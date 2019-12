El adiós del último romántico

El Liverpool confirmó de manera oficial en la mañana de este viernes lo que tan fuerte llevaba sonando horas atrás. Steven Gerrard abandonará la entidad cuando su contrato expire el próximo mes de junio, poniendo así punto y final a una etapa que dura desde hace 26 años. El inglés entró a las categorías inferiores de los reds con apenas ocho años, y una década después ya estaba jugando con el primer equipo, cosa que ha hecho desde 1998. Los últimos once años ha paseado con orgullo por el mundo el brazalete de capitán del club más grande la historia de Inglaterra, y ha levantado diez trofeos con él atado al bíceps. 695 partidos lleva a sus espaldas a fecha de hoy y 180 goles desde que entró a formar parte de la gran familia liverpudlian.

Gerrard, tal y como ha explicado el Liverpool en un comunicado, no se retirará del fútbol en activo, sino que se marchará fuera del Reino Unido a jugar para un club que no tenga manera posible de enfrentarse de forma oficial con el equipo del Merseyside. Aún así, el nombre de su nuevo club no se conoce todavía.

El centrocampista, de 34 años, ha calificado esta decisión como "la más dura" de toda su vida, añadiendo que lo dará todo por el Liverpool hasta el último minuto del último partido, tal y como lo ha hecho desde que pertenece a la entidad, y ayudar así a conseguir alguno de los tres títulos a los que aún aspiran los reds esta temporada. Explicó: "Mi familia y yo llevamos pensando mucho tiempo acerca de este tema, y ahora es el tiempo de dar un paso al lado y cambiar de aire. Es la decisión más difícil que he tomado jamás, pero es lo mejor para el club y para mi familia. Estoy anunciándolo ahora para que ni el entrenador ni el equipo se vean afectados por las especulaciones acerca de mi futuro y podamos concentrarnos todos en lograr una temporada exitosa". Habló de sus planes inmediatos: "Voy a seguir jugando a este deporte, eso lo tengo claro. Aún no puedo confirmar dónde, pero sí puedo asegurar que no será a un equipo de una liga importante y que no tendré nunca la posibilidad de enfrentarme al Liverpool, ya que eso es algo que jamás podría afrontar".

El dorsal ocho ofreció los motivos de su marcha: "Mi decisión está completamente basada en mi intención de vivir otras experiencias diferentes en mi carrera y en mi vida, y así asegurarme de no tener nada que lamentar una vez cuelgue las botas". Se mostró muy agradecido y dejó patentes sus sentimientos hacia el club que le ha visto convertirse en uno de los mejores jugadores del mundo: "Jamás podré agradecer lo suficiente a Brendan (Rodgers), los propietarios, y todos dentro del club su ayuda y su continuo apoyo. Éste es un lugar muy especial del que formar parte. Es mi deseo y mi esperanza que algún día pueda volver y servir al Liverpool en la manera en que pueda y más beneficie a la entidad. Como ya he dicho, lo voy a dar todo hasta el último instante, que nadie dude de ello. Quiero ayudar a que sigamos ganando partidos y teniendo éxitos en los meses que restan".

Para finalizar, Gerrard se dirigió a los aficionados del Liverpool: "Mi mensaje final es para los que hacen del Liverpool Football Club el mejor club del mundo: los aficionados. Ha sido un inmenso privilegio poder representaros como jugador y como capitán. He disfrutado cada segundo de ello y es mi sincero deseo terminar esta temporada y mi trayectoria en el Liverpool en lo más alto".

Rodgers: "No hay palabras que describan a esta leyenda"

El entrenador del Liverpool, Brendan Rodgers, también habló de sus sentimientos tras el anuncio de Gerrard de dejar el club una vez su contrato expire: "No hay palabras que describan lo que significa Steven para este club y esta ciudad. Sólo puedo agradecerle su apoyo desde el primer instante en que llegué aquí como entrenador. Él vino a verme y me prometió que estaría cien por cien comprometido conmigo y con las nuevas ideas de trabajo que queríamos implantar. No sólo lo ha cumplido, sino que lo ha hecho con creces. Como líder y como hombre, es incomparable a nadie más con quien yo haya trabajado. Ha llevado la profesionalidad hasta el siguiente nivel, y la dedicación que él pone en su trabajo es un ejemplo de admiración para todo el mundo. Él siempre ha puesto los intereses del club por encima de los suyos propios. La influencia que ha tenido todos estos años ha sido increíble, echándose al equipo a sus espaldas en incontables ocasiones. Todo esto es su legado y lo que le hará ser recordado como uno de los mejores jugadores de la década".

El norirlandés aseguró que se notará la ausencia de Gerrard la próxima temporada: "Por supuesto que le echaremos de menos, tanto como jugador como capitán, pero su influencia vivirá en nosotros y en todo el mundo dentro de la entidad, y todo lo que podemos hacer es desearle lo mejor allá donde vaya. Hasta que el momento de su marcha llegue, seguiré disfrutando a cada segundo de mi trabajo con Steven Gerrard el jugador y, sobre todo, Steven Gerrard el hombre, uno de los mejores que veremos jamás".