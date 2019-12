Jornada 15 de la Primeira Liga, la previa

Se nos presenta otra apasionante jornada en la Primeira Liga con emparejamientos interesantes como el Sporting - Estoril o el Penafiel - Benfica. Esta jornada no es una más, llega tras el parón navideño y abre un nuevo año natural. Benfica, líder absoluto de la Primeira Liga, buscará sumar tres puntos sin presión, pues al ser el partido que cierra la jornada ya sabrá el resultado de los partidos de sus máximos perseguidores

A priori, Benfica, Oporto, y en definitiva a todos los de arriba, se les presenta una jornada relativamente fácil al no haber choques ante rivales directos, excepto el Paços de Ferreira - Rio Ave. No obstante ninguno debe relajarse si quiere pelear por sus objetivos. Como siempre, los partidos de mayor interés serán los de Benfica, Oporto y Sporting de Portugal, ya que todos vienen de ganar el partido anterior tanto en liga como en Taça da Liga y querrán mantener esa racha de victorias.

Belenenses - Académica. Viernes 2 de enero a las 21:30

Un atractivo duelo. Belenenses, a pesar de ocupar una posición noble en la tabla clasificatoria, llega al partido con una mala dinámica en resultados. Una sola victoria en los últimos cinco partidos y cuatro partidos sin anotar un gol, crean las dudas en el cuadro lisboeta. Los malos resultados hacen que el equipo haya perdido mucho peso en la pelea por la consecución de una plaza en puestos europeos, pero cabe tener en cuenta que las dos derrotas han sido ante Benfica y Braga, y uno de los empates ante el Rio Ave, rival directo en la pelea por Europa.

Por su parte, Académica llega a Lisboa con la intención de dar un golpe sobre la mesa y conseguir por fin una victoria, pues tan solo ha conseguido una y fue en la tercera jornada ante el Arouca por 0-1. Los de Paulo Sérgio llegan mal, pero con el 'plus' de no ser favoritos, lo que puede ser de incentivo para los de Coimbra para salir a por todas sin miedo a perder.

Paços de Ferreira - Rio Ave. Sábado 3 de enero a las 17:00

Éste es quizá el partido que, a priori, será el más reñido ya que ambos clubes tienen el mismo objetivo y ocupan posiciones similares en la tabla. Paços de Ferreira llega al partido como favorito según las casas de apuestas, a pesar de no haber conseguido más que una victoria en cinco partidos, al igual que Rio Ave. Paços perdió ante Sporting de Braga en el último encuentro, algo no muy extraño debido la buena dinámica de los 'Guerreiros do Minho'. Por su parte, Rio Ave llega tras empatar ante el Belenenses, pero llevan cuatro partidos sin conseguir hacer gol.

Es un duelo vital para ambos, de los llamados 'de 6 puntos'. Si Rio Ave se lleva la victoria se pondrá por delante de Paços de Ferreira, pero de lo contrario si los locales fuesen los que se llevasen los tres puntos abrirían una brecha de cinco puntos frente a los verdiblancos.

Marítimo - Sporting de Braga. Sábado 3 de enero a las 17:00

Marítimo intentará cortar su mala racha sin marcar y sin conocer la victoria, a pesar de aposentarse en la zona tranquila de la tabla y a seis puntos de los puestos de descenso la afición no está tranquila, pues el hecho de no haber podido derrotar más que al Boavista en los últimos siete partidos de liga no ayuda a ser positiva a la afición. No obstante, Sporting de Braga no es el rival más indicado para salir de una mala racha, ya que son terceros y llevan siete jornadas sin conocer la derrota, desde que visitaran el Dragão.

En este encuentro se verá si Sporting de Braga va en serio y mantiene el nivel para obtener la plaza de Champions, o por contra cede ante un Marítimo que necesita de una victoria para seguir en la zona tranquila de la tabla..

Sporting de Portugal - Estoril. Sábado 3 de enero a las 19:00

Sporting de Portugal, tras cinco jornadas sin conocer la derrota, recibe al Estoril para no perder el tren e intentar asaltar la plaza Champions que por ahora defiende Sporting de Braga. La buena racha de los 'leones', sumado a que juegan en casa, hacen favoritos a los lisboetas ante un Estoril que tampoco conoce la derrota en los últimos cinco encuentros sumando entre ellos un empate ante el Oporto. Los tres partidos sin encajar gol de los visitantes serán la esperanza que necesitan para sumar los tres puntos en un campo tan difícil como lo es el José Alvalade.

Partido difícil para ambos equipos que quieren seguir con su buena racha de partidos sin perder, a pesar de que los 'leones' son los favoritos en el partido, en las casas de apuestas se paga a 6'50€ por euro apostado la victoria del Estoril.

Gil Vicente - Oporto. Sábado 3 de enero a las 21:15

Los 'gallos' de Gil Vicente reciben al Oporto con la esperanza de dar la campanada y conseguir su primera victoria en lo que va de campeonato ante los 'dragones'. Por su parte, Oporto llega animado tras su victoria balsámica por 4-0 ante el Vitória Setúbal después de caer derrotado por 0-2 en el Dragão ante Benfica que le costó casi media liga. Los de Lopetegui intentarán seguir con su racha de dos partidos sin recibir gol, contando liga y copa, para seguir presionando a las 'águilas' en su lucha por el título.

Debido a las posiciones y dinámicas de ambos equipos, Oporto es favoritísimo para hacerse con los tres puntos, tanto es así que la cuota en las casas de apuestas de la victoria del Gil Vicente se paga nada más y nada menos que a 15 euros por euro apostado.

Boavista - Arouca. Domingo 4 de Enero a las 17:00

El equipo ajedrezado recibe a Arouca, estando ambos en horas bajas en un partido en el que los visitantes llegan con los ánimos más subidos que las 'panteras' pues los amarillos, a diferencia de los locales, sí ganaron su partido en la última jornada de 2014. Los de Petit, mítica leyenda lusa, intentarán alzarse con la victoria para alejarse de los puestos de descenso. No obstante, Arouca intentará llevarse los tres puntos para ponerse por delante del Boavista y conseguir, como su rival este fin de semana, alejarse de la zona baja de la tabla.

Será un partido complicado, disputado y sin favorito claro, a pesar de que las casas de apuestas dan ligero favoritismo al Boavista, quizá por su factor como local y por ser el que va por delante en la tabla.

Vitória de Setúbal - Moreirense. Domingo 4 de enero a las 17:00

Moreirense viaja a Setúbal con la intención de asaltar el Bonfim y mantener su buena racha de tres partidos sin perder y acercarse a los puestos europeos en una campaña que, a pesar de ser un recién ascendido a la Primeira Liga, está firmando unos buenos resultados. Los de Miguel Leal son novenos y están más cerca de los puestos europeos que del descenso. Por su parte, los de Domingos Paciência intentarán llevarse los tres puntos para hacer olvidar a su afición la derrota por 4-0 en el Dragão ante un Oporto intratable, y para ello intentarán hacer valer el factor campo con el objetivo de alejarse del descenso.

Aparentemente los de Moreira de Cónegos son favoritos ante un Vitória Setúbal que lleva cuatro partidos consecutivos perdiendo y sin conseguir hacer gol.

Vitória Guimarães - Nacional. Domingo 4 de enero a las 18:00

Los 'ángeles blancos' de Guimarães reciben a Nacional tras caer derrotados en Estoril e intentarán hacerse con los tres puntos para volver a la posición de Champions que le ha arrebatado Sporting de Braga tras tres partidos sin conocer ni la victoria ni el gol. Por su parte, los de Manuel Machado visitan el Dom Alfonso Henriques con la esperanza de reencontrarse con la victoria y alejarse de la zona de descenso que tanto acecha a tantos equipos a lo largo del campeonato.

Los locales son favoritos frente a los albinegros debido a que acarrean una mejor dinámica tanto de juego como de resultados, que se ve reflejada en la tabla clasificatoria.

Penafiel - Benfica. Domingo 4 de enero a las 20:15

En el Estádio Municipal 25 de Abril se cerrará la jornada con el partido que enfrentará a 'rojinegros' y 'encarnados', ambos con trayectorias completamente opuestas, el Penafiel buscando alejarse de los puestos de descenso e intentar mantener la dinámica de tres partidos sin conocer la derrota; los de Jorge Jesús, con cinco victorias consecutivas, una de ellas ante el Oporto, y cuatro partidos sin recibir gol. Será el primer partido sin Enzo Pérez, uno de los pilares de las 'águilas' que se apoyarán en Nico Gaitán como nuevo líder para llevarse los tres puntos.

Por supuesto, Benfica es el favorito para llevarse el partido y los tres puntos ya que el nivel de juego entre uno y otro equipo no da pie a dudas. Aunque los 'durienses' intentarán usar el factor campo para dar la sorpresa y llevarse el gato al agua.