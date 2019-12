Olympique de Marsella 2014: de la pena a la gloria

El Olympique Marsella ha vivido su peor temporada de los últimos 10 años. Sexto clasificado en Ligue 1, eliminado en cuartos de final de la Copa de la Liga y en Octavos de final de la Copa de Francia. Estos pésimos resultados ha llevado al equipo de la Provenza a que por primera vez en 10 años se queden si participar en competición europea. Recordar que este año participaron en la UEFA Champions League y fueron apeados en la fase de grupos con 0 puntos, siendo el primer equipo francés de la historia que no consigue ni un punto en una fase de grupos de la máxima competición europea de clubes. También es cierto que fueron emparejados en el temido “grupo de la muerte” junto con Arsenal (Inglaterra), Borrussia Dortmund (Alemania) y Napoles (Italia).

El Olympique de Marsella, víctima del cambio de dinastía

El Olympique de Marsella, un equipo de los más reconocidos a nivel europeo e incluso a nivel mundial, se ha visto inmensa en una grave crisis en la temporada 2013/2014. La irrupción actual del Mónaco y del PSG ha obligado al conjunto marsellés a pasar a un segundo plano.

Cuando hace un par de años este equipo peleaba por los puestos de UEFA Champions League y por el campeonato liguero con Olympique de Lyon y Girondins de Bordeaux, se han tenido que conformar con el sexto puesto, lugar que no permite a los equipos a pasearse por el continente europeo, ya que ni se clasificaron para Champions League ni para la UEFA Europa League.

Tras conquistar Europa siendo campeón de la Copa de Europa en 1993 los tiempos parecen haber cambiado parados conjuntos sumidos en reestructuraciones económicas y deportivas constantes.

Un dato curioso de la temporada 2013/2014 fue que el Olympique de Marsella no pudo vencer a ningún equipo de élite. No venció ningún partido de UEFA Champions League, y en Ligue 1 perdió sus partidos frente a PSG, Mónaco y Olympique de Lyon. Si no vences a los rivales directos, no puedes estar luchando por títulos.

Cambio en el banquillo

La mala racha de resultados obligó al Olympique de Marsella a destituir a Élie Baup en una noche del 7 de Diciembre tras caer el Olympique de Marsella en casa ante el Nantes por 0-1. La directiva del Olympique no estaba contenta con los resultados que cosechaba su equipo en todas las competiciones que disputaba. Baup, de 58 años, sustituyó en el cargo a Didier Deschamps y guió al Marsella al segundo puesto de la Ligue 1 el pasado curso, quedando por detrás del Paris Saint-Germain.

Su sustituto no fue otro que su director deportivo José Anigo, que decidió entrenar a su equipo la media campaña que restaba, en vez de buscar en el mercado a un buen entrenador que hiciese salir al Olympique de Marsella de ese bache que no podía salir.

Los resultados no llegaban, y la afición se encontraba molesta con la directiva, el cambio de entrenador no estaba sirviendo de nada, el equipo quedó eliminado de todas las competiciones del K.O y en Ligue 1 finalizó sexto, plaza que no permite disputar ninguna competición europea en la próxima temporada.

Análisis de los jugadores en la campaña 2013-2014

Mandanda: Titular indiscutible en este Olympique de Marsella. Disputó todos los partidos del equipo menos el encuentro de Dieciseisavos de la Copa de la Ligue 1. En términos generales no ha sido una buena temporada para él, ha tenido errores puntuales que les ha costado partidos a su equipo. Aun así fue de lo mejor de su equipo en esta campaña, a pesar de encajar goles, la temporada de Mandanda fue notable, tanto es así que Didier Deschamps le recompensó con la llamada de Francia para disputar la Copa del Mundo de Brasil con la selección blue, pero una lesión sufrida en el último partido de liga contra el Guingamp le dejó "out" y no pudo estar en Brasil con los suyos.

Samba: El jovén portero frances solo ha disputado 180 minutos en esa temporada, 120 en el partido contra el Stade Reims de Copa de la Liga de 16ª de Final y 60 en liga tras sustituir a Mandanda de una lesión en el encuentro contra el Guingamp que comentamos anteriormente. No ha recibido ningún gol y se ha mostrado seguro y con autoridad bajo los tres palos. Puede ser el sustituto de Mandanda si este decide abandonar el club en un par de años. Sin duda portero de futuro.

Bracigliano: No ha participado en ningún partido en esa temporada. La titularidad indiscutible de Mandanda y el buen hacer de Samba en sus dos partidos oficiales le ha relegado a tercer portero, sin duda el peor puesto para una plantilla de fútbol, ya que la mayoría de las veces es el sacrificado para no ser convocado.

Fanni: Como su equipo, fue de mas a menos. Titular indiscutible a comienzo de temporada, comenzó con un buen ritmo pero a medida que pasaba las jornadas de liga, su rendimiento sobre el terreno de juego iba en caida. Tanto fue así que el Olympique de Marsella tuvo que asistir al mercado invernal para fichar a Djadjédjé. Acabó de suplente con apenas carga de minutos.

Dja Djedje: Llegó a Marsella en el mercado de invierno por un millón de euros, un fichaje que nadie lo veía con demasiados buenos ojos y al final acabó siendo titular indiscutible rindiendo a buen nivel, nivel que le ha echo ser convocado por Costa de Marfil para la Copa del Mundo.

N'Koulou: Se esperaba muchísimo más de él, ha rendido un poco menos comparado con la pasada temporada. Aun así ha seguido siendo pieza clave y fundamental en la zaga del Olympique de Marsella.

Mendes: Junto a Dja Djedje de lo más destacado del Olympique de Marsella en defensa, disputó un total de 28 encuentros oficiales con el primer equipo, hizo una buena labor en todos los partidos que disputó. Sin lugar a dudas uno de los mejores descubrimiento del equipo francés.

Diawara: Para muchos conocidos como el autor de la primera lesión de Cristiano Ronaldo con el Real Madrid CF, el veterano senegales ha vivido su última temporada como marselles siendo suplente de Mendes. Ha bajado mucho su rendimiento deportivo pero en el Olympique de Marsella siempre será toda un institución y un ídolo entre los aficionados.

Morel: Intermitente. Era titular indiscutible con el equipo, pero una lesión a mediados de temporada le obligó a parar durante unos meses, dándole la titularidad a Mendy. Volvió de su lesión y tuvo una competencia muy bonita con su compañero de equipo para saber quien de ellos sería el titular del equipo. Finalmente volvió a la titularidad, demostrando su buena técnica y calidad con un buen final de temporada.

Mendy: De los más jóvenes del equipo, era suplente de Morel, pero una lesión suya hizo que saliese de titular en numerosos encuentros. Joventud, garra, talento son adjetivos que pueden destacar perfectamente al jóven francés.

Romao: La escoba del Olympique de Marsella, ha sido el único centrocampista titular indiscutible con el equipo francés. 36 partidos cumpliendo su función de hacer el “trabajo sucio del equipo”. Buena temporada para el togoles, regular y siempre cumpliendo.

Lemina: Otro de los más jóvenes de la plantilla, el Marsella lo subió al primer equipo para que acumulara minutos y cogiera ritmo de competición. Disputó 14 encuentros, ocho de ellos titular, la mayoría de ellas en la Copa de Francia.

Valbuena: La estrella del equipo que ha vivido una de sus peores temporadas en el club en cuánto a registros personales se refiere, 3 goles y 5 asistencias. Esta cifra esta muy por debajo de sus registros si la comparamos con los 5 goles y las 15 asistencias de la temporada pasada. Aun así jugó la mayoría de los partidos con su equipo y fue de los que más se "partió la cara" por la elástica marsellesa.

Imbula: Otro de los jugadores que fueron de más a menos en el Olympique de Marsella. Pasó de ser titular indiscutible a disputar los minutos de la basura, en algunos partidos entraba en la rotación y lo metían en el once inicial, pero pasó sin duda a un plano secundario.

Payet: De los máximos goleadores del equipo, con unas estadísticas muy bajas en cuanto a nivel futbolístico se refiere. El jugador francés alcanzó la cifra de 8 goles y 5 asistencias con el Olympique. Su irregularidad en esta campaña ha sido su principal problema.

Thauvin: La jóven estrella del Olympique de Marsella, por la que muchos equipos "TOP" a nivel mundial se ha interesado por este inmenso futbolista. Campaña irregular, donde combinaba partidos desastrosos con partidos estratosféricos. Alcanzó la cifra de 8 goles en la temporada 2013-2014, sin duda irá a más y será el futuro del Marsella.

Ayew: Incombustible, un no parar, sin duda pieza clave en este Olympique de Marsella. Lástima de su lesión que le dejó apartado numerosos meses alejados de los terrenos de juego. Aun así 6 goles se marcó el jugador nigeriano del equipo francés.

Khalifa: El mayor error del Olympique de Marsella durante muchísimo tiempo. Vino del Evian con el cartel de estrella, 5 millones le costó al equipo marsellés, para que durante una temporada solo anotara un gol. Condenado al banquillo y apartado de los partidos importantes fueron su condena.

Gignac: MVP, goleador, devastador, killer, ... puedes llamarlo como quieras, sin duda ha sido el mejor jugador del Olympique de Marsella con diferencia abismal. Anotó 16 goles en todo el campeonato, siendo el máximo anotador del equipo y el segundo de la Ligue 1 por detrás del delantero del Paris Saint Germain, Zlatan Ibrahimovic

La llegada de Marcelo Bielsa

El Olympique de Marsella anunció el 2 de Mayo de 2014 que el club había llegado a un acuerdo con Marcelo Bielsa, de 58 años, para que el técnico argentino fuese el entrenador del equipo francés durante las dos próximas temporadas.

En un escueto comunicado publicado en su página web, el club precisó que la firma del contrato se materializaría en la “próxima visita a Marsella (de Bielsa), al término del campeonato”.

Bielsa era la opción preferida por el presidente del Olympique, Vincent Labrune, tras haber descartado al portugués André Villas-Boas. El argentino se encontraba sin contrato desde que la pasada temporada pusiese fin a su etapa en el Athletic de Bilbao. Bielsa dirigió al conjunto vasco durante dos temporadas. Al frente del banquillo rojiblanco, consiguió meter al equipo vizcaíno en la final de la Liga Europa, que perdió ante el Atlético, y en la de la Copa del Rey, en la que el Athletic cayó derrotado por el Barcelona.

Invictos en pretemporada

Olympique de Marsella. Marcelo Bielsa causa furor con sus revolucionarios métodos y su acusada personalidad y encima, de momento, los resultados le están acompañando este verano.

El extécnico del Athletic Club cerró su pretemporada con los de Marsella invicto. Con el rosarino a los manos han disputado cinco encuentros en los que han sumado una goleada ante el Bayer Leverkusen germano (4-1), un triunfo por la mínima ante al Benfica de Portugal (2-1), otra abultada victoria ante Willem II (5-0) y un empate igualdad ante el Bari italiano (1-1), antes de imponerse en el último amistoso, jugado este fin de semana por 3 a 1 al Chievo Verona.

Como no podía ser menos la afición del Olympique, una de las más movidas y activas de Francia, enarbola la bandera del Loco, que ha hecho subir como la espuma las expectativas y la euforia entre su nueva hinchada.

Campeones de Invierno

El Olympique de Marsella comenzó la Ligue 1 muy irregular, los dos primeros partidos de liga acabaron en empate contra el Bastia y una derrota en casa ante el Montpellier por 0-2. La gente comenzaban a hablar sobre si el Marsella volvería a jugar como el año pasado con los malos resultados e incluso algunos empezaron a cuestionar a Marcelo Bielsa. Fue entonces cuando el Olympique enseñó sus cartas en la mesa y puso su nombre en la pizarra de candidatos a ganar la Ligue 1.

Una racha de 11 partidos consecutivos venciendo hizo colocal al equipo de Bielsa en lo más alto de la clasificación. Habían pasado de la pena a la gloria. Esa racha de 11 partidos consecutivos ganando la iba a cortar el Olympique de Lyon venciendo por 1-0 en Gerland. Era la segunda derrota consecutiva del equipo. Dos semanas más tardes iba a volver a perder, esta vez ante su máximo rival, el Paris Saint Germain por 2-0 en "El Clásico de Francia". Con ese resultado el Marsella seguía liderando la clasificación muy de cerca del PSG que estaba a tres puntos por debajo, pero lo que si era cierto es que el Olympique no había vencido como ya ocurriese el pasado año a ningún equipo de nivel francés.

Las jornadas pasaban y el Olympique de Marsella seguía contando sus partidos como victorias, hasta que en la jornada 18, iba a perder por 1-0 ante el Mónaco. El PSG tenía una oportunidad única para ponerse líder la Ligue 1, pero unas horas mas tardes, el equipo de la capital francesa iba a perder por 1-0 ante el Guingamp e iba a desperdiciar una oportunidad única para colocarse co-lider de la Ligue 1.

La pasada semana, el Marsella ganó al Lille y se aseguró el liderato de la Liga de Francia al término de la primera vuelta, que contempló la caída al tercer lugar del vigente campeón, el Paris Saint Germain, superado también por el Lyon, que sacó los tres puntos de su visita a Burdeos. El Olympique acabaría el año 2014 líder de la Ligue 1, un año 2014 que pasó de la pena a la gloria.