Sunderland - Hull City: gatos negros contra tigres supersticiosos

"¡Dad, dad, today is the boxing day, come on to the Stadium of Light!". Estas serán las palabras de muchos niños este viernes 26 de diciembre que en español significan: "¡Papá, papá, hoy es el boxing day, vamos al Stadium of Light!". La ilusión por ver al equipo de tu ciudad el día después de navidad y nochebuena es inmensa, sobre todo en los jovenes habitantes que tras disfrutar de sus regalos de navidad, tienen la suerte de poder ver al equipo del que son aficionados. Otros, sin embargo, tendrán que quedarse en casa escuchando el partido por la radio (en Inglaterra no emiten los partidos de esta franja horaria por televisión) o tener la suerte de poder hacer el viaje para seguir a su equipo del alma. En esta ocasión, los habitantes de la ciudad de Sunderland no tendrán que hacer el desplazamiento que sí les toca hacer a los residentes en Kingston Upon Hull el cuál tampoco es tan largo ya que ambos clubes se encuentran en el norte de Inglaterra.

El boxing day ofrece los diez partidos de la jornada 18 de la Premier League el mismo día, el 26 de diciembre, que en esta ocasión cae en viernes y que reparte ocho de los diez partidos a las 16:00 horas, como es el caso del Sunderland - Hull City. Este partido se disputará en el Stadium of Light de Sunderland y tendrá como colegiado principal a André Marriner.

Los black cats contra los tigers. Estos últimos viven una temporada que, a pesar de tener un buen y corto inicio, está resultándoles horrible a base de lesiones, sanciones y malos resultados que ahora mismo dejan al equipo dirigido por Steve Bruce en descenso y con muchas dudas acerca del rendimiento de los grandes fichajes del verano. Los tigres deben evitar que "se les cruze un gato negro" este viernes para salvar el pescuezo de Bruce y esquivar a la mala suerte.

En el Sunderland estas fiestas están resultando muy alegres tras la reciente victoria ante el Newcastle por 0-1 en el derbi de Tyne-Wear, el cuarto que ganan los de Poyet de manera consecutiva aunque el empate hubiese sido los más justo, los puntos volaron al otro lado del rio y Gus Poyet sigue sumando logros con este pequeño equipo. Los gatos negros viven una temporada relativamente tranquila, ya eliminados de la Capital One Cup y con esperanzas en la FA Cup, que empieza en enero y que les enfrentará al Leeds United en la primera ronda, un rival, en principio, asequible.

La FA Cup no ha dejado tanta suerte en Hull, el Arsenal será el primer rival de los tigres, lo que hará rememorar la última final de esta competición que dejó como ganado al equipo gunner en la prórroga. Mirando de nuevo la Premier, el Hull no gana desde el 4 de octubre (2-0 al Crystal Palace) y suma por lo tanto diez partidos seguidos sin sumar tres puntos, únicamente cuatro empates han hecho sumar a los tigers. El último partido ante el Swansea mostró un buen equipo sin acierto de cara a gol, el equipo swan ganó con un gol de fortuna de Ki y vivió de esa renta el partido entero. ¿Anotarán de una vez los goles que tanta falta hacen los chicos de Steve Bruce?

Igualdad y desigualdad goleadora

Ambos equipos poseen delanteros de gran nivel como lo son Steven Fletcher o Connor Wickham en el Sunderland y Abel Hernández y Nikica Jelavic en el Hull City. Sin embargo y a pesar de haber anotado ambos equipos los mismos goles (15 por bando), el beneficio que están sacando los equipos es muy dispar.

Los delanteros locales han aportado hasta nueve puntos por los solo siete de los visitantes. Como dato, el último gol de Jelavic coincide con la última victoria de su equipo, ante el Crystal Palace, rival ante el que Steven Fletcher anotó sus últimos dos goles en la victoria de su equipo por 1-3 en Selhurst Park. Connor Wickham es baja para este choque.

Sunderland AFC Hull City Delanteros más destacados Goles en Premier League Puntos obtenidos de esos goles Delanteros más destacados Goles en Premier League Puntos obtenidos de esos goles Steven Fletcher 4 6 Nikica Jelavic 4 5 Connor Wickham 2 3 Abel Hernández 3 2

Al Sunderland se le da bien el boxing day

De los últimos seis partidos que el Sunderland ha jugado en boxing day solo ha perdido uno. Dos victorias y tres empates son los otros resultados en esos encuentros, dato muy favorable a los de Poyet que vienen en buena racha y quieren seguir con la misma.

Precedentes muy violentos

Muchas expulsiones se han visto en los Sunderland - Hull City. Antes del último partido, que acabó 3-0 para los tigers la temporada pasada, se vivieron tres encuentros entre estos equipo que acabaron con un expulsado en el más reciente (Wes Brown) y con dos en cada uno de los otros dos partidos (Cattermole y Dossena en el más reciente de ellos y Altidore y Hutton en el anterior). Todas las expulsiones, por roja directa.

Dato a tener en cuenta y que ha provocado que el Hull haya ganado los tres últimos precedentes tras perder los seis primeros enfrentamientos directos. Únicamente nueve partidos entre ellos han dejado 21 goles y seis expulsiones (a las anteriormente nombradas hay que sumar una de Sam Ricketts en el primer partido de Premier League entre ellos).

Lista de bajas completa

Lista de bajas completa del Sunderland: Patrick van Aanholt, Réveillère, y Emanuele Giaccherini (todos por lesión). Connor Wickham es baja por sanción.

Lista de bajas completa del Hull City: Robert Snodgrass, Michael Dawson y Mohamed Diamé por sendas lesiones. Livermore y Huddlestone por sanción.

Clasificación

Así están ambos en la tabla, los locales son 14º clasificados con 19 puntos y los visitantes 19º clasificados con solo 13 y a dos de la salvación mientras los de Gus Poyet tienen un colchón sobre el descenso de cuatro puntos. Ambos ostentan la misma diferencia de goles, -9, al haber marcado y recibido la misma cantidad de goles cada equipo (15 marcados y 24 encajados).

Convocatorias

Convocatoria del Sunderland: Mannone, Pantilimon, Wes Brown, Coates, Billy Jones, O’Shea, Vergini, Ricky Álvarez, Bridcutt, Buckley, Cabral, Cattermole, Giaccherini, Jordi Gómez, Adam Johnson, Larsson, Mavrias, Jack Rodwell, Altidore y Steven Fletcher.

Convocatoria del Hull City: Harper, Jakupovic, McGregor, Bruce, Chester, Davies, Figueroa, Maguire, Robertson, Rosenior, Brady, Elmohamady, Thomas Ince, Meyler, Quinn, Gastón Ramírez, Aluko, Abel Hernández, Jelavic y Sagbo.

Posibles 'onces' iniciales