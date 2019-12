Madrugadora polémica

Temprana fue la vuelta del fútbol a los campos ingleses y temprana fue la vuelta de la polémica. Loftus Road abrió 2015 con un empate agónico entre Queens Park Rangers y Swansea, marcado casi desde el principio por un grave error del asistente del colegiado Anthony Taylor, que no vio un claro despeje con la mano fuera del área del meta local Green en un mano a mano con Routledge. Con sorpresas en ambos onces, ambos contendientes se repartieron la eficacia por partes, en un partido donde los delanteros no estuvieron acertados de cara al gol.

El telón del nuevo año se alzó en suelo londinense con muchas e importantes novedades en ambos equipos. Bafétimbi Gomis fue, sin lugar a dudas, el nombre más pronunciado en los prolegómenos y los primeros minutos del encuentro. El exdelantero del Olympique de Lyon, de cuya inmediata salida rumbo al Saint-Étienne se está hablando muchos estos días, sentó a una pieza clave de los cisnes como Wilfried Bony. Parecía una reválida para el futbolista galo, su oportunidad ante uno de los rivales más débiles, en la teoría, de la competición. Por su parte, Harry Redknapp reiteró su confianza por Clint Hill en detrimento del desatinado Armand Traoré para el lado izquierdo de la zaga, al tiempo que volvía a mover ficha en la delantera, compuesta de nuevo por Austin y Zamora, flaqueados por Fer y, como novedad, el chileno Vargas. Ninguno de los fichajes, Zárate por los locales y Oliveira por los visitantes, formaron parte de las convocatorias de sus nuevos clubs.

Polémica a los cinco minutos

Se quiso dar prisa el Swansea para comenzar sonriendo el año. Los galeses evitaron pronto la intensa presión que imprimieron los londinenses en ataque y optaron por explotar las bandas. Ni tres minutos habían transcurrido cuando los swans habían realizado un centro por cada banda y obtenido un córner a favor. Fueron los primeros compases del partido cuando se pudieron ver las mejores versiones de Ki y Sigurdsson, controlando el juego de un área a otra, el coreano, y aportando ese toque de calidad que enlazaba entre medular y delantera, el islandés. De las botas de ambos surgió la jugada polémica del choque cuando sólo habían pasado cinco minutos. Ki cedió por raso a Gylfi, que mandó de un toque rápido el balón a la frontal del área hoop, donde recibió Wayne Routledge, que había completado un fabuloso desmarque desde la banda izquierda. Sin dudarlo, Robert Green se lanzó con los brazos extendidos a despejar el inminente disparo del extremo inglés, que se estrelló en el antebrazo del portero local cuando éste ya había cruzado la línea del área. 85 minutos en inferioridad habrían planteado un escenario mucho más adverso para el QPR, pero ni el asistente ni el árbitro vieron nada extraño, mientras los visitantes optaron por intentar culminar la jugada en lugar de protestar por la merecida expulsión.

Desperezamiento local con recompensa

Más allá de polémica, la jugada sirvió de amenaza para los londinenses. Tocaba recomponer líneas, así que Redknapp restó protagonismo en la organización a Joey Barton, muy impreciso en los pases, y centrarse en desconcentrar a su rival a base de una presión asfixiante. Sin hacer mucho ruido, el Queens Park Rangers, comenzó a acechar la portería de Fabianski. Probó suerte Charlie Austin de cabeza dos veces, y gozó poco después de una clara ocasión donde no fue capaz de controlar bien un esférico en el punto de penalti tras un saque de esquina.

Ki y Sigurdsson, espectaculares al principio, pronto desaparecieron Sin embargo, la alegría llegaría minutos después. Fede Fernández no pasó su mejor tarde, muy influenciado por la presión de Bobby Zamora, nulo en el remate pero impecable jugando sin balón. En un flojo centro desde la izquierda, el argentino despejó de cabeza directamente a los pies de Leroy Fer, que envió el balón a la red con un potente disparo desde la frontal del área, imparable para el meta de los galeses. El gol fue un jarro de agua fría para los atrevidos visitantes, que encontraron su principal señal de ineficacia en la precaria puntería de Gomis. El galo estuvo completo a la hora de conducir el balón y procurarse las ocasiones, pero sus remates no encontraron ni la fuerza ni la precisión que se exigen en un delantero de su entidad. Mientras el efecto Sigurdsson se desvaneció del campo, Bafétimbi no fue capaz de aprovechar numerosas asistencias desde las bandas, bien por balones altos a los que no conseguía llegar o bien por remates muy flojos con el pie.

Mientras, proseguía la presión local, impertérrita a las acometidas infructuosas del Swansea. Zamora había amarrado a Ki, mientras que Henry se había convertido en una roca en el centro del campo, dominado gracias a su labor defensiva, generosamente compartida con Barton. El QPR jugó prácticamente toda la primera parte sin preocupaciones y, sin grandes esfuerzos, llegó a inquietar la meta de Fabianski con un duro disparo de Mauricio Isla, gracias a un robo de balón a Routledge cuando éste se disponía a iniciar un contragolpe. El polaco tuvo que volar para alcanzar el esférico.

Con sendas ocasiones de peligro por parte de Routledge, que no logró rematar a gol tras varios rechaces en el área local, y de Vargas, que envió al palo un balón que recibió en la banda tras una gran jugada entre Austin y Fer, el primer tiempo concluyó en Loftus Road. El Queens Park Rangers había tirado de pragmatismo para llevarse un primer asalto intenso y polémico.

El QPR levanta el pie

Con la imagen de Wilfried Bony calentando en la banda, el segundo tiempo dio comienzo con un QPR más conservador, que sin dejar de lado su juego sustentado en la presión, sí dio algo más de oxígeno a sus rivales. No obstante, fueron los locales los que pusieron la primera amenaza en el área rival, con un cabezazo de Austin a balón parado que despejó Fabianski por bajo. La figura de Sigurdsson volvió a hacer una aparición efímera, visible en forma de un cabezazo desviado de Fernández tras una falta botada por el islandés y de un buen lanzamiento desde lejos del propio 23 de los swans.

Quince minutos tardó Monk en mover ficha. Un discreto Dyer dejó su lugar a Marvin Emnes, que se colocó en la izquierda, lo que desplazó a Routledge al carril diestro. El que no entendía de discreción era Fer, que aprovechó la confianza dada por el gol para realizar varias peligrosas intentonas a distancia. Otro que no descansó fue Gomis. El francés fue consiguiendo llenar de amarillas a los visitantes a base de conducir el balón en individual desde el centro del campo, pero seguía sin ser una amenaza clara para Green. El partido pedía a gritos la entrada de Bony, y el marfileño accedió al campo en 71 en lugar de un irregular Sigurdsson. El ex del Vitesse se ubicó como enlace, mientras que Gomis se mantuvo como referencia en el Swansea.

Wilfried, oro en paño

El efecto Wilfried no tardó en aparecer. El africano ejecutó con un efecto endiablado un lanzamiento lejano de falta que tuvo que despejar Green con apuros. El partido encaraba su recta final y el Swansea no estaba dispuesto a regalar puntos por Año Nuevo. Así, bordeando el minuto 80, un sensacional pase, cómo no, de Bony, encontró el desmarque de Ki, que se topó con un Green que salió precipitadamente, derribó a Emnes y permitió que el holandés dirigiese con la cabeza el balón hacia la portería, donde Dunne tuvo que patear el esférico cerca de la línea de gol. Sólo un minuto después, Vargas no pudo aprovechar una contra rápida, auténtico sello de indentidad del equipo londinense durante la segunda parte, y su remate, muy escorado, se estrelló con el lateral de la red.

Bony encabezó la remontada de su equipo, aun mermado con la roja a Routledge Wayne Routledge personalizó la ansiedad que empezaba a invadir al cuadro galés. El extremo recibió una entrada muy dura de Henry en un balón dividido. El mediocentro de los hoops impactó con rodilla y brazo en el cuerpo del 15 visitante, que se revolvió furioso. Tras unos segundos de tangana, el árbitro decidió expulsar al jugador del Swansea, al tiempo que dejaba la fea entrada de Henry en amarilla. La cuesta se picaba aún más para el equipo de Garry Monk.

El QPR, que había oxigenado previamente su parcela ofensiva con la entrada de Junior Hoilett por un sacrificado Zamora, se encerró en su área ante la acometida de un Swansea sin nada que perder. Un partido trabado e intenso como este requería de un talento, de un golpe de maestría de un jugador diferencial. No le costó mucho a Bony demostrar que su papel en el equipo blanco es fundamental, y que su baja por la Copa de África será dolorosísima para los suyos. De la nada, el marfileño avisó con un remate sin ángulo que se paseó cerca de la línea de gol. Bony olía la sangre.

Con el tiempo de descuento ya conocido, llegó el gol del empate. Ki, emplazado en el puesto que había abandonado Routledge, condujo con potencia un balón desde la banda, se fue al centro ante la pasividad local y cedió el esférico a Wilfried. El goleador de los galeses sólo necesitó una décima de segundo, la suficiente para controlar, girarse y lanzar un picotazo con la diestra ante el que nada pudo hacer Green. Llegó casi a destiempo un empate que podría ser catalogado como justo.

Aún dispuso Austin de una clarísima oportunidad, con el tiempo ya cumplido, de regalar la victoria a los suyos. El 9 no fue capaz de rematar a portería una jugada embarullada en área galesa donde Fabianski necesitó despejar el balón en hasta cuatro ocasiones para evitar la derrota in extremis.

El reparto final de puntos sirve de más bien poco a unos y a otros. El error arbitral de los primeros minutos deja eterna la incógnita de qué habría acontecido con los locales en inferioridad todo el choque. El Queens Park Rangers no logra perder la pista de la zona de descenso, de la que sólo dos puntos lo separan, mientras que el Swansea se sigue asentando en la zona templada de la clasificación, todavía a gran distancia de los puestos europeos. Tocará seguir remando para unos y otros en este 2015.

