SS Lazio 2014: Cualquier tiempo pasado ha sido mejor

2014 está llegando a su fín y la Lazio puede decir que, sinceramente, ha habido años mucho mejores. No va a ser éste uno que pase a la historia por temas de orgullo, grandes logros, recordados partidos o buenas temporadas, juntando la anterior campaña, la 2013-2014, y ésta en la que nos encontramos, la 2014-2015, sino mas bien lo contrario; poco juego, partidos insulsos e inaguantables, malas relaciones entre la afición y el presidente de la Societá, Clauido Lotito, que acabó afectando a la plantilla, y más problemas que soluciones. Pero vayamos paso a paso y con una breve introducción.

Los antecedentes de 2013 pesaron sobre Petkovic

Petkovic fue destituido el 4 de enero tras una racha en 2013 de 2 victorias, 5 empates y 5 derrotas El año 2014 no pudo empezar peor con la destitución de Vladimir Petkovic (Sarajevo, Yugoslavia, 15 de agosto de 1963. 51 años) el 4 de enero tras una racha que lo condenó a la miseria más absoluta; Desde el 29 de septiembre, sexta jornada, hasta el 22 de diciembre de 2013, decimo séptima jornada, la Lazio, en doce partidos únicamente ganó en dos (ante Cagliari y Livorno), empató cinco (ante Sassuolo, Fiorentina, Milan, Parma y Sampdoria) y perdió otros cinco (ante Atalanta, Genoa, Napoli, Torino y Verona). La racha fue absolutamente abominable y Lotito no pudo aguantar más para destitiuir a Petkovic, un entrenador que llegó al club en 2012, clasificándolo para Europa League tras ganar la final de Coppa ante la Roma. Los resultaros no acompañaron y la actitud del equipo, como se comprobó mas tarde, fue la culpable de la situación, y no Petkovic. La relación contractual entre el entrenador y el club fue interrumpida por causa justificada al estar el bosnio-suizo en negociaciones con la Selección Suiza. Antonio Manicone y Paolo Rongoni también fueron relevados de sus funciones en el staff técnico.

Así las cosas, y ya entrando en la valoración del año natural del club por sí mismo, el mismo día de la destitución de Petkovic llegó al banquillo Edoardo Reja (Gorizia, Italia, 10 de octubre de 1945. 68 años), entrenador de la Lazio de 2010 a 2012, antes de la llegada de bosnio-suizo. Dos días después, el 6 de enero, la Lazio jugó su primer partido tras el parón navideño, donde vencía por 1-0 al Inter con gol de Klose a nueve minutos del final. Fue éste un partido extraño por las prisas de la destitución y contratación de los entrenadores. La siguiente jornada, la decimo novena, la Lazio jugó el sábado 11 de enero en Bolonia uno de los peores partidos que se recuerdan del equipo en estás últimas temporadas. Empató sin goles en un partido soso, lento, sin ocasiones, sin ganas, sin nada de nada. Insufrible y un insulto al fútbol. El contraste de actitud respecto a la jornada anterior ya empezó a dar que hablar en la prensa italiana. Tras ésta jornada, la Lazio acabó la primera vuelta de la temporada con un total de 24 puntos, 15 puntos menos que la temporada anterior, la 2012-2013.

La victoria en Udine, un oasis en la mediocridad

La Lazio rompió en Udine, 256 días después, una racha de 20 partidos consecutivos a domicilio sin vencer. Tres días después, el 14 de enero, superó por 2-1 (doblete de Bryan Perea) al Parma en la segunda ronda de Coppa. En esa misma semana, el domingo 19, la Lazio dio una vuelta de tuerca simbólica a su situación; venció 2-3 en Udine en un partido agónico con goles de Candreva y Lazarri en propia meta. Hernanes puso la puntilla con un zapatazo desde 30 metros en el minuto 94. La Lazio rompió con esta victoria una racha de 20 partidos consecutivos a domicilio sin vencer. En esta racha sólo hubo una victoria, la única de 2013 fuera de Roma (1-3 al Inter, jornada 36 de la 2012-13).

La victoria en Udine fue sólo un oasis enmedio de la mediocridad en la que se encontraba hundido el equipo, que no terminaba de despegar e iba jornada a jornada con marchas forzadas. La jornada siguiente, el 25 de enero, la Lazio empató a uno en Roma ante la Juventus. Un punto que supo a poco tras el gol de Llorente, que echó abajo el esfuerzo realizado tras el gol de penalti de Candreva en el primer tiempo. A la semana siguiente, en el último partido de enero, la Lazio era eliminada con justicia de la Coppa en Nápoles con un gol de Higuaín en el minuto 82, cuando se soñaba con la vuelta en Roma. Durante el mercado de invierno, Floccari se marchó al Sassuolo y vinieron Hélder Postiga, del Valencia, y Gael Kakuta, del Chelsea. El traspaso de Hernanes no gustó a la afición, que declaró a Lotito una guerra que todavía hoy perdura. El último día de traspasos, Hernanes sorprendía a todos marchándose al Inter, dejando atrás 156 partidos y 41 goles. El traspaso fue muy protestado por la afición, que culpó a Lotito de la gestión. Primera protesta contra él. Tras ello, febrero comenzó con otra victoria a domicilio, esta vez en Verona ante el Chievo por 0-2 (Keita Balde y Candreva). El 9 de febrero llegó el gran Derbi della Capitale, uno de los mas sosos que se recuerdan. Acabó sin goles, algo que no ocurría desde el 29 de abril de 2007.

La afición dijo "basta" a Lotito, y el equipo se hundió sin apoyo

Después de otra derrota estrepitosa, esta vez en Catania por 3-1, con Mauri anotando el único tanto, el 20 de febrero llegó la eliminatoria de dieciseisavos de Europa League ante el Ludogorets búlgaro, donde la Lazio perdió en la ida de Roma por 0-1. El domingo de esa misma semana, venció agónicamente por 3-2 al Sassuolo, con goles de Radu, Klose y Cannavaro en propia meta. Fue un partido recordado por la asistencia de 45.000 espectadores que protestaron contra la política de Clauido Lotito, presidente del Club. Segunda protesta contra él.

La siguiente semana, el equipo no pudo superar su eliminatoria de Europa League ante el Ludogorets al empatar a tres en Sofía el jueves 27, en un partido loco, tenso y emocionante. Los goles de Keita, Klose y Perea no bastaron, y la Lazio dijo adiós a su vigésima segunda participación europea. Marzo comenzó con la victoria en Florencia por la mínima gracias a Cana. La semana siguiente, el domingo 9, la Curva Nord dejaba solo al equipo en la derrota por 0-1 ante el Atalanta. Suponía la novena de la temporada y la Lazio se encontraba octava, cada vez mas lejos de Europa. La hinchada confirmaba así la tercera de sus protestas contra Lotito en poco menos de un mes. El equipo estaba sumido en una profunda crisis deportiva e institucional, con muchos problemas, malos resultados y un nulo apoyo de una afición que se dio cuenta de que el problema no era Petkovic, acertó en señalar cual era, pero se equivocó en las formas. Y el equipo lo acusó aún mas en el juego y en la motivación.

Marzo fue un mes más que no varió en el negro futuro que se veía en el club. El domingo 16 caía otra victoria a domicilio, la cuarta en cinco partidos, en Cagliari por 0-2 (Lulic y Keita Balde). Las dos semanas siguientes empataba a uno en Roma ante el Milan (gol de González y de Konko en propia meta) y volvía a perder en Génova por 0-2 en otro partido depresivo. Candreva, único rayo de luz de la temporada, alcanzó a Hernanes y Nedved en el record de goles de un centrocampista laziale. Era la décima derrota de la temporada. La asistencia al Olímpico fue cayendo en picado, animada por la protesta de la Curva Nord, y las dos victorias consecutivas ante Parma (3-2; Lulic, Klose y Candreva) y Sampdoria, ya en abril (2-0; Candreva y Lulic) sólo las vieron en directo menos de 7.000 hinchas. El domingo 13, la Lazio perdió su decimo primer partido de la temporada en Nápoles, después de que Lulic se adelantase en el marcador. El equipo de Benítez arrolló al de Reja y el encuentro acabó 4-2, con Onazi poniendo el gol del honor en los minutos finales. Una semana después, Candreva hacía honores a por qué acabó siendo el único rayo de luz entre tanta oscuridad. En el empate a tres en casa ante el Torino, su doblete le permitió empatar con Hernanes y Nedved en el record de goles de un centrocapista laziale en una temporada; once tantos en total.

La Lazio enfiló los últimos cuatro encuentros de Liga con una irónica dinámica sin dinámica; a lo largo de toda la temporada no mantuvo una racha definida; vencía, empataba y perdía de manera salteada, a veces hasta inesperedadamente, por lo que acabó siendo un equipo impredecible, sin ritmo, sin constancia de una mejora o un empeoramiento, dirigido por un señor mayor, Edoardo Reja, debilitado, desgastado por los acontecimientos y el sufrimiento, sin crédito. Acabó la temporada porque fue él el que se suponía que tenía que ser la cura. La vergüenza de pagar otro contrato más en apenas 5 meses pesó más en la directiva. Se prefirió acabar la temporada como fuese.

El 27 de abril, en la victoria en Livorno por 0-2 y después del tanto de Mauri, Candreva hacía historia definitivamente al anotar un penalti y convertirse en el centrocampista laziale en anotar más goles en una temporada: doce llevaba ya en su casillero. La Lazio acabó sin pena ni gloria una temporada para olvidar. Mayo, último mes de la competición, pasó sin pena ni gloria, como todos los meses anteriores, donde la Lazio comenzó empatando a tres en casa ante el Verona (Keita, Lulic y Mauri en el añadido), fue goleado en el Giuseppe Meazza por 4-1 tras el gol inicial de Biava. Hernanes, poniendo un poco de justicia poética, dio la estacada con un verdadero golazo. Y acabó, por fín, el sufrimiento de un muerto agonizante con la victoria por la mínima en casa ante un Bolonia ya descendido con un gol de penalti de Biglia en el 94'. La temporada acabó con la Lazio en el noveno puesto con 56 puntos, cinco puntos menos que la temporada anterior, una posición que no le permitiría acceder a una competición europea después de tres años consecutivos en Europa League.

El 12 de junio, Edoardo Reja, después de 6 meses al frente del banquillo celeste, dimitió de su cargo, siendo un caballero y un hombre con vergüenza, pese a que aún le quedaba un año mas de contrato, decidiendo cerrar la puerta para siempre al salir. El técnico de 68 años dijo en su adios: "Creo que un cambio es lo mejor para el club. Mi aventura en el banquillo de la Lazio termina, dada la delicada situación que atravesamos. El presidente reafirmó su confianza en mí, pero yo le dije que era por mí. Espero que mi renuncia ayude al club a encontrar su camino".

Una nueva era. Un nuevo comienzo. Un nuevo proyecto.

Sólo un día después, el 13 de junio, la Lazio anunció oficialmente a su nuevo entrenador: Stefano Pioli (Parma, Italia, 20 de octubre de 1965. 49 años), que llegaba libre de contrato al ser despedido el pasado mes de enero del Bolonia. Firmó por dos temporadas. Biava y Días fueron las únicas bajas. Por contra, se realizaron siete altas, incluida la del nuevo entrenador. El mercado de traspasos estuvo muy activo en Formello durante todo este verano, donde Biava y André Dias abandonaron el club al acabar contrato. Grecco es cedido al Ternana, Rozzi, Filipini, Minala, también son cedidos al Bari, y Vinicius y Bryan Perea hacen lo propio marchándose al Perugia. Llegan nuevas incorporaciones, como la del serbio Filip Djordjevic procedente el Nantes, acuerdo que ya se posibilitó en enero. Dusan Basta del Udinese, Marco Parolo del Parma, Stefan De Vrij del Feyenoord, Santiago Gentiletti de San Lorenzo y Edson Braafheid, tras realizar con éxito un periodo de prueba en Formello. No hubo más cambios en la plantila a lo largo del mercado veraniego.

Durante la pre temporada, la Lazio jugó once amistosos de preparación. Ganó los seis disputados en julio, tres de ellos por escandalosas goleadas ante rivales de poco calibre. En agosto perdió ante el Sporting de Portugal y el Hannover, pero venció al Hamburgo (estos dos últimos partidos en su estancia en Alemania). La temporada comenzó oficialmente el domingo 24 de agosto con la goleada 7-0 (Candreva, doblete de Keita Balde, De Vrij, Parolo, Basta y Klose) al Bassano en la tercera ronda de Coppa. Klose fue recibido con honores tras plocamarse campeón del mundo con Alemania en el Mundial de Brasil. Reja confesó en verano que llevará siempre clavado no haber podido dejar a la Lazio en Europa. Durante el verano, Edoardo Reja confesó en una entrevista su profunda tristeza al no haber conseguido su objetivo de dejar a la Lazio en Europa tras su marcha. Él mismo dijo que "es algo que llevaré siempre clavado dentro de mí". El 24 de agosto moría en Roma Aldo Donati, cantautor, actor e hincha de la Lazio, que compuso el himno del club "Vola Lazio, Vola". El entierro estuvo repleto de hinchas que le dieron el último adios. La Lazio comenzó en serio, la siguiente semana, su temporada con la primera jornada de Serie A en San Siro ante el Milan, donde cayó 3-1 con gol del recién llegado Djordjevic. La siguiente jornada fue importante simbólicamente, pues la Curva Nord anunció que volvía al Olímpico ante el Cesena tras seis meses de boicot contra Lotito, pero no lo haría con sus miembros siendo abonados del club. Un portavoz de la Curva habló en una radio romana aclarando que "volvían para apoyar al equipo, pero seguía sin haber paz con los dirigentes". Y así fue, la Lazio volvió a sentir el calor de sus hinchas y lo agradeció con la goleada al recién ascendido Cesena por 3-0 (Candreva, Parolo y Mauri).

Un espejismo y un Djordjevic estelar en una racha con euforia

Las dos siguientes jornadas, tercera y cuarta, fueron un cúmulo de sensaciones que recordaron tiempos oscuros de la temporada anterior; La Lazio perdió con crueldad en Génova por la mínima en el minuto 89 y, después, en casa ante el Udinese, también por la mínima. No tardaron en surgir las críticas por lo que parecía suponer un calco de la temporada anterior, pero nada más lejos de la realidad. En las seis jornadas siguientes, 16 de 18 puntos posibles dieron a la Lazio una eufórica racha de cinco victorias y un empate la Lazio fue un ciclón (desde el 29 de septiembre al 3 de noviembre); goleó en Palermo 0-4 (hat trick de Djordjevic y Parolo). El 1 de octubre, el Primavera consiguió su primera Supercoppa al vencer por 1-0 al Chievo Primavera. Esa semana, el 5 de octubre, sufrió para vencer al Sassuolo 3-2 (Mauri, Djordjevic, Candreva), trabajadísima victoria en Florencia 0-2 el 19 de octubre (Djordjevic y Lulic), sufrida victoria ante el Torino por 2-1 el día 26 (Biglia y Klose), donde la Curva Nord realizó un homenaje a Stefano y Cristian, padre e hijo, hinchas de la Roma, que murieron en accidente de coche cuando volvían a casa al término del Roma-Bayern. El jueves 30, freno de victorias en seco en Verona ante Hellas con empate a uno (Lulic) y victoria contundente ante el Cagliari por 4-2 (Mauri, doblete de Klose y Ederson). Un día antes de este último encuentro, el 2 de noviembre, se cumplieron 11 años del asesinato de Gabriele Sandri, hincha del club muerto por disparos de un policia. La Lazio consiguió 16 puntos de 18 posibles, con seis goles en tres partidos consecutivos para Filip Djordjevic, con un juego atractivo y agresivo dirigido por un magistral Lucas Biglia y orquestado por un Pioli con las ideas claras y con una afición volcada en su equipo. Era otra Lazio.

Una gran resurección en Navidad, precedida de un breve lapsus