Liverpool - Arsenal: el hambre con las ganas de comer

Ambos salen siempre al campo con el mismo objetivo: la victoria. Y hacen lo propio cuando se trata de afrontar las treinta y ocho jornadas de la Premier League: el título. Pero este año la historia se ha torcido para estos dos grandes de la historia del fútbol inglés. Ninguno ha sido capaz de pelear por la liga como hicieron el año pasado, sino que han tenido un inicio muy irregular con varias derrotas y empates imprevistos.

Cambio de rutina

La situación del Liverpool no es, desde luego, idílica. El comienzo ha sido pobre con duras derrotas ante el Chelsea, Manchester United y Manchester City. Al igual que ocurre con sus rivales, la regularidad no ha sido un punto fuerte lo que les lleva a estar a cinco puntos del Arsenal. Y para colmo, no fueron capaces de clasificarse para los octavos de la Liga de Campeones tras empatar en la última jornada con el Basel, tras ir perdiendo.

Una durísima derrota es lo que reflejó el marcador del Old Trafford, aunque el juego fue algo totalmente distinto. La efectividad está siendo un arma muy potente en este nuevo periplo de van Gaal pero está siendo todo lo contrario en las manos del conjunto de Brendan Rodgers. Hasta en cinco ocasiones intervinó David de Gea para frenar el gol a los reds. Mientras tanto, Jones no era capaz de tener una actuación "divina" como su colega diablo y tuvo que ver hasta tres veces el gol en su red.

No obstante, los reds llegan con una brizna más de confianza tras su victoria en la Capital One Cup. El Liverpool se llevó la victoria en la ciudad costera de Bournemouth, ante el equipo de nombre homónimo. El Seward Stadium conllevó la oportunidad de revertir la mala situación de los últimos partidos, con un gran Markovic, y dos nuevos goles de Sterling.

¿Nuevo despegue?

El comienzo del Arsenal en esta Premier League ha sido malo. A pesar de que no está lejos de la zona que te lleva a la Liga de Campeones, no está siendo capaz de ser un equipo regular y, además, sigue con el problema de las últimas temporadas de no ganar a los equipos grandes. Y si, encima, se deja puntos contra rivales más asequibles, el resultado es el actual. Esto se puede comprobar en la derrota frente al Stoke City o el empate contra el Leicester City.

El último partido contra el Newcastle reflejó una deriva totalmente diferente, con un juego arrollador y menos errores en defensa, el calvario de Wenger por las diferentes lesiones que está sufriendo su banquillo. Cuatro goles, repartidos en las botas de Cazorla y Giroud, supusieron una gran goleada que solo Ayoze Pérez pudo maquillar tras un gran cabezazo en un saque de esquina. Y esta tendencia ya venía ratificada por el mismo resultado cosechado ante el Galatasaray en su feudo.

Lesiones y sanciones

Las bajas en el conjunto de Brendan Rodgers son menos sensibles que en el conjunto gunner, a pesar de no contar con, probablemente, el hombre más peligroso de los reds: Daniel Sturridge. Aunque no se sabe con exactitud, es posible que Johnson regrese esté en la convocatoria tras su lesión en Old Trafford. La otra baja, en el centro del campo, es Flanagan por una lesión en la rodilla.

Las lesiones siguen siendo el mayor azote al vestuario del Arsenal. Las bajas se acumulan en todos los francos, pero el lugar más castigado es el centro del campo. Monreal se espera que retorne ante el Liverpool al igual que Ospina y Walcott, pero no es seguro mientras que Koscielny deberá esperar al próximo fin de semana. Rosický también debería estar listo para el encuentro, igual que Oxlade-Chamberlain, ambos dudosos para el encuentro, aunque el segundo no parece ser problema. Ramsey también debería regresar la semana que viene. Pero la peor parte la tienen Wilshere, que no pisará el verde hasta finales de febrero y Özil, que todavía se desconoce el alcance de su lesión de rodilla.

Últimos encuentros

Las últimas visitas de los gunners en liga han sido benévolas para la costumbre que tenían los de Arsène Wenger al llegar a este estadio. Si quitamos el fatídico resultado de la pasada campaña, donde el Liverpool arrolla al Arsenal con cinco por uno de los visitantes, han conseguido algunas victorias y empates. Como aquel sonado empate a cuatro en la temporada 2008/2009. Arshavin fue la estrella, sin duda, con un póker de tantos en un partido que fue un toma y daca constante entre ambos clubes.

Durante este periodo, algunas victorias han llegado a las filas del Arsenal dentro de la dureza que suponer visitar Anfield. Una afición que corea a su equipo hasta en los peores momentos, como refleja el cántico "You'll never walk alone" (Nunca caminarás solo). En la 2009/2010, consiguió ganar por la mínima. Y también llegó a conseguir dos victorias consecutivas en las temporadas 2011/2012 y en la 2012/2013, siendo este último encuentro donde ganaron por más de un gol (dos por cero).

Nacimiento de Anfield

Anfield es la casa del Liverpool desde 1892. Pero la historia de este mítico es anterior, ya que antes fue la casa del eterno rival: el Everton. El estadio era propiedad de John Orrell, cervecero y amigo de John Houlding, quien sería el fundador del Liverpool. Orrell decidió alquilar el estadio por una pequeña cuota al Everton Football Club. Y así, un 28 de septiembre de 1884 se inauguró Anfield. El encuentro entre el Everton y el Earlestown acabó con victoria cinco por cero de los anfitriones.

En 1891, Houlding le compró el estadio a Orrell y decidió incrementar la renta de alquiler de cien a doscientas cincuenta libras por año. El club de se negó a aceptar la petición de este y se mudó a Goodison Park, su actual residencia. Ante la negativa del Everton, Houlding decidió crear su propio club para poder llenar el estadio; naciendo así el Liverpool Association Football Club. El 1 de septiembre de 1892 jugaron su primer partido en Anfield con un siete por cero frente al Rotherham Town.

Anfield

Como la mayoría de estadios no olímpicos profesionales, el campo está todeado por cuatro tribunas techadas. El estadio del Liverpool tiene un nombre para cada una: Anfield Road, Centenary Stand, Spion Kop y Main Stand. Las dos primeras tienen dos niveles mientras que las demás solo uno. La capacidad total del estadio es de 45.370 asientos.

La peculiaridad de este estadio reside en su túnel de vestuarios. Un letrero invade la pared por la que se bajan las escaleras antes de subir el terreno de juego. "This is Anfield" es su mensaje, en una clara muestra de intentar asustar o empequeñecer al rival ante la historia que guarda el estadio y el equipo al que se van a enfrentar. Muchos jugadores suelen intentar tocarlo como señal de que tendrán buena suerte en el encuentro.

Declaraciones

Brendan Rodgers: "Seguiremos basándonos en nuestro espíritu y objetivo. Ellos son un equipo grande con jugadores espectaculares, Para nosotros, sería bueno para recuperar la confianza, pero será un encuentro difícil. El último encuentro en casa lo ganaron por cuatro por uno al Newcastle y jugaron realmente bine. Pero nosotros buscaremos focalizarnos en nuestro juego y el foco seremos nosotros".

Arsène Wenger: "Tengo un gran respecto por la afición del Liverpool porque apoyan siempre a su equipo. Recuerdo un día que ganábamos cinco por uno y ellos estaban cantando el 'You'll never walk alone'. Es uno de los pocos campos en el mundo donde puedes ver esto. Hay una especial combinación entre el conocimiento del juego en Liverpool y el apoyo a su equipo. Tengo un enorme respecto por ello".

Posibles 'onces' de inicio