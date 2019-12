ACF Fiorentina 2014: Otro año de construcción

La Viola y su directiva comenzaron la temporada reafirmando a Vincenzo Montella como entrenador del conjunto morado, como director del proyecto del equipo florentino, como un hombre clave para la construcción del equipo. Su continuidad significaba la continuidad de un juego, de un equipo y un estilo que había logrado practicar un muy buen fútbol en la Serie A pero que no termina de ser regular.

La Fiorentina abrió el año 2014 con una victoria sobre el Livorno en casa, ante su afición, en la penúltima jornada de la primera vuelta, lo que le hizo mantenerse en la cuarta posición de la tabla, detrás de la Juventus, campeón del Scudetto, la Roma, gran sorpresa de la temporada y el Nápoles de Rafa Benítez.

Desde la jornada 16, la Fiorentina no se movió de la cuarta posición de la tabla, lo que le permitió acceder directamente a la fase de grupos de la Europa League, comopetición muy ansiada por el equipo violeta, siendo la final en el estadio de uno de sus mayores rivales en Italia, la Juventus de Turín.

El juego de Montella convence en Florencia desde 2012 hasta la actualidad, el fútbol brillante y con balón, novedoso en Italia, es muy reconocido y respetado por la prensa y los rivales. Un juego con respeto al balón que ha llevado a la Viola hasta la competición europea. La Serie A ha sido un escaparate para el juego de los de Montella, que pelearon hasta el final por obtener esa plaza de Champions que terminó llevándose el Nápoles, ganador de "la otra liga" ya que ante Roma y Juventus poco tuvieron que hacer.

El sueño europeo

El primer rival europeo de la Fiorentina en 2014 fue el Ejgsberg danés, al que venció por 2-4 en el global. Fue entonces cuando el sorteo fue caprichoso y deparó un derby italiano para los octavos de final, entre dos rivales que se tenían muchas ganas, Fiorentina y Juventus, anfitrión de la final.

"Jugar contra la Juventus siempre es especial, y en Europa lo es aún más" Vincenzo Montella

Tras el empate a 1 en la ida, la Juventus vencía en la vuelta por la mínima en un partidazo que dejaba fuera a los hombres de Florencia, finalizando así el sueño europeo otro año más.

Finalmente, en la jornada 37, la Fiorentina confirmó su presencia en la próxima edición de la Europa League, de la presente temproada, la cual ha finalizado como primera de grupo ante un PAOK de Salónica y un Guingamp que no han puesto fácil esta clasificación. Siendo primera de grupo, el sorteo de los dieciseisavos de final le ha deparado un enfrentamiento interesante contra el Tottenham Hotspurs.

La Coppa se desvaneció

La Coppa fue el gran sueño de la temporada, el objetivo más cercano para los hombres de Montella. Esta vez el sorteo les trató bien, la Fiorentina tuvo como máximo rival al Udinese en semifinales por su lado de la tabla, habiendo eliminado previamente a Siena y Chievo Verona.

La final, en el Stadio Olímpico, prometía una noche mágica, la Roma había eliminado a la Juve en cuartos y el Nápoles había hecho lo propio con la Roma en semifinales. Pero esto no fue suficiente para poder obtener el título, el Nápoles de Rafa Benítez, quien ya se había visto en otras finales ante la mismísima Juventus de Turín, y su hambre ganó a la de la Viola en aquella noche, coronándose así campeón de Coppa el Nápoles. Final algo ensombrecida por el asesinato de un aficionado del Nápoles por parte de los ultras de la Roma.

Nueva temporada

La temproada 2014-2015 ha comenzado con las mismas aspiraciones que la anterior, Europa es el objetivo y Montella es el capitán deñl barco, se esperan grandes cosas de esta Fiorentina un año más.

Altas y Bajas

Bajas:

A. Gulin - c. FeralpiSalò

A. Rebić - c. RB Leipzig

A. Rosati - vc. Nápoles

A. Salifu - c. Modena

Alan Empereur - c. Ischia

Anderson - vc. Manchester United

B. Acosty - c. Modena

C. Piccini - c. Real Betis

Facundo Roncaglia - c. Génova

Kenneth Zohore - c. IFK Göteborg

L. Beleck - c. Crotone

L. Capezzi - c. Varese

L. Costanzo - c. Melfi

L. De Silvestri - Sampdoria

L. Venuti - c. Pescara

Altas:

A. Bacci - vc. Tuttocuoio

A. Lazzari - vc. Udinese

A. Salifu - vc. Modena

B. Acosty - vc. Carpi

C. Piccini - vc. Livorno

C. Tătăruşanu - Steaua Bucarest, Libre

D. Agyei - vc. Benevento

F. Bernardeschi - vc. Crotone

J. Basanta - Monterrey , 3,50 M

J. Brillante - Newcastle Jets , 1,00 M

J. Kurtič - c. Sassuolo

K. Babacar - vc. Modena

Kenneth Zohore - i. Brøndby IF

Kenneth Zohore - vc. IFK Göteborg

L. Beleck - Udinese

M. Badelj - Hamburgo

M. Camporese - vc. Cesena

M. Cassani - vc. Parma

M. El Hamdaoui - vc. Málaga

M. Fossati - vc. Gavorrano

M. Marin - c. Chelsea

M. Richards - c. Manchester City

Marcos Alonso - vc. Sunderland

Matías Vecino - vc. Cagliari

O. Iakovenko - vc. Málaga

Octávio - c. Botafogo

P. Rozzio - vc. Pisa

R. Bagadur - Rijeka

Rômulo - vc. Hellas Verona

11 de la temporada: