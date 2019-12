Swansea City 2014: la globalización llega a Gales

Sin luces ni sombras ha transcurrido este cargado y complejo año 2014 para el Swansea City. El alto volumen de encuentros que arrastraba de vivir en cuatro competiciones a la vez pasó factura a una plantilla que no estaba acostumbrada a tan voluminoso esfuerzo, lo que a su vez repercutió sobre su técnico, Michael Laudrup, que perdió crédito entre sus jugadores y terminó siendo cesado a inicios de año. Garry Monk, capitán hasta entonces de los cisnes, cogió las riendas del proyecto y lo ha sabido mantener en una posición más que digna. El Swansea City ya no brilla tanto como hace un año, pero mantiene destellos de esperanza suficientes como para creer que cosas buenas pueden llegar aún.

Se cumplen los mínimos, pero hay margen de mejora

Las primeras pinceladas que deja 2014 en clave Swansea son las siguientes: salvado el curso 2013-14 con nueve puntos por encima del descenso, a 27 de Europa y con un balance goleador curioso (54 tantos a favor y 54 en contra). En el presente curso (2014-15), también mantiene un colchón respecto al descenso, y su distancia con los puestos europeos es menor. Un aprobado alto, pues, sería una nota más o menos justa. No en vano, hay que tener en cuenta que su objetivo principal desde que milita en la Premier League es asegurar su continuidad un año más, eso es, lograr la tan ansiada salvación.

En las distintas copas el equipo galés no consiguió nada, si bien su papel tampoco fue pobre. El Everton les apeó de la FA Cup en octavos, y en enero les espera el humilde Tranmere. Peor ha sido la andadura en la Capital One Cup, competición que defendía tras aquel histórico 5-0 al Bradford en febrero de 2013. El Birmingham les eliminó en septiembre de 2013, por lo que en el presente año ya no llegaron con opciones. En el presente curso, fue en Liverpool, ante los reds, cuando perdieron la posibilidad de revalidar el título. Ha sido escaso, pues, el rendimiento del Swansea en las copas nacionales británicas en 2014.

Europa, por su parte, fue un oasis que terminó esvaneciéndose a medida que avanzaban los partidos. La ilusión por volver a pisar campos del continente europeo, algo que hacía décadas que no sucedía en el modesto equipo galés, se terminó una noche de febrero en Nápoles. El conjunto de Swansea venía de quedar segundo en un grupo con Valencia, Kuban Krasnodar y St. Gallen, pero le tocó un hueso duro de roer al que, aunque por muy poco, no logró torcer. El resultado de la ida de aquellos dieciseisavos de final (0-0), dejaba todo abierto para la vuelta en terreno napolitano. Pese al temprano gol de Insigne, De Guzmán logró igualar el partido y poner con ventaja al Swansea en la eliminatoria, pero a 12 minutos para el final, el olfato de Higuaín apareció para guiar a los suyos hacia los octavos de final. Despedida amarga de una competición a la que quien sabe si podrán volver en un futuro a corto o medio plazo.

La irregularidad por bandera

El Swansea City tiene una virtud, o aspecto diferencial, respecto a muchos de los equipos británicos: es menos inglés que ellos, y no por sus orígenes, sino por su estilo de juego. Desde la llegada de Roberto Martínez, pasando por los Brendan Rodgers o Michael Laudrup, el equipo del cisne mantiene un estilo que conserva algunos rasgos distintivos respecto a la mayoría de equipos de la división. Le gusta tener el balón, pero le cuesta finalizar. Por otro lado, sus números en defensa son algo mejores, aunque no mucho más.

En 2014 ha sido capaz de vencer dos veces en Old Trafford (una en FA Cup y otra en la primera jornada de liga de la actual temporada), empatar ante el Nápoles en casa, ganar al Arsenal y complicar un poco la vida al resto de grandes que han pasado por su estadio. No es un rival cómodo para los grandes, aunque al final su falta de remate les pasa factura, y el pez grande termina por comerse al pequeño. El Swansea no es la excepción, si bien ha aprendido a competir con los grandes.

Lo que más ha diferenciado a los equipos que han mirado hacia Europa del Swansea ha sido la regularidad: en todo el año, los cisnes apenas han logrado encadenar cuatro veces al menos dos victorias consecutivas en cualquier competición. Sucedió en enero, con los triunfos ante Birmingham (FA Cup) y Fulham (liga); en abril (contra Newcastle y Aston Villa con la Premier ya sentenciada para los galeses); el pasado agosto, con las cuatro victorias consecutivas ante Manchester United, Burnley, Rotherham (Capital One Cup) y West Bromwich Albion., y en diciembre, con los triunfos ante Hull City y Aston Villa. Exceptuando los meses de enero, agosto y diciembre, el Swansea no ha sido capaz de ganar dos partidos en un mismo mes. Esa irregularidad, o falta de continuidad, es la que al final les ha privado de pugnar por objetivos más ambiciosos.

Cerró la pasada temporada en tierra de nadie, aunque le costó más de lo previsto certificar su permanencia, si bien tuvo varias buenas ocasiones para lograrlo mucho antes. Desde la llegada de Monk, los primeros días de febrero, hasta mediados de abril, tres meses después, el Swansea City apenas logró ganar dos encuentros. Nueve puntos de 27 posibles, o lo que es lo mismo, sufrir hasta el final. Las dos victorias en abril le permitieron olvidarse de un problema mayor. Esta temporada se ha levantado con mejor pie, y salvo que se tuerzan mucho las cosas, parece probable que consiga la salvación con cierta antelación. Eso sí, no vale dormirse.

Balance de partidos oficiales del Swansea City en 2014

Victorias Empates Derrotas Premier League 14 7 16 FA Cup 2 - 1 Capital One Cup 2 - 1 Europa League - 1 1 Local 11 4 7 Visitante 7 4 12 TOTAL 18 8 19

Los titulares del año

La primera destitución de la década. Fue uno de los primeros días de febrero cuando se le anunció a Michael Laudrup su destitución como técnico del Swansea. Con el equipo duodécimo tras 24 jornadas de liga, y un punto por encima del descenso, el danés se convertía en el primer entrenador destituido de la entidad galesa en los últimos diez años. Los anteriores (Roberto Martínez, Paulo Sousa y Brendan Rodgers) se fueron por su propio pie. Decisión trascendente, pues cambió por completo el rumbo del proyecto iniciado por el danés.

El capitán asume las riendas del equipo. Nacido en Bedford (Inglaterra) hace 35 años, Garry Monk recibió ese mes de febrero una propuesta que cambiaría por completo su vida. Justo cuando se cumplía una década de su llegada al club de Gales (en 2004), cogió el timón de un barco que no llevaba buen rumbo, según su opinión y la de otros miembros de la plantilla, descontentos con sus métodos. El veterano central colgó las botas y automáticamente se puso a dirigir a un equipo al que ha ido cambiando la cara. Lo salvó del descenso y ahora pilota un proyecto que busca una nueva identidad.

El primer derbi galés en el Liberty en Premier League. El 3 de noviembre de 2013 se reprendía un derbi lleno de rivalidad, el Cardiff-Swansea, que por primera vez lo hacía en la máxima categoría del fútbol inglés. En aquella ocasión, el Cardiff ganó por 1-0 al Swansea gracias a un testarazo de Caulker. Meses más tarde, el derbi se repetía en el Liberty, en el que era el debut de Monk en el banquillo de los cisnes. Su estreno no pudo ser mejor: 3-0 y dejar al eterno rival algo más hundido. Bendito debut para un Monk que, eso sí, tardó diez partidos (dos meses) en volver a ganar un encuentro.

El marketing también llega al Swansea. Como ocurre en la mayoría de clubs de las primeras divisiones de todo el mundo, la camiseta del Swansea City se adaptó a los nuevos tiempos, adoptando nuevos colores con los que atraer a nuevos aficionados, eso es, generar nuevas ventas. La primera vestimenta no varió más que en contados detalles, pues ha seguido manteniendo su blanco esencial con unos ribotes negros de su marca patrocinadora. La segunda, sin embargo, pasó del morado y amarillo al negro y rojo, dos colores inéditos en la entidad del sur de Gales. Dos franjas que dividen la camiseta en dos, junto a unos pantalones y medias rojas, fueron las novedades del uniforme del Swansea City para la actual campaña (2014-15).

Soñar en el Teatro de los sueños. En enero el Swansea daba la sorpresa al eliminar en las primeras rondas de la FA Cup al Manchester United en Old Trafford en la que era la primera victoria de la historia de los cisnes en feudo de los red devils. Pocos días después, el combinado de Mánchester se tomó su revancha en liga, pero en la primera jornada de la temporada 2014-15, los cisnes repetirían hazaña al volver a asaltar tal mítico estadio. Era el debut de Louis van Gaal en el banquillo de Old Trafford, pero se topó con un ordenado Swansea que se puso por delante por dos veces, gracias a los tantos de Ki Sung-Yeung y Gilfy Sigurdsson, que contrarrestaron el empate de Wayne Rooney. Un inmejorable inicio para una temporada que se avecina llena de ambición.

Bony, hasta 2018. Pocas noticias podían generar más ilusión en Swansea que la ampliación del contrato de una de sus principales estrellas, Wilfried Guemiand Bony, que renovó hasta 2018, en un guiño hacia la entidad galesa, que respira más tranquila, pues sabe que podrá sacar mayor tajada si decide venderlo los próximos cursos. Sus cifras hablan por sí solas: 17 tantos la pasada temporada en 34 partidos, y 8 en 19 encuentros en este curso. En 2014, han sido 21 en Premier League, tres más que Sergio Agüero (18) y cuatro más que Yaya Touré (17).

Del 'Spanish' Swansea al 'Global' Swansea

A nivel de plantilla, el Swansea City ha vivido una muda de piel desde que empezara el año. Apenas quedan dos supervivientes (Ángel Rangel y Jordi Amat) de aquel equipo que llegó a tener a ocho españoles en sus filas. La mala dinámica de resultados a inicio de año, y la desconfianza generalizada en parte de la plantilla y también de la directiva, propiciaron la destitución de Michael Laudrup, que a inicios de febrero dejaba al club al que había hecho campeón de la Capital One Cup y clasificado para los dieciseisavos de final de la Europa League.

Sin Laudrup, la mayor parte de los españoles vieron tocado el proyecto por el que se subieron al avión rumbo a Gales, y Monk no les puso impedimentos, sino que instó a algunos a buscarse un destino lejos de Swansea. Así, Michu se fue cedido al Nápoles, Alejandro Pozuelo se marchó al Rayo Vallecano, Chico Flores, al Lekhwiya qatarí, Pablo Hernández, al Al-Arabi, y José Alberto Cañas, al Espanyol. A ellos se les unió Álvaro Vázquez, que no prolongó su cesión. Además, los jóvenes Óscar Sielva y Pau Morer no renovaron sus contratos y volvieron hacia España.

Su lugar lo han ocupado nueve jugadores prometedores de nueve nacionalidades distintas. Por pasos: el ecuatoriano Jefferson Montero llegó procedente del Monarcas Morelia mexicano; el polaco Lukasz Fabianski, del Arsenal; el francés Bafétimbi Gomis, del Lyon, el holandés Marvin Emnes, del Middlesbrough; el argentino Federico Fernández, del Nápoles; el islandés Gilfy Sigurdsson y el inglés Tom Carroll del Tottenham, el gambiano Modow Barrow, del Östersunds FK sueco, y el escocés Stephen Kingsley, del Falkirk. Nombres ilusionantes la mayoría de ellos, jóvenes y con proyección, aunque con la necesidad de acomplarse a un equipo en vías de reconstrucción. El último en llegar estas navidades, el portugués Nelson Oliveira, del Benfica. Un nuevo ciclo espera a un cisne que una vez habló español.