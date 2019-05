Los 'tigers' remontan y conquistan el Stadium of Light

El histórico boxing day volvió al Stadium of Light, con un Sunderland que denotaba una mejoría visible en su juego tras los últimos resultados obtenidos, destacando la victoria por la mínima en el último minuto en el derbi de Tyne y Wear, y con un Hull City que también por la mínima, en su caso, perdió contra el Swansea la jornada pasada. Un encuentro que enfrentaba a posibles rivales directos por la permanencia en la máxima división del fútbol inglés.

Primera parte igualada

Todavía habían aficionados buscando su asiento cuando un error defensivo de Curtis Davies fue aprovechado por Adam Johnson y consiguió batir a McGregor cuando no se había disputado aún ni un minuto de partido, adelantando al Sunderland en el luminoso y haciendo que sus fieles seguidores se llevaran una grata sorpresa al ver lo concentrados que habían salido sus jugadores.Tras el gol, el Hull City se hizo con la posesión del balón sin llegar a finalizar con jugadas de peligro, que venían por parte del equipo de Poyet cuando conseguían hacerse con el balón en campo contrario. Al cabo de los 25 minutos, el árbitro ya había amonestado a Vergini y Larsson con tarjeta amarilla en lo que se había tornado en un juego más disputado y más agresivo

.Fue en el minuto 32 cuando Ramirez conseguía la igualada tras una serie de regates a los defensores rivales, que culminó con un disparo fuerte al que Pantilimon no pudo llegar. Los últimos compases de los primeros 45 minutos fueron de ocasiones para los franjirrojos, con Ricky Álvarez tirando un poco del equipo.

Segunda mitad decisiva

El Sunderland probaría de su propia medicina cuando no habían pasado cinco minutos, y Chester consiguió el segundo tanto que hacía que los tigers se adelantaran en el marcador. Los siguientes minutos se volvieron de nuevo algo ásperos y costosos de asimilar para los black cats, quienes sumaban otras dos nuevas amonestaciones, Fletcher y Gómez. El Hull City se mostraba muy bien plantado en el verde e hizo que el Sunderland no tuviese oportunidad alguna de reaccionar al tener ellos el dominio del balón. Faltando la mitad del tiempo para el final, Poyet decidió mover el banquillo y tratar de darle un vuelco a la situación metiendo a Altidore y Giaccherini en deprimente de Ricky Álvarez y Jordi Gómez. El italiano refrescó al equipo y mediante sus internadas conseguía algunas ocasiones de peligro, pero el equipo no acompañaba en la finalización de las jugadas y acababan en nada.

Steve Bruce también dio entrada a jugadores de refresco, más concretamente, a Sagbo e Ince, para intentar darle tranquilidad y músculo al juego.Ya con el tiempo casi cumplido, Jelavic, que no llevaba ni un minuto en el terreno de juego, puso el 1-3 definitivo en el marcador, dando por finiquitado el encuentro.

Bruce se impone a Poyet

El planteamiento táctico de Steve Bruce se impuso al ofrecido por Gustavo Poyet. Los cambios en el once inicial del uruguayo, con el gol, parecieron ser acertados, pero a partir de ahí, el Sunderland no supo jugar y se vino abajo en favor del Hul City. Las inclusiones de Ricky Álvarez y sobre todo de los defensas Billy Jones y Sebastián Coates no obtuvieron el fruto que el equipo deseaba, y es que, Jones había contado con muy pocos minutos hasta ahora, y esa falta de continuidad pudo haberle pasado factura a la hora de meterse en el partido. Coates tampoco está contando con muchos minutos, y por eso, si juntas a dos jugadores que no están teniendo una continuidad de juego, pasa lo que pasó, que a la hora de las ayudas, la comunicación y la compenetración con los compañeros no dan los resultados requeridos.

A pesar del error de Davies que le costó el 1-0 en contra al Hull City, el planteamiento defensivo de los tigers consiguió que al final pudiesen llevarse el partido, y es que, quitando ese error, la línea defensiva cuajó un buen partido. El jugador clave que desequilibró el partido fue Ramírez, quien se adjudicó una asistencia y el gol del empate, haciendo que su equipo obtuviese ese plus que en estos partidos tan igualados son cruciales para llevarse el choque.

El Hull City sale del descenso y vuelve a comprometer al Sunderland

La victoria del equipo de Bruce sirvió para que el club saliese de los puestos de descenso en los que estaba anclado, tomando aire fresco y pudiendo mirar hacia el próximo partido con diferente perspectiva. Por otro lado, el Sunderland vuelve a acercarse a la zona baja de la tabla de la que había conseguido distanciarse un poco gracias a sus anteriores resultados. Puede que este partido haya valido seis puntos y no tres.

Puntuaciones VAVEL Premier League