The 'Spanish' Porto

El FC Oporto comenzó este verano un nuevo proyecto con acento español, pues Jorge Nuno Pinto da Costa, presidente del club blanquiazul, hizo oficial la contratación del entrenador vasco Julen Lopetegui para las próximas tres temporadas. Tras el fichaje del técnico llegaron a las filas de los 'dragones' una serie de jugadores, españoles también, para devolver al equipo a lo más alto de la zona europea, donde años atrás logró estar. Óliver Torres, Cristian Tello, Andrés Fernández, José Ángel, Iván Marcano, Adrián López y José Campaña son los españoles que acompañan a Lopetegui en el proyecto, joven y ambicioso, que ha puesto en marcha el club portugués.

Julen Lopetegui

Este entrenador guipuzcoano de 48 años llegó al Oporto tras obtener grandes logros en la Selección Española Sub 21, firmó por tres temporadas con el fin de devolver a los 'dragones' a la senda de los títulos. Julen Lopetegui llega a Oporto como símbolo del momento dulce que vive el fútbol español, pues Pinto da Costa quiere llevar a su equipo otra vez a la hegemonía que ha mantenido durante la última década y, de momento, las sensaciones que ha dejado el vasco han sido buenas. Clasificó al equipo como líder de grupo en la fase de grupos de la Champions League, en la que se medirá en octavos ante el FC Basilea, eliminatoria donde los portugueses son favoritos para clasificar a pesar de que los suizos hacen de St. Jakob Park un fortín en el cual conseguir la victoria no es tarea fácil. Los portistas no corrieron la misma suerte en la Taça de Portugal, en la que Lopetegui no pudo hacer que sus pupilos eliminasen al Sporting de Portugal, lo que hizo que en la tercera ronda, la primera para los equipos de Primeira, tuvieran que naufragar la travesía y caer eliminados. En la Primeira Liga despiden 2014 en la segunda posición a seis puntos del Benfica, con el cual cayeron en el enfrentamiento de la primera vuelta por 0-2 en el Dragão. No son los números deseados para la afición, que aún así confía en Lopetegui y en su proyecto.

Andrés Fernández

El murciano de 28 años llegó al conjunto portugués para ser el titular indiscutible bajo los palos de la meta de los dragones, pero no ha sido así. Pese a ser petición expresa de Lopetegui, el vasco no le ha dado la confianza para ser titular y no ha gozado de los minutos que ganó la pasada al consagrarse como portero de primer nivel en Osasuna. Llegó por 2.5 millones de euros y tan sólo ha jugado 2 partidos, lo que hace preguntarse a los aficionados que por qué Lopetegui pidió el fichaje de un portero en el que ha desembolsado esa cantidad de dinero para luego dejarlo en el banquillo, pues sale a 1,25 millones de euros el partido. No hay mucho que decir del portero, pues no ha tenido la oportunidad de demostrar nada.

Iván Marcano

Llegó del Rubin Kazán ruso por dos millones de euros para sumarse al proyecto de Lopetegui y es uno de los habituales en las alineaciones del Oporto, pese a no ser un jugador que disponga de muchos minutos. Ha disputado diez partidos con la camiseta del Oporto en lo que va de temporada, dejando buenas actuaciones tanto en Liga como en Champions League, por lo que algunos sectores de la afición quieren que el cántabro dispute más minutos como titular en los esquemas de Lopetegui, a pesar de tener por delante a la pareja Maicon-Martins Indi. Fiable en defensa cuando juega en el centro de la zaga, el vasco también lo ha probado como pivote defensivo, posición donde sí ha demostrado que no debe volver a jugar más.

Cristian Tello

Nacido en Sabadell, pasó por las categorías inferiores del Fútbol Club Barcelona hasta llegar al primer equipo de la mano de Pep Guardiola, siendo uno de los jugadores con más talento del fútbol español, fue codiciado por muchos grandes clubes europeos, pero, finalmente fue el Oporto quien consiguió hacerse con sus servicios consiguiendo una cesión de dos temporadas pagando dos millones de euros. Ha participado en 18 partidos contando todas las competiciones, en los que ha conseguido ganarse a la afición participando en 9 goles, de los cuales ha anotado dos. Jugando siempre por las bandas, es un puñal por allá donde juega, pesadilla tanto para los laterales como para los centrales, pues es un gran asistente para los delanteros.

José Ángel

Tras hacer buenas temporadas tanto en la Real Sociedad, llegó para reforzar el carril izquierdo de la zaga de los 'dragones', pero no ha gozado de los minutos suficientes como para convertirse en titular. El del zaguero asturiano llegó a Oporto con la carta de libertad después de que la Roma no quisiera renovarle el contrato. De momento tan sólo ha jugado cuatro partidos, en los cuales, en uno de ellos, asistió en un tanto. No ha podido demostrar todo su potencial por la falta de minutos, pero este lateral izquierdo quiere demostrar lo que vale vistiendo la camiseta de los 'dragones'. Su falta de minutos se debe a que tiene por delante a Alex Sandro, un lateral brasileño indiscutible para todos los entrenadores portistas y que ya ha sido convocado por la 'canarinha'.

Adrián López

La salida del delantero asturiano fue sorprendente, pues tras dar el pase a la final de Champions al Atlético de Madrid, y conocer la salida de David Villa a final de temporada y la más que probable venta de Diego Costa al Chelsea, que terminó realizándose, quedaba como delantero referencia del club colchonero, por lo que su salida no era comprensible para más de uno. El traspaso del delantero alcanzó los once millones de euros por solo el 60% del pase, lo que demuestra la mano de Jorge Mendes con sus representados. A un millón de euros ha salido cada partido de Adrián, pues tan sólo 11 partidos ha disputado en total sumando Liga, Copa y Champions. No goza de los minutos que debería por el coste de su fichaje, o por lo menos con los minutos que le gustaría, lo que ha sembrado dudas en la afición del Dragão, hay muchos a los que les gustaría ver más al asturiano sobre el verde y otros muchos son los que opinan que deberían venderlo ahora que todavía pueden amortizar casi la totalidad del precio pagado, aunque de momento ni el club ni el jugador pretenden que el último cambie de aires.

José Campaña

Criado en las categorías inferiores del Sevilla, pese a su corta edad ya ha recorrido Europa pasando por el Crystal Palace, el Nüremberg y la Sampdoria hasta que finalmente, en el verano de 2014 terminó en Oporto en calidad de cedido y hasta ahora tan solo ha jugado un partido con Lopetegui, el disputado ante Vitória Setúbal. El sevillista jugó algo más de media parte, donde se le vio algo inseguro en su posición al ser su primer partido. Desde que llegó ha estado jugando con el Oporto B en la Segunda Liga portuguesa para coger el ritmo necesario y contar en las opciones de Lopetegui más habitualmente. Es un gran centrocampista que ya dejó muestras de ello en las categorías inferiores de la selección española, casualmente con Lopetegui como entrenador, y ya sabe lo que es jugar en las principales ligas del viejo continente.

Óliver Torres

Es el último de los españoles que pueblan el Oporto, llegó cedido procedente del Atlético de Madrid en el mes de junio a pesar de haber estado un tiempo en el Villarreal, también a préstamo. Es junto a Cristian Tello el español con más minutos disputados y el que más goles ha anotado a pesar de haberse lesionado durante la temporada. Es, como el catalán, uno de los futuros talentos del fútbol español, y uno de los que la afición del 'Atleti' confía en que sea el futuro del club colchonero, pues confían en que en el Dragão coja la confianza, la experiencia y la habilidad necesaria para triunfar en uno de los grandes clubes de Europa, como lo es el Oporto y como es el Atletico.

Estos son todos los españoles que forman el 'spanish' Porto, un equipo con mucho futuro y un gran proyecto que ilusiona tanto a la afición de los 'dragones' como al mundo del fútbol en general, del cual se espera que en pocos años vuelva a ser un equipo de la élite del fútbol mundial.