANCHESTER UNITED!!!

10’ Liverpool la perdió!!! Sterling la tuvo para abrir el marcador pero De Gea salvó a los locales

9’ Manchester tiene la iniciativa en ataque con el tridente de Rooney, Van Persie y Wilson.

4’ Liverpool cobra falta y tarjeta amarilla para Fellaini

INICIÓ EL PARTIDO ENTRE MANCHESTER UNITED Y LIVERPOOL!!!!

14:20. Phil Jones, titular esta tarde, en trabajos precompetitivos

14:10. Steven Gerrard, capitán y gran referente de los visitantes, será una de las grandes figuras que se verán las caras para Manchester United - Liverpool

14:05. Los jugadores ya están en el Old Trafford para el partido Manchester United - Liverpool.

14:00. Liverpool ganando subirá al séptimo lugar, empatando o perdiendo seguirá noveno

13:55. Sin importar lo que pase, Manchester United conservará el tercer puesto.

13:50. James Wilson le vuelve a ganar la titularidad a Falcao como en el encuentro ante Stoke City. Mario Balotelli será suplente pese a los rumores que lo daban como inicialista.

13:45. Di María será la baja más sensible de Van Gaal para este partido, y para Rogers es Kolo Toure

13:40. Suplentes de Liverpool: Mignolet, Toure, Lambert, Lucas, Can, Balotelli, Markovic.

13:40. Suplentes de Manchester United: Lindegaard, McNair, Blackett, Herrera, Fletcher, Januzaj, Falcao.

13:35. Formación confirmada de Liverpool: Jones, Skrtel, Lovren, Johnson, Moreno, Henderson, Allen, Gerrard, Coutinho, Lallana, Sterling

13:35. Formación confirmada de Manchester United: De Gea, Valencia, Jones, Evans, Young, Carrick, Fellaini, Mata, Rooney, van Persie, Wilson.

A partir de este momento empezamos la retransmisión del partido Manchester United - Liverpool desde el Old Trafford Stadium

El mítico Old Trafford, testigo de cientos de encuentros del Derbi Inglés, espera que sus 75.765 asientos estén ocupados por los miles de simpatizantes de Manchester United - Liverpool para pintar de rojo el ‘Teatro de los Sueños’.

Johnny Evans, defensor del Manchester United, dejó sus impresiones antes del partido Manchester United - Liverpool: "No les he visto mucho esta temporada, pero les vi la otra noche ante el Basilea. Luis Suárez se ha ido y quizá no sean tan fuertes como el año pasado, pero aún tienen jugadores lo suficientemente capaces para hacer magia sobre el césped, por lo que tendremos que tener mucho cuidado y no confiarnos".

Rogers declaró que considera colocar a Balotelli en el once inicial pese a que recién volvió a entrenar luego de su lesión: “Es algo que tendré que valorar, ya que aún lleva pocos días entrenando. Tenemos poco tiempo para comprobar su estado físico y no arriesgarnos a una nueva lesión que le tenga en el dique seco otra vez”.

El holandés también habló de lo que significa un duelo Man United - Liverpool con respecto a lo que Ryan Giggs, referente de Manchester United, le ha dicho desde su llegada: "Giggs me lo ha explicado a la perfección. Nadie mejor que él, que ayudó a nuestro equipo a vencer en numerosas ocasiones. Me ha presentado un informe impresionante acerca del rival, símbolo de que los conoce muy bien. Incluso en el amistoso que disputamos el pasado verano me recalcó que había que ganar sí o sí. Ganar al Liverpool es mucho más importante que pensar en el Chelsea o en el City"

Louis Van Gaal habló antes del encuentro y se refirió a la lista de lesionados que incluyen ahora a Chris Smalling y Ángel Di María: "No podemos hacer nada que no sea esperar y confiar en el trabajo de nuestros preparadores físicos. Esperamos tener sólo tres o cuatro bajas para el final de diciembre. No es nada grave (Smalling) , y creo que dentro de dos semanas puede estar nuevamente disponible. El caso de Di María es algo más complicado, y lo único que sé es que no podrá estar ante el Liverpool"

Manchester United viene con aire en la camiseta con la seguidilla de cinco victorias consecutivas y el tercer puesto en la tabla de posiciones aunque sin mostrar ese buen juego que desea Louis Van Gaal. Su última víctima fue el sorpresivo Southampton por 1-2 con doblete de Van Persie.

El último partido por Premier League fue el 16 de marzo de este año por la fecha 30 de la pasada temporada con goleada visitante de 0-3 con gol de Suárez y doblete de Gerrard.

Los jugadores que han vestido ambas camisetas rojas son Tom Chorlton, Jackie Sheldon, Tom Miller, Fred Hopkin, Thomas Reid, Ted Savage, Allenby Chilton, Thomas McNulty, Phil Chisnall, Paul Ince, Peter Beardsley y Michael Owen.

Manchester United - Liverpool son los clubes más ganadores de Inglaterra. Los liverbird tienen 59 trofeos oficiales (18 ligas, 7 FA Cup, 8 Copas de la Liga, 15 Community Shield, 5 Champions League, 3 Europa League y 3 Supercopas de la UEFA) y los red devils los superan con 62 gritos de campeón (20 ligas, 11 FA Cup, 4 Copas de la Liga, 20 Community Shield, 3 Champions League, 1 Recopa de la UEFA, 1 Supercopa UEFA, 1 Copa Intercontinental y 1 Mundial de Clubes de la FIFA), sumando entre ambos la astronómica cantidad de 121 trofeos en total.

Manchester United - Liverpool son la clave del fútbol inglés pues representan el antes y después de la liga local. En la época de la Football League First Division, el Liverpool mandaba con 18 trofeos locales y cinco copas europeas, ratificándose como el principal representante de Inglaterra a nivel mundial.

El partido con más cantidad de goles fue en la temporada 1895/1896, con victoria de Liverpool de 7-1, además de ser la mayor goleada entre estos clubes en la historia del Derbi Inglés.

Con Manchester United de local, contando los juegos en North Road y Bank Street donde disputó sus primeros partidos hasta su llegada a Old Trafford, fueron 93 duelos con 48 victorias de los dueños de casa, 17 de la visita y 28 igualdades, siendo un verdadero poderío de los red devils en sus dominios.

Por liga inglesa, incluyendo los resultados de la anterior First Division y la Premier League, son 158 encuentros, con 61 victorias de Manchester, 53 de Liverpool y 44 igualdades.

Son un total de 189 partidos jugados desde 1894, con 75 victorias para Manchester United, 63 para Liverpool y 51 empates.

Esta gran rivalidad tiene sus orígenes desde la época de la Revolución Industrial cuando Manchester quiso construir un puente con acceso al mar en 1894 pero Liverpool se opuso debido al impacto económico que significaba para ellos.

Este no es otro encuentro cualquiera del fútbol de Inglaterra, es ese que enfrenta a dos de los clubes más ganadores en la historia tanto en su país como en el continente, llenos de partidos memorables, jugadores históricos y una rivalidad que en más de 120 años superó las barreras de las tribunas abarcando temas como el económico y político.

¡Buenas Tardes! Bienvenidos a la retransmisión del partido Manchester United - Liverpool por la jornada 16 de la Premier League. Este encuentro se jugará en el Estadio Old Trafford de Manchester.