Liverpool - Swansea City: en tierra de nadie

La Premier League, como todo aficionado al fútbol sabe, no para en Navidad, y tan solo dos días después de haber disfrutado del Boxing day comienza una nueva jornada en Inglaterra. El lunes se enfrentan Liverpool y Swansea para cerrar la jornada 19, en lo que será un encuentro, a priori, muy igualado y en el que ambos conjuntos tendrán la presión de necesitar los tres puntos. Esto se debe a que ni los de Brendan Rodgers, ni los de Garry Monk han comenzado de una manera contundente la competición, y con casi la mitad de la liga jugada las aspiraciones europeas de ambos equipos se van disipando paulatinamente. Quizás es algo más complicado para el Swansea, pero para los reds quedar entre los cuatro primeros tras haber sido segundos la pasada campaña es una obligación.

En busca de la regularidad

Tanto Liverpool como Swansea vienen de ganar el pasado viernes en la jornada del Boxing Day, contra el Burnley y el Aston Villa respectivamente. Sin embargo, la regularidad no es algo que está caracterizando a estos dos conjuntos en lo que va de campaña. El Swansea ha conseguido 9 de los últimos 15 puntos posibles tras salir victorioso de los duelos contra el QPR, Hull City y Aston Villa, y siendo derrotado por el West Ham y el Tottemham. Pese a esta irregularidad, los de Monk tienen en sus manos reengancharse a la zona noble de la tabla, y es que si ganan este lunes en Anfield cosecharán su tercera victoria consecutiva y se podrían colocar en puestos europeos.

El Liverpool, por su parte, busca seguir con la buena dinámica de los últimos partidos. La derrota contra el Manchester United parece que fue un punto de inflexión en el conjunto red, y es que pese a caer derrotados contra el más de los íntimos enemigos dieron una gran imagen. Contra el Arsenal, este buen juego volvió a repetirse, pero nuevamente el resultado no fue justo con los de Rodgers al no poder pasar del empate a dos. Sin embargo, en la última jornada el karma devolvió la suerte al Liverpool, y es que pese a que no se repitió el buen juego de los últimos partidos, supieron sacar provecho de la única ocasión clara que tuvieron para llevarse los 3 puntos gracias al tanto de Raheem Sterling. De esta forma, el Liverpool cuenta con 8 de los últimos 15 puntos posibles tras ganar al Leicester City y al Burnley, empatar contra el Sunderland y el Arsenal y perder en Old Trafford.

Cambio de esquema

El Liverpool en las últimas jornadas, y más concretamente desde el partido en Old Trafford ha cambiado de sistema. Del 4-2-3-1 clásico de Brendan Rodgers ha pasado a jugar con un 3-4-3, con dos carrileros en las bandas que atacan y defienden durante todo el partido. Además, no solo ha habido un cambio de sistema, si no también de jugadores. En la portería ha estado el cambio más destacado, y es que Brendan Rodgers ha sustituido a Mignolet "indefinidamente" por Brad Jones, aunque contra el Swansea este último no podrá jugar por caer lesionado contra el Burnley. En defensa, la línea de tres centrales ha estado compuesta por Kolo Touré, Skrtel y Sakho, ayudados por los dos carrileros, que han sido Henderson por un lado, y Markovic por el otro. Sorprendente la decisión de colocar a un extremo ofensivo como el serbio en tareas también defensivas. El resto de posiciones han estado ocupadas por un doble pivote formado por Gerrard y Lucas Leiva, y un tridente de ataque ocupado por Coutinho, Lallana y Sterling.

Lesiones y sanciones

La enfermería sigue ocupada en el conjunto de Anfield, pues siguen lesionados jugadores importantes para Brendan Rodgers como Glen Jhonson, Dejan Lovren, Daniel Sturridge, John Flanagan y Suso, pero además a estas bajas se suma la de Brad Jones, quien había sido titular en las últimas jornadas en ddetrimento de Mignolet, pero que cayó lesionado en los primeros minutos en el partido de este viernes contra el Burnley. Por otra parte, Mario Balotelli ya está recuperado de su lesión, mientras que Fabio Borini podrá volver a la convocatoria tras haber cumplido su partido de sanción.

El Swansea seguirá sin poder contar con Chico, Tate y Britton por lesión. Asimismo, a estos jugadores se une Jefferson Montero, una de las piezas clave del Swansea de Garry Monk, tras haber sufrido una distensión en el muslo derecho en el partido del Boxing Day contra el Aston Villa.

Declaraciones

En la rueda de prensa correspondiente al partido contra el Swansea, Brendan Rodgers habló sobre el futuro del equipo. De momento, rehusó hablar sobre la posible marcha de Balotelli: "Es algo sobre lo que no he pensado. Tenemos muchos partidos y mi objetivo es tener a todo el equipo unido". En cuanto al partido contra el Burnley, Rodgers señaló que "se debe mejorar", pero quiso destacar las actuaciones de algunos jugadores como las de Emre Can y Simon Mignolet. Precisamente, sobre este último destacó que pese a no haber sido titular en las últimas jornadas, "hizo un excelente trabajo".

Por otro lado, el entrenador del Swansea, Garry Monk, destacó "la mentalidad del equipo" contra el Aston Villa, en lo que para él fue un partido "muy exigente, debido a la dificultad del terreno de juego". Sobre si puede haber o no cambios en el once titular dijo: "No se trata de tener un once titular, ya que esos once van cambiando regularmente".

Posibles 'onces' titulares